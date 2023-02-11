Военное обозрение
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Как Россия может завершить СВО

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Как Россия может завершить СВО

Боевые действия на Украине уже давно окончательно перешли в стадию позиционной войны – вооруженного противостояния, в котором преобладающее место занимают военные действия на стабильных фронтах большой протяжённости, с глубоко эшелонированной обороной. Борьба идет за каждый населенный пункт, за каждый район и за каждую улицу. В связи с этим многие задаются вопросом – сколько еще может продолжаться специальная военная операция на Украине?


Вопрос логичный, однако ответа на него нет.

Нынешний застой на фронтах объясняют множеством факторов – неблагоприятными погодными условиями, фактическим паритетом сил и т. д., и в целом это соответствует действительности. Однако для нас наиболее важно получить ответ на иной вопрос, без ответа на который невозможно говорить о каких-либо сроках и вариациях – какие варианты завершения специальной военной операции вообще существуют?

О негативных сценариях я упоминал в предыдущих материалах, в частности, в статье «Американская концепция «ранней победы» в длительной войне: как Запад планирует нанести России поражение в конфликте на истощение», в данном же случае мы рассмотрим относительно благоприятные сценарии завершения СВО, а также положительные и отрицательные стороны этих сценариев.

Сценарии завершения военной операции


Для начала следует подчеркнуть, что, по мнению автора, всецело позитивных вариантов завершения военной операции на Украине уже не существует. Если брать за основу определение английского историка Лиддела Гарта, который считает, что целью войны является достижение лучшего, хотя бы только с вашей точки зрения, состояния мира после войны, то с этой позиции добиться победы представляется достаточно затруднительно. То есть, даже добившись условной победы над Украиной, Россия может продолжать оставаться в достаточно сложной международно-политической ситуации, и этот факт следует принимать во внимание.

Учитывая, что Россия до сих пор не сформировала четких параметров своей победы на Украине, а цели военного конфликта меняются в зависимости от обстановки на поле боя и международно-политической ситуации, сценарии победы, которые приводятся ниже, носят теоретический характер.

Первый сценарий предусматривает изменение правового статуса специальной военной операции (который на данный момент вообще не определен), введение военного положения, проведение еще одной волны мобилизации, мобилизации тыла, то есть экономики, с целью нового масштабного наступления на Украину, для того чтобы разгромить ВСУ и взять ее под контроль, либо полностью, либо практически полностью.

За такой сценарий уже давно выступает, в частности, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков, который считает, что в первую очередь должна быть мобилизована экономика и подготовлена материальная база для масштабной мобилизации.

Данный сценарий предусматривает достижение относительно быстрой победы путем сильного напряжения сил государства. И действительно, ВСУ, которые обладают меньшим мобилизационным потенциалом, чем Россия, можно попытаться банально «задавить массой», и в теории таким путем можно прийти к победе, однако этот сценарий содержит в себе существенные риски и издержки.

К отрицательным сторонам данного сценария следует отнести, во-первых, риски кризиса государственно-бюрократического аппарата. Частичная мобилизация продемонстрировала, как неэффективно работает государственная машина, и есть серьезные сомнения, что Россия способна снарядить и снабжать, скажем, миллион бойцов.

Во-вторых, существуют риски обрушения экономики, которая функционирует в режиме «мирного времени» и не готова к сверхмилитаризации и переходу на военные рельсы.

В частности, переход гражданских предприятий на «военные рельсы» может привести к совершенно неожиданным последствиям. Стоит вспомнить, что к тотальной мобилизации экономики в свое время прибегла Япония – в начале 1930-х годов японское авиастроение могло освоить выпуск только 100–200 самолетов в год, а уже в 1944 году японской авиационной промышленности удалось довести выпуск до рекордной отметки 24 тыс. самолетов. Однако рост японской экономики носил аномальный и экстенсивный характер – военная промышленность и тяжелая индустрия росли преимущественно за счет замедления темпов роста гражданского сектора. Последствия этого были разрушительными для экономики и отбросили ее на несколько десятилетий назад.

В нынешних условиях, когда Россия ведет в том числе и экономическое противостояние с Западом, а также с учетом, что промышленный потенциал нынешней РФ ограничен, подобные эксперименты могут завершиться плачевно.

