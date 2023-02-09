Военное обозрение
Войти Регистрация

В офисе Зеленского отреагировали на ограничение интернета Starlink для украинских военных беспилотников

28
В офисе Зеленского отреагировали на ограничение интернета Starlink для украинских военных беспилотников

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк резко раскритиковал решение президента SpaceX Гвинн Шотвелл, которая заявила, что компания ограничит доступ к интернету Starlink для украинских военных.


Суть ограничения состоит в том, что ВСУ не смогут использовать спутниковый интернет для управления военными дронами. Со слов президента американской компании, согласно договоренностям, украинская армия должна была использовать доступ к спутниковой сети исключительно для связи. Однако руководство SpaceX против, чтобы их продукт применяли в наступательных целях.

В свою очередь, Подоляк, комментируя заявление Шотвелл, отметил, что за год «сопротивления» его страны в американской компании должны были для себя решить, на чьей они стороне: права на свободную жизнь, которую «отстаивает» Украина, или права на «захват территории и убийство».

Советник главы офиса Зеленского рекомендовал Гвинн Шотвелл определиться, как он выразился, с «конкретной опцией».

В данном случае стоит напомнить, что компания Илона Маска предоставляет ВСУ терминалы и доступ к сети Starlink на безвозмездной основе. В прошлом году миллиардер хотел отключить свой спутниковый интернет, если Киев не начнет оплачивать услугу, так как его компания уже понесла убытки на сумму более чем 80 млн. долларов.

В тот раз Маск собрал достаточно нелестных эпитетов от киевских властей. Между тем, ВСУ не лишились доступа к Starlink.

Как руководство SpaceX отреагирует на «благодарность» от Подоляка, покажет время. При этом украинский политик уже не первый раз отмечается нарочито хамскими высказываниями. Ранее, после атаки на военные объекты Ирана со стороны «неизвестного» государства, советник офиса Зеленского написал в соцсети, что «Украина предупреждала...»
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:01
    +6
    Тырнет отключили ... мб обещанку попробовать взять ?! wassat

    А если по теме, то схавают Маска с г... с костями
    1. Комментарий был удален.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:37
        +5
        Ещё увидим, как украинцев отлавливают по всей Европе, и в наручниках, транзитом через боевые действия на фронте отправляют к Бандере. am Кружевных труселей на всех не хватит.
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 18:37
      +2
      опять не заплатили провайдеру)))

      Маску нужны денежки
    3. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:42
      +1
      Цитата: tTшка
      схавают Маска с г... с костями

      Да не фига. Вы ещё скажите, что Маск независимый миллиардер.
      Целый год "не замечали", что Киев пользуется Старлинком для управления дронами, и вдруг прозрели ...
      Просто начинают потихоньку кидать Зеленского.
      Организуют ему героическую гибель от рук подлых русских наймитов.
      И с его приемником уже начнут обсуждать уступки для мира.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:02
    +1
    Как руководство SpaceX отреагирует на «благодарность» от Подоляка, покажет время.
    Угадаю..... Утрется. Байден сказал. request
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:08
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Как руководство SpaceX отреагирует на «благодарность» от Подоляка, покажет время.
      Угадаю..... Утрется. Байден сказал. request


