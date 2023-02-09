Военное обозрение
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Франция намерена добиться от Евросоюза расширения санкций в отношении российской ЧВК «Вагнер»

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Франция намерена добиться от Евросоюза расширения санкций в отношении российской ЧВК «Вагнер»

Франция намерена добиться расширения санкций против российской ЧВК "Вагнер", в Париже планируют, что данное предложение поддержат и другие страны Евросоюза.


Российская ЧВК уже давно наступила французам на любимую мозоль, практически выжив Францию из бывших африканских колоний. Несмотря на все попытки Парижа удержать свои позиции на африканском континенте, правительства ряда стран Африки указали французам на открытую дверь, предпочитая иметь дело с Россией. Естественно, в Париже во всем случившемся обвинили российскую военную компанию, твердо обосновавшуюся в Африке.

В 2021 году ЧВК "Вагнер" внесли в черный список Евросоюза, обвинив в поддержке африканских правительств в борьбе с терроризмом. На самом деле, французам стало обидно, что их выгнали из Мали, где имеются очень большие запасы золота. Кроме того, французам пришлось свернуть военную операцию "Бархан", которая проводилась на территории сразу пяти стран Африки, являясь на самом деле прикрытием для работы французских компаний.

Теперь Париж настаивает на расширении санкций в отношении вагнеровцев, требуя внести их в новый, 10 санкционный пакет, подготавливаемый Евросоюзом к годовщине начала российской спецоперации на Украине.

Между тем, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает троллить западные издания. После появления сообщения о закончившемся наборе в ряды ЧВК заключенных, к нему обратился американский телеканал CNN с вопросом, в чем причина этого решения. Пригожин, не долго думая заявил, что в последне время в ряды "Вагнера" хотят вступить очень много американцев, так что мест для заключенных просто не осталось.

После выхода рекламы ЧВК "Вагнер" (...) к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК, чтобы бороться против НАТО. (...) В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских
- добавил основатель военной компании.
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:36
    +2
    Франция намерена добиться от Евросоюза расширения санкций в отношении российской ЧВК «Вагнер»
    . Ха, гальского петушка прижарило в энном месте, смотри как радухарился.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:48
      +4
      Цитата: rocket757
      Ха, гальского петушка прижарило в энном месте, смотри как радухарился.

      Это зависть и ненависть ..Их "иностранный легион" и в подметки нашим музыкантам не годится ..Молодцы мужики "Вагнер" Храни вас Бог и земля пухом погибшим и вечная память
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:42
    +1
    И чего, Музыкантам от этого сильно что ли поплохеет?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:51
      0
      Цитата: Nexcom
      И чего, Музыкантам от этого сильно что ли поплохеет?

      Наоборот это реклама на весь мир ! Теперь многие страны мира их будут приглашать ,как надежных и смелых бойцов из загадочной страны Россия ,которая НИКОГО не боится hi
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 18:49
        -1
        Цитата: LukaNord
        еперь многие страны мира их будут приглашать ,как надежных и смелых бойцов из загадочной страны Россия ,которая НИКОГО не боится

        Я бы сказал по другому, теперь в большинстве случаев для решения вопроса надо будет сказать 2 слова, с нами ВАГНЕР.
    2. ASM
      ASM Сегодня, 18:51
      +1
      Тут прямо не ответить, поскольку уже на театре им франки до одного места. Но добираться в африканские страны нужно самолетом через воздушное пространство разных стран. И все помнят, как в 13 году самолет даже с действующим президентом Моралесом приземлили в Вене.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:44
    +4
    Франция намерена добиться расширения санкций против российской ЧВК "Вагнер", в Париже планируют, что данное предложение поддержат и другие страны Евросоюза.
    А ЕС не осудит Францию, за использование "Иностранного легиона" при проведении колониальной политики в Африке и Индо-Китае? recourse
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:53
      0
      Да уж. Так наследить в Африке как наследили французы - никакому Роммелю не приснится! Иностранный легион был даже не первым, кто нагибал африканцев. До этого, в 19 веке, у французов для тех же целей были спаги - североафриканские и западноафриканские коллаборационисты под управлением французского офицерского корпуса. Колонизировали Африку на благо французской лилии :)))
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      А ЕС не осудит Францию, за использование "Иностранного легиона" при проведении колониальной политики в Африке и Индо-Китае?

      Это другое ... laughing А головорезы те еще ,сколько на них крови об этом "мировая общественность" помалкивает и та же оон (с маленькой буквы)
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:48
    +1
    Мали отжали, вот хранцузы и обиделись))) хранцузы, на очереди Буркина-Фасо )))
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:50
    +1
    После выхода рекламы ЧВК "Вагнер" (...) к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК, чтобы бороться против НАТО. (...) В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских
    Не зря говорят о том, что реклама это двигатель прогресса... bully
  6. Карат
    Карат Сегодня, 17:55
    +1
    Вагнеру от этих санкций только халявная реклама. Так что пусть вводят.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:15
    +2
    В 2021 году ЧВК "Вагнер" внесли в черный список Евросоюза, обвинив в поддержке африканских правительств в борьбе с терроризмом.
    Логика европейской комиссии очевидно указывает на несостоятельность концепции развития французской модели постколониальной эпохи на африканском континте. feel
  8. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 18:24
    0
    Ну всё правильно. французам по сопатке настучали. так надо бежать к большим дядям жаловаться.
  9. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 18:38
    0
    Сколько чвк по всей земле и только против Вагнера санкции,тогда и против своего фр.лигиона и американского блэкуотерс пускай вводят,чем они лучше.