В-третьих, неизвестна реакция Запада на данный шаг, есть риск, что ответом на еще одну мобилизацию и введение военного положения станет ввод войск НАТО на Украину.

В-четвертых, проводить масштабную мобилизацию при отсутствии идеи и внятной цели войны, когда военнослужащие не знают, чего конкретно им нужно добиться для победы, может привести к неконтролируемым протестам в среде мобилизованных и военнослужащих.

Второй сценарий предусматривает применение тактического ядерного оружия (ТЯО) и оружия массового поражения (ОМП) с целью уничтожить опорные пункты и укрепрайоны ВСУ, переломить ситуацию на фронтах и склонить Запад и Украину к заключению мира на условиях России (т. е., вероятно, признание новых границ РФ, нейтральный статус Украины и т. д.). Изменение статуса СВО и дополнительная мобилизация при этом могут и не проводиться.

Грамотное применение ТЯО на поле боя в теории способно нанести ВСУ серьезный урон и в корне изменить ситуацию, однако при этом возникают серьезные риски. За применение тактического ядерного оружия выступает полковник авиации в отставке Виктор Алкснис, который считает, что при нынешнем состоянии наших Вооруженных Сил, которые неспособны нанести поражение ВСУ, Россия будет вынуждена рано или поздно применить ТЯО по стратегическим мостам, тоннелям и транспортным узлам.

Отрицательных сторон у данного сценария достаточно много – во-первых, применение ТЯО способно сломить ВСУ лишь в теории, на практике все будет зависеть от количества, которое будет применено, и грамотности применения. Т. е. на практике это может не дать должного эффекта. Силы украинской армии рассредоточены, и сложно представить, сколько конкретно ТЯО потребуется.

Во-вторых, возникают риски заражения местности. Даже если будут применены маломощные заряды, этого не избежать. Если удары будут нанесены по мостам, то возникает угроза заражения рек.

В-третьих, следует сказать и о моральной стороне вопроса – не стоит забывать, что на Украине воют две ветви некогда единого народа, восточные славяне, поэтому применение оружия массового поражения едва ли уместно и допустимо.

Ну и в-четвертых – существуют риски, что в случае применения ядерного оружия страны Запада передадут ЯО Украине, политическое руководство которой наверняка применит его по территории России, не задумываясь.

Третий сценарий предусматривает продолжение войны на истощение в текущем формате в надежде рано или поздно склонить Запад и подконтрольную ему Украину к переговорам, дабы закрепить нынешний статус-кво. На данный момент политическое руководство России предпринимает шаги для того, чтобы война не затрагивала большую часть населения, а экономика функционировала в режиме мирного времени. О рисках данного сценария я подробно написал в материале «Американская концепция «ранней победы» в длительной войне: как Запад планирует нанести России поражение в конфликте на истощение».

При этом и второй, и третий сценарии при условии некоего соглашения о статусе-кво или заморозке конфликта в нынешних границах, предусматривает угрозу возобновления военного конфликта в будущем. Как писал Карл фон Клаузевиц:

«даже на решающий, окончательный акт всей войны, нельзя смотреть как на нечто абсолютное, ибо побежденная страна часто видит в нем лишь преходящее зло, которое может быть исправлено последующими политическими отношениями».

Ко всему вышенаписанному стоит добавить, что Россия – это страна с отрицательной демографией, и длительная и кровопролитная война в условиях демографического кризиса может завершиться трагически для русского народа.

Военный конфликт по договоренности?


(в качестве заключения)

На данный момент события развиваются по третьему сценарию, причем мы имеем определенные элементы договорной войны. В частности, в недавнем интервью западным СМИ бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин дал ему гарантию не убивать президента Украины В. Зеленского. Если это действительно так, то становится понятным, почему украинский президент свободно гулял и в Изюме, и в Херсоне, не опасаясь за свою жизнь.

Примечательно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать договоренности Путина с Беннетом по Украине.

«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом»,

заявил Песков. Эти слова можно расценивать как подтверждение слов Беннета, ибо зачастую ложь западных политиков в Кремле опровергают.