      Байден много чего говорил и с кем здоровался. Он и сам не помнит.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:03
    +5
    Space X будет реагировать так, как ему скажут.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:10
    +1
    Удивительно, какие же они там убогие!
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:10
    +1
    Das diesem geifernden Dummschätzer noch keiner das freche
    Maul gestopft hat, ist wirklich erstaunlich...!
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:19
      0
      Wie wird Deutschland auf die Enthüllung der USA reagieren, die Nordströme zu untergraben??
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 19:04
        +1
        Наверное так же как в свое время отреагировала Меркель на прослушку своего телефона...вони ж дi...союзники.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:13
    +1
    Ну тык, как квакали матрасы кажется про фейсбук - контора частная, кого хотят, того и блочат, подоляка, ходи в сраку...
  7. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:14
    +2
    на ограничение интернета Starlink для украинских военных беспилотников
    Тут по ходу Россия стала реагировать на это ,слышал оборудование появилось и вычисляют станции и мочат их ..Ну и спутники тоже можем вывести из строя ..Маск бизнесмен,он это все прекрасно просчитал ,что Россия выходит на первое место в политике и военном плане ..
    Ну Маском еще разберемся . negative
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:26
      0
      Маск, прежде всего, не враг России. Он бизнесмен и человек, который будучи тесно связанным с космосом - очень уважает космическое прошлое нашей страны. Если бы на него не давили - он бы с радостью с Россией дружил.
      Представляю, как у него подгорает от осознания того, что и он сам (свободный человек), и его бизнес (свободного человека) - настолько зависимы от вмешательства своего правительства.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 19:04
        0
        Маск - собака бешеная, на его руках полно крови россиян. Чем больше его пригибают к земле, кто угодно, тем лучше. Ничем не отличаю от шольцев, подоляков и прочей швали, будь они обманутые, нейтральные или идейные.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:22
    +3
    Пользуются нахаляву - и еще хамят и выдвигают новые очумелые требования, оскорбляя и угрожая всемирной обструкцией...
    Совсем крышаки поехали у главарей укрорейха от безнаказанности и ложного ощущения весьмирснамости!

    Есть ли предел наглости чубак?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:47
      +1
      "На каждый предел найдётся свой беспредел" (с)
  9. alekc75
    alekc75 Сегодня, 18:23
    +2
    автор а зачем его рожу выкладывать?? нам обязательно на нее смотреть????
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 18:23
    0
    да не будут ограничивать старлинк, просто Шотвелл хочет остаться чистеньким, а по факту он еще все хотелки военных исполнит.
  11. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:31
    +2
    Можно подумать связь менее важна,чем управление беспилотником.Вовремя переданное сообщение может,как нанести колоссальный вред,так и пользу.Так,что,как не пыжтесь,а вы,негоспода,поуши в украинской каке.
  12. штурм
    штурм Сегодня, 18:35
    +1
    Похоже Маску серьёзно пригрозили его спутники "приземлить" если они в военных целях будут использоваться.
    Всего то это нужно было год назад сделать, сколько бы людей и техники сберегли....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: штурм
      Похоже Маску серьёзно пригрозили его спутники "приземлить" если они в военных целях будут использоваться.

      Отец Илона Маска говорит, что он боится, что “что-​то может случиться” с его сыном:
      “Я действительно боюсь, что с Илоном может что-​то случиться, хотя вокруг него около 100 охранников”, - предупредил Эррол, отметив, что его сын “немного наивен в отношении врагов, которых он наживает, особенно с файлами Twitter”.
      Только за последний год в его дом врывались четыре раза, и теперь он “полностью защищен”: забор под напряжением, девять камер видеонаблюдения, работающих круглосуточно, к которым Маск может получить доступ со своего телефона, а также “круглосуточное наблюдение со стороны вооружённых до зубов охранников".
  13. Sadok
    Sadok Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: LukaNord
    вычисляют станции и мочат их

    нет. это немного фантастика. войсковая РЭБ Старлинк не найдет: и частоты разные, и там луч узкий и т.д.
  14. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:44
    +1
    Да накакать руководству SpaceX на мнение украинских, высокопоставленных, шутов. А вот вашингтонский обком приходится слушаться. Так что всё зависит от бидона и компании - как скажут так и будет.
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:45
    +1
    на чьей они стороне: права на свободную жизнь, которую «отстаивает» Украина, или права на «захват территории и убийство».

    Глупый мужичонка, кто же рабам, даст "свободную жизнь".
  16. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 18:51
    0
    what a sorry bunch of people these ukrainians are, i am easten european myself but find that people from Ukrain are prone to aggression, hot headedness and plain stupidity. Years ago in the 90-s i was watching ukranian parlamentarians beat each other up. Now their elite lead their nation down the path of ruination, letting themselves be used agains the Russians. And their people are suffering greatly, all this to prop up the declining Angolosaxon/Hudaic empire....
  17. rafat
    rafat Сегодня, 19:25
    0
    Какая отвратительная рожа , арестович съеденный системой как то лучше смотрелся.
  18. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:29
    0
    Да никак Макс не отреагирует. Если отреагирует неправильно - его опять из Пентагона поправят.