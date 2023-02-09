Военное обозрение
Войти Регистрация

В Киеве сносят памятник генералу Ватутину, освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков

55
В Киеве сносят памятник генералу Ватутину, освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков

В 1943 году советские войска освободили столицу Украины от нацистов. Теперь в Киеве сносят памятник генералу Николаю Ватутину, командовавшему этими войсками и освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков.

О демонтаже памятника в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

На опубликованном им фото можно наблюдать начало работ по сносу монумента. Рабочие подогнали автокран и обхватили памятник тросом, чтобы снять его с постамента.

Сам монумент расположен в столичном Мариинском парке неподалеку от украинского парламента. Это произведение широко известного в мире советского скульптора Евгения Вучетича было установлено здесь в 1948 году.

Но недавно комиссия Министерства культуры Украины порекомендовала городской администрации его демонтировать.

Неожиданно с резкой критикой решения о сносе памятника выступил украинский депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский, назвав его инициаторов «колхозными комсомольцами».

Генерал армии Николай Ватутин, которому посвящен памятник, был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза. Командуя 1-м Украинским фронтом, он руководил освобождением украинской столицы от немецких фашистов и их пособников. В 1944 году погиб в бою с бандеровцами. Военачальника похоронили в Киеве.

Массовый снос советских памятников и переименование улиц начались на Украине с 2015 года, когда в стране приняли закон о «декоммунизации».
Использованы фотографии:
Телеграм/Алексей Гончаренко
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
55 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:53
    +2
    Они в угарном экстазе, этим все сказано. Только принудительное психиатрическое лечение.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:06
      +6
      Никакого лечения. Только утилизация. А то рецидив возможен.
      1. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 16:16
        -1
        Почему - бы не снести столицу западенцев-бандеровцев Львов. Если они снесут памятник Ватутину?
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 16:43
          +1
          Цитата: withoutreverse
          Почему - бы не снести столицу западенцев-бандеровцев Львов. Если они снесут памятник Ватутину?

          Памятники обычно сносили захватчики. Значит Киев и вся Украина оккупированы !
          Т.е. просто надо заново выгнать, закопать захватчиков и никому более территорию не отдавать !
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:59
          -1
          Существуют предположения, что Лемберг отдадут поленьям, в относительно целом виде. Всё же они долго им владели и почти всё там построили.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:17
      +2
      Талейран в свое время сказал "Это хуже чем преступление, это ошибка". Один в один этот случай.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: Uprun
      Они в угарном экстазе, этим все сказано. Только принудительное психиатрическое лечение

      Торнадами, Калибрами Искандерами....
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: Uprun
      Только принудительное психиатрическое лечение.

      Врачи сказали - "Это не поможет, болезнь неизлечима."
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:54
    +2
    Теперь в Киеве сносят памятник генералу Николаю Ватутину, командовавшему этими войсками и освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков.
    И то долго продержался. Наверно просто лист облетел и бандеровцы увидали куда ручки блудливые можно приложить и за снос денежку срубить. feel
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:18
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      бандеровцы увидали куда ручки блудливые можно приложить и за снос денежку срубить.


      Скорее всего увидели где ещё можно нагадить русским.
      1. Дедок
        Дедок Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: Карат
        Скорее всего увидели где ещё можно нагадить русским.


        а где Ватутин родился? что-то мне говорит, что там
        1. Карат
          Карат Сегодня, 16:35
          +1
          Цитата: Дедок
          а где Ватутин родился? что-то мне говорит, что там


          В Воронежской губернии Российской империи.
          1. Vyacheslav57
            Vyacheslav57 Сегодня, 16:59
            0
            А вот похоронили его именно там , где находится ( извините , находился ) памятник . То есть , бесы отпрыгались на могиле легендарного Ватутина .
  3. Карат
    Карат Сегодня, 15:55
    +3
    и освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков.


    Ну теперь украинско-фашистские захватчики с Галиции мстят за своих подохнувших побратимов.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 15:55
    +7
    Почему то никто никогда не упоминает, что все это делается в угоду и с подачи (по согласованной программе) того самого Запада, который проиграл прошлый поход на Москву и теперь подготовив новый исполняет новый свой план. А у нас почему то все записались в адвокаты ищут какие то оправдания для западных руководителей. Мол их кто то все время заставляет. Да никто их не заставляет. Обратите внимание с каким они энтузиазмом занимаются этой войной с Россией. И снос памятников и братских могил - это все тоже их рук дело. Только организовали себе других исполнителей, чтобы остаться чистенькими.
  5. seamen2
    seamen2 Сегодня, 15:56
    +2
    ну все согласно юкрейн логике. Ватутину сносят.
    Курту Э́берхарду ( немецкий комендант Киева )..поставят.
    Зе цветочки возлагать будет. Шольцу селфи отправлять.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:00
      +3
      Да ниии, какой Курт.... Гомосятине какой-нить поставят. Это в их репертуаре
  6. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 15:57
    +5
    Упыри бандеровские...
    Будьте вы прокляты!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:58
    +1
    В Киеве сносят памятник генералу Ватутину, освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков
    нацикам, активистам, нужно показать/доказать, что они нужнее в тылу!!!
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:03
    +4
    Всё правильно делают. Я бы на месте Ватутина тоже не захотел бы зашквариться своим памятником в нацистском зоопарке. А вот когда Киев станет российским облцентром, памятник можно будет и на место поставить.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:19
      +4
      Цитата: Roma-1977
      Я бы на месте Ватутина тоже не захотел бы зашквариться своим памятником в нацистском зоопарке.