Очевидно, что в Москве все еще рассчитывают, что военный конфликт можно завершить переговорами с Западом на приемлемых для РФ условиях. При этом некоторые политические круги в США, где и принимаются все ключевые решения, подают определенные сигналы о том, что они готовы договариваться с Россией. Имеется в виду, конечно, Республиканская партия и один из ее лидеров Дональд Трамп. Подает определенные сигналы и поддерживающий республиканцев американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, буквально на днях ограничившая использование на Украине спутников Starlink.

Однако, как бы там ни было, до возможного прихода республиканцев к власти в США еще далеко, и за это время может произойти все что угодно. Помощь от стран Запада все еще нарастает. Можно, конечно, сидеть и ждать с моря погоды, но насколько это продуктивно? А если республиканцы вообще не придут к власти или по какой-то причине изменят свое мнение, что тогда?

Отсутствие четких целей, стратегии и идеи военного и геополитического противостояния, в которое оказалась втянутой Россия, по-прежнему остаются ключевой нерешенной проблемой.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 04:38
    +7
    "это смутно мне напоминает индо-пакистанский
    инцидент"В.С.Высоцкий (С)
  2. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 04:47
    +3
    Как Россия может завершить СВО… три сюжета и один сценарий

    —-многословное переливание автором из пустого в порожнее
  3. Tucan
    Tucan Сегодня, 04:50
    +5
    Не один из перечисленных сценариев проблему не решит. Для относительно безболезненного выхода из сложившейся ситуации необходимы изменения в руководстве страны.
    1. zyablik.olga
      zyablik.olga Сегодня, 05:36
      +5
      Цитата: Tucan
      Не один из перечисленных сценариев проблему не решит. Для относительно безболезненного выхода из сложившейся ситуации необходимы изменения в руководстве страны.

      Большую часть глупостей наши "многоходовочники" уже совершили, реальных инструментов почти не осталось.
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 05:51
        0
        Большую часть глупостей наши "многоходовочники" уже совершили...

        А Вы пессимистка однако, им еще есть куда расти и мы это увидим и на своей шкуре прочувствуем. И все это очень печально.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:06
    -2
    Цитата: Tucan
    Для относительно безболезненного выхода из сложившейся ситуации необходимы изменения в руководстве страны.

    Как в 1917 году что ли?
    Безболезненного выхода из этой ситуации уже не будет...слишком много людей задействовано в СВО...слишком много потерь ...в таких делах шатания и колебания в руководстве только усугубляют положение на фронтах...все это Россия уже проходила начиная с 1914 года...когда после ура-патриотизма первого года войны наступили куда более тяжелые времена.
    Сейчас ситуация немного напоминает войну прошлого столетия...мне прогнозировать что то дальше расхотелось...не хочу нервировать уважаемых форумчан...слишком буйные они стали.what
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 05:14
    +4
    при отсутствии идеи и внятной цели , когда военнослужащие не знают, чего конкретно им нужно добиться для победы

    в цитате вопрос вопросов... будет ответ со стороны Власти - тогда можно и прогнозировать что то... а так - да хоть завтра могут объявить, что цели выполнены, "всем спасибо, все свободны"... а пока статья как переливание из пустого в порожнее выглядит
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 05:21
    +3
    Да, ни один сценарий не ведет к чистой победе, но при третьем сценарии наибольший риск перехода к глобальной мировой войне. России даже при условии занятия всей территории Украины придется решать вопрос ее содержания в условиях жесточайших санкций, и тогда риски столкновения с НАТО просто усиливаются. В силу вступит экономическая составляющая войны, где Россия выглядит слабее. Кто нас поддержит ? БРИКС ? Да не смешите, там сплошь попутчики, а не союзники со своими шкурными интересами.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:30
    -1
    Чтобы делать прогноз, надо сначала понять глубинную суть происходящего.

    Суть в следующем :Освоение новых территорий Нового Света.. Середина 18 века.

    Внешняя сторона событий:
    1.Белые люди возлюбили вождя ЗЕ... из племени "Кривого Рога" и дают ружья "хорошим индейцам" для убийства "плохих индейцев".
    2. Племя "Бурого Медведя" не ожидало подвоха и возмущённо.
    Ибо изначально белые люди выпускали к себе и тех и других. И даже хлопали по плечу и улыбались.

