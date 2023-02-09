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Зампред Совбеза Медведев заявил о производстве и модернизации в России тысяч танков

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Зампред Совбеза Медведев заявил о производстве и модернизации в России тысяч танков

В настоящее время предприятия российской военной промышленности усиленно работают над производством новых вооружений и военной техники. Одной из важнейших задач является производство достаточного количества танков.


Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, как на Омском заводе транспортного машиностроения производят танки для российских вооруженных сил. Он отметил, что в условиях, когда украинская армия клянчит у Запада самолеты, ракеты и танки, России не остается иного выхода, как увеличивать производство различных видов военной техники и вооружений.

Речь идет о производстве и модернизации тысяч танков, необходимых для победы

- подчеркнул Дмитрий Медведев.

С началом спецоперации российская военная промышленность работает буквально в три смены. Многие предприятия ускоренно набирают дополнительных рабочих, технических специалистов и инженеров, поскольку заказы военного ведомства значительно возросли.

Для проведения успешного наступления на всех ключевых направлениях фронта Россия нуждается в как можно большем количестве танков, артиллерийских орудий, бронемашин, а также ракет, снарядов и патронов. Предприятия ВПК стараются обеспечить армию всем необходимым. Тем более, мы прекрасно понимаем, что, в отличие от Украины, просить о поставках оружия и боеприпасов нам особо и некого.

Кстати, наиболее понимающие западные эксперты давно отмечали, что Запад проигрывает России по возможности оперативной мобилизации производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, и именно это обстоятельство позволит выиграть даже при попытке навязать сценарий «войны на истощение».
Автор:
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69 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:17
    +2
    Зампред Совбеза Медведев заявил о производстве и модернизации в России тысяч танков
    Ну с производством он погорячился (горячий, совсем горячий, да?)Модернизация это тоже хорошо. feel Но Т90 лучше. request Но их и 100 шт./месяц не вытянем, предполагаю. recourse
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:19
      -17
      Почему погорячился?По крайней мере 800 новых Т-90М в год должны осилить.Надеюсь имелось ввиду и серийное производство танка Т-14 Армата.Иначе зачем столько лет его создавали,испытывали,если не для серийного производства и поставок в Армию?БОПСы Вакуум-1 и Вакуум-2 для Т-14 были бы весьма кстати против того же Leopard 2A6.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 17:23
        +12
        Окститесь!!! laughing Медведев имел в виду модернизацию танков Т-62 wassat tongue laughing
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:42
          -5
          Цитата: Корона без вируса
          Окститесь!!! laughing Медведев имел в виду модернизацию танков Т-62 wassat tongue laughing


          Чего так смеётесь?Марафона 95 квартала насмотрелись?
          19 января 2023 года Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет, показывающий, что Москва рассматривает возможность введения на Украину основных боевых танков Т-14. В конце декабря 2022 года по крайней мере два Т-14 были замечены на спутниковых снимках учебного полигона на юге России, который стал плацдармом для наступления в феврале прошлого года. Окажет ли противостояние между самым продаваемым на Западе танком Leopard 2 и самым современным российским танком Т-14 влияние на военную ситуацию?


          По оценкам, эквивалент стойкости башни и передней части корпуса машины достигает от 900 до 1000 миллиметров RHA. В свою очередь, у Leopard 2 при тех же условиях этот показатель составляет от 680 до 700 миллиметров. Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях. Что касается силовой установки, то у T-14 12-цилиндровый турбированный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил при 2 тысячах оборотов в минуту. Он построен по Х-образной схеме. Танк оснащается 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель достаточно компактный, что облегчает его внутреннюю компоновку. Соотношение мощность/вес составляет от 30 до 31,25 лошадиной силы на тонну, что делает технику очень маневренной. Силовая установка Leopard 2 производится компанией MTU, имеющей репутацию надежного производителя. Соотношение мощности и веса составляет 23,8 лошадиной силы на тонну, но он менее маневренный, чем Т-14, из-за более тяжелого веса.

          https://inosmi.ru/20230201/t-14-260209480.html
        2. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:50
          +3
          и т-62 и Т-72. Кто на чем специализируется, тот тем и занимается. Ибо лоя победы действительно нужны тысячи танков. И не только танков.
        3. gintnerserg62
          gintnerserg62 Сегодня, 18:30
          0
          Очень смешно..На самом деле модернизируются Т-80..До Т-80БВМ..
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:26
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Надеюсь имелось ввиду и серийное производство танка Т-14 Армата.

