Минобороны США обвинило Китай в реализации масштабной программы воздушных шаров – «шпионов»

Китай на протяжении многих лет занимается масштабным созданием специальных воздушных шаров – «шпионов», рассчитывая с их помощью получать необходимую разведывательную информацию. С таким обвинением в адрес Пекина выступило Министерство обороны США.
В американском военном ведомстве отметили, что прежде четыре раза воздушные шары пролетали над территорией США. Эти инциденты имели место как при действующем президенте Джо Байдене, так и при его предшественнике Дональде Трампе. Однако американские военные не сразу смогли идентифицировать аэростаты как специфические инструменты китайской разведки, утверждают в Пентагоне. Генерал Патрик Райдер, представитель американского военного ведомства, отметил, что позже разведывательным службам США удалось узнать куда больше информации о китайской программе воздушных шаров.
По утверждению Райдера, аэростаты появлялись над теми местами, которые могут представлять определенный интерес для Китая. Например, год назад генерал-майор Кеннет Хара сообщал о пролете воздушного шара над Гавайскими островами. Но тогда сбивать воздушный шар не стали. Райдер не уточнил, имел ли отношение упомянутый Харой аэростат к Китаю, или же нет.
В последний раз воздушный шар все же сбил истребитель ВВС США. В настоящее время службы береговой охраны и корабли ВМС США осуществляют поиск фрагментов сбитого аэростата.
Власти Китая отвергают обвинения со стороны Пентагона в том, что это мог быть разведывательный воздушный шар. Они утверждают, что американская авиация сбила безобидный метеозонд, который исследовал погоду.
В любом случае, каких-то конкретных доказательств ведения аэростатом разведывательной деятельности американские власти пока не предоставляют, а это значит, что и китайская точка зрения имеет право на точно такое же медийное освещение, как и позиция Пентагона.
Между тем, государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Америка якобы была не единственной целью ведения разведки с помощью воздушных шаров. Он подчеркнул, что и другие союзники США по Североатлантическому альянсу могут столкнуться с подобной проблемой.