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«Всего доброго!»: Президент РФ пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям

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«Всего доброго!»: Президент РФ пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям

Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям. Он обратил внимание, что они понесли серьезные убытки из-за своего решения.

Об этом глава государства говорил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Он пожелал всего доброго западным брендам, прекратившим работу на российской территории, отметив, что многие из них поступили так под давлением властей своих стран. Но эти решения руководство компаний принимало самостоятельно.

Многие из них делают это без всякого удовольствия

- отметил президент.

Конечно, уход представителей западного бизнеса из России не был для них безболезненным, ведь зарубежные предприниматели свернули в нашей стране налаженное дело, в которое зачастую было вложено немало сил и средств. Как заметил Путин, многие из них вкладывали душу, чтобы их бизнес в России развивался. И теперь им приходится все сворачивать.

Президент напомнил, как некоторые политики и эксперты предрекали, что уход западных компаний с российского рынка станет для нашей страны катастрофой, но их прогнозы не оправдались, так как освободившиеся ниши стали занимать отечественные производители.

Усиление антироссийских санкций государствами Запада произошло в прошлом году, сразу после начала спецоперации на Украине. Одной из форм давления на Россию стал уход зарубежных брендов из нашей страны. Помимо этого, произошла заморозка активов РФ, размещенных за рубежом.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:14
    0
    А сколько их ещё осталось?Не всё уходят с золотой жилы.
    1. shikin
      shikin Сегодня, 18:31
      0
      Осталось много. Что интересно, многие американские компании не спешат уходить. Тот же мировой лидер в сервисных услугах на нефте-газодобыче - Шлюмберже не собирается уходить из России.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:16
    +2
    Надо было иностранным компаниям когда они приходили на Российский рынок следующие условие выдвигать, они у нас создают полный цикл производства, а не отверточная или частичная сборка и мы им делаем налоговую скидку на 10-20 лет. Таким образом у нас сейчас были бы все заводы под ключ так сказать. Те же автозаводы итд.
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 17:22
      +8
      Не пошли бы они на это. Неохотно они расстаются со своими технологиями. Вспомните историю с Опелем.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 17:31
        +1
        Цитата: Хагакурэ
        Не пошли бы они на это. Неохотно они расстаются со своими технологиями. Вспомните историю с Опелем.


        Опель принадлежит американцам, так что это не пример.
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:43
        +1
        Цитата: Хагакурэ
        Не пошли бы они на это. Неохотно они расстаются со своими технологиями. Вспомните историю с Опелем.

        Да какие там технологии в том же Фольксвагене поло? Они двигатель старый 1,6 на 90/110 сил вроде специально для нашего рынка разрабатывали, у них турболитровые движки популярны. Да и вообще поло в европе совсем другая модель.
      3. Diger
        Diger Сегодня, 18:16
        +1
        Цитата: Хагакурэ
        Неохотно они расстаются со своими технологиями. Вспомните историю с Опелем.

        долго в носу ковырялись и выбирали кто капусту будет получать.
        Ответ Алан Виссер, вице-президент по продажам и маркетингу General Motors Europe:
        Причина на самом деле одна: я абсолютно уверен, что если бы GM находился в той финансовой ситуации, что была три года назад, сделка бы не состоялась. Потому что GM всегда был заинтересован в сохранении Opel. GM поддержало американское правительство, американский рынок поднялся, поэтому GM сказал: раз нет острой нужды продавать, продавать не будем. Поверьте, что здесь уже не играло большой роли, кто покупатель, и это не связано со Сбербанком. Контракт с любым другим покупателем в этой ситуации был бы прекращен.

        Фриц Хендерсон, на тот момент глава GM, подтверждал.
        1. hiller
          hiller Сегодня, 19:22
          0
          Опель с 2017 года принадлежит французам PSA.
    2. Diger
      Diger Сегодня, 18:12
      +1
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      а не отверточная или частичная сборка и мы им делаем налоговую скидку на 10-20 лет.