        Т-14 раскроет полный сетецентрический потенциал только в комплекс с Коалицией-СВ, БМП Т-15 и Курганцем-25.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:35
          0
          Или в комплексе с тем же танком Т-90М.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 17:42
          -1
          Отлично, будем ждать появления многих тысяч единиц этой техники в войсках!
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 18:03
            0
            Вы это серьезно,или шутите?Нет,если на Украину пойдут Леопарды1,М60 и подобное,то Т62 возможно будет в тему
            1. Yho
              Yho Сегодня, 18:06
              +3
              Самое время будет вспомнить про «зверобои» СУ-152.
      3. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 17:28
        +12
        Цитата: Orange-Bigg
        Надеюсь имелось ввиду и серийное производство танка Т-14 Армата

        Уже даже не смешно.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:34
          -12
          Цитата: aleksejkabanets
          Цитата: Orange-Bigg
          Надеюсь имелось ввиду и серийное производство танка Т-14 Армата

          Уже даже не смешно.


          А что вы тут находите смешного?
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 18:19
          0
          Цитата: aleksejkabanets
          Цитата: Orange-Bigg
          Надеюсь имелось ввиду и серийное производство танка Т-14 Армата

          Уже даже не смешно.

          А они не смеются чей та...
          Цитата: Orange-Bigg
          19 января 2023 года Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет, показывающий, что Москва рассматривает возможность введения на Украину основных боевых танков Т-14. В конце декабря 2022 года по крайней мере два Т-14 были замечены на спутниковых снимках учебного полигона на юге России,
          1. gintnerserg62
            gintnerserg62 Сегодня, 19:07
            -1
            Да чего два-то? В Телеграмм-канале есть видео в свободном доступе о том как на Донбассе проходит боевое слаживание танковый батальон на Т-14...Да..пока только один..
      4. gintnerserg62
        gintnerserg62 Сегодня, 19:11
        -1
        Про Леопарды 2А6 речи пока вообще не идет..Их у Германии штук 250 кажется..Только Леопарды 1..А вот пойдут ли ..или немцы заволокитят вопрос..Посмотрим..
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Но Т90 лучше.

      У нас их тоже много не модернизированных, вроде около 500.
    3. Rage66
      Rage66 Сегодня, 17:41
      +4
      Открытые источники сообщают, что один УВЗ выпускает до 30 шт. в месяц, если Омск делает столько-же, то 100 штук, в масштабах России реальная цифра... А 100 в месяц это очень прилично soldier
      1. Комментарий был удален.
    4. Yho
      Yho Сегодня, 17:51
      +1
      Но Т90 лучше

      А что вы можете сказать про Т-80БВМ — барахло или стоящий танк?
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:17
        +1
        Цитата: Yho
        А что вы можете сказать про Т-80БВМ — барахло или стоящий танк?

        На Т-90М башня по лучше защищена по сравнению с Т-80БВМ.
        1. gintnerserg62
          gintnerserg62 Сегодня, 18:33
          0
          Все зависит от уровня модернизации..В остальном танки практически одинаковые..Кроме силовой установки..У т-90-дизель..у т-80-газотурбина..И тот и другой вариант имеют свои достоинства и недостатки..
    5. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: Mavrikiy

      Ну с производством он погорячился (горячий, совсем горячий, да?)Модернизация это тоже хорошо. feel Но Т90 лучше. request Но их и 100 шт./месяц не вытянем, предполагаю. recourse

      Уралвагонзавод может выпускать до 300 танков в год.
    6. gintnerserg62
      gintnerserg62 Сегодня, 19:13
      0
      По сравнению с американским танковым производством в 12 -14 штук в месяц...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:22
    +3
    Железо вещь необходимая, а с экипажами я так понял проблем нет?!
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:22
    +12
    Не думаю, что с имеющимися мощностями можно увеличить выпуск современной техники в разы.
    1. uwzek
      uwzek Сегодня, 17:35
      -4
      [quote=Ulan.1812]Не думаю, что с имеющимися мощностями можно увеличить выпуск современной техники в разы.
      Уже и достаточно давно увеличили в разы. Ныне времена военные, оттого сколько точно вешать граммов ни за какие мармиладки не скажу...
      Ответить
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:43
      -7
      Цитата: Ulan.1812
      Не думаю, что с имеющимися мощностями можно увеличить выпуск современной техники в разы.

