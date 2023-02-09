В Киеве сносят памятник генералу Ватутину, освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков

В 1943 году советские войска освободили столицу Украины от нацистов. Теперь в Киеве сносят памятник генералу Николаю Ватутину, командовавшему этими войсками и освобождавшему город от немецко-фашистских захватчиков.О демонтаже памятника в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.На опубликованном им фото можно наблюдать начало работ по сносу монумента. Рабочие подогнали автокран и обхватили памятник тросом, чтобы снять его с постамента.Сам монумент расположен в столичном Мариинском парке неподалеку от украинского парламента. Это произведение широко известного в мире советского скульптора Евгения Вучетича было установлено здесь в 1948 году.Но недавно комиссия Министерства культуры Украины порекомендовала городской администрации его демонтировать.Неожиданно с резкой критикой решения о сносе памятника выступил украинский депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский, назвав его инициаторов «колхозными комсомольцами».Генерал армии Николай Ватутин, которому посвящен памятник, был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза. Командуя 1-м Украинским фронтом, он руководил освобождением украинской столицы от немецких фашистов и их пособников. В 1944 году погиб в бою с бандеровцами. Военачальника похоронили в Киеве.Массовый снос советских памятников и переименование улиц начались на Украине с 2015 года, когда в стране приняли закон о «декоммунизации».