      там и так было льгот и гарантий выше крыши
      см. статью 14 Закона от 26.06.91 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (и сам Закон), в пункт 9 Указа Президента Российской Федерации от 27.09.93 "О совершенствовании работы с иностранными инвестициями" (и сам указ) и в статье 9 Федерального закона от 09.07.99 "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (и сам закон)
      пункт 10.1 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 24.12.93 N 2284
      Многостороннии соглашения об устранении двойного налогообложения доходов и имущества юридических лиц
      региональный инвестиционный проект (РИП)
      статус резидента Арктической зоны.
      43 ОЭЗ (24 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). Статус резидента ОЭЗ может предоставлять освобождения или пониженные ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному или транспортному налогу, а также могут предоставлять режим свободной таможенной зоны.
      с 2022
      специальный административный район (САР) статус международной холдинговой компании — МХК
      -ставку 0% по налогу на прибыль к входящим дивидендам и доходам от продажи акций или долей;
      -пониженную ставку 5% налога у источника с дивидендов МХК-публичных компаний;
      -освобождение от налогообложения дохода МХК в виде прибыли КИК.
      и тд и тп. Это конечно мало.
      Все производство не перевезти.
      Особенно,когда государство складывает сотни миллиардов $ в иностранную кубышку, которые потом реквизируют (неожиданно так)
      TWINSCAN от ASM Lithography стоило вероятно 2-3 млрд$/ за установку. Лучше б минимум 10 купили.
      Не смогли "прямо" купить, можно взять опыт Dongfang Jingyuan Electron или XTAL
      пока Nikon, ASML и Carl Zeiss грязли во взаимных судебных разбирательствах можно было выкупить у Carl Zeiss Optronics GmbH ( Cassidian вот подсуетилась и выкупила всю военку цейсов)
      не у них, так выкупить линии Hensoldt Optronics GmbH.
      Не мытьём так "барашком в бумажке".
      Не взятки получать за Мерседесы для думы/правительства, а самим подсуетится.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:19
    +4
    Кто-нибудь подскажет отечественного ПРОИЗВОДИТЕЛЯ процессоров для персональных компьютеров и смартфонов? winked
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:31
      -4
      Подскажет
      Процессоры Эльбрус производятся на заводе "Микрон" в Зеленограде по полному циклу, включая кристальное производство по технологии 90 нм. Но в компьютерах "Эльбрус" используются процессоры, кристаллы для которых сделаны на Тайвани на глобальной международной фабрике TCMS. Ровно там же, где делают свои микропроцессоры почти все мировые гиганты, включая Quallkomm, Mediatek и другие.

      Так что поле гуляйте, рассказывая, что в США ничего не выпускают, коль решили это на РФ навесить
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:51
        +2
        Этот"Эльбрус"с технологией тридцатилетней давности родом из СССР...Он может и сгодится для военной тематики какое то время еще.Но эта технология 90нм -прошлый век.Про массовое производство и речи быть не может.Микроэлектроника-наша больное место.Вроде в проллом году на выставке в Сочи стоял литограф ,отечественный,но скорее всего это макет.Производство оборудования-Нидерланды,Япония.И все
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 18:16
          -2
          Место-местом, просто достали либерастные сказки одного пошиба, грех не кунуть. Если бы он продолжил, я бы его отправил искать производимые в Германии телефоны - тоже забавно начинают "этадругины" шипеть и пузыриться
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 18:48
            -1
            Цитата: Bingo
            я бы его отправил


            Отправлялка у вас маловата будет. lol
            Ведь это не я придумал, это слова Путина, что
            некоторые политики и эксперты предрекали, что уход западных компаний с российского рынка станет для нашей страны катастрофой, но их прогнозы не оправдались, так как освободившиеся ниши стали занимать отечественные производители.


            Мне без разницы, чьи это были процессоры раньше - американские, тайваньские, немецкие. Они были. Сейчас нам говорят, что и юх с ними, что ушли, у нас есть свои производители. Вот я и спрашиваю - кто и где? winked
            1. Bingo
              Bingo Сегодня, 19:10
              -1
              Цитата: Погоны
              Вот я и спрашиваю - кто и где?

              Читать не научили? Ответ выше.
              Цитата: Погоны
              Отправлялка у вас маловата будет.

