Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США: Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей танков Leopard 2 Украине

26
Пресса США: Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей танков Leopard 2 Украине

Еще одна европейская страна сдала назад в вопросе поставок танков Украине, в Хельсинки решили повременить с передачей бронетехники украинской армии. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Американское издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО сообщает, что Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей обещанных танков Leopard 2 Украине до вступления в НАТО. Официального объявления об этом пока не было, но оно может последовать уже в ближайшее время. Пока финны молчат и никак не комментируют появившуюся информацию.

Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс

- заявил представитель НАТО.

В самом Хельсинки ранее заявляли, что готовятся к участию в так называемой "танковой коалиции", задачей которой будет снабжение украинской армии немецкими танками Leopard 2. Это подтверждал и министр обороны страны Микко Савола, однако никаких "громких" заявлений по типу Польши, Финляндия не делала.

На сегодняшний день финская армия имеет на вооружении 139 танков Leopard 2A4 и 100 танков Leopard 2A6. Однако Зеленскому и его окружению не стоит надеяться на большое поступление танков от финнов. Даже если после вступления в НАТО в Хельсинки все же решат передать ВСУ танки, то Киев получит все "несколько единиц бронетехники". Именно такое количество танков готовы поставить финны.

Вопрос же с вступлением Финляндии в альянс пока завис в воздухе, в большей степени, по вине Швеции. Финны и шведы подали единую заявку на вступление в НАТО и должны были вступить в альянс вместе, но против Швеции выступает Турция. Анкара могла бы одобрить заявку Хельсинки и отдельно, но что-то там пошло не так. Да и Эрдогану сейчас не до заявки. Ближайшими сроками вступления Швеции и Финляндии в НАТО называют лето этого года, а там как фишка ляжет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:14
    +3
    Финны нос по ветру держат. Не иначе что то почуяли, чем может обернутся поставка танков. Пример для остальных "партнёров".
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: 16112014nk
      Финны нос по ветру держат. Не иначе что то почуяли, чем может обернутся поставка танков. Пример для остальных "партнёров".

      Да и вступление в нато им не особо то нужно ...Англосаксы надавили в том числе санкциями и прочим
      Они ведь прекрасно понимают ,что в случае заварухи первые ракеты именно к ним прилетят ,да и Россия сейчас приняла решение о создании на границах финов новых дивизий и т.д.. Да и Россия им коечто прикрыла и это очень ощутимо стало для их экономики и т.д.
      Кто то усиленно всех тут минусует хе хе
      1. VALERIK_097
        VALERIK_097 Сегодня, 18:46
        +1
        Виталь,пересмотри фильм"Особенности национальной охоты".Никаких ракет в сторону финки не полетит-ибо целей нет.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:21
        +1
        Ты только сейчас заметил, что-то не нравится братьям 404
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:45
      +2
      Шведы вообще красавцы. На словах рвутся в НАТО, аж кушать не могут, а на деле топчут ногами портрет Султана, флаг Турции и оскверняют Коран, чтобы Турция заблокировала вступление в НАТО. Финны, по ходу, такие же: специально подали совместную заявку на вступление в блок с нерукопожатными в Турции шведами. Вот такой вот пердимонокль.
      Это уже двойные стандарты. Это новое слово во внешней политике: десятерные стандарты. Чтобы сразу скопом обмануть всех: друзей, союзников, врагов, нейтралов, собственное население. Вообще всех и вся.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:23
        0
        Цитата: Бородач
        Это уже двойные стандарты. Это новое слово во внешней политике: десятерные стандарты. Чтобы сразу скопом обмануть всех: друзей, союзников, врагов, нейтралов, собственное население. Вообще всех и вся.

        Ничего личного обычная политика, так делают все и всегда. Дипломаты и нужны что бы скрывать мысли и действия.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:05
      +1
      Цитата: 16112014nk
      Финны нос по ветру держат.

      Финны всегда должны помнить -"От Финляндии до России близко, а от России до Финляндии рукой подать."

      Но финны никогда не были дружественны с русским народом. Как ещё отмечал в своем докладе Императору Александру II, в 1861 г. сенатор Бруннер,
      «Не должно заключать, что любовь и преданность финнов монарху простирается также и на русский народ, к которому доселе не было симпатий по многим причинам, каковы суть:
      различие религий, характера, нравов и обычаев и прочее».
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:26
        0
        Мне нравится ход вашей мысли... Вот только "горячие финские парни" не такие и горячие...)
        Ну что от флегматиков требовать. Особенности национальной охоты... и до охоты ли.)
    4. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: 16112014nk
      Финны нос по ветру держат. Не иначе что то почуяли, чем может обернутся поставка танков.
      Так загадочно.... recourse Ну сожгут танки, под то и дают все. Просто у самих, может танков, не будет совсем. request Там всего 250 танков.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:14
    +2
    Пора символ Берлина менять. С медведя на кролика - уж очень лихо их разводят. Причем даже в "приюте убогого чухонца"
  3. Карат
    Карат Сегодня, 18:16
    +1
    Даже если после вступления в НАТО в Хельсинки все же решат передать ВСУ танки, то Киев получит все "несколько единиц бронетехники". Именно такое количество танков готовы поставить финны.