      Со времен СССР ,не мало законсервированных заводов подземных осталось
      Этакий город под городом ..Один точно знаю ,что начал работать и на полную мощность Плавильщиков набирают ,стране нужна сталь и много
      Так что думаю все начинается по взрослому ..Запад просто так от России не отстанет пока по хлебалу не получит .
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 17:56
        +4
        Танковых заводов подземный и законсервированных не было. Был Харьков, Ленинград, Тагил и Омск. На сегодня выпуск новых Танков может осуществлять только Тагил. Ленинграда нет, Харьков у украинцев. Омск способен только ремонтировать/модернизировать танки.
        1. Yho
          Yho Сегодня, 18:09
          -3
          Ничего, понадобится — новые заводы построим.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 18:31
            -3
            Цитата: Yho
            Ничего, понадобится — новые заводы построим.

            Я думаю это уже происходит ..Уж чего ,чего а танков Россия быстро в случае чего умеет клепать .Проблем конечно много,но мы сейчас независимы от мнения и давления запада ..
            Цитата: blackGRAIL
            На сегодня выпуск новых Танков может осуществлять только Тагил. Ленинграда нет, Харьков у украинцев. Омск способен только ремонтировать/модернизировать танки.

            Ну не нужно так мрачно все описывать ,возможно многое мы просто не знаем ..Подготовка к этой СВО ,еще с 2008 г началась ..Справимся ,главное без нытья и паникерства .
      2. gintnerserg62
        gintnerserg62 Сегодня, 19:03
        +1
        Сказки то прекрати распространять..
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 19:16
          0
          Ну, почему, сразу, сказки?
          Говорили же, он вам не Димон.
          Думаю должность не позволяет сказки рассказывать, ну, если только чуть-чуть.
          Но мы же знаем, "сказка - ложь, да в ней намёк,
          добрым молодцам, урок"! hi
  4. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:24
    +6
    Цитата: Ulan.1812
    Не думаю, что с имеющимися мощностями можно увеличить выпуск современной техники в разы.

    Смотря относительно чего, чиновники могут так привязать точки отсчёта, что и в десятки раз получится
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:28
      +6
      Это точно - не важно, сколько произведут, важно - как посчитают. Модернизация Т-62 в Т-62М, чем не модернизация?
      1. gintnerserg62
        gintnerserg62 Сегодня, 18:37
        0
        Модернизация..тем более что после такой модернизации Т-62 м становятся вполне конкурентоспособными против тех же Абрамсов первых серий и против Леопардов 1, не прошедших модернизацию..А как раз такие Леопарды и планируются к поставкам..( со 105 мм нарезной пушкой )
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:27
    +5
    В Омской области ,на предприятия ОПК трудоустроено за январь 310 человек. (Инфа в свободном доступе,ОЗТМ в ВК)
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:47
      0
      А сколько ушло на пенсию/умерло/уволилось? Или штаты увеличились на сотни единиц?
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 18:22
        +1
        Цитата: Аль Манах
        ушло на пенсию/умерло/уволилось?
        300 человек за месяц????
      2. gintnerserg62
        gintnerserg62 Сегодня, 18:38
        +4
        именно что увеличились..Набирают до 1 200 работников..
  6. Адрей
    Адрей Сегодня, 17:28
    0
    Что то от такой фразы, озвученной не последним лицом в государстве, как то совсем не по себе стало recourse
    Речь идет о производстве и модернизации тысяч(!!!) танков, необходимых для победы

    Или все таки в планах до Бискайского залива дойти? laughing
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 17:44
      +2
      Да куда там.
      Просто укомлектовать новосозданные подразделения, да восполнять потери. Ну похоже немного хватил лишнего Медвед.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 17:50
        -1
        Цитата: alexmach
        Да куда там.