              Цитата: Погоны
              Отправлялка у вас маловата будет.

              Да я смотрю на вас даже в киевском военкомате не выросла - никак не отправят на утилизацию
  4. megadeth
    megadeth Сегодня, 17:19
    -1
    Надо всё их оставшееся имущество национализировать (отобрать) и ещё под зад дать...
    1. Yho
      Yho Сегодня, 17:27
      +5
      Национализировать и экспроприировать — это два разных понятия. Под первым подразумевается возмещение собственнику убытков.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: megadeth
      Надо всё их оставшееся имущество национализировать (отобрать) и ещё под зад дать...

      У Ниссана все производство купили за 1 евро...Да он может вернуться в течении 6 лет, но сможет ли - вот вопрос?
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:48
      0
      Честно говоря это уже работает на законодательном уровне. Полный запрет на вывод иностранного капитала из России. Кто умный тот остался.Кто глупый, тот вернулся подарив бюджет РФ много много денюжкав Сейчас КФС выхолит. А мне Ростикс всегда больше нравился
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:20
    +1
    Ну это небольшой минус на момент текущий - и огромный плюсина в будущем. Замечу, что все усилия международных торговых объединений, в которые РФ запихнули еще при Ельцмане, были направлены на недопущение преференций российским производителям. А тут бац - и они сами нам дали этот козырь! Ну так в задницу их, если деньги из страны не уходя на счета какого-нибудь Вим-Биль-Дан, а остаются в российском сельхозе - то сельхоз на них покупает промышленную продукцию опять же в России, то есть, развитие ускоряется кратно.
    Так что
    1. Комментарий был удален.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:21
    +6
    Эх! Если бы наши капиталисты были бы так ответственны как многие "оттуда". И если бы наши бизнесмены были бы так же патриотичны как "их". Конечно, и там и там есть исключения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:46
      0
      Какую они "душу"вложили??!!О чем это Сам сказал?Вложились они ради прибыли,золотого тельца,а нп Души..тьфу.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:23
    +3
    Кто-то приходит, кто-то уходит. Кто-то теряет, кто-то находит.
    Капитализм вакуум не терпит, если есть свободная ниша - её займут. Хотелось бы только, чтоб это были наши компании.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:32
    +3
    «Всего доброго!»: Президент РФ пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям
    Вопрос не в том, что импоршные компании у нас работали, вопрос в том, под чьей юрисдикцией они работали, куда денюшку потом девали???
    Шо, мало у нас "своих", которые работали/ют, считай, на забугорье и на свой карман!?!?!?
    У нас финансовые структуры государства, работают так, что и врагов, с такими не надо!
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 17:38
      +2
      Цитата: rocket757
      «Всего доброго!»: Президент РФ пожелал удачи уходящим с российского рынка иностранным компаниям
      Вопрос не в том, что импоршные компании у нас работали, вопрос в том, под чьей юрисдикцией они работали, куда денюшку потом девали???
      Шо, мало у нас "своих", которые работали/ют, считай, на забугорье и на свой карман!?!?!?
      У нас финансовые структуры государства, работают так, что и врагов, с такими не надо!

      good
      300+ млрд долларов подарила Глава ЦБ Западу - и ей за это продлили очередной контракт am
      Да, с такими "друзьями" нам и врагов не надоть wink
  9. Немец
    Немец Сегодня, 17:33
    +2
    Всё жду когда Президент Нашим компаниям что-нибудь пожелает!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: Немец
      Всё жду когда Президент Нашим компаниям что-нибудь пожелает!

      А зачем ждать, если уже... Пожелал начать работу в Крыму, и вот медленно, но верно начинается работа в Крыму. Тот же Сбер наконец сподобился.
    2. for
      for Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: Немец
      Нашим компаниям что-нибудь пожелает!

