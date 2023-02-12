Американские зенитные установки морского базирования

«Я очень горжусь своей командой за планирование и проведение этих летных испытаний, которые являются кульминацией дисциплинированных усилий по системному проектированию. Эти последние успехи летных испытаний еще раз демонстрируют универсальные возможности SM-6 Block I»,

«Теперь у вас есть абсолютная уверенность в попадании ракеты в цель, независимо от того, что делает угроза. Если цель меняет курс или совершает какой-то странный маневр, а первая ракета не может ее обнаружить и поразить, вторая ракета сработает»,

«Корабль может подсвечивать цель или связываться с ракетой – и в то же время ракета также смотрит на цель. В чисто активном режиме она может идти сама по себе»,

«У нас было две ракеты в воздухе, и мы хотели удостовериться, что мы на самом деле отслеживаем цель и видим именно цель, а не другую ракету, которая находится в воздухе. Все моделирования показали, что ракета никогда не будет видеть и наводится на другую ракету № 2, находящуюся в воздухе, однако приятно получить доказательства на практическом пуске.

По сравнению с SM-3 корабельный перехватчик SM-6 предназначен для отслеживания и уничтожения угроз на малых высотах, таких как баллистическая ракета в «терминальной» фазе полета к цели. Совсем недавно это оружие было разработано для ряда новых «наступательных» миссий, включая атаки на наземные цели и вражеские корабли или оборонительные перехваты против ПКР, летящих на сверхмалых высотах.

SM-6 также способна к противовоздушной обороне – атаковать или уничтожать вражеские вертолеты, беспилотники и другие приближающиеся угрозы. В настоящее время это оружие считается оборонительным, наступательным и способным выполнять три различные задачи: это наземная война, противовоздушная война и противоракетная оборона».

«Теперь у вас есть возможность нескольких миссий для одной ракеты. Это означает, что эта ракета может быть размещена на любом судне в любое время и иметь одинаковую способность во всех трех наборах миссий, не зависящую от оборудования или чего-либо еще»,

«…быстро меняющаяся обстановка угроз означает, что продвижения новых стратегических наступательных и оборонительных технологий необходимо, чтобы США сохранили свое преимущество перед потенциальными конкурентами. При этом модернизация российских и китайских ракет ни в коем случае не повлияет на американских разработчиков оружия».