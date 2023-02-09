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Компания Rheinmetall обсуждает поставку Украине новейших танков Panther KF51 с дронами-камикадзе

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Компания Rheinmetall обсуждает поставку Украине новейших танков Panther KF51 с дронами-камикадзе

Вслед за анонсированными поставками киевскому режиму основных боевых танков немецкого производства Leopard 2, в Германии стали обсуждать возможность перспективных поставок на Украину танка нового поколения танка Panther KF51. Компания-производитель танка Rheinmetall уже ведет переговоры с Киевом, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на CEO Rheinmetall Армина Паппергера.


По утверждению представителя компании, если передача танков нового поколения будет одобрена германским правительством, то уже через 15-18 месяцев компания может поставить Украине первые машины. Производить танки планируется на предприятиях самой Германии или соседней Венгрии.

Напомним, что танк Panther Kettenfahrzeug 51 эксперты называют преемником танка Leopard 2. Он сделан на подобном шасси. Вес танка – 59 тонн. Танк вооружен 130-миллиметровой пушкой, 12.7-мм пулеметом. Кроме того, у танка есть на вооружении дрон-камикадзе HERO 120 производства компании UVision. Пусковая установка позволяет танку выпускать до четырех таких дронов одновременно.

Экипаж танка нового поколения состоит из трех человек – командира танка, механика-водителя и наводчика. Но в машине есть и дополнительное место. Оперативность управления оружием танка максимальна за счет грамотно выстроенной цифровой архитектуры.

Таким образом, западные военно-промышленные компании дают понять, что заинтересованы в украинском рынке сбыта своей продукции, благо платить Киев может за счет европейских и американских налогоплательщиков. Другой вопрос, будет ли через 15-18 месяцев киевский режим в «целости и сохранности»?
Автор:
Использованы фотографии:
Rheinmetall Defence
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47 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:00
    0
    Компания Rheinmetall обсуждает поставку Украине новейших танков Panther KF51 с дронами-камикадзе
    Чего обсуждать?Дать! А потом точно как Зе с протянутой рукой к США:" Подайте, голое пузо прикрыть!"
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:33
      0
      Да, давненько Пантеры с крестами на броне не утюжили донбасскую землю.
      А эти Пантеры есть в музее парка Патриот? feel
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:05
        -2
        Цитата: Бородач
        Да, давненько Пантеры с крестами на броне не утюжили донбасскую землю.
        А эти Пантеры есть в музее парка Патриот? feel

        Думаю скоро появятся ,хотя скорее всего все это болтовня и на счет леопардов и т.д. Главная задача запада ,была поставит на колени Россию экономически и уж потом Но увы у нас даже небольшой рост начался и с продовольствием все нормально и т.д.
        Ну а уж военным путем ,это только русских распаляет ..Давно мечтали отомстить англосаксам за развал СССР ..Помните начало СВО и флаги красные Победы ? Это не спроста все
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:43
      +2
      У меня есть подозрение, что давать пока нечего. Танка впервые был представлен только летом 2022-го года. Его нет даже у самих немцев.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:46
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Чего обсуждать?Дать! А потом точно как Зе с протянутой рукой к США:" Подайте, голое пузо прикрыть!"

      Что давать? Их две-три штуки в качестве концепта построили.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 18:55
        +1
        Да нет их вообще.
        Вот, что пишут немцы. Даю в переводе:
        "На выставке вооружений Eurosatory 2022 компания Rheinmetall неожиданно представила полноценный основной боевой танк. KF51. Говорят, что он может конкурировать с путинским Т-14 «Армата». KF51 — первая западная разработка основного боевого танка со времен холодной войны. Rheinmetall не стесняется называть его: KF51 носит традиционное имя Panther".
        Первые серийные танки хотят выпустить к 2035 году, а реально, к 2040-му.
        Сегодня, это вроде российского нелетающего СУ-37.
        Только что нашёл продолжение этой истории. Пишут сегодня:
        "Покa есть только демонстрационная модель Пантеры. Тем не менее, господин Papperger обещает поставку «через 15-18 месяцев». Танки могли быть построены в Германии или в Венгрии, но не только.
        «Поэтому мы готовы открыть завод по производству «Пантеры» и на Украине», — сказал Паппергер, — при условии, что война закончится и будут получены необходимые разрешения от федерального правительства."
        По мне лично, бред какой-то, подсластить поездку Зели по Европе.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 18:58
        -3
        Цитата: Арон Заави
        Что давать? Их две-три штуки в качестве концепта построили.

        Просто пытаются пугать Россию ..Ведь так Арон ? Израиль вон тоже "обсуждает" ,поставки "Железного купола " И зе даже еще требует от вас 500 млн кредита ..Вот наглец ! Вы надеюсь по еврейски все просчитали ,чем это вам грозит ? wink Не будите лиха ,пока оно тихо ..
        1. gurzuf
          gurzuf Сегодня, 19:09
          +1
          Цитата: LukaNord
          Просто пытаются пугать Россию ..

