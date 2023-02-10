Финские политики против вступления Финляндии в НАТО без Швеции

Громкий скандал между Швецией и Турцией кардинально изменил контуры окончательного поглощения Скандинавии блоком НАТО. Хельсинки оказались заложником ситуации и вынуждены рассматривать сценарий самостоятельного вступления в альянс, сообщает финская газета Iltalehti.В настоящее время вопрос о вступлении Финляндии без Швеции обсуждается в финском парламенте. Такой «неидеальный» сценарий лоббирует премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она хочет успеть провести процедуру присоединения к НАТО до апреля, когда в стране пройдут парламентские выборы.Однако многие финские политики не согласны с председателем правительства. Прежде всего потому, что в случае одиночного вступления в альянс им придется больше тратиться на оборону стран Прибалтики. А в случае кризиса и вовсе обязывает самостоятельно обеспечивать трансфер силам НАТО и «перекрывать Финский залив», что без участия Швеции будет сделать довольно сложно — не хватит глубины и путей снабжения, поясняет издание.Однако истинная причина протеста финских политиков кроется в другом. По выражению Iltalehti, они не хотят позиционировать Финляндию как «единое целое со странами Балтии». А там ждут-не дождутся, когда же будет создана единая система ПВО и Балтийское море станет «внутренним морем НАТО». Об этом в августе заявил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур.Очевидно, что именно таких инициатив эстонской стороны и опасаются здравомыслящие политики в Финляндии. Тем временем Эстония продолжает давить на Хельсинки, пользуясь ситуацией. Таллин не только заинтересован в том, чтобы финские военные вошли в состав подразделений НАТО, дислоцированных в прибалтийских странах, но и встали на «защиту северной границы альянса», ссылаясь на протяженную границу с Россией.Окончательно ответы на все эти вопросы должен дать июльский саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе. В столице Литвы будут утверждены новая структура командования альянса и «план обороны» с учетом расширения на северо-восток Европы.