Германия между двумя войнами. Франко-бельгийская оккупация Рура



Французские солдаты на берегу Рейна



Оккупация Рура. Французские горнострелковые войска. Рядом стоит танк Renault FT-17, 1923 г.



Французские солдаты на улицах Эссена



Французские солдаты в Дортмунде

Была ли оккупация оправдана?



Дети с ведрами и контейнерами выстраиваются в очередь, чтобы получить еду или питье от бельгийских солдат во время оккупации Рура



Французы занимают Эссен



Французская военная полиция на велосипедах, занимающая Эссен



Поезда доставляют груз в качестве репарационной выплаты натурой

Начало конфликта



Карикатура на непомерные репарации, которые несет Германия



Раймон Пуанкаре премьер-министр Франции



Рейнско-Вестфальский каменноугольный синдикат



Вторжение франко-бельгийских войск в Рурскую область



Металлургический комбинат в Руре



Рабочие на металлургическом заводе в Эссене

Пассивное и активное сопротивление



Ввод французской кавалерии в Эссен



Французский солдат охраняет брикеты с углем



Французские солдаты загружают изъятый металлопрокат



Осмотр баржи на канале Рейн-Херне. 3 февраля 1923 г.



Французские и бельгийские войска на улицах Эссена



Первая реквизиция угля в качестве репараций на коксохимическом заводе Вестерхольта

«Франция сама разбила диктат Версаля. Но Париж не должен думать, что немецкая ярость – это видение, которое так полностью принадлежит прошлому, как воображают французы, или что ему нужны ружья или штыки, чтобы снова появиться на сцене. Любая великая нация, доведенная до отчаяния, всегда находила пути и средства для своего возмездия».



Французские войска на улицах Рура



Альберт Шлагетер



Похоронная процессия французских офицеров в Гельзенкирхен-Буэре

Гиперинфляция



Очередь в продуктовый магазин



Во время рурского кризиса для немцев чемодан стал кошельком...



Тележка, набитая рейхсмарками – тоже кошелек...



Мальчишки запускают воздушного змея, склеенного из купюр



Женщина растапливает печь купюрами



Немецкие дети играют с купюрами



Немецкие дети играют с купюрами



Рейхсканцлер Густав Штреземан (слева) и Вильгельм Куно (справа)



Министр финансов Ганс Лютер

Позиция Великобритании



Французские солдаты патрулируют улицы

«Французы должны сами убедиться в бесполезности предпринятой акции».



Посол в Германии Эдгар Винсент д’Абернон

«Так как я хочу, чтобы эта дружба продолжалась, я желаю скорейшего конца смуты, которая в настоящее время причиняет страдания Европе».

Позиция Советского Союза



Советские рабочие

«Присланные вами деньги и хлеб будут нашим оружием в тяжелой борьбе на два фронта – против наглого французского империализма и немецкой буржуазии».

Позиция Италии



Итальянские войска на острове Корфу, 1923 г.

План Дауэса. Решение проблемы



Чарльз Гейтс Дауэс



Комиссия по репарациям



Прибытие первого американского золота в Германию в соответствии с планом Дауэса