    Закулисная сторона событий :
    Вождям племён и потомству их давно были обещаны места в мире белых в обмен на расчистку территорий....
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 05:43
      -2
      Цитата: иван2022
      Закулисная сторона событий :
      Вождям племён и потомству их давно были обещаны места в мире белых в обмен на расчистку территорий....

      Сценарий неплохой конечно...но не учитывает он многочисленных и закономерных погрешностей...вдруг вождь племени Медведей сильно осерчает и опробует свой самый большой томагавк на белых людях. what
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 05:58
        +2
        Конечно, бывали всякие колллизии, но индейцы были обречены именно потому, что они-индейцы. Будь у них единство, они могли бы вышвырнуть белых и ещё долго-долго лежать на шкурах охотничьих трофеев, смотреть на скальпы белых и курить трубки.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 06:09
          0
          Цитата: иван2022
          Будь у них единство,

          У них не было стратегической цели ,идеологии объединяющих их в единое целое...охота на бизона да курительная трубка у вигвама...на этом будущее не построишь.
          Цели вождя Медведей расплывчаты,непостоянны и малопрогнозируемы... request
          Черт его знает что дальше будет при таком раскладе .
          Цели белых людей наоборот четки и понятны...уничтожить индейцев любыми способами ,а тех кто останется оставить чистить ботинки белым людям.
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:35
    +3
    Я не военный специалист. Но мне кажется,мы упускаем одну важную вещь.В борьбе за Украину должны быть формирования именно из украинцев.Когда наши войска входили в Польшу,в немалой степени помогли поляки из Войска Польского.Они находили контакты с местным населением,и даже занимались размещением бойцов по квартирам.В истории немало случаев,когда слабо организованное сопротивление одерживало верх над сплошь офицерскими составами.Сейчас идет много толкований о том,что Украине могут дать ядерное оружие с Запада..Либо Польша,либо кто то другой.Все это оружие находится под надзором американцев.Авто правильно пишет,что нет понимания мирного времени после операции.Есть ли в России ястребы? Больше,чем нам бы хотелось.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:52
    0
    Заводы ВПК работают в три смены и это разве не мобилизация промышленности? А может просто наконец мобилизоваться власти и решить простой вопрос - мы воюем или пытаемся достичь каких-то целей путем нашего благородства и каких-то кулуарных договоренностей? Если воюем значит необходимо использовать все возможные силы и средства (не приписывать призывы к использованию ЯО) без оглядки на реакцию Запада и ссылок на "братский народ". Ну, а если всего навсего проводим операцию, пускай даже специальную, то тогда не стоило изначально ставить невыполнимые с ее помощью цели при ограничение сил и средств и методов ведения войны.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:56
    0
    Цитата: rotmistr60
    мы воюем или пытаемся достичь каких-то целей путем нашего благородства и каких-то кулуарных договоренностей?

    Скорее второе...потому как не трогают шкуру Зеленского и его окружения...не было нанесено ни одного удара по центрам принятия решений в лице этих клоунов...стало быть предполагаются какие то договоренности с ними. hi
  11. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 05:58
    -5
    Боевые действия на Украине уже давно окончательно перешли в стадию позиционной войны

