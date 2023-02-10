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Основной проблемой в судостроении для ВМC США названа нехватка кадровых ресурсов

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Основной проблемой в судостроении для ВМC США названа нехватка кадровых ресурсов

Судостроительные верфи США имеют возможности для увеличения производства кораблей для ВМС, но ограничены нехваткой квалифицированной рабочей силы, кадровых ресурсов. Об этом сообщил Конгрессу один из руководителей судостроительной отрасли, отметив также важность стабильности спроса со стороны ВМС.


Единственной самой большой проблемой, стоящей перед судостроительной отраслью, являются люди, и это будет иметь место в будущем, и мы должны более эффективно подходить к развитию нашей рабочей силы

— сказал перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Мэтью Пакстон, президент Совета судостроителей Америки.

В ответ на вопрос члена палаты представителей Боба Уиттмана относительно заявления ВМС США о том, что судостроители не могут поставить три эсминца Arleigh Burke, профинансированные в прошлом году, Пакстон сказал, что судостроительная промышленность «имеет недоиспользованные активы и активы, которые не используются вообще».

Пакстон поблагодарил комитет за поддержку федеральных инвестиций в судостроительную промышленную базу. Он также отметил, что частная судостроительная отрасль каждый день инвестирует в свою рабочую силу. У них есть учебные заведения, образовательные программы, они объединяются с местными общественными колледжами, так что подобные инвестиции на федеральном уровне окупаются тем, что делает и частный бизнес. Хотя, как заявлено, судостроители глубоко заботятся о промышленной базе подводных лодок, тот факт, что часть этих денег пойдет на другие кораблестроительные программы, абсолютно важен. Это также имеет решающее значение для нашей цепочки поставок».

Кроме этого, президент Совета судостроителей Америки добавил, что стратегии приобретения, такие как постепенное финансирование, предварительные закупки, заключение контрактов на закупку крупными партиями, имеют огромное значение для верфей. Это дает судостроителям материалы с длительным сроком поставки, которые нужны в бесперебойном режиме.

Мэтью Пакстон также отметил, что судостроительная промышленность «выиграла» от того, что разделили корабли разного водоизмещения и типа по верфям.

Безусловно, идёт на пользу и попытка запустить серийное строительство, поддерживать работу горячих производственных линий и обучение рабочей силы.
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16 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:11
    +6
    Так и у нас равно та же проблема. Я тут давеча писал как Приморский губернатор Кожемяка объявил о перепрофилировании судостроительного колледжа Владивостока в сферу представления услуг горничных и т.д. Это конечно очень по госудаоственному в морском регионе РФ , дальровидное стратегическое мышления
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:10
      0
      Он прав-нужны дресировщики дельфинов и пингвинов.
      Мины таскать к чужим бортам а свой флот лишний.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:12
    0
    но ограничены нехваткой квалифицированной рабочей силы, кадровых ресурсов.
     У них видимо с профессиональным образованием не очень,готовят юристов и экономистов..Как у нас..
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:27
      +1
      Как у нас..

      Не. Это у нас как у них. 30 лет Запад за образец для подражания брали - отсюда и одинаковый результат.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 10:12
        -1
        paul3390, вот как меня забавляют вечноскулящие советские образованцы, живущие установками-нарративами "всёпропало" 90х, мало того что не замечающих фаноастического доминирования России над остальнвм миром в десятках сфер от атомного инжиниринга, лазеров высокой/сверхвысокой мощности и производства изотопов до гиперзвуковых технологий и материаловедения так ещё и не задумывающихся КАК это возможно без сотен тысяч передовых новых научкадров и сотен новых научных коллективов. Ребята, хватит годами повторять бред, зайдите для начала хотя бы на сайт Организации Стран Экономического Развития(объединение самых развитых экономик планеты) и убедитесь что 147миллионная Россия к примеру ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ИНЖЕНЕРОВ на Земле, больше чем 1,4миллиардный китай и 330миллионные сша.
        Кстати, и по физике и по математике и по астрономии и по химии наши старшеклассники и студенты на международных Олимпиадах ежегодно одни лучшие в мире. А по робототехнике и информатике так вообще лучшие в мировой истории, ведь за последние 15 лет по этим дисциплинам ~80% золотых медалей - российские. На все остальные 224 страны(сша, китай, европа, япония, британия, т.д.) приходятся лишь жалкие 20%. Безусловно не бывает профессионального спорта самых высоких достижений без системы отбора, отсеивания, а значит без качественной системы общего образования.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:19
          0
          А мне - смешно от верных запутинцев, продолжающих рассказывать как нам кузяво живётся при благословенном капитализме, вместо того чтобы просто выглянуть в окно.

