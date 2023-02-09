«Всего доброго!»: Президент РФ пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям

Многие из них делают это без всякого удовольствия

Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям. Он обратил внимание, что они понесли серьезные убытки из-за своего решения.Об этом глава государства говорил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).Он пожелал всего доброго западным брендам, прекратившим работу на российской территории, отметив, что многие из них поступили так под давлением властей своих стран. Но эти решения руководство компаний принимало самостоятельно.- отметил президент.Конечно, уход представителей западного бизнеса из России не был для них безболезненным, ведь зарубежные предприниматели свернули в нашей стране налаженное дело, в которое зачастую было вложено немало сил и средств. Как заметил Путин, многие из них вкладывали душу, чтобы их бизнес в России развивался. И теперь им приходится все сворачивать.Президент напомнил, как некоторые политики и эксперты предрекали, что уход западных компаний с российского рынка станет для нашей страны катастрофой, но их прогнозы не оправдались, так как освободившиеся ниши стали занимать отечественные производители.Усиление антироссийских санкций государствами Запада произошло в прошлом году, сразу после начала спецоперации на Украине. Одной из форм давления на Россию стал уход зарубежных брендов из нашей страны. Помимо этого, произошла заморозка активов РФ, размещенных за рубежом.