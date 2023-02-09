Попытки Киева активизировать действия боевой авиации закончились потерей истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25 - Минобороны

Наступательные действия российской армии в зоне СВО продолжаются, удары наносятся как по позициям ВСУ, так и вглубь обороны противника. Активно работает ствольная и реактивная артиллерия, авиация и средства ПВО. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За минувшие сутки противник потерял сразу два боевых самолета при попытке активизировать действия авиации. Согласно данным военного ведомства, наши сбили истребитель и штурмовик. Украиский МиГ-29 в районе Новопавловки ДНР догнала ракета, выпущенная российским истребителем, завершим воздушный бой в нашу пользу. Су-25 был сбит в районе Херсона, тут постарались наземные силы, применившие "средства противовоздушной обороны".
На основных направлениях больших изменений в ситуации нет, наши продолжают давить, противник ожесточенно сопротивляется. На Купянском направлении группировка "Запад" продолжает уничтожать подразделения 14-й бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777.
На Красно-Лиманском в результате работы артиллерии, авиации и ТОС нанесено поражение подразделениям 116-й бригады ТРО, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Райгородок, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Сообщается об уничтожении свыше 110-ти украинских военнослужащих, трех броневиков, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20, а также склада боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожено до 90 всушников, два броневика, шесть автомобилей, САУ М109 "Paladin", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районах Славянска, Авдеевки и Малиновки уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Водяное и Угледар. Стоит отметить, что командование ВСУ перебрасывает резервы на это направление, так как об украинских морпехах ранее слышно не было. Потери: свыше 85-ти военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ. В районах Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ.