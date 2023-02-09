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Французский сенатор выступил за введение санкций против Азербайджана из-за использования страны «в имперской политике Эрдогана»

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Французский сенатор выступил за введение санкций против Азербайджана из-за использования страны «в имперской политике Эрдогана»

Французский сенатор Брюно Ретайо выступил с инициативой о введении санкций против Республики Азербайджан. В конце прошлого года он внёс проект соответствующей резолюции в Сенат Франции, заявив о том, что «только санкциями можно добиться от Баку прекращения блокады Арцаха». Напомним, что Арцах – армянское название Нагорного Карабаха.


По словам Ретайо, Азербайджан «используется в новой имперской политике Эрдогана», а потому обычные призывы к деэскалации конфликта «к результату не приведут».

В интервью армянским журналистам французский сенатор заявил, что президент Турции насаждает идею непрерывного пространства с турецкими языком и культурой.

Но если политику Эрдогана Ретайо считает имперской, то почему же он не инициирует введение санкций против самой Турции?

News.am цитирует Брюно Ретайо:

Господа Алиев и Эрдоган просто смеются над нашими упрёками. А действия президента Турции я рассматриваю как вызов для Армении – как для нации, так и для государства.

По словам Ретайо, французские сенаторы «не пожалеют усилий для оказания помощи Армении в сложившейся ситуации».

Ретайо заявил, что во Франции видят Армению не просто как мужественный народ, но и как «стража всей европейской цивилизации».

Ретайо:

И сегодня наша цивилизация очень хрупка.

Не сказал французский сенатор, пожалуй, главного: кто же сделал европейскую цивилизацию хрупкой. Не сами ли европейские политики, которые привыкли быть подельниками США, вмешиваясь во внутренние дела других стран: от Югославии и Ирака до Сирии и Украины, и которые сами отметают традиционные ценности.
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25 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:38
    +1
    Зеля приехал и взбаламутил французкое болото: "Вагнера" под санкции упекли и Азербайджану досталось. Мал клоп - да вонюч!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:45
      +8
      Заявление , что Армения " страж всей европейской цивилизации" можно было сделать только под воздействием ну ооочень сильных галлюциногенов laughing
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 17:47
        +3
        Цитата: Чёрный
        "страж всей европейской цивилизации"

        Улыбнуло... wink
        1. Novichek)
          Novichek) Сегодня, 18:11
          -1
          Было бы смешно, если не одно "но"... Азербайджан в отличии от армянских " соросят" никогда Россию не пытался шантажировать своим очередным " вступлением в НАТО", и вообще, стабильно придерживается достаточно лояльного курса по отношению к России. И вот то, что на ВО систематически выходят публикации от которых прямо таки "разит" армянским лобби , это конечно печально. И если " страж евро - цивизации" на здешнем форуме вызывает улыбку, то с формулировкой " страж Российских интересов " в своем регионе - как бы даже "никто и не спорит". А это не совсем так. У Азербайджана и России очень много общих интересов, и много обоюдно выгодных проектов, но при этом эти же проекты часто не очень устраивают Армению. В результате , закатывая постоянные истерики, прагматичные армяне, под видом " " самозабвенно саможертвования ради "спасения России" от коварных турок, тупо вставляют палки в колеса совместным Азербайджано - Российским проектам.
          1. Novichek)
            Novichek) Сегодня, 18:35
            -2
            Азербайджан мог бы стать "мостом" между Россией и Ираном и Турцией конечно, но Армения этого же не допустит! С ролью собаки на стене справляется отлично! Так не в этом ли ее "великая роль" перед западными партнёрами ??
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 18:48
              +1
              Роль Франции гораздо интересней.
              Этот выпад в сторону Турции - ответ на возмущение турок французским глумлением карикатурой на землетрясение в Турции.
              Ну и что, что турки ещё не выразили возмущение. Француз заранее ответ даёт.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:48
        +3
        Цитата: Чёрный
        Заявление , что Армения " страж всей европейской цивилизации" можно было сделать только под воздействием ну ооочень сильных галлюциногенов laughing


        Может он Армению с Украиной перепутал?
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 17:53
          0
          Не, украинцы вообще создатели Вселенной wassat
      3. РДР
        РДР Сегодня, 17:56
        0
        Цитата: Чёрный
        Армения " страж всей европейской цивилизации"

