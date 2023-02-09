Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о скором одобрении западными союзниками Украины поставок ВСУ дальнобойных видов вооружений, а также истребительной авиации.
В своем крайне оптимистичном для киевского режима прогнозе Ермак опирается, в первую очередь, на заявление президента Европейского парламента Роберты Метсолы, в ходе своего выступления заявившей о необходимости поставок Украине дальнобойных ракет и истребителей. Метсола также выразила полную поддержку весьма амбициозному и нереалистичному плану президента Украины Владимира Зеленского, который тот предполагает представить в качестве требований на переговорах с российскими властями.
Зеленский, выступая с трибуны Европарламента, призвал страны Евросоюза поддержать введенные Украиной санкции против российского "Росатома", рассмотреть передачу украинскому правительству замороженных российских активов, а также сформировать некий "трибунал над военными преступниками".
В британском министерстве обороны, тем не менее, не подтвердили озвученный Ермаком прогноз. По мнению министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, передача Украине британских истребителей в ближайшее время нецелесообразна, поскольку этот процесс займет несколько месяцев, к тому же, вооруженные силы Великобритании не располагают излишками техники этого типа.
В украинском парламенте растет недовольство проводимой Ермаком политики. Один из депутатов украинской партии власти "Слуга народа" Гео Лерос прямым текстом обвинил главу офиса президента в работе на ФСБ, поинтересовавшись, когда тот сядет за решетку за госизмену.