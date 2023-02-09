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Попытки Киева активизировать действия боевой авиации закончились потерей истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25 - Минобороны

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Попытки Киева активизировать действия боевой авиации закончились потерей истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25 - Минобороны

Наступательные действия российской армии в зоне СВО продолжаются, удары наносятся как по позициям ВСУ, так и вглубь обороны противника. Активно работает ствольная и реактивная артиллерия, авиация и средства ПВО. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


За минувшие сутки противник потерял сразу два боевых самолета при попытке активизировать действия авиации. Согласно данным военного ведомства, наши сбили истребитель и штурмовик. Украиский МиГ-29 в районе Новопавловки ДНР догнала ракета, выпущенная российским истребителем, завершим воздушный бой в нашу пользу. Су-25 был сбит в районе Херсона, тут постарались наземные силы, применившие "средства противовоздушной обороны".

На основных направлениях больших изменений в ситуации нет, наши продолжают давить, противник ожесточенно сопротивляется. На Купянском направлении группировка "Запад" продолжает уничтожать подразделения 14-й бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО в районах Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777.

На Красно-Лиманском в результате работы артиллерии, авиации и ТОС нанесено поражение подразделениям 116-й бригады ТРО, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Райгородок, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Сообщается об уничтожении свыше 110-ти украинских военнослужащих, трех броневиков, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20, а также склада боеприпасов в районе Подлимана Харьковской области.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожено до 90 всушников, два броневика, шесть автомобилей, САУ М109 "Paladin", а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районах Славянска, Авдеевки и Малиновки уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Водяное и Угледар. Стоит отметить, что командование ВСУ перебрасывает резервы на это направление, так как об украинских морпехах ранее слышно не было. Потери: свыше 85-ти военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30. В районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица "Мста-Б" и три крупнокалиберных миномета ВСУ. В районах Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ.

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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:22
    +4
    Терять вам, свидомиты, и дальше... Ага. yes

    зы В ТГ ВО опять попал ролик расстрела безоружных троих наших пленных. Убивали свидомитские твари эти наших ребят жестоко... Мрази свинорылые... Наши повода не давали - их просто на камеру пристрелили с особой жестокостью.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:32
      +4
      Так если знают что они делают с нашими пленными,то зачем тогда сдаются?Это же верная смерть.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:37
        +2
        Дык это не мне надо вопросы такие задавать...
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:42
        -4
        Сдаются ,потому что не понимают ,что они делают на передовой.Если не раненные,не контуженные.Те,кто понимают,подрывают себя гранатой или пулю...
      3. frruc
        frruc Сегодня, 16:00
        +3
        .......закончились потерей истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25

        Надеюсь, летчики поджарились вместе с летаками.
      4. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 16:17
        0
        Справедливости ради, убивают далеко не всех пленных. Поэтому жива надежда сдаться и обменяться, благо фонд украинских военнопленных в России изряден.
      5. frruc
        frruc Сегодня, 16:17
        +1
        ...... их просто на камеру пристрелили с особой жестокостью.

        Видно Зелик не хочет по обмену получать своих хероев из плена. Тут возникает вопрос: а нужны ли нам эти пленные. Тем более, после вызволения они опять в окопы попадают.
      6. Световит
        Световит Сегодня, 16:27
        +1
        Их потому выкладывают, чтобы свои мобилизованные боялись сдаваться. Нам в ответ нужно выкладывать, что с пленными всё ок, пусть сдаются. А расстрелявших и их сбушных кураторов вычислять и казнить публично.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:24
    +7
    За минувшие сутки противник потерял сразу два боевых самолета
    Шлемы летчиков необходимо срочно передать Зеленскому для очередной поездки по Европам. В эту поездку Макрону и Шольцу не хватило, единственный отдал англичанину.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:29
      +2
      Мегаразмерную анальную пробку Зеле, а то разработает-растянет себе анус "постоянными просьбами вооружений".... lol
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:26
      0
      rotmistr60 ...Шлемы летчиков необходимо срочно передать Зеленскому

      Пригодятся в качестве ночных горшков " по маленькому".
    3. Карат
      Карат Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: rotmistr60
      Шлемы летчиков необходимо срочно передать Зеленскому для очередной поездки по Европам. В эту поездку Макрону и Шольцу не хватило, единственный отдал англичанину.



      Нее, куда он шлем передал, парламент Мелкобритании? Вот туда и слать все шлемы сбитых укролётчиков. А для кучи еще все каски уничтоженных укропов сухопутных войск Окраины.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:34
    +2
    Попытки Киева активизировать действия боевой авиации закончились потерей истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25 - Минобороны
    Курица не птица. request "Летай по-ниже и по-тише" (из фильма)
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:59
    -1
    где они берут эти "летаблы" -??? из фанеры что ли лепят??
    Уж столько их Наши "завалили" !! what
    Почему Нами не наносятся удары по ВПП аэродромов где взлетают ??