        Ну, надеюсь сарказм был виден request hi
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:30
    0
    похоже запад хочет просто всю российскую технику выбить, чтобы впк не справлялся...
    1. gintnerserg62
      gintnerserg62 Сегодня, 18:40
      +1
      Единственный танкостроительный завод в США может производить 12-14 танков в месяц..
      1. Yho
        Yho Сегодня, 19:00
        +2
        В Википедии написано, что Абрамов выпущено всего более 10 тысяч. Того что есть на всю жизнь хватит.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:32
    +7
    Нет, войну на истощение мы не вытянем. Не тот строй. Капитализм у нас. Причем варварский и безответственный. Тут чистая арифметика... И на геройстве наших ребят бесконечно выезжать нельзя. А, война на истощение потребует геройства не только на передовой и в цехах заводов. Мы готовы к этому? Не думаю. Во всяком случае- сейчас. Мозги не перестроены. И нет у нас настоящих союзников. Нет. И, вот еще- с пятой колонной разобрались? Нет. Вот тото и оно!
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:36
    +2
    Жаловались на нехватку инженеров... Закрыть к чертям все курсы юристов-экономистов, уже на 50 лет хватит. Инженеры, токари-ЧПУшники, высококлассные сварщики и механики нужны.
  10. Yho
    Yho Сегодня, 17:38
    -11
    В Омске разработали танк «Черный орёл» с возможностью установки в башню орудия калибром 152 мм. Она должна рвать «Леопарды» и «Абрамсы» в клочья. Что если наладить выпуск этих танков?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:01
      +4
      Омска как танкового завода больше нет. Оборудования для выпуска этих танков нет. Запроса от военных на версию Т-72/Т-90 со 152мм пушкой нет.
      1. gintnerserg62
        gintnerserg62 Сегодня, 18:44
        -2
        Прижмет- будет и запрос и финансирование и поставки оборудования..Пока мы и имеющимся заделом кроем НАТОвцев на Украине как бык телочку..У нас тысячи тех же т-80 на базах хранения и на открытых площадках законсервировано и просто так стоят..Откапремонтить и модернизировать на порядок дешевле и быстрее чем сделать с нуля..
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:05
      +5
      Конечно надо наладить. Это же очень просто-сказал "горшочек вари"! И из него тут же полезли и " Чёрные орлы", и "Арматы", и " Коалиции" и прочие вооружения, и что главное: массово- только успевай отгружать на СВО. yes
  11. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 17:46
    +8
    Нельзя серьезно воспринимать слова этого зампреда Совбеза Медведева. Он много чего говорил в бытность своего премьерства и президенства. Как то вышел он весь из доверия.
    1. gintnerserg62
      gintnerserg62 Сегодня, 18:48
      -1
      Медведев сюда не с частным визитом приехал а "от имени и по поручению."Так что все что он сказал-не отсебятина а государственная политика..так что я бы посерьезнее отнесся к его словам..Во всяком случае мы это быстро увидим - просто слова или они будут поддержаны финансами и материально..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:12
        0
        С начала февраля, Медведев это уже третий руководитель с полномочиями посетивший ОТМЗ.Руководят в режиме онлайн.Один вопрос ,что надо для производства?Руки,умные головы и зарплата.
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:02
    +1
    Если подумать, то это просто пиар Нелюбимого всей страной "спящего"
    Ни цифр ,ни сроков, ничего.
    а что до модернизации... то их продолжали модернизировать и до СВО, и после, и после-после...

    А в реальности недавно сообщали ,что начали ставить упрощенные прицелы, номальных не хватает...
    1. gintnerserg62
      gintnerserg62 Сегодня, 18:50
      0
      и кто же тебе такое сказал то , про прицелы..не поделишься источником информации? А то вон рядом полковник контрразведки сидит подпрыгивает от нетерпения узнать твой источник..
  13. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 18:06
    +1
    "дополнительные рабочих" - правда. Муж говорит, что, них: :большой заказ от МО, а рабочих не хватает. В 2020 Сократили около 140(забыла сколько), а сейчас :95 вернулись,остальное не хотят
  14. valera75
    valera75 Сегодня, 18:15
    +1
    Я так понимаю будет модернизация Т-62,Т-72 и Т-90 ну и выпуск этих же танков.Может дяде Диме лучше разобраться почему за 15 лет Арматы всего штук 30 выпущены и массовое производство не налажено.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:32
      0
      Тут недавно статья была о том, что даже у Т90-М "избыточная мощность" для СВО, а вы про "Армату"...
    2. Альф
      Альф Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: valera75
      Может дяде Диме лучше разобраться почему за 15 лет Арматы всего штук 30 выпущены и массовое производство не налажено.

  15. Yho
    Yho Сегодня, 18:19
    0
    Пора вспомнить про противотанковых собак. По данным советских источников, собаками было подбито до 300 танков противника.
  16. valera75
    valera75 Сегодня, 18:20
    +1
    Цитата: Ulan.1812
    Не думаю, что с имеющимися мощностями можно увеличить выпуск современной техники в разы.

