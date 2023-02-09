Компания Rheinmetall обсуждает поставку Украине новейших танков Panther KF51 с дронами-камикадзе

Вслед за анонсированными поставками киевскому режиму основных боевых танков немецкого производства Leopard 2, в Германии стали обсуждать возможность перспективных поставок на Украину танка нового поколения танка Panther KF51. Компания-производитель танка Rheinmetall уже ведет переговоры с Киевом, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на CEO Rheinmetall Армина Паппергера.
По утверждению представителя компании, если передача танков нового поколения будет одобрена германским правительством, то уже через 15-18 месяцев компания может поставить Украине первые машины. Производить танки планируется на предприятиях самой Германии или соседней Венгрии.
Напомним, что танк Panther Kettenfahrzeug 51 эксперты называют преемником танка Leopard 2. Он сделан на подобном шасси. Вес танка – 59 тонн. Танк вооружен 130-миллиметровой пушкой, 12.7-мм пулеметом. Кроме того, у танка есть на вооружении дрон-камикадзе HERO 120 производства компании UVision. Пусковая установка позволяет танку выпускать до четырех таких дронов одновременно.
Экипаж танка нового поколения состоит из трех человек – командира танка, механика-водителя и наводчика. Но в машине есть и дополнительное место. Оперативность управления оружием танка максимальна за счет грамотно выстроенной цифровой архитектуры.
Таким образом, западные военно-промышленные компании дают понять, что заинтересованы в украинском рынке сбыта своей продукции, благо платить Киев может за счет европейских и американских налогоплательщиков. Другой вопрос, будет ли через 15-18 месяцев киевский режим в «целости и сохранности»?