      Да. А когда его дочь просила чтобы его останки отдали и вывезли в РФ - не дали. Нелюди!
      1. Карат
        Карат Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: Егоза
        Нелюди!


        А людей там в 2014 году убили или выгнали из страны.
  9. Normann
    Normann Сегодня, 16:04
    0
    Крайне печально что подрастающее поколение это принимает за чистутую монету. Куда катится этот мир?(((
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 16:06
    +2


    Обезьяны сносят памятник Дарвину...



    Варвары сносят памятник в Риме[/center]


    Свиньи сносят памятники в парке...

  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:07
    +1
    С памятниками в тылу легко бороться. Снес и ты герой. Нет чтоб на фронт отправиться на встречу с Вагнером. Правда там могут убить, причем быстро. А памятник разве что может только с троса сорваться да депутата придавить.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      +2
      Именно. И наших пленных безоружных они горазды на камеру расстреливать - орлы, етить их....
      Ответить то им не могут в такой ситуации - вот и понтуются, капо поганые...
      1. Карат
        Карат Сегодня, 16:25
        +1
        Цитата: Nexcom
        И наших пленных безоружных они горазды на камеру расстреливать - орлы, етить их...


        А потом сдаваться боятся, как бы ответка не прилетела ....
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:37
          +2
          Да, Вы правы. Сдаются и ссат - как бы с ними так же не стали поступать наши ребята в ответку. Чуть ли не сознание от страха теряют - наши им попить-покурить- успокоится предлагают..

          Даже мочатся в штаны от страха, мразоты свидомитские....
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:08
    +3
    Демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину, который был запланирован на четверг, осложнился, с помощью подъемного крана сместить его с постамента не удалось. Первую битву памятнику вырусь проиграла.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      с помощью подъемного крана сместить его с постамента не удалось


      Ватутин был не из тех, кого можно было легко сместить.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:16
    +1
    Наверно пора уже сказать открыто ,что мы не собираемся сохранять советское наследие на Украине ,если она его сама не бережет. Любое предприятие ,мосты дороги ,ДЭПо ,ГЭС ,все что построено при СССР может стать нашей целью . Украинское руководство хочет вычеркнуть только то советское ,что для них представляет интерес . А наследие либо есть ,либо его нет совсем
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 16:30
      +1
      так кое-кто говорил 24-го февраля что он покажет декоммунизацию...хотя...говорить-это единственное,что он может,видимо
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 17:08
        0
        Цитата: Николай310
        так кое-кто говорил 24-го февраля что он покажет декоммунизацию...хотя...говорить-это единственное,что он может,видимо

        Вот свинья чем отличается от других? Тем, что везде дерьмо ищет
  14. Armavir
    Armavir Сегодня, 16:23
    +1
    Ну так правильно, Киев снова захвачен фашистами и нацистами, что можно еще ждать от них
  15. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:26
    +2
    Западные черти прилагают титанические усилия, чтобы память у людей стала как можно короче. Историю и географию в школах предали забвению. Когда-то веселило, что американские школы гордятся обучением риторике и ораторскому искусству. Теперь не веселит. На трибунах сплошные ораторы, а попросту демагоги, несущие хренотень, которая помогает торговать хлебалом и карабкаться по карьерной лестнице. Это называют развитием, а общество с критической массой демагогов - развитым обществом.
  16. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:28
    0
    после сноса Ленина жизнь в Украине не улучшилась...решили,что всё дело в Ватутине,Пушкине и Суворове??

