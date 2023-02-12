Минус газификация всей страны

А у нас в квартире газ! А у вас?

«В ряде сибирских городов до 31 января продлили режим неблагоприятных метеоусловий, или «черного неба».

Самая сложная ситуация сейчас в Минусинске».

Нет газа, зато есть болезни!

Вот Китай нам поможет

« Мы, конечно, очень ждём «Силу Сибири-2», участка, который будет проходить через нашу территорию. По нашим прогнозам, потребление газа у нас будет порядка 6 млрд кубометров»,

А кому помогаем мы?

Программа догазификации

«Стыдно, когда страна, которая производит больше всего газа в мире, имеет такой низкий уровень газификации населения»,

Похоже, эта строчка из стихотворения Сергея Михалкова сегодня по-прежнему актуальна. Мы уже обсудили проблему сокращения населения России с разных точек зрения. Сегодня коснемся проблемы газификации. Дело в том, что Россия все последние годы усиленно тянула газопроводы в Европу, Турцию и Китай.А вот с газификацией самой России всё совсем не здорово. Когда-то в слогане про коммунизм говорилось про «плюс электрификацию», но хотя бы развитой капитализм нельзя построить без массовой газификации. С этим вряд ли кто-то станет спорить.И понять такую политику, когда газифицируют всех, но только не своих, сложно, но можно. Ведь Европа до своих санкций платила за газ валютой. А граждане России всего лишь рублями, и по цене более низкой. Так что для бизнеса выгода продажи газа за границу очевидна. Капитал работает там, где ему выгоднее.Понятно, что если в квартире или доме газ, то не надо запасать ни дрова на зиму, ни уголь. Не надо все время топить печь. Высвобождается масса времени. Да, кроме того, газ, как ни крути, экологичнее угля. Вот, скажем, информация от января прошлого года:Местные жители даже записали видеообращение президенту Владимиру Путину и пожаловались на плотный смог, который вызывает постоянный кашель. Причина в том, что российские сибирские города в отопительный сезон сжигают огромные объёмы угля.Чаще всего речь идёт о наиболее токсичном буром угле. Это топливо в регионе остается основным ресурсом для ТЭЦ и повсеместно используется для обогрева домов. Например, ТЭЦ только Красноярска потребляет около 6 млн тонн угля в год.Конечно, для сибирских регионов отказ от угля – один из самых эффективных способов справиться с проблемой. Но дело в том, что в Красноярском крае жилой фонд обеспечен газом примерно на 15 %, а в целом по Сибирскому федеральному округу – 16,8 %. При этом и в целом по России уровень газификации – 72 %.В СФО стало популярным словосочетание «черное небо». Понятие родилось благодаря цвету неба, которое в это время вместо голубого становится серым, а видимость снижается в два раза! И всё это вызывает большие проблемы, когда растут болезни органов дыхания.И ведь загрязнение воздуха – проблема не только промышленных городов, таких как Красноярск или Новокузнецк, это и проблема небольших городов и городков, где нет заводов. Например, кузбасские города Киселёвск и Прокопьевск, где сжигается уголь в печах частного сектора и в устаревших котельных, тоже относятся к территориям с загрязненным воздухом. По данным «Кемеровостата», жители Кузбасса живут на 3–4 года меньше, чем в среднем живут россияне.А теперь подумаем, родители, которые кашляют от угольной пыли, захотят или нет рожать детей, чтобы малыши с детства губили свои лёгкие? Особо надо отметить, что Красноярского края, Хакасии и Тывы на карте газификации российских регионов на 2021–2025 годы не оказалось.Как так? А вот так! Зато тему газификации Красноярского края обсудили в правительстве. Вот как здорово, что обсудили. Ещё бы что-то сделали. Но пока только обещания. По факту в двух регионах СФО – Иркутской области и Красноярском крае – сегодня нет магистрального газа, поэтому, по мнению вице-премьера Александра Новака, им следует уделить особое внимание.Кстати, уровень газификации регионов Дальнего Востока составляет всего 24 %. На низкий уровень газификации отдельных регионов РФ обращал внимание и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Уровень газификации Дальнего Востока по-прежнему низок – в три раза меньше, чем в среднем по стране, поэтому задача газификации Дальневосточного федерального округа (ДФО) остается в числе приоритетных, заявил в июле 2022 года Патрушев.Хотя, конечно, не Китай, а наш газопровод, идущий в Китай. Речь идет о проекте «Сила Сибири-2», и что бы мы делали, если бы не договорились с Китаем о строительстве в Поднебесную уже второго газопровода? Газ у нас хоть и есть, но, как видим, не про нашу честь.