    Россия может потом и припомнить поставки танков. А общая граница длинная.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:16
    -1
    Боятся, что танки отдадут, а в НАТО не вступят, после чего настанет их очередь после бандеровцев? Дальновидно, хотя сомневаюсь, что эти танки сильно могут им помочь. После украинской операции наших ребят, если вдруг будет продолжение, армии европейских стран точно не остановят. А финны своей "мудрой" политикой напрашиваются вернуть нам под контроль полуостров Ханко на выходе из Финского залива. Это как минимум.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Pharmacist
      А финны своей "мудрой" политикой напрашиваются вернуть нам под контроль полуостров Ханко на выходе из Финского залива. Это как минимум.


      До 1917 года Финляндия была хорошей стоянкой для нашего флота.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 18:42
        0
        Цитата: Карат
        До 1917 года Финляндия была хорошей стоянкой для нашего флота.

        Губернией была ,как и Польша , прибалтика .. laughing И чуть что смута ,сразу бунтовщики и в Сибирь на каторгу .Сразу все и всех присекали и не церемонились ,что там запад скажет ..
        Сталин добрая душа ,пожалел финов ,да и полякам вон сколько территорий подарил ..Не делай добра не получишь зла .
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 18:48
          +2
          Финляндия вовсе не была губернией. Она была вполне себе суверенной, имея лишь личную унию с царём. И парламент у них свой был, и денежная единица, и таможня отдельная от российской.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:16
    +4
    Собственно у Нас есть договор с финиками, что основные войска должны стоять ну очень далеко от границы. Им спокойно, Нам не в падлу. В полне себе финка нам клепала ледоколы, они к нам за водкой. Мы на экскурсию. Что было плохого? Ах да.У подруги стырили ласапед в Хельсинки 15 лет назад. Не нашли, а пока не найдут, все финики чумошники
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:17
    +2
    Странно даже. Из того, что на виду (на слуху) складывает мнение, что основной задачей всей Европы было кинуть Шольца...
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 18:58
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Странно даже. Из того, что на виду (на слуху) складывает мнение, что основной задачей всей Европы было кинуть Шольца...

      Такое ощущение, что Шольц для Германии, это такой Стивен Элоп для Нокии, в свое время. Пришел, развалил, ушел с золотым парашютом.....То есть "кинули" не Шольца, "кинули" Германию
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: Mitroha
        Такое ощущение, что Шольц для Германии, это такой Стивен Элоп для Нокии, в свое время. Пришел, развалил, ушел с золотым парашютом.....То есть "кинули" не Шольца, "кинули" Германию

        Все ненавидят США, а расплачивается за это Германия.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:21
    -2
    Я думаю, тут вот какое дело: фины хотят сохранить личико. Сейчас произойдет "неожиданная" провокация, обвинят Россию и после этого, поставят таки танки. И, все довольны. А, нам надеяться только на себя да на Бога. Прорвёмся!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:21
    0
    Понятно, что модельки танков дарить кукуевским, это одно, а вот технику боевую отдавать, совсем другой коленкор.
    Так то у нас многие уверены, что дадут, но как то оно не складывается у гейропейских, пока, по крайне мере.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:31
    -1
    Чухонцы видимо понимают, что скоро наступит дефицит леопардов, который Германия покрыть не сможет, и тогда эти же танки придется покупать за большУю цену. Не верят они в победу Украины, а если так, то перед лицом обозленной России им лучше хоть что-то за душой иметь, хотя бы для собственного успокоения.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:38
    -2
    Позвонят из-за океана и поставки пойдут. Ну нет независимых правительств ни в одной из европейских стран (кроме Венгрии).
  11. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 19:15
    -1
    Ну что крысы, забздели? Правильно делаете. Такие как вы, будете уничтоженными в первых рядах.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:26
    0
    Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей танков Leopard 2 Украине
    recourse Не помидоры, а лес кругляк? feel
  13. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 19:36
    0
    С Украины хватит и тех танков, что дают, а нам меньше возни..