    Начиная с этой посылки в статье мы наблюдаем, классическое нытье всепропальщика. Если автору так милы аналогии именно с перовой мировой войной, то это позиция "пораженца". Он принципиально считает что Россия военным путем победить не может. И плевать ему на успехи вагнеров-он их будет объявлять частными и не играющими особой роли. И наступления он в упор не видит, потому что скажет потом будет перегруппировка и еще больше оставим. И уж тем более про превосходство России в промышленном производстве вооружений и техники скажет что сравнивать надо с поставками НАТО и будет лукаво сравнивать цифры ВВП. В общем-то если человек хочет ныть и вещать поражение то флаг ему в руки. Джека юниона или зведно-полосатый пусть выбирает сам. Придумывает сценарии ни в одном из которых нет победы России в военном плане на поле боя. А Россия победит, вопреки нытикам и пораженцам. Поэтому статья насквозь вредительская, негативная. Такие статьи были популярны после Харькова и Херсона. тогда можно было вбрасывать тезис про "позиционный тупик" Но после них случился Соледар и Артемовск. Чего теперь-то голову пеплом посыпать? Ну а насчет вредительской позиции, как только кто-то употребляет термин ура-патриотизм-все клеймо поставлено. Это враг России и место ему в штрафном батальоне. Тем более автор коварно указал местом своего пребывания Луганск. Видимо чтоб вызвать больше симпатий и показать свою вовлеченность и осведомленность. Хочу напомнить, что в переходный период в ЛНР еще действует местное законодательство, которое с предателями особо сурово.
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 06:01
    0
    Я понимаю автора-луганчанина , что многие цели из концепции " Народная республика", с возвращением в состав России придётся просто забыть , поскольку у этой Империи совсем другие цели и задачи , чем у Народной республики . Также я автора-луганчанина понимаю , что ,если Империя с такой же яростью и с таким умением и также своевременно как Луганская Народная Республика поднялась бы в бой за свою безопасность и за свои интересы , то сегодня армия Империи давно уже была отобедавшая не только во Львове , Мукачево , Ужгороде и Чопе ...И тем более я автора-луганчанина понимаю , что Луганская Народная Республика понадеялась на величие разума у Империи и доверила республика себя , что бы Империя вела Республику по пути Минских договорённостей . Уже тогда Народная Республика подозревала , что она этой Империи как то и не очень то нужна , раз Империя Республику не признаёт ,а впихивает в состав Украины через Минские договорённости . А сейчас Народная Республика ещё и поняла , что с этими Минскими договорённостями Запад Империю просто ещё и кинул, как совсем и "Неимперию", а наивную геополитическую школьницу.
    Вот и приходиться теперь писать сочинения - разгадки на тему - "Как Империя теперь всё это закончит . Через СВО или через договорняк" . И понимаю вес ужас автора-луганчанина , если он подозревает , что и сама Империя этого не знает...
  13. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:29
    0
    С какого бока, варианты не рассматривай, а сложилась патовая ситуация.Ничьей,не будет.Главный минус,присоединение всей Украины или ее части,почти никто не признает.Если и признают то единичные страны.А что бы признать полностью или частично,необходимо новое совещание европейских стран,о пересмотре границ в Европе,что-то в виде нового Хельсинкского соглашения.Беда,нашего правительства заключается в том,что оно не хочет использовать советский опыт.Приведу два примера.В ходе Энзелийской операции в 1920 году, на территории Ирана,была создана Гилянская Советская Социалистическая Республика.По поводу Энзелийской операции,Великобритания предъявила претензии РСФСР, в советском НКИДе пожали плечами и заявили, что это дело рук Азербайджанской Советской Республики,дескать не усмотрели.Объяснение было шито белыми нитками,но формально не докопаешься. О судьбе Гилянской Советской Республики писать не стану, в комментарий не поместится.Второй пример. В тоже время,на Дальнем Востоке,сложилась такая ситуация,что для полного его освобождения РСФСР, пришлось столкнуться в военном плане с США и Японией.Как вышли из ситуации.Была создана ДВР, которая установила дипломатические отношения с США,тоже длинная история,закончилось чем, интервенты были вынуждены эвакуироваться с Дальнего Востока, а ДВР вошла в состав РСФСР.За Японией остался только Северный Сахалин,столкновение было неизбежно,но тут вмешались силы природы, знаменитое Токийское землетрясение 1923 года,которое нанесло огромный ущерб экономики Японии и в 1925 году С.Сахалин был возвращен уже СССР.
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:31
    0
    Цитата: голос_разуma
    как только кто-то употребляет термин ура-патриотизм-все клеймо поставлено.

    Меня много раз ура-патриотом называли... smile патронов не хватит чтобы всех оппонентов расстрелять.
    Спокойнее надо быть...в наше время перескочить из категории ура-патриота в категорию предателя очень легко...одно неосторожное слово на эмоциях и вы уже предатель...более того вас же легко могут обвинить в маскировке под ура-патриота и также выставить предателем...как хорошо что во главе ФСБ не товарищ Ягода и Ежов ...иначе половина форумчан давно бы червей кормила в местах не столь отдаленных.
  15. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 06:48
    0
    Для начала следует подчеркнуть, что, по мнению автора, всецело позитивных вариантов завершения военной операции на Украине уже не существует.

