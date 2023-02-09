Пресса Италии: Итальянский премьер Мелони назвала приглашение Зеленского в Париж неуместным

Я считаю, что приглашение Зеленского было частью нашей особой роли

Среди западных покровителей Киева тоже не всегда бывает все гладко, и часто отношения между ними портятся.На этот раз вольно или невольно причиной ссоры первых лиц двух крупных европейских держав стал украинский президент Владимир Зеленский.Как пишет итальянское издание Askanews, глава правительства Италии Джорджа Мелони поссорилась с французским лидером Эммануэлем Макроном. Причиной ссоры стало приглашение в Париж Зеленского, что в Риме посчитали неуместным и нарушающим единство ЕС, отмечает издание.По словам Мелони, это именно тот случай, когда стремление решить каким-то внутриполитические вопросы могут отрицательно сказаться на общем деле.Макрон же отказался комментировать слова итальянского премьера и ограничился лишь тем, что отметил особую роль Франции в отношении украинского конфликта. Хотя не совсем понятно в чем заключается эта «особенная роль».- сказал президент Франции.Он также добавил, что основная цель Франции и Евросоюза в целом – «защита границ и безопасность Украины».Напомним, что Макрон и Зеленский сегодня утром вместе направились из Франции в бельгийскую столицу для участия в саммите Евросоюза.