Франция намерена добиться от Евросоюза расширения санкций в отношении российской ЧВК «Вагнер»

После выхода рекламы ЧВК "Вагнер" (...) к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК, чтобы бороться против НАТО. (...) В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских

Франция намерена добиться расширения санкций против российской ЧВК "Вагнер", в Париже планируют, что данное предложение поддержат и другие страны Евросоюза.Российская ЧВК уже давно наступила французам на любимую мозоль, практически выжив Францию из бывших африканских колоний. Несмотря на все попытки Парижа удержать свои позиции на африканском континенте, правительства ряда стран Африки указали французам на открытую дверь, предпочитая иметь дело с Россией. Естественно, в Париже во всем случившемся обвинили российскую военную компанию, твердо обосновавшуюся в Африке.В 2021 году ЧВК "Вагнер" внесли в черный список Евросоюза, обвинив в поддержке африканских правительств в борьбе с терроризмом. На самом деле, французам стало обидно, что их выгнали из Мали, где имеются очень большие запасы золота. Кроме того, французам пришлось свернуть военную операцию "Бархан", которая проводилась на территории сразу пяти стран Африки, являясь на самом деле прикрытием для работы французских компаний.Теперь Париж настаивает на расширении санкций в отношении вагнеровцев, требуя внести их в новый, 10 санкционный пакет, подготавливаемый Евросоюзом к годовщине начала российской спецоперации на Украине.Между тем, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает троллить западные издания. После появления сообщения о закончившемся наборе в ряды ЧВК заключенных, к нему обратился американский телеканал CNN с вопросом, в чем причина этого решения. Пригожин, не долго думая заявил, что в последне время в ряды "Вагнера" хотят вступить очень много американцев, так что мест для заключенных просто не осталось.- добавил основатель военной компании.