Старый, но актуальный: ПТРК «Метис» на службе

На вооружении российской армии в настоящее время состоит несколько моделей переносных противотанковых ракетных комплексов и их модификации. Одним из основных изделий такого рода является ПТРК «Метис». Последние варианты этого оружия отличаются малой массой и удобством обращения, а также показывают достаточно высокие тактико-технические характеристики. Возможности этого комплекса регулярно проверяются и демонстрируются в рамках различных тренировок и учений.
Комплексы на полигонах
Министерство обороны регулярно сообщает о проведении тех или иных учебных и практических мероприятиях с применением различного оружия. В частности, в последние недели несколько раз поступали официальные сообщения о тренировках расчетов ПТРК «Метис» на разных полигонах страны.
23 января пресс-служба Восточного военного округа сообщила о продолжении процесса подготовки мобилизованных военнослужащих. Бойцы проходят интенсивный курс боевой подготовки, направленный на восстановление навыков обращения с вооружением и освоение новых образцов. Так, военнослужащие одного из мотострелковых соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, отправились на полигон Борзя-Новая для выполнения тренировочных стрельб из ПТРК «Метис».
В ходе занятия военнослужащие выполнили нормативы по подготовке позиции, разведке целей, переводу комплекса в боевое положение и т.д. В ходе учебных стрельб они выполнили пуски управляемых ракет по неподвижным мишеням, имитирующим бронеобъекты и огневые точки противника. Мишени находились в рабочем диапазоне дальностей «Метиса» – от 600 до 2000 м.
Минобороны отмечало, что занятия проводятся под руководством инструкторов, участвовавших в Спецоперации по защите Донбасса. Недавно они приобрели новый боевой опыт и теперь могут поделиться им с будущими участниками операции, в известной мере облегчив их дальнейшую службу.
8 февраля Минобороны вновь сообщило о тренировках расчетов «Метисов». На этот раз в мероприятиях участвовали военнослужащие соединения общевойсковой армии ВВО, расквартированного в Бурятии. Учебно-боевые стрельбы проводились на полигоне Сосновый Бор. Кто именно привлекался к мероприятиям, не уточняется. Вероятно, на этот раз ПТРК применяли не мобилизованные, а военнослужащие срочной службы или контрактники.
Как и в ходе других тренировок, отрабатывались разные вопросы применения ПТРК, от поиска и подготовки позиции до пусков ракет по условным целям. Учеба осуществляется под руководством инструкторов, имеющих реальный боевой опыт.
Ракеты на фронте
По разным данным, ПТРК «Метис» и другие ракетные системы использовались в Донбассе еще с 2014 г. Тогда народным милициям двух республик удалось отбить у противника различные пехотные вооружения, в т.ч. противотанковые комплексы. Это оружие сразу стали применять против бывших хозяев, и оно в целом подтверждало расчетные характеристики.
По всей видимости, милиции республик, впоследствии включенные в вооруженные силы России, продолжили применять «Метисы» и после начала Спецоперации в феврале прошлого года. Тем не менее, боевая работа этих ПТРК практически не освещается – основное внимание получают более новые системы, состоящие на вооружении российских подразделений и отличающиеся повышенными боевыми качествами.
Согласно последним новостям, ПТРК «Метис» используются в ходе подготовки мобилизованных военнослужащих. Вполне возможно, что эти комплексы вместе с расчетами, восстановившими навыки, в будущем отправятся в зону боевых действий. В таком случае более старые «Метисы» вместе с современными «Корнетами» составят более гибкую и эффективную систему вооружений для борьбы с техникой и укреплениями противника.
Постоянное развитие
Разработка первой версии перспективного ПТРК 9К115 «Метис» осуществлялась тульским КБ Приборостроения в середине семидесятых годов. Целью проекта являлось создание облегченного ракетного комплекса второго поколения с полуавтоматическим наведением и дальностью стрельбы до 1 км, способного бороться с современными танками противника.
Поставленные задачи были успешно решены, и в 1978 г. комплекс поступил на вооружение. Серийные изделия поставлялись в части сухопутных и воздушно-десантных войск, где постепенно заменяли ПТРК предыдущего поколения. Кроме того, с определенного времени «Метисы» продавались зарубежным странам.
В конце восьмидесятых был разработан и в 1992 г. поступил на вооружение модернизированный комплекс 9К115-1 «Метис-М». Он отличался более совершенной аппаратурой управления и получил новую ракету. Боеприпас отличался увеличенной дальностью полета и нес более мощную боевую часть.
