Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны США обвинило Китай в реализации масштабной программы воздушных шаров – «шпионов»

13
Минобороны США обвинило Китай в реализации масштабной программы воздушных шаров – «шпионов»

Китай на протяжении многих лет занимается масштабным созданием специальных воздушных шаров – «шпионов», рассчитывая с их помощью получать необходимую разведывательную информацию. С таким обвинением в адрес Пекина выступило Министерство обороны США.


В американском военном ведомстве отметили, что прежде четыре раза воздушные шары пролетали над территорией США. Эти инциденты имели место как при действующем президенте Джо Байдене, так и при его предшественнике Дональде Трампе. Однако американские военные не сразу смогли идентифицировать аэростаты как специфические инструменты китайской разведки, утверждают в Пентагоне. Генерал Патрик Райдер, представитель американского военного ведомства, отметил, что позже разведывательным службам США удалось узнать куда больше информации о китайской программе воздушных шаров.

По утверждению Райдера, аэростаты появлялись над теми местами, которые могут представлять определенный интерес для Китая. Например, год назад генерал-майор Кеннет Хара сообщал о пролете воздушного шара над Гавайскими островами. Но тогда сбивать воздушный шар не стали. Райдер не уточнил, имел ли отношение упомянутый Харой аэростат к Китаю, или же нет.

В последний раз воздушный шар все же сбил истребитель ВВС США. В настоящее время службы береговой охраны и корабли ВМС США осуществляют поиск фрагментов сбитого аэростата.

Власти Китая отвергают обвинения со стороны Пентагона в том, что это мог быть разведывательный воздушный шар. Они утверждают, что американская авиация сбила безобидный метеозонд, который исследовал погоду.

В любом случае, каких-то конкретных доказательств ведения аэростатом разведывательной деятельности американские власти пока не предоставляют, а это значит, что и китайская точка зрения имеет право на точно такое же медийное освещение, как и позиция Пентагона.

Между тем, государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Америка якобы была не единственной целью ведения разведки с помощью воздушных шаров. Он подчеркнул, что и другие союзники США по Североатлантическому альянсу могут столкнуться с подобной проблемой.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:32
    +1
    laughing А я бы на месте китайцев - кака така шпиона? Доставка китайска лапша воздушена доставка, ага. yes
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:53
      -1
      На минутку забегу в диалог, здесь чуть подробнее объясняется почему США настолько беспомощны и недоразвиты что не в состоянии сбить тот китайский стратостат ни чз 5 дней ни чз неделю, нет ни лазеров ни соответствующего ПРО и сбили истребителем с ракетой времен "холодной войны" лишь когда шарик сдулся и начал ПАДАТЬ, не начал бы - не смогли бы сбить и чз месяц(хотя в принципе ни у КНР ни у ЕС ни у кого другого на Земле кроме России также нет возможностей сбить стратостат на той высоте):
      https://www.youtube.com/live/cXORtk3jYaY?feature=share
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:37
        0
        Минобороны США обвинило Китай ......

        Кто бы там обвинял. Припоминаю, еще во времена СССР по натовским АДА и шарам приходилось работать довольно часто. Была даже разработана Инструкция по работе по АДА и шарам в ВПВО
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 16:18
      +1
      Чем хуже США.. тем лучше остальному миру! А Китай молодца.. утерли амеров.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:40
        0
        withoutreverse ....А Китай молодца.. утерли амеров.

        Неплохо было бы повторить запуски и проверить их NORAD на другом участке, напрмер в р-не Аляски.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:38
    +1
    Китай на протяжении многих лет занимается масштабным созданием специальных воздушных шаров – «шпионов»
    А вы (американцы) оказывается об этом знали и помалкивали пока это не увидели американцы своими глазами? Стоило только самим опозориться с китайским шаром, как тут же, как из рога изобилия поперло - "много лет... шпионы... союзники в опасности". Что случилось, то случилось и информацией о "шпионской" деятельности КНР свой позор не перекроешь.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    0
    А чего раньше не сбивали, если так мешали или угрожали национальной безопасности? Резонный вопрос простого обывателя.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:44
      +1
      Им просто надо сейчас сделать из Китая страшного и злобного противника. Беспринципного. Вот потому вонь в западных СМИ и поднялась.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 15:47
    0
    Да как они посмели, совсем уже страх потеряли, так можно только нам и никому больше.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:21
    +1
    Весь сыр бор в том ,что США показали свою слабость . Это что угодно могло быть ,но американцы грубо обгадились
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:22
    0
    А что... Очень даже окупается, судя по словам матрасов:

    Кстати, там еще и негролесбиянка эпично с шариками обделалась)))
    Репортёр: Как администрация Байдена может заявлять, что при Трампе было целых три китайских аростата, которые не сбили, если сам Трамп и вся его команда утверждает, что такого никогда не было?
    Карин Жан Пьер: Да, итак, смотрите, я думаю, как мы и говорили раньше, до этого (ам-а-э), китайские воздушные шары наблюдения пролетели над континентальными США хотя бы три раза, как вы уже заметили во время предыдущей администрации и один раз в начале этой администрации, никогда при этом на такую продолжительность, эта информация была обнаружена до ухода предыдущей администрации, но разведывательные службы, как я уже сказала, готовы провести брифинг с ключевыми официальными лицами, извините перед этим, но это то, что они, мы, они не знали, как вы уже сказали.
    Обозреватель National Review Нейт Хохман: Меня поражает, что Белый дом не приложил усилий, чтобы найти более компетентного пресс-секретаря.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:44
    0
    Нет покажут доказательств, как в случае с Пауэрсом.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    +1
    А говорят прибалты " тормоза".Озабоченность США выразили только на 4 раз.