          а может понуждают Путина В.В. быстрей закончить с бывшей украиной?
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 19:19
            0
            Цитата: gurzuf
            Цитата: LukaNord
            Просто пытаются пугать Россию ..

            а может понуждают Путина В.В. быстрей закончить с бывшей украиной?

            Тоже вариант ,эти попрошайки уже весь запад достали халявщики ..
            США уже 100 лярдов вложило за год и где результат ?
            Усталость запада от украины уже нарастает ,но хотят сохранить лицо ..А ВВП все молчит и наращивает группировку и в Белоруссии и на Донбассе .
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 19:19
          0
          Цитата: LukaNord
          Израиль вон тоже "обсуждает" ,поставки "Железного купола " И зе даже еще требует от вас 500 млн кредита ..Вот наглец

          И тут же Массад объявил потери с двух сторон.
          Как говорят со стороны Киева сильно занизили, что бы было что уточнять )))), умные люди говорят это было предупреждением.
      3. donavi49
        donavi49 Сегодня, 19:00
        +1
        Ну есть несколько контуров поставок и спекуляций вокруг них:
        - Из наличия, от грузовиков до Бредли, от Т-72 до Леопардов и Абрамсов. Они больше ориентируются на актуальные потребности и краткосрочные военные предприятия.

        - Из завода среднесрочные планы. Сюда можно отнести Т-72 с Бумара, Эскалибура и других предприятий, словацкие Сюзанны, чешские Даны2, Ирисы и Насамсы второй генерации (которые уже по полному циклу, а не перераспределение поставок и обкашливание вопросов с конкретными заказчиками, например оба первых Ириса-Т должны были ехать в Египет, но Сиси согласился получить позднее возможно не просто так, а за какую скидочку по тем же Меко или подводным лодкам).

        - Из завода долгосрочные планы. Сюда относят например Боксер155 заказанный, и который будет поступать через 30 месяцев только. Ну и вот, почему бы не Пантерка? Производитель получит нужный пиар и выход на мировые рынки уже не с пустыми руками, а с твердыми контрактами и еще какими.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:01
    +3
    Иш ты, как лихо всё закручивается. Аппетит во время еды не только приходит он растет.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:59
      -2
      Цитата: Ропот 55
      Иш ты, как лихо всё закручивается. Аппетит во время еды не только приходит он растет.

      Что то интуиция подсказывает ,что укрорейх уже ничего не получит ,но деньги спишут ..
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 18:02
    +14
    Другой вопрос, будет ли через 15-18 месяцев киевский режим в «целости и сохранности»?

    Ды куда он денется? Режиму никто не угрожает...
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 18:25
      +8
      Год назад этому режиму срок отводили куда меньше-кто 3 дня,кто 3 месяца.Прошел год--никуда не делся,в "целости и сохранности" hi
  4. Карат
    Карат Сегодня, 18:03
    -2
    На Леопардах сначала опозоритесь. А там и Абрамсы вас заменят.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:06
    +3
    Rheinmetall понять можно. Если удастся выбить финансирование и запустить в производство новый танк, то заказы польются рекой.
  6. maiman61
    maiman61 Сегодня, 18:07
    +8
    Явный намек России, не жевать сопли, а "кардинально" и решительно решить Бандеровский вопрос!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:18
      +2
      Верховный уже заявил,что нет цели уничтожить Украину,как государство.Как то так
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 18:54
        +1
        . Верховный уже заявил,
        . Печально это.... Ведь давно уже ясно : или мы их или они нас... Ведь не зря же вчера опять СовБез собирали... Может поступило предложение от кого? Типо : " может сразу сдадимся? "
      2. Энверыч
        Энверыч Сегодня, 19:26
        -1
        Есть цель, а есть средства.
        Цели озвучены давно – денацификация и демилитаризация.
        Смена правительства и взятие всей Украины под контроль целями не являются. Тем не менее, чем дальше в лес, тем меньше вероятность сохранения и Украины, и уж тем более режима Зеленского. Поэтому возможно изменение средств достижения целей, при сохранении самих целей.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 18:09
    +3
    Да Рейнметалл в лепешку разобьется, чтобы отхватить бабла по - горячему. Это же прожженные капиталисты, им плевать на все, кроме денег. Они и зеленую соплю (Пантера только представлена в 22 году и ничего еще не проходила) готовы продать по цене полноценной машине с надбавкой за перспективность. Мелкий рогатый скот, одним словом.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:21
      +1
      западные военно-промышленные компании дают понять, что заинтересованы в украинском рынке сбыта своей продукции,

      Ещё больше они заинтересованы в Украине как полигоне для натурных испытаний своих вооружений с использованием украинского "мяса".
  8. tTшка
    tTшка Сегодня, 18:10
    0
    Я походу не в теме... разве это не концепт ?
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:12
    +4
    "Другой вопрос, будет ли через 15-18 месяцев киевский режим в «целости и сохранности»? "
    А почему не будет, ведь мы не трогаем никого из них, а сами же они никуда не испарятся.
  10. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 18:14
    -2
    Напомним, что танк Panther Kettenfahrzeug 51 эксперты называют преемником танка Leopard 2.

