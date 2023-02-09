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«Роскосмос» выполнил сто успешных пусков космических ракет подряд

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«Роскосмос» выполнил сто успешных пусков космических ракет подряд

За период времени с октября 2018 года российской корпорацией "Роскосмос" выполнено сто успешных пусков космических ракет-носителей подряд. Из них 46 ракет было запущено с космодрома Байконур, 36 — с космодрома в Плесецке, а также по девять успешных пусков было проведено с космодрома Восточный и космического центра в французском департаменте в Гвиане.


За это время было выполнено 82 пуска ракет семейства "Союз", 11 пусков ракет-носителей "Протон-М", четыре пуска ракет "Ангара", а также три пуска ракет-носителей "Рокот".

В июне 2021 года было выполнено рекордное за всю историю постсоветской России количество успешных запусков космических ракет. В течение одного месяца было запущено 60 ракет-носителей подряд. Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в период с 1992 года по март 1993 года - тогда было успешно запущено 59 ракет.



В четверг, 9 февраля, был выполнен пуск космической ракеты-носителя "Союз-2.1а", доставившей на орбиту грузовой космический транспортник "Прогресс МС-22". Ее первая и вторая ступени были оснащены двигателями РД-107А/РД-108А, что обеспечило доставку груза общей массой в 2,5 тонны на Международную космическую станцию.

Доставленный груз позволит обеспечить дальнейшее продолжение пилотируемого режима полета станции, а также реализации российской программы научно-прикладных исследований.

Это был первый в этом году запуск ракеты-носителя типа "Союз-2" с двигателями серийного производства "ОДК-Кузнецов". Отмечается, что статистическая надежность подобного оборудования превышает 99,9%.
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Использованы фотографии:
Роскосмос
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22 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 16:46
    +3
    Приятно читать такие статьи! Есть чем гордится
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:48
    -4
    За период времени с октября 2018 года...

    Грубо - за 4 года с копейками по 25 пусков всего лишь... в СССР в год больше запускали am и мы этим хвалимся?! am am am
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 17:03
      0
      Ты СССР с Россией не путай. Ташкент, Прибалтика, Тбилиси с Кишиневом, всё это СССР. Россия всего лишь осколок от той цивилизации. БОльший осколок.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Грубо - за 4 года с копейками по 25 пусков всего лишь... в СССР в год больше запускали

      Запуск Союза вроде 70 миллионов долларов, вот и считайте.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:49
    -1
    Если не знать, что товарищ Илон Маск запускает по одной ракете каждую неделю, то результат Роскосмоса - хороший. yes
    1. Карат
      Карат Сегодня, 16:54
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Если не знать, что товарищ Илон Маск запускает по одной ракете каждую неделю,


      И сколько из них успешных? Поинтересуйтесь, прежде чем тут хвастаться.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:04
        +1
        Цитата: Карат
        Цитата: voyaka uh
        Если не знать, что товарищ Илон Маск запускает по одной ракете каждую неделю,


        И сколько из них успешных? Поинтересуйтесь, прежде чем тут хвастаться.

        Число запусков
        202 FT: 182v1.1: 15v1.0: 5
        • успешных
        200 FT: 182v1.1: 14v1.0: 4
        • неудачных 1 (v1.1, CRS-7)
        • частично
        неудачных 1 (v1.0, CRS-1)

        200 полностью успешных из 202 пусков winked
        1. Карат
          Карат Сегодня, 17:07
          -1
          18 проваленных. из 200. А тут 100 из 100 успешных.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 17:11
            0
            Цитата: Карат
            18 проваленных. из 200. А тут 100 из 100 успешных.

            Откуда вы цифру 18 родили? Всего 1 провал, и один частично успешный(Главная нагрузка успешно улетела, лишь мелкоспутники побочные потеряны)
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 16:57
      +3
      25 запусков в год - это один в две недели. Учитывая выводимую массу - это отличный результат.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:58
      +1
      Не Илон Маск, а НАСА, а результат это - беспардонного демпинга, что НАСА признала, мол запуски были ниже коммерческой стоимости.
      Так что эти циферки от НАСА - филькина грамота. Кстати, и как там обстоят дела с двигателями РЯптор? Хреново, по прежнему? Ая-яй-яй, 11 лет "ужесовсемпочтисделали". А Старлайнер как? Уже летает? И да, а с аварийностью как дела? Опять хреново? Да, это вам не песни петь про "свободный" рынок
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:05
        +1
        Цитата: Bingo
        Не Илон Маск, а НАСА, а результат это - беспардонного демпинга, что НАСА признала, мол запуски были ниже коммерческой стоимости.
        Так что эти циферки от НАСА - филькина грамота. Кстати, и как там обстоят дела с двигателями РЯптор? Хреново, по прежнему? Ая-яй-яй, 11 лет "ужесовсемпочтисделали". А Старлайнер как? Уже летает? И да, а с аварийностью как дела? Опять хреново? Да, это вам не песни петь про "свободный" рынок

        Фалькон-9 имеет самую низкую аварийность.
        НАСА ничего такого не признавало.
    4. Ermak_Timofeich
      Ermak_Timofeich Сегодня, 17:03
      +2
      Если не знать ...

      А ещё если сравнить спутники Интернета с грузом в 2,5 тонны ....Вы ещё ракеты фейерверка на Рождество и День независимости с запуском грузовых кораблей сравните.
    5. Карат
      Карат Сегодня, 17:09
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Если не знать, что товарищ Илон Маск запускает по одной ракете каждую неделю, то результат Роскосмоса - хороший. yes


      Кстати сколько Израиль запустил ракет в космос? А то вы привыкли длинной чужого члена хвастаться. Украину скоро по этому показателю догоните.
  4. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:49
    +1
    Поздравляю Роскосмос.
    Вопрос знатокам, есть ли открытые данные сколько стоит вывод тонны у разных стран( компаний)?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:59
      -2
      Цитата: Mitroha
      есть ли открытые данные сколько стоит вывод тонны у разных стран( компаний)

      Даже если есть - это фикция, НАСА сами признали, что из бюджета оплачивали якобы коммерческие пуски Фальконов, что позволяло вопить, что они дешевле, чем в РФ)))
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:06
        +1
        Цитата: Bingo
        Цитата: Mitroha
        есть ли открытые данные сколько стоит вывод тонны у разных стран( компаний)

        Даже если есть - это фикция, НАСА сами признали, что из бюджета оплачивали якобы коммерческие пуски Фальконов, что позволяло вопить, что они дешевле, чем в РФ)))

        Не признавало.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:50
    +4
    100 безкосячных запусков. good Вот что роспись хохломой животворящей делает .... lol (с) по мотивам нетленки

    зы Всё, молчу, молчу.... Щаз запинают...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    -2
    А скока американцы на наших двигателях запустили, без сервисного обслуживания?
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 17:05
    +2
    про тотальное доминирование НАТОвской спутниковой разведки РосКосмос ничего не хочет сказать?
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:05
    +2
    Цитата: Корона без вируса
    За период времени с октября 2018 года...

    Грубо - за 4 года с копейками по 25 пусков всего лишь... в СССР в год больше запускали am и мы этим хвалимся?! am am am

    Да понятно, что не в ваших правилах гордиться достижениями и успехами страны вообще. Вентилятор - ваше всё. Такова сущность местных так называемых "либералов".
  9. Brancodd
    Brancodd Сегодня, 17:08
    +1
    89 пусков из 100 за время руководства Роскосмоса Рогозиным