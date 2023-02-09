«Роскосмос» выполнил сто успешных пусков космических ракет подряд

За период времени с октября 2018 года российской корпорацией "Роскосмос" выполнено сто успешных пусков космических ракет-носителей подряд. Из них 46 ракет было запущено с космодрома Байконур, 36 — с космодрома в Плесецке, а также по девять успешных пусков было проведено с космодрома Восточный и космического центра в французском департаменте в Гвиане.
За это время было выполнено 82 пуска ракет семейства "Союз", 11 пусков ракет-носителей "Протон-М", четыре пуска ракет "Ангара", а также три пуска ракет-носителей "Рокот".
В июне 2021 года было выполнено рекордное за всю историю постсоветской России количество успешных запусков космических ракет. В течение одного месяца было запущено 60 ракет-носителей подряд. Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в период с 1992 года по март 1993 года - тогда было успешно запущено 59 ракет.
В четверг, 9 февраля, был выполнен пуск космической ракеты-носителя "Союз-2.1а", доставившей на орбиту грузовой космический транспортник "Прогресс МС-22". Ее первая и вторая ступени были оснащены двигателями РД-107А/РД-108А, что обеспечило доставку груза общей массой в 2,5 тонны на Международную космическую станцию.
Доставленный груз позволит обеспечить дальнейшее продолжение пилотируемого режима полета станции, а также реализации российской программы научно-прикладных исследований.
Это был первый в этом году запуск ракеты-носителя типа "Союз-2" с двигателями серийного производства "ОДК-Кузнецов". Отмечается, что статистическая надежность подобного оборудования превышает 99,9%.