    Мало того что где взять мощностя для выпуска а есть они у нас для модернизации сотен,если не тысяч танков?Их же не на улице модернизируют и нужны: площади,специалисты,оборудование.
  17. штурм
    штурм Сегодня, 18:23
    +3
    Запад проигрывает России по возможности оперативной мобилизации производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса


    Да если бы не советские запасы танков и артиллерии которые у кого то хватило ума не порезать на лом, что бы сейчас Шойгу и его "бабский батальон" делали сотней экспериментальных Армат и двумя десятками гаубиц Коалиция?
    За 22 года Сухопутные войска получили нового вооружения столько , что дай бог на одну дивизию хватит с натягом, а остальное - модернизированные кое как по самым упрощённым вариантам образцы советской военной техники.

    Где те 70% новых танков, САУ, БМП, БТР, РСЗО о которых Шойгу год назад докладывал верховному главнокомандующего?
    И ладно бы в стране не было денег, сотни миллиардов нефтедолларов исправно вывозились из России на Запад вместе с золотом и алмазами....
    На закупку трех тысяч новых Т-90М и полное перевооружение всех танковых подразделений потребовалось бы всего 7 млрд. долл ( совсем немного от тех 350 "замороженных" миллиардов).
    Ещё в 2018 было понятно, что Армата ближайшие лет 5-7 не будет готова к серийному производству, по логике следовало бы закупить Т-90М "Прорыв-3", но не 400 шт до 27г, а по 300 ед.в год.это максимум для УВЗ. (2100 ед за 7 лет).
    Высвобождающиеся Т-72Б3 следовало отправлять в учебные части, на базы хранения, а так же на перевооружение ВС ЛДНР с того трофейного "убожества" которое было брошено ВСУ в 14-15 годах в нескольких котлах на Донбассе.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:37
      +3
      которые у кого то хватило ума не порезать на лом
      Скорее, у кого-то просто руки не дошли, не успели. Слишком большим был советский задел, даже реформаторы не смогли его сожрать.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:44
      +2
      Это работает не так. Нельзя, подсчитав стоимость одного танка, скажем, в 4 миллиона долларов, дать чек на 4 миллиарда и через год забрать тысячу танков. Для развёртывания массового производства одних только денег недостаточно. Необходимо всю экономику пересобрать, начиная от того, чтобы новых инженеров-рабочих сначала родить, выучить в школах-университетах, дать им должности на свежепостроенных заводах (причём не военных заводах, а станкостроительных, например), дать им жильё, детсады и школы уже для их детей, зарплаты от 100 000 рублей, а не от 20 000. И тогда, лет через десять страна сможет выдать тысячу новых танков в год.
    3. gintnerserg62
      gintnerserg62 Сегодня, 18:59
      -1
      Да вы батенька стратег..Следовало сделать то, не следовало делать этого..Даже не Министр обороны а просто президент..Главком..Интересно, а когда в сети обсуждают медицинские проблемы, вы с такой же уверенностью даете советы по проведению хирургических операций?
  18. Lom_2
    Lom_2 Сегодня, 18:47
    0
    России для победы в войне нужны не танки, а баллистические ракеты. Точные и мощные с БЧ от 1.5 тонн, 800 км дальности. 40 таких ракет будет достаточно чтобы разрушить все 20 мостов через Днепр. И через пару недель вся донецкая группировка ВСУ капитулирует. Победа.
  19. ASM
    ASM Сегодня, 19:00
    +3
    Я не знаю, какие пули он отливает в этот раз, но то, что это птица - говорун точно. Еще недавно он с надутыми щеками говорил о том, что при атаке на территорию РФ окраина огребет. И что, атаки только увеличиваются, оружие завозится эшелонами, газопроводы подорваны... и ничего. Пошел этот Медведев в кустики листья грызть.
  20. oleg_627
    oleg_627 Сегодня, 19:35
    0
    Это все Медведевский пиар,типа рассказал и запад напугал.Завод один в Тагиле где танки в ручника собираются,в ссср были конвееры.Сейчас только переборка старых танков ГДРовских.если запчасти еще на них найдут,а то все структуры вплоть до подшипниковых заводов были нерентабельны и проданы в метал.Ну и кучу суперменеджеров научат работе ручками