Как Россия может завершить СВО

Сценарии завершения военной операции

«даже на решающий, окончательный акт всей войны, нельзя смотреть как на нечто абсолютное, ибо побежденная страна часто видит в нем лишь преходящее зло, которое может быть исправлено последующими политическими отношениями».

Военный конфликт по договоренности?

«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом»,