        Ясно, грабить собираются. А раньше Украина была стражем?
      4. zloybond
        zloybond Сегодня, 19:16
        0
        Думаю вся эта вонь поднялась, чтобы Алиев призадумался за свои актив которые в их банках хранятся. Типа подожмет хвост и будет прыгать по их щелчку и делать удобную стойку. Резон в этом есть. Нефтедолары Алиеву идут по стандартной схеме. Активы в евро и зеленых в ЛАндОне и Вообще по всей гейВропе. так что отдрессируют во все дыхательные и будет послушный и ручной как Казахстан и Армянцы.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:39
    +2
    Французский сенатор выступил за введение санкций против Азербайджана из-за использования страны «в имперской политике Эрдогана»
    Хоть так, Эрдогану нагадить... Да по мелкому, а чего этот Эрдоган Макрона не слушается! feel
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:41
    +6
    Ретайо:

    И сегодня наша цивилизация очень хрупка.

    Хрупкая мусьё, хрупкая, из Африки вас выперли "музыканты, а из Арцаха выпрут азербайджанцы.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 17:44
    +1
    Похоже, мир делится на тех, кто вводит санкции и на тех, против кого они вводятся...
    1. Карат
      Карат Сегодня, 17:51
      +3
      Цитата: Luminman
      Похоже, мир делится на тех, кто вводит санкции и на тех, против кого они вводятся...


      Ещё и на тех кто болт на санкции положил.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Luminman
      Похоже, мир делится на тех, кто вводит санкции и на тех, против кого они вводятся...

      Скорее мир делится на тех, кто хочет жить без санкций и на тех, кто не может жить без санкций.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:44
    +4
    Армения - страж всей европейской цивилизации???
    Месье сенатор, видимо, прокисшего Шабли нахлебнул? Вместе с подгнившим камамбером...

    Не... я понимаю, что армянская диаспора во Франции не меньше, чем шароварская в Канаде... но адекватность мозга все-таки надо сохранять!
    Это не говоря уже о том, что НКАО - это азербайджанский Тавайнь: де-факто мятежная территория, но де-юре - часть Азербайджана!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    +4
    Похоже хотят опять запустить старую пластинку- Алиев диктатор.Не оправдывает европейские надежды.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:09
      0
      У полосатых эти пластинки огромным тиражом тиснуты. На годы вперёд.
      Подсовывают холуям и предлагают озвучить.
      Фантазии ноль. Угроза защитникам Европы/Азии/Африки/.. Антарктиды(!) => санкции/блокада/мятеж.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:30
      +2
      Ага, совсем неоправдывают. Правда за газом и нефтью не перестают делегации слать. А так, да, санкции дело святое, прям мода, чуть что сссанкции. И какже на такие щедроты азербайджанецы ответят, наверное усиленно качать начнут в ес на радостях?)))
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:49
    -1
    Шарль Азнавур- знаменитый французский певец - этнический армянин. Быть может этот Брюно то же?
  8. Seal
    Seal Сегодня, 17:54
    +1
    Цитата: Петр_Колдунов
    Месье сенатор, видимо, прокисшего Шабли нахлебнул? Вместе с подгнившим камамбером.
    Палёного коньяка Арарат hi
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:34
      -2
      Цитата: Seal
      Палёного коньяка Арарат

      Да и армянского то коньяка "Арарат" нет, гора Арарат турецкая, удивительно что армяне назвали коньяк по имен турецкой горы.
  9. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 18:20
    -2
    Отличное решение, понятно что идёю пробивает армянское лобби во Франции, там крупная диаспора, но этой диаспоре хватает мозгов понять что их историческую Родину на плаву удерживает Россия. Без России Армения никто и звать её не как, что же эта кодла не поехала участвовать в строительстве независимой Армении?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:24
    0
    Французский сенатор выступил за введение санкций против Азербайджана из-за использования страны «в имперской политике Эрдогана»
    . Не понятно.. они делают вид или правда считают, что их мнение кого то интересует???
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:27
    +1
    Интересно, а какие страны запада туркам и особенно сирии гуманитарку и вообще, на зов об помощи с землетрясением откликнулись?