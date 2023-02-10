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Финские политики против вступления Финляндии в НАТО без Швеции

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Финские политики против вступления Финляндии в НАТО без Швеции

Громкий скандал между Швецией и Турцией кардинально изменил контуры окончательного поглощения Скандинавии блоком НАТО. Хельсинки оказались заложником ситуации и вынуждены рассматривать сценарий самостоятельного вступления в альянс, сообщает финская газета Iltalehti.


В настоящее время вопрос о вступлении Финляндии без Швеции обсуждается в финском парламенте. Такой «неидеальный» сценарий лоббирует премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она хочет успеть провести процедуру присоединения к НАТО до апреля, когда в стране пройдут парламентские выборы.

Однако многие финские политики не согласны с председателем правительства. Прежде всего потому, что в случае одиночного вступления в альянс им придется больше тратиться на оборону стран Прибалтики. А в случае кризиса и вовсе обязывает самостоятельно обеспечивать трансфер силам НАТО и «перекрывать Финский залив», что без участия Швеции будет сделать довольно сложно — не хватит глубины и путей снабжения, поясняет издание.

Однако истинная причина протеста финских политиков кроется в другом. По выражению Iltalehti, они не хотят позиционировать Финляндию как «единое целое со странами Балтии». А там ждут-не дождутся, когда же будет создана единая система ПВО и Балтийское море станет «внутренним морем НАТО». Об этом в августе заявил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Очевидно, что именно таких инициатив эстонской стороны и опасаются здравомыслящие политики в Финляндии. Тем временем Эстония продолжает давить на Хельсинки, пользуясь ситуацией. Таллин не только заинтересован в том, чтобы финские военные вошли в состав подразделений НАТО, дислоцированных в прибалтийских странах, но и встали на «защиту северной границы альянса», ссылаясь на протяженную границу с Россией.

Окончательно ответы на все эти вопросы должен дать июльский саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе. В столице Литвы будут утверждены новая структура командования альянса и «план обороны» с учетом расширения на северо-восток Европы.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:09
    +3
    Дожили Эстония давит на Финляндию, Польша рычит на Германию, даже интересно Лихтенштейн кого нибудь покусает?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:35
      +1
      Вот она политика самоопределения народов от коммунистов-ленинцев (((( вся чухонская шелупонь зубы скалит на Россию, при кровавом царизме все эти прибалты и фины даже вякнуть не смели.
    2. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 07:48
      -1
      В России своих проблем полно, и их никто не обсуждает. А европу обсудить каждый второй старается.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:11
    -2
    Лично я, считаю вхождение Швеции и Финляндии в НАТО уже свершившимся фактом. И, конечно очень надеюсь, что руководство уже приняло, принимает и будет принимать необходимые меры в сложившейся ситуации. Хотя...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:21
    +1
    они не хотят позиционировать Финляндию как «единое целое со странами Балтии»
    и соответственно попасть под влияние Польши. Да, уж, одной без Швеции, Финляндии будет сложно это сделать
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +1
    они не хотят позиционировать Финляндию как «единое целое со странами Балтии»
    Значит прекрасно понимают, что крикливая Прибалтика до добра не доведет. К тому же еще и тратить свои кровные на их безопасность придется.
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 07:43
    +1
    ..в случае одиночного вступления в альянс им придется больше тратиться на оборону стран Прибалтики..

    Ну если так жаба душит, то правильно будет не вступать в это .... Тогда совсем не придётся тратиться, тут даже и думать не надо - и деньги целы и территория с народом суверенны.
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:47
    +1
    Цитата: svp67
    они не хотят позиционировать Финляндию как «единое целое со странами Балтии»
    и соответственно попасть под влияние Польши. Да, уж, одной без Швеции, Финляндии будет сложно это сделать

    не спроста... почуяли что то....
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:48
    +1
    Хи-хи... Одно из двух - либо они дали заднюю, либо там все обдолбались. Швеции в НАТО не будет до тех пор, пока она демонстративно и на коленях не извинится перед Эрдоганом лично, и пока Турцию не примут в ЕС, чему 40 с гаком лет мешает именно Швеция, и именно поэтому, а не из-за курдов, турки не дадут добро на присоединение Швеции - любого турецкого политика после такого разрешения из политической арены Турции можно вычеркивать. Это как например Путин бы подписал указ о принятии Польши в Таможенный союз сейчас. То есть бред и наркомания