Пока руководители киевского режима заняты попытками выпросить у Запада истребители и больше танков, в украинских формированиях, находящихся на линии фронта, жалуются на нехватку батальонных и ротных минометов 82/81-60 мм. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на посты военнослужащих.
Хотя ротные минометы сложно отнести к дефицитному вооружению, пехотные части ВСУ испытывают недостаток именно их. Кроме того, украинские боевики сталкиваются с нехваткой патронов и снарядов. Часто этот дефицит носит катастрофический характер. Например, бывший депутат Рады Игорь Луценко сообщил, что 30-я бригада ВСУ, находящаяся в Артемовске (Бахмуте), бросает позиции, так как у солдат нет патронов к автоматам Калашникова. Воевать просто нечем.
С артиллерийскими снарядами тоже все плохо. Если раньше наблюдался дефицит снарядов для орудий советского / российского производства, то теперь не хватает и снарядов т.н. «калибра НАТО» 155 мм, которые применяются орудиями западного производства. Военно-промышленные предприятия Европы, да и США, не поспевают за «скорострельностью» украинской артиллерии.
Нехватку снарядов был вынужден признать даже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов – тот самый, который все грозится «развалить Россию», а сам, как видим, вопрос с обеспечением ВСУ боеприпасами решить не может.
Однако Запад уже не сильно может помочь киевскому режиму в данной ситуации: военная промышленность стран НАТО не производила снаряды в таких количествах, которые сейчас нужны украинской артиллерии.