Но уж, так и быть, обломится и нашим потребителям немножко, если от главного газопровода в Китай отвести маленькую трубу для россиян. Напомним, что газопровод «Сила Сибири-2» должен пройти с запада на восток параллельно Транссибу, но севернее на 100–200 км.И если магистраль будет проложена через Сухобузимский район, то ответвления от неё позволят пользоваться голубым топливом около 3 млн жителей.– отметил вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин.Просто для справки: газопровод «Сила Сибири-2» из России в Китай имеет мощность до 50 млрд кубометров в год (сравните с 6 млрд для жителей Красноярского края). А ведь база проекта, в том числе и газовые месторождения самого Красноярского края и Ковыктинское месторождение «Газпрома» находятся не за тридевять земель, а в Иркутской области. Как сказал Александр Новак, необходимо найти сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной.К слову, схемы газоснабжения и газификации края уже находятся на рассмотрении в ПАО «Газпром». Одновременно повезёт и Иркутской области, ожидается, что к 2027 году уровень газификации населения, который в настоящее время составляет 1 %, будет составлять 3,22 %, сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин. Впечатляющие темпы газификации!Короче, централизованное газоснабжение остаётся недостижимой роскошью для многих россиян. Буквально миллионы жителей России, как и при Иване Грозном, топят дома дровами, радуясь, что российский газ греет турок, китайцев, украинцев. Отметим, что, несмотря на СВО, газ по газопроводу идёт по территории Украины в Европу, и Россия платит Украине за транзит.А скоро Турция будет снабжать страны ЕС газом из России, так как мы построим туркам газовый хаб. И ничего личного. Просто бизнес. Вот интересно, что в 2022 году, когда у «Газпрома» сократились экспортные поставки, газовики сокращали добычу. Хотя многие жители городов и сёл России продолжали мечтать о доступе к нашему собственному российскому газу.И ещё. По замыслу властей, строительство разветвлённой системы газоснабжения в российских регионах должно было осуществляться «Газпромом» за счёт экспортной премии, рассчитываемой как разница в нетбэках (это цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) поставок на внешний и внутренний рынки за вычетом экспортной пошлины и НДПИ.В период с 2015 по 2020 год этот показатель составил у «Газпрома» 2,1 трлн рублей, подсчитали «Ведомости». Но на реализацию программы газификации компания направила лишь десятую часть этой суммы – порядка 209 млрд рублей, следует из отчетности монополии. Среднегодовой темп газификации при этом составил менее 1 % в год.Российские власти объявили программу социальной газификации и догазификации. Мне нравится это слово – «догазификация». А ведь в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской и Магаданской областях, Еврейской автономной области и на ЧукоткеТо есть, газифицировано там 0 %. Зато как хорошо, что эти места можно догазифицировать! Впрочем, если без иронии, то есть большая разница между газификацией и догазификацией. Дело в том, что газификация охватывает те пункты, до которых ещё нужно построить магистральный газопровод, а догазификация – это подведение газа до границ земельного участка в населённых пунктах, где уже есть сетевой газ.В апреле 2021 года президент Владимир Путин поручил бесплатно подвести газ к домам в уже газифицированных населенных пунктах. За эту масштабную работу отвечают российское правительство, региональные власти и «Газпром». В сентябре вышло постановление Правительства РФ № 1547, устанавливающее новые правила подключения к газораспределительным сетям.Суть в том, что до участка газ проведут бесплатно, а вот работы на участке – проектирование и строительство газопровода, приобретение газопотребляющего и измерительного оборудования уже выполняются за счет владельца дома. Понятно, что для многих жителей регионов и это серьезные суммы. Поэтому для таких граждан предусмотрены меры поддержки. На нее могут рассчитывать ряд льготных категорий. Например, многодетные и инвалиды…Регионы сами устанавливают максимальную сумму компенсаций, исходя из бюджетов. В Нижегородской области это 160 тысяч рублей, в Псковской – 40 тысяч рублей, а в Пензенской области многодетным малообеспеченным семьям региональные власти предусмотрели компенсацию в 110 тысяч рублей.– отмечал еще в 2016 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.Что изменилось через 6 лет? А что изменится к 2027 году? Поживем, посмотрим.