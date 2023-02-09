В офисе Зеленского отреагировали на ограничение интернета Starlink для украинских военных беспилотников

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк резко раскритиковал решение президента SpaceX Гвинн Шотвелл, которая заявила, что компания ограничит доступ к интернету Starlink для украинских военных.Суть ограничения состоит в том, что ВСУ не смогут использовать спутниковый интернет для управления военными дронами. Со слов президента американской компании, согласно договоренностям, украинская армия должна была использовать доступ к спутниковой сети исключительно для связи. Однако руководство SpaceX против, чтобы их продукт применяли в наступательных целях.В свою очередь, Подоляк, комментируя заявление Шотвелл, отметил, что за год «сопротивления» его страны в американской компании должны были для себя решить, на чьей они стороне: права на свободную жизнь, которую «отстаивает» Украина, или права на «захват территории и убийство».Советник главы офиса Зеленского рекомендовал Гвинн Шотвелл определиться, как он выразился, с «конкретной опцией».В данном случае стоит напомнить, что компания Илона Маска предоставляет ВСУ терминалы и доступ к сети Starlink на безвозмездной основе. В прошлом году миллиардер хотел отключить свой спутниковый интернет, если Киев не начнет оплачивать услугу, так как его компания уже понесла убытки на сумму более чем 80 млн. долларов.В тот раз Маск собрал достаточно нелестных эпитетов от киевских властей. Между тем, ВСУ не лишились доступа к Starlink.Как руководство SpaceX отреагирует на «благодарность» от Подоляка, покажет время. При этом украинский политик уже не первый раз отмечается нарочито хамскими высказываниями. Ранее, после атаки на военные объекты Ирана со стороны «неизвестного» государства, советник офиса Зеленского написал в соцсети, что «Украина предупреждала...»