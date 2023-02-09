Французский сенатор выступил за введение санкций против Азербайджана из-за использования страны «в имперской политике Эрдогана»

Господа Алиев и Эрдоган просто смеются над нашими упрёками. А действия президента Турции я рассматриваю как вызов для Армении – как для нации, так и для государства.

И сегодня наша цивилизация очень хрупка.

Французский сенатор Брюно Ретайо выступил с инициативой о введении санкций против Республики Азербайджан. В конце прошлого года он внёс проект соответствующей резолюции в Сенат Франции, заявив о том, что «только санкциями можно добиться от Баку прекращения блокады Арцаха». Напомним, что Арцах – армянское название Нагорного Карабаха.По словам Ретайо, Азербайджан «используется в новой имперской политике Эрдогана», а потому обычные призывы к деэскалации конфликта «к результату не приведут».В интервью армянским журналистам французский сенатор заявил, что президент Турции насаждает идею непрерывного пространства с турецкими языком и культурой.Но если политику Эрдогана Ретайо считает имперской, то почему же он не инициирует введение санкций против самой Турции?News.am цитирует Брюно Ретайо:По словам Ретайо, французские сенаторы «не пожалеют усилий для оказания помощи Армении в сложившейся ситуации».Ретайо заявил, что во Франции видят Армению не просто как мужественный народ, но и как «стража всей европейской цивилизации».Ретайо:Не сказал французский сенатор, пожалуй, главного: кто же сделал европейскую цивилизацию хрупкой. Не сами ли европейские политики, которые привыкли быть подельниками США, вмешиваясь во внутренние дела других стран: от Югославии и Ирака до Сирии и Украины, и которые сами отметают традиционные ценности.