    Вы, автор, могли бы и не пояснять, потому что буквально из первого абзаца статьи ваше отношение и так очевидно. Статья в духе "Мне не нравится как идет СВО, и поэтому Кац предлагает сдаться". Я постараюсь насколько возможно удержаться от сарказма, когда буду писать комментарий. Но я не понимаю, почему вы предлагаете мне, как читателю, или же согласиться, или же дискутировать со статьей, в которых все выкладки построены на тезисах, которые изначально неверны?! Я так не согласен дискутировать.
    Боевые действия на Украине уже давно окончательно перешли в стадию позиционной войны

    Интересное замечание. Давайте подумаем, где же у нас прежде еще были позиционные войны... Наверное, автор подразумевает Первую мировую войну и отдельные эпизоды Второй мировой (как например Странную войну на франко-германском фронте в 1939 году). А не напомните - сколько населенных пунктов в неделю захватывала та же Франция у Германии в условиях безусловного численного преимущества? Или автор подразумевает, что мы в данных обстоятельствах - Германия? И вы полагаете - у нас та же самая ситуация? А чего ж Германия сдалась то сама по себе в Первую мировую? Они ж не проиграли по вашей логике.
    В связи с этим многие задаются вопросом – сколько еще может продолжаться специальная военная операция на Украине?

    Это правда. Народ хочет блицкрига. Народ хочет Цхинвал за пять дней. И чтоб мосты обязательно разрушить. Потому что это красиво. А то вот так, без такой военной победы - что-то не то... И чтобы Зеленский обязательно галстук жевал. А то вот как-то не чувствуем себя победителями. А в чем наша "политическая" победа в Цхинвале? Ну вот разве-что то, что Грузия больше не хочет с нами обострять отношения. А в остальном - это было безусловно политическое поражение. И вот приходит автор Виктор Бирюков, весь красивый в белом пальто, топает ножкой и требует: "Хочу Киев за пять дней". Чтобы потом с благородной усмешкой нам сообщить: "Ну вот взяли вы Киев, и чего добились?". Вот этого то как раз и хотелось бы избежать - вашей усмешки умного и благородного человека, который все знает наперед. Поэтому будет долгая (как вы выразились "позиционная") СВО, вопреки вашим "хотелкам".
    Если брать за основу определение английского историка Лиддела Гарта

    А вот не хочу брать за основу Лиддела Гарта. Хоть и умный был мужик, но порой такую чушь порол - поскольку все свои выкладки делал на основе анализа боевых действий Первой мировой. А ведь это была война совершенно "нового типа" (прям как у нас сейчас), и потому каждая из сторон наделала кучу ошибок. А он потом брал и анализировал пост-фактум. А если бы кто-то сделал меньше ошибок, то и результат анализа был бы другой.
    Как писал Карл фон Клаузевиц

    А почему бы и Сун-цзы цитату не привести? А еще, знаете, есть "Стратегмы" Фронтина, тоже хорошая книга.
    Вы просто используете когнитивное искажение "эффект авторитета". Учитывая, что в вашей статье когнитивных искажений более, чем является нормой для такого рода статей, то я осмелюсь утверждать, что ваша статья ангажирована и тенденциозна.
    Игорь Стрелков, Виктор Алкснис

    С такими друзьями и врагов не надо.
    Учитывая, что Россия до сих пор не сформировала четких параметров своей победы

    А что вы имеете в виду, говоря "победа?" Военную или политическую? Давайте обратимся к истории (что я напишу - это ИМХО, но я могу обосновать тем, у кого "пригорит"):
    1856 год - Крымская война (военное поражение, политическая победа);
    1905 год - Русско-Японская война (военное поражение, политическая победа);
    1939 год - Зимняя война (военная победа, политическое поражение).
    Так что для вас победа? Все и давно сформировано, но, видим, не у вас... Для вас я поясню: четкий параметр победы тот же, что и в Крымскую войну - отформативать европейское мышление, заставить Европу уважать нашу военную силу, выиграть войну за Ближний Восток (ну или хотя бы разделить сферу влияния с Китаем). Как видите об Украине речи не идет т.к. "захват территорий" (как считали Лиддел Гарт и Клаузевиц) не являются целью СВО. Поскольку достижение означенных целей - не вопрос пяти дней, то СВО будет долгой и как вы говорите - "позиционной".