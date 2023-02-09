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Глава офиса Зеленского заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей и дальнобойных ракет

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Глава офиса Зеленского заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей и дальнобойных ракет

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о скором одобрении западными союзниками Украины поставок ВСУ дальнобойных видов вооружений, а также истребительной авиации.


В своем крайне оптимистичном для киевского режима прогнозе Ермак опирается, в первую очередь, на заявление президента Европейского парламента Роберты Метсолы, в ходе своего выступления заявившей о необходимости поставок Украине дальнобойных ракет и истребителей. Метсола также выразила полную поддержку весьма амбициозному и нереалистичному плану президента Украины Владимира Зеленского, который тот предполагает представить в качестве требований на переговорах с российскими властями.

Зеленский, выступая с трибуны Европарламента, призвал страны Евросоюза поддержать введенные Украиной санкции против российского "Росатома", рассмотреть передачу украинскому правительству замороженных российских активов, а также сформировать некий "трибунал над военными преступниками".

В британском министерстве обороны, тем не менее, не подтвердили озвученный Ермаком прогноз. По мнению министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, передача Украине британских истребителей в ближайшее время нецелесообразна, поскольку этот процесс займет несколько месяцев, к тому же, вооруженные силы Великобритании не располагают излишками техники этого типа.

В украинском парламенте растет недовольство проводимой Ермаком политики. Один из депутатов украинской партии власти "Слуга народа" Гео Лерос прямым текстом обвинил главу офиса президента в работе на ФСБ, поинтересовавшись, когда тот сядет за решетку за госизмену.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/wallycacsabre
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:57
    +5
    Глава офиса Зеленского заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей и дальнобойных ракет
    Врет, поди уже в пути. recourse
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:25
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Глава офиса Зеленского заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей и дальнобойных ракет
      Врет, поди уже в пути. recourse

      С одной стороны, этого "главу офиса" слушать - себя не уважать.
      А с другой стороны - кто-то, после "подъёма по ступенькам" от аптечек и бронежилетов до танков, сомневается, что ракеты дальнобойные и самолёты будут?

      Я лично не сомневаюсь даже в тактическом ЯО. Да, тяжело для нас. Особенно, как показал прошедший год, в плане принятия ответных решений. Но, к сожалению, не от нас, на ВО, зависит наличие ядерного оружия у Украины..
  2. Карат
    Карат Сегодня, 17:59
    +3
    Один из депутатов украинской партии власти "Слуга народа" Гео Лерос


    Чисто украинское Имя и Фамилия laughing
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 18:24
      +1
      Не только на Украине такое. Джеффри Уильям Монсон - депутат Совета депутатов городского округа Красногорска (где я и живу) от партии «Единая Россия». Чисто русские - имя и фамилия.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 19:20
        0
        Цитата: Ronrew
        Не только на Украине такое. Джеффри Уильям Монсон - депутат Совета депутатов городского округа Красногорска (где я и живу) от партии «Единая Россия». Чисто русские - имя и фамилия.


        У нас они слава богу дальше городского управления не идут. А на украине в норме вещей.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:10
    +1
    Назревают очередные непростые решения и жесты доброй воли.
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 18:21
      0
      Пока что только назревает "дотационные города" и "крепости" , не имеющие стратегического значения
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: Погоны
      Назревают очередные непростые решения и жесты доброй воли.

      Это с чего? Уже летят армады украинских стратегических В-52 на Крым и Москву? В прикрытии двух украинских воздушных дивизий истребительной авиации на F-22...
      Или чего? Когда бежать на кладбище-то?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 18:55
        -2
        Цитата: Петр_Колдунов
        Это с чего?

        Это с того, что обязательно поставят им истребители и дальнобойные ракеты. Сомневаетесь?
        И появится у них возможность стрелять по нашим войскам из Ужгорода и из Львова.
        Что делать тогда будете?
        1. Карат
          Карат Сегодня, 19:26
          0
          Цитата: Погоны
          Что делать тогда будете?


          Мы Россияне что нибудь придумаем. Вам украинцам думать надо.
  4. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 18:23
    0
    Странная возня не понятная никому внизу. Видимо РФ хочет измором взять, типа через год два это всем надоест . Или на ошибку Киева ( измену ) надеется
  5. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 18:24
    +1
    Назревают очередные непростые решения и жесты доброй воли.

    Уже пора принят непростое решение и наконец сделать жесть плохой воли. Помочь Аржентину вернут Малвинские острова и Ирландской республиканской армии освободит Северную Ирландию.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:50
      0
      Тут на Украину (которую год назад никто не воспринимал всерьез) сил не хватает, а вы размечтались...
      1. Карат
        Карат Сегодня, 19:35
        0
        Цитата: invisible_man
        Тут на Украину (которую год назад никто не воспринимал всерьез) сил не хватает, а вы размечтались...


        Сил хватает, только силы в России сидят. От каждой дивизии на Украину отправили максимум батальон. А если бы в начале двинули все силы, а это больше миллиона, чтоб сейчас с Украиной было? А ещё полмиллиона ВВ Росгвардии, ментов пол ляма и т.д?
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:38
    0
    Метсола также выразила полную поддержку весьма амбициозному и нереалистичному плану президента Украины Владимира Зеленского

    Кукушка и Петух ( точнее петушок).
    За что же, не боясь греха,
    Кукушка хвалит Петуха?
    За то, что хвалит он Кукушку.
  7. барбитурат
    барбитурат Сегодня, 19:10
    0
    Чем раньше вернемся в ядерные державы, тем лучше.
  8. james
    james Сегодня, 19:24
    0
    Ну если и это проглотит Россия, то ....