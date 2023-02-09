Пресса США: Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей танков Leopard 2 Украине

Еще одна европейская страна сдала назад в вопросе поставок танков Украине, в Хельсинки решили повременить с передачей бронетехники украинской армии. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Американское издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника НАТО сообщает, что Финляндия приняла решение повременить с прямой передачей обещанных танков Leopard 2 Украине до вступления в НАТО. Официального объявления об этом пока не было, но оно может последовать уже в ближайшее время. Пока финны молчат и никак не комментируют появившуюся информацию.
Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс
- заявил представитель НАТО.
В самом Хельсинки ранее заявляли, что готовятся к участию в так называемой "танковой коалиции", задачей которой будет снабжение украинской армии немецкими танками Leopard 2. Это подтверждал и министр обороны страны Микко Савола, однако никаких "громких" заявлений по типу Польши, Финляндия не делала.
На сегодняшний день финская армия имеет на вооружении 139 танков Leopard 2A4 и 100 танков Leopard 2A6. Однако Зеленскому и его окружению не стоит надеяться на большое поступление танков от финнов. Даже если после вступления в НАТО в Хельсинки все же решат передать ВСУ танки, то Киев получит все "несколько единиц бронетехники". Именно такое количество танков готовы поставить финны.
Вопрос же с вступлением Финляндии в альянс пока завис в воздухе, в большей степени, по вине Швеции. Финны и шведы подали единую заявку на вступление в НАТО и должны были вступить в альянс вместе, но против Швеции выступает Турция. Анкара могла бы одобрить заявку Хельсинки и отдельно, но что-то там пошло не так. Да и Эрдогану сейчас не до заявки. Ближайшими сроками вступления Швеции и Финляндии в НАТО называют лето этого года, а там как фишка ляжет.