Следующая модернизация под обозначением 9К115-2 «Метис-М1» появилась в начале двухтысячных годов. Главное ее отличие заключается в использовании двух новых ракет с увеличенной дальностью полета. Одна получила улучшенную тандемную кумулятивную БЧ, а вторую оснастили боезарядом объемного взрыва. Серийные комплексы этой модификации в середине двухтысячных начали поступать на вооружение и отправляться за рубеж.
«Метисы» разных модификаций неоднократно использовались в локальных конфликтах. В первую очередь, их применяли армии и вооруженные формирования Ближнего Востока. С 2014 г. расчеты таких комплексов работают в Донбассе. Несмотря на ограниченные летные характеристики ракеты, такой ПТРК представляет заметную угрозу для бронеобъектов противника, и на его счету немало успешных атак.
Технические особенности
ПТРК «Метис» всех версий построены по одной и той же схеме и имеют схожую комплектацию. Основой комплекса является пусковая установка 9П151, оснащенная приборами наведения и управления, или ее модернизированный вариант. На ней закрепляется транспортно-пусковой контейнер с ракетой того или иного типа. Масса комплекса в боевом положении не превышает 20 кг. Транспортировка осуществляется расчетом из двух человек в специальных рюкзаках-вьюках.
На пусковой установке имеются оптические средства наблюдения и поиска цели; возможно использование тепловизора серии «Мулат». Максимальная дальность наблюдения превышает дальность стрельбы. Также установка несет механизм управления стрельбой и средства выработки и передачи команд. После запуска оператор должен удерживать цель в прицеле, а автоматика самостоятельно удерживает ракету на нужном направлении. Команды передаются на ракету по проводам, сматываемым с катушки на ее борту.
Ракета 9М115 для первой версии 9К115 имела длину 733 мм при диаметре 93 мм и весила 4,8 кг (6,3 кг вместе с ТПК). Твердотопливный двигатель разгонял ее до 220 м/с и отправлял на дальность 1 км. Кумулятивный заряд массой 2,5 кг позволял пробить не менее 500 мм гомогенной брони.
Модернизированный ПТРК «Метис-М» получил новую ракету 9М131. Она отличается увеличенными размерами – длина 810 мм и диаметр 130 мм при массе 13 кг. Дальность довели до 1,5 км. Кроме того, 9М131 оснастили тандемной кумулятивной БЧ массой 5 кг, поражающей 800 мм брони за динамической защитой.
Ракета 9М131М для «Метиса-М1» имеет те же габариты и массу, но летит на 2 км. Усиленная тандемная БЧ дает пробиваемость не менее 900-950 мм. На ее основе создана ракета 9М131Ф с термобарической БЧ массой 4,95 кг. По могуществу такой боеприпас сравним с артиллерийским снарядом крупного калибра.
Старый, но актуальный
Противотанковые ракетные комплексы семейства «Метис» нельзя назвать новыми. Первый образец этого семейства поступил на вооружение 45 лет назад, а последние варианты появились еще в двухтысячных годах. Тем не менее, ПТРК этой линейки остаются на вооружении и используются нашей армией, а также имеют широкое распространение за рубежом.
С точки зрения тактико-технических характеристик «Метисы» тоже не являются лидерами в своей области. По дальности стрельбы и пробиваемости они обходят некоторые зарубежные образцы, но уступают более новым и совершенным отечественным комплексам. То же касается и параметров боевых частей. Так, современный «Корнет» во всех модификациях обходит более старый «Метис».
В то же время, комплексы семейства «Метис» значительно легче и компактнее более дальнобойных систем. Кроме того, не во всех ситуациях расчетам ПТРК приходится бороться с целями на дальностях 5-10 км. Также достаточна и мощность боевой части. Далеко не все вероятные и реальные противники располагают танками с мощным бронированием, динамической и активной защитой.
Уступая более новым образцам по ряду параметров, ПТРК линейки 9К115 «Метис» остаются вполне пригодным к эксплуатации и боевому применению оружием. Наличие таких комплексов позволяет создать многокомпонентную систему противотанковой обороны, отличающуюся повышенной гибкостью применения. В ней каждый ПТРК сможет взять на себя цели в доступном диапазоне дальностей. И противнику будет крайне сложно прорваться через такую оборону.