          Ну хорошо - допустим, вы правы, инженеров больше чем у кого-либо и все олимпиады наши. И??? Чё с того-то? Если страна уже почти ничего сама не производит, а то что производит - на импортном сырье и по импортным технологиям? Вот Союз - да, был практически самодостаточен. А тут.. Хорошо, что пока западники за нас всерьёз не брались - если настоящую блокаду установят с таким руководством и пары лет не протянем.

          Кстати - коли всё так, чегой это Партрушев тут недавно стенал, что выпуск самолётов не освоить, типа - работать некому? Ни рабочих, ни технологов, ни инженеров? Ась?
    2. tarabar
      tarabar Сегодня, 09:50
      +1
      готовят юристов и экономистов..Как у нас..

      Вот и результат получается - кораблей нет, станков нет, электроники нет, ничего нет, зато с юридической точки зрения все чисто и все средства освоены в полном объеме по согласованной смете. sad
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 10:20
        0
        tarabar, методичку поменяй, Россия сейчас строит суммарным дедвейтом кораблей на 20% больше чем РСФСР строил на пике, по объему уже третьи в мире обойдя Японию, и так по всему остальному. По станкам, доля отечественных на росрынке еще в 2012м по данным Станкопрома была 9%, сейчас приближается к 40%, в РФ более 40 станкостроительных заводов, не считая небольших профильных производств.
        INFOLine Shipbuilding Russia Top: Суммарный тоннаж сданных российскими предприятиями новых крупных и средних кораблей и судов[малые не включены в статистику] составил 514 тысяч тонн, почти 2 раза превысив показатель 2021 года.
        Росстат: Производство носителей для копирования информации в России в 2022 году выросло на 260%, интегральных микросхем произведено 680 миллионов штук.
        В Кронштадте начинается строительство крупнейшей в стране судоверфи размером со "Звезду" в Большом Камне:
        1.https://youtu.be/oXwWrIPHhH0
        2.https://youtu.be/6Rb96txkLLQ
        В России судостроительный бум, строим новые корабли каждую неделю:
        https://youtu.be/dxvrIwl0wvU
        На дальневосточной "Звезде" Россия справляется и без Ю.Кореи, производя на своих новых производствах всё недостающее:
        https://www.russiapost.su/archives/318940
        Все верфи России расширяются, выпуск растет в геометрической прогрессии:
        https://youtu.be/Jk1qnO7ld70
        За последнюю неделю мая на воду спушено сразу 8 новых судов:
        https://youtu.be/VcP44_YZjd4
        В РФ строится 100 морских судов плюс рыба из норвежских и японских акваторий сама мигрирует в акваторию России:
        https://youtu.be/WS-d6tC73fg
        На Зеленодольских верфях строят 12 секретных кораблей-разведчиков:
        https://youtu.be/cl251Vh87Bs
        Вот какие катамараны скоростные строим:
        https://www.russiapost.su/archives/286432
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:31
    0
    laughing
    Твайумать! 30 лет вся страна жила на "отсосинге", аутсорсинге, в стране - половина юристы, остальные - стоматологи, теперь они удивляются, что у них нет специалистов-инженеров!
    Самое смешное в том, что это в СССР они рушили таким образом промышленность, и дорушили до того, что сами оказались там, куда отправляли нас good
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:54
      0
      И самое поганое в этом что все всё знают. Путин , премьер министр со всем своим кабинетом бездельников, все аналитики и специалисты который год говорят что необходимо возражать срелнеспициаоьное техническое образование , высшие школы и т.д. Но воз и ныне там . Значит им всем глубоко плевать
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 10:28
        +1
        FoBoss_VM, да завязывайте ныть уже, выше читайте, хватит жить в когнитивном диссонансе, одна 147миллионная Россия с успехом противостоит миллиардному бесконечнобогатому коллективному Западу, да еще и производит боевых ракет столько же сколько остальное 7,8миллиардное человечество, головой хоть представляете КАК это возможно без лидерства России практически во всех технологиях? ИНЖЕНЕРОВ производим в год больше чем 1,4миллиардный Китай и в разы больше чем 330миллионная Матрасия, ЧЕТВЕРТЬ ВСЕХ МЕСТ в российских университетах/институтах - инженерные специальности. Воистину неостановимо нытьё позднесоветских образованцев-неудачников, радует что россияне 5-40 на порядок более целеустремленные уверенные в себе и оптимистичные чем позднесоветские образованцы-неудачники. Росатом вот кроет как бык овцу всю остальную планету в десятке сфер, бОльшая часть его коллектива ребята и девушки 25-35 лет, встречался в компаниями входящими в госкорпорацию на АтомЭкспо - луша радуется.
        Ладно, нойте тут дальше, а занятых россиян ждут дела.
        1. FoBoss_VM
          FoBoss_VM Сегодня, 11:06
          0
          Ой да прекоащайте уже ныть сами ей Богу . Мне уже 50 лет , я работаю в оборонке 6 лет , офицер запаса. Я прекрасно всё вижу , понимаю и оцениваю . Так что сказки на ночь свои рассказывайте кому нибудь другому но только не мне.
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 10:20
      +1
      Bingo, когда "люди с лучшим советским образованием" 290миллионным населением смотрели кашпировских с чумаками, взахлеб читали желтые газетенки про зелёных инопланетян, латиноамериканские сериалы как зомби, несли гроши в сотни мммов-хопёринвестов, заряжали воду и прикладывали больные места к голубым экранам))). Вердикт советскому образованию - это то что лучшие из лучших, элита, не смогли удержать страну и развалили её к чертям. А российские управленческие кадры подобрали её в 1999м из сомалийской нищеты и пепла - и сделали мировым энергетическим/военным/геополитическим лидером.
      В России лучшая в мире система образования и самая талантливая среди остального человечества молодежь. Много где был, поэтому имею возможность сравнить.
      Кстати, Россия на 1 месте в мире по реальным изобретениям и ноу-хау(а не закругленным уголкам смартфона), советую послушать:
      https://youtu.be/z-LJumFXF2o
      Я это однотипное нытьё 20 лет слышу, и кстати в перестроечное время также слышал сотни раз. Есть, была и будет в любом обществе категория вечноноющих, это одновременно и фетиш и способ прикрыть свои неудачи назначив виноватым кого угодно, систему, родственников, общество, государство, т.д., у подобных индивидумов в какое время многотысячелетней истории не спроси - скажут "вот раньше было лучше"
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:44
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Я это однотипное нытьё 20 лет слышу

