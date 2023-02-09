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Украинской стороной опубликованы фотографии поражённого БМПТ «Терминатор»

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Украинской стороной опубликованы фотографии поражённого БМПТ «Терминатор»

Российские войска активно используют БМПТ «Терминатор» в боях под Кременной – одном из наиболее напряжённых участков фронта. Под этим населённым пунктом противник создал плацдарм, с которого на протяжении месяцев пытался прорвать оборону ВС РФ.


«Терминаторы» применяются здесь в лесных массивах для выбивания плотным скорострельным огнём ДРГ, атакующих и обороняющихся боевых порядков неприятеля. БМПТ действуют в связке с танками, обеспечивая взаимное прикрытие.

БМПТ, работая вместе с танками, устраняют главный на сегодняшний день недостаток ОБТ – низкую скорострельность. Шквал огня и осколков не позволяет противнику высунуть голову, мешает его маневрированию и препятствует ведению им стрельбы

- говорится в наблюдающей за конфликтом прессе Алжира, войска которого вооружены БМПТ-72.



На опубликованных украинской стороной фотографиях демонстрируются ОБТ с минными тралами и БМПТ, получивший повреждения. Если отбросить возможность фабрикации, к которой часто прибегает киевский режим, то можно предположить, что кадры были сделаны с разведывательного беспилотника или дрона-камикадзе. При этом неясно, какие ударные средства использовал противник. Также неизвестен характер повреждений. На украинских ресурсах говорится лишь об уничтожении машины в лесах под Кременной.
Автор:
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9 комментариев
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  1. karitati
    karitati Сегодня, 17:00
    0
    Off.: https://kuruc.info/r/4/255015/
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:01
    +3
    А что кто то заявлял что БМПТ неуязвимая машина, которую ну никак и никому, никогда не подбить???
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:01
    0
    Терминатор под Кременной используется в упор по позициям ВСУ,могли и засаду устроить.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:02
    +6
    Наивно бы было полагать, что у наших нет потерь в бронетехнике. Это война вообще-то.
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 17:02
    0
    Ну если поразили из чего-нибудь летающего , то в целом , все понятно. Любая,даже современная бронетехника,на данный момент, плохо защищена в верхней полусфере. БМПТ хоть и может теоретически работать по воздушным целям,не является полноценным ЗРПК. Увы...
    Всё виды и рода войск могут и должны работать в связке!
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:03
    +1
    Не чего удивительного в этом нет.Если конечно это не фейк от бандерлогов."Терминатор"боевая единица и так же как и любая техника может быть подбита или уничтожена,артой,бпла какая разница.А вот почему нет хотя бы "козырька"для защиты от ударов с верху,вопрос.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:06
    0
    На украинских ресурсах говорится лишь об уничтожении машины в лесах под Кременной.
    Если так, то нужно достать и в ремонт. Возможно откачать удастся. recourse
  8. Gromit
    Gromit Сегодня, 17:07
    0
    Ну подбили и подбили. Единственное что интересно - цел ли экипаж. А технику новую сделаем.
  9. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 17:07
    0
    ну все))))))) детей байрактарами и джавелинами называли))) Теперь можно святой день подбития "терминатора"))))