    Пантера преемница той Пантеры, очень символичное обещание. У Украины 15 месяцев, полагаю, не будет, но немцам это при случае стоит припомнить.
    1. nikolai711
      nikolai711 Сегодня, 18:51
      -1
      Согласен.И припомнить Шольцу деда из СС .
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:14
    +2
    Вывод: уже вчера надо готовиться к его появлению на поле боя. И, начинать уже " воевать", а не вести спецоперацию (злая ирония).
    Да, и пантеры, как в 1943г.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:36
      0
      Да уж... аналогии мрачные. Но, помня историю, и оптимистические.
      Швабам осталось только запилить САУ Фердинанд... и тогда наметится самая обширная и самая реальная реконструкция за всю историю.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    +1
    Хотят испытать, заодно... прагматичны гады, одним словом.
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:25
    +3
    Как вариант нато может насытить окраину современной техникой и рсмд с яо, включить хох.ляндию в нато, а потом просто диктовать условия РФ, видя полную нашу нерешительность...
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:32
    -3
    А зачем с дронами-камикадзе? Не надо лишних трат... Дроны-камикадзе Россия им сама обеспечит laughing
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 18:52
      -4
      О, у очередной ципсоты смена началась... как-то одномоментно по разным веткам пошли плодиться минусы laughing
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:35
    -1
    Вслед за анонсированными поставками киевскому режиму основных боевых танков немецкого производства Leopard 2, в Германии стали обсуждать возможность перспективных поставок на Украину танка нового поколения танка Panther KF51.
    Отличный трофей был бы request good drinks
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:55
      +3
      "был бы" - это ключевое слово во всей нашей сегодняшней истории, с учётом отсутствия реальных трофеев (химер, цезарей,...) мы напоминаем емелю из сказки...
  16. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:37
    -1
    Западный ВПК просто горит желанием получить от Киева авансы на производство того, что по выполнению контрактов передать будет некому. Как все просто, по-европейски...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 19:03
      +4
      Вообще-то не факт что Киев платит. Вполне возможно, что это деньги из европейского фонда, который можно тратить на вооружения производства европейских компаний, или может вообще отдельный фонд создадут, как с Сюзаннами2, где скажем условные Нидерланды, Дания и Германия скинутся и профинансируют все..
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:43
    0
    Таким образом, западные военно-промышленные компании дают понять, что заинтересованы в украинском рынке сбыта своей продукции

    Точнее, хотят испытать танк в боевых условиях и при настоящей войне, а не в войне с африканским странами. Если выйдет модель удачная, то бренд будут раскручивать по всему миру, если нет, то все немецкие "кошки" будут заменены американскими "Абрамами".
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: tihonmarine
      Если выйдет модель удачная, то бренд будут раскручивать по всему миру, если нет, то ..

      Если нет, то провал спишут на криворукость укров. hi
  18. Konstantin Petrov
    Konstantin Petrov Сегодня, 18:51
    0
    Я бы обратил внимание на бла для танка - новый тренд. Бла Hero -камикадзе и запускается из контейнера. Наш Ланцет бы также довести до ума...
  19. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:57
    -1
    Другой вопрос, будет ли через 15-18 месяцев киевский режим в «целости и сохранности»?

    России стоит сделать всё возможное чтобы понятие "киевский режим" исчезло как можно раньше и как можно на дольше (то есть навсегда).
  20. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 19:06
    -2
    Фантасты. Реклама для недоумков, в надежде что это купит Вермахт.
  21. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:12
    +2
    Ну, наверно в планах нашего рук-ва "попробовать их на поле боя" и "пощелкать как орешки"
    1. Yho
      Yho Сегодня, 19:36
      0
      Наш «Прорыв» самый лучший и не имеет аналогов в мире.
  22. fiv
    fiv Сегодня, 19:14
    0
    Заигрались вконец собаки тевтонские. Что ИГ фарбениндустри молчит, с Циклоном-Б? Упыри. И евреи рядышком, в одном строю.
  23. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 19:18
    -2
    Да это детки малые, не знающие войны. Думают тремя танчиками повоевать. Одно безголовое гитлер всей европой пробовал-не удалось. А эти "зе" с "сунаком" прям победители. Стыд полный еврообразования, только кошельковые мозги и ничего личного.
  24. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 19:27
    -1
    И Украина будет на месте,благо уже сколько было причитаний о развале Украины и где эти "оракулы".И новейшие танки с немецкими экипажами,ну чешутся руки у братанов нацистов покататься по просторам России.Одно радует,змлицы России для всех хватит,накормить от пуза и организовать встречу с Мазепой,создателем "Майн Кампф" и другими вурдалаками,туда же в ближайшее время желательно отправить бы и владельцев "Рейнметалл" как и прочих владельцев фирм по производству боевых монстров,пора бы уж обновить состав учредителей