        Солидарен, сам в 2000 приперся работать в ящик, ну сами понимЭ, в каком был он состоянии. А вотхрен - и пашет, и делают, и делают много чего. Сейчас там вообще наладилось дело, поперли в работу оттуда проекты массово.
        Просто неинтересно же говорить о например композитах, авиационных, разработанных во ФГУП ВНИИНМ, поставленных в производство и во весь рост используемых. Лучше басни повторять - а вот у нас не умеют!
        Так же проще, на нытье калорий меньше тратится
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:54
    +2
    Об этом уже давно говорилось, что в матрасоленде никто не хочет работать руками. Все хотят быть блоггерами, ЛГБТ-активистами. Ну, на худой конец - адвокатами. Вот и имеют, то что имеют. Негр, чтобы пораньше уйти с работы - поджигает АПЛ, за три лярда зелени)))
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:11
    0
    Всё величие и былое промышленное могущество америки построили янки. То есть белые американцы, с образованием и желанием трудится. А мигранты латиносы и остальные негры, а так же представители 50-и гендеров, не могут построить ничего существенного по определению. По крайней мере история не знает таких случаев. И когда политический крен на западе, выстроен на ущемление белых и поддержку цветных и радужных, то чего они потом удивляются, что не хватает квалифицированной рабочей силы..