      Уже пожелаЛИ, "добровольно" скинуться в бюджет.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:35
    0
    Многие из них делают это без всякого удовольствия

    Да мало того, что без удовольствия... некоторые бренды держались всем чем можно за бизнес в России, не хотели уходить категорически. Икея, Оби, Форд, Тойота - вообще зубами цеплялись...
    Но Америка их пугала страшными карами и ломала об колено. Многие не выдержали и ушли, открыто заявляя о том, что их просто задавили. Юникло вообще сначала поддалась, потом вернулась, потом её все равно сломали... но она сейчас через параллельный импорт все равно нашла возможность торговать
    в России.
    При этом Домовёнок Кузя постоянно заявляла, что "мировые бренды проявляют редкое единодушие и уходят из России! Мы ни на кого не давим - это их собственное свободное решение: просто вы сами видите, как никто не хочет работать с Россией!" А в России в это время стоял вой не желающих уходить брендов... :))
  11. курвиметр
    курвиметр Сегодня, 17:39
    +4
    Цитата: megadeth
    (отобрать)

    и поделить smile
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:41
    -4
    И пусть канают!
    ---------------------------------------------
  13. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:50
    +4
    Цитата: Бывший солда
    И пусть канают!
    ---------------------------------------------

    А Вы, например, курите сигареты? feel Если все уйдут с табачного рынка - перейдем на махорку ))))
    А кефир пьете? Если уйдут - кефира не будет как класс )))
    И тд и тп... Импортозамещение с 2014 года в полный рост ))) бабки из бюджета попилили - импортозамещение не наладили!!! am belay
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 18:01
      +1
      С середины 90-х каждый год продолжаем говорить об импортозамещении. А воз и ныне там!
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:12
      -1
      А Вы, например, курите сигареты? feel Если все уйдут с табачного рынка - перейдем на махорку ))))
      А кефир пьете? Если уйдут - кефира не будет как класс )))

      Значит так. Когда финны ушли с бумажного производства, то месяца на 2 взлетели цены на А4. Потом появилась отечественная серенькая. Сейчас белая отечественная по прежним ценам. Кефир не пью. Потребляю другой кисломолочный продукт, который разработан ещё в СССР и выпускается до сих пор. Штамм отечественный. Рекламировать не буду. Те высокотехнологичные компании ушедшие из России, о которых стоило бы жалеть, госдепом были вытолкнуты с нашего рынка в первую очередь. А мыльно/сигаретные быстро замещаются, а скорее всего остались сменив документы. На Западе на это смотрят сквозь пальцы. Сименсу и Форду чтобы остаться никакие переоформления не помогли бы.
    3. hiller
      hiller Сегодня, 19:29
      0
      Не курящий, но... пусть уходят. А "эффективные манагеры" пусть учатся делать своё : от " Примы" и "Беломорканала" до "Золотого руна" и "Герцоговины флор". Свое как было. Ну можно на переходный период "подтянуть" китайцев и индусов. Да и братьев белорусов не забыть. С молочкой ещё проще - выдумывать ничего не надо. Всё своё. Решить организационные вопросы.
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:58
    -1
    Как заметил Путин, многие из них вкладывали душу, чтобы их бизнес в России развивался.

    Да ну, какие там души, они давно проданы/заложены известно кому...
  15. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:06
    0
    Им то что.
    Некоторые уже отчитались о рекордной прибыли в 2022.

    А вот присосавшихся к России паразитов ,никак из страны не выгнать. Давно заметили.
  16. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:19
    -1
    Цитата: Pharmacist
    Кто-то приходит, кто-то уходит. Кто-то теряет, кто-то находит.

    Да компании ушли,но их продукты мы будем закупать через третьи страны.И маржу будут получать посредники.Платить лишнее будут россияне.Кто то теряет,кто-то находит.
    Думаю россияне еще потеряют на послепродажной гарантией.Нет представителей-некому предъявить претензии.Президент пожелал-платить нам. what
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:14
    0
    Всего доброго? Может лучше их активы заморозить?
  18. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:28
    0
    Многие из них делают это без всякого удовольствия

    Еще бы такую золотую жилу теряют под политическим давлением англосаксов ..
    А России это все только на пользу ,как оказалось..Спасибо за санкции и прочее
    И главное ,что маски сброшены ,вы исторически Россию ненавидите и наш народ многонациональный И ничего не можете сделать с нами !
    Что то песня вспомнилась из 80- 90-х Думаю в самый раз ,дождались все же

    Так тому и быть мужики .