    кстати,а почему вместе с Лениным не снесли ДнепроГЭС? или её древние украинцы выстроили?
  17. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:32
    +1
    Достойны ли мы Ватутина и наших дедов, освобождавших Украину от нацистов?
    Сможем ли мы как они освободить мать городов русских Киев и город-герой Одессу или опять как в 2014 году снова покроем себя позором очередного временного договорняка вроде Минска-3?
  18. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:32
    -1
    Украину надо освобождать от бандеровщины. После Того как Ватутина убрали поставят памятники адольфу гитлеру? Зеленский посути как Адольф уничтожает украину, этой войны могло и не быть
    Притесняли притесняли русскоязычное население. Они еще и растреливают наших военно пленных. Я думаю что в живых бандеровцев не стоит брать
    ЧВК Вагнера правильно делает отправляет на родину машину трупов, в соледаре они собрали 25 машин.
    Бандеровцы по больницам стреляют. Это тоже самое скотство что и было в великую отечественную войну. Не добитые бандеровцы.
    Украина это бывший СССР, посути наша территория.
    Если мы прогнемся проиграем, мы получим еще одну войну, нападение запада на нас. А мы сейчас крайне слабы по моему мнению, у нас разрушена армия.
    Тухачевский перед войной говорил армию надо держать 8 миллионов человек. А сколько наша армия? Наша боеспособная армия 250-300 тысяч была. с учетом того что мы даем отдохнуть кому то и кто то сбежал.
    Фамилия Сердюкова войдет в историю, как человека угробившего армию.
    Вот сегодня озвучили что уничтожено было 7,5 тысяч танков, Украина это не Грузия. Украина это вся злоба мира.
    Шойгу считает что нам надо 1,5 миллиона, я бы под штык ставил бы 8 миллионов.
    Наша армия это как жест доброй воли. Только запад одно понимает это силу. Кого я считаю молодцами это Китай и Индию. Например Индия работает с нами, но никто Индии не указывает, в том числе и Китаю.
    Снос памятников это плевок в сторону России. Они ненавидят все русское, книги памятники
    Они ненавидят даже памятники, а что же тогда живые русские люди. Война это не зря идет и надо побеждать.
    Армию надо содержать боеспособной как бы мы не жили.
  19. Yho
    Yho Сегодня, 16:34
    -1
    Рушить памятники советского прошлого начала Россия. За что боролись — на то и напоролись.
  20. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:35
    0
    О демонтаже памятника в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

    А кому же киевские власти на этом месте, где стоял памятник Ватутину, поставят свой памятник. Быть может своим "освободителям" Клейсту ил Гудериану ?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:47
      0
      Чтоб поставить деньги нужны, это не снести. Хотя на гомосексуалиста Бандеру может и наскребут.
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:36
    +1
    Естественно сносят, а как же иначе? Фашисты не станут терпеть у себя памятники полководцам, уничтожавшим фашистов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:41
      0
      Пусть памятник Европейской залупе поставят - они теперь долго с этой елды не слезут... Очень долго... Пока их не уничтожат.
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 17:06
        0
        Так ведь и поставят. Самое поганое, что поставят и никого это не удивит.
  22. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 16:40
    +1
    Ну что сказать. Бандеровцы.
    Ну а по хорошему - это поколение которое плюет на своих дедов и предков!
  23. V.B.
    V.B. Сегодня, 16:40
    0
    Ничего удивительного,последыши убийц Ватутина, проигравшие войну, теперь посчитали, что можно взять реванш. Теперь главное тех, кто принимал решение о демонтаже, рабочих, всех зафиксировать и желательно перестрелять, чтобы другим неповадно было и боялись до кровавого поноса. А по гончаренко фонарь плачет горькими слезами. Где новый Кузнецов, а лучше Слащов.
  24. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:42
    +2
    Генерал армии Николай Ватутин, которому посвящен памятник, был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза. Командуя 1-м Украинским фронтом, он руководил освобождением украинской столицы от немецких фашистов и их пособников. В 1944 году погиб в бою с бандеровцами. Военачальника похоронили в Киеве.

    ненормальная нация, лечить их похоже бесполезно....
  25. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:43
    +2
    давайте признаем честно, для куева это абсолютно закономерно, к власти пришли потомки тех кого Ватутин уничтожал
    так чего мы хотим?!!!
    они уничтожают любое напоминание о том как их гнали ссаными тряпками из великой Страны
  26. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:44
    0
    Цитата: V.B.
    Ничего удивительного,последыши убийц Ватутина, проигравшие войну, теперь посчитали, что можно взять реванш. Теперь главное тех, кто принимал решение о демонтаже, рабочих, всех зафиксировать и желательно перестрелять, чтобы другим неповадно было и боялись до кровавого поноса. А по гончаренко фонарь плачет горькими слезами. Где новый Кузнецов, а лучше Слащов.

    плохо эту страну от бандер после ВОВ почистили, или приход Хрущева к власти помещал.....
  27. t200404
    t200404 Сегодня, 16:45
    0
    Почему неожиданным ? Бужанский также как и допустим дубинский всегда были на рф ориентированы
  28. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:48
    0
    Удивительно что памятник достоял до дня сегодняшнего.. вообще это верх цинизма ,сносить памятник человеку ,погибшему за освобождение их столицы.
  29. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 16:48
    -1
    Как Бужанский здорово завернул! Это оказывается не идейные потомки бандеровцев свали памятник Ватутину, а "колхозные комсомольцы"
  30. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:58
    0
    Ну и что? В Москве самым первым снесли памятник Ф.Э.Дзержинскому, который как известно, сам взяток не брал и другим не давал. Так что в Kuive идут по московским следам.
  31. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:00
    -1
    Какие самые значимые фигуры были у нас в войну? Сталин, Берия, Абакумов.
    Ну и где им памятники? Так что лучше на себя посмотреть.
  32. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:04
    0
    Твари. Теперь можно и не сортировать. Все нацисты, гитлер им папа, бандера мама!