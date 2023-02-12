Американские зенитные установки морского базирования

Решение задач ПВО-ПРО в ВМС США возлагается на боевые корабли, оснащенные системами управляемого ракетного оружия (УРО) и боевыми информационно-управляющими системами (БИУС) типа Aegis. К ним относятся прежде всего крейсера УРО Ticonderoga и эскадренные миноносцы УРО Arleigh Burke. На сегодняшний день в составе ВМС насчитывается 5 крейсеров типа Ticonderoga и 67 эсминцев типа Arleigh Burke четырех модификаций. При этом все корабли прошли модернизацию и оснащены оборудованием и пакетом программного обеспечения для решения задач противоракетной обороны.
Необходимо отметить, что в решении вопросов вооружения и перевооружения боевых кораблей системами и комплексами ПВО-ПРО американский флот имеет как положительный, так и отрицательный опыт. Его анализ позволяет более четко понимать дальнейшие действия руководства ВМС США в этом направлении.
Крейсера типа Ticonderoga стали первыми кораблями ВМС США, на которых появилась БИУС Aegis. Ее основной элемент – радиолокационная станция AN/SPY-1A с четырьмя неподвижными фазированными антенными решетками (ФАР), способная автоматически обнаруживать и сопровождать до 1 000 воздушных и надводных целей в радиусе до 320 км. Для перехвата первых предназначались управляемые ракеты семейства Standard Missile, оснащенные инерциальным автопилотом.
Главным достоинством системы Aegis является возможность объединить под общим управлением все боевые системы корабля, от универсальных артустановок и ЗРК до крылатых ракет дальнего действия. Кроме того, Aegis обеспечивает возможность коллективной обороны, позволяя управлять с одного командного поста боевыми системами отряда кораблей.
УВП Мk-41 позволяет вести стрельбу различными видами ракет: крылатыми, зенитными и противолодочными. Она может включать до восьми модулей по восемь ячеек с пусковыми контейнерами. ТПК трех типоразмеров: Mk-13 – 209 дюймов (5,3 м) для версии самообороны, Mk-15 – 266 дюймов (6,8 м) для тактической версии и Mk-14/21 – 303 дюйма (7,7 м) для ударной версии. Калибр всех ТПК одинаковый – 21 дюйм (533 мм).
Эсминцы УРО типа Arleigh Burke располагают сбалансированным составом вооружения, что позволяет ему эффективно противодействовать воздушному, подводному и надводному противнику, а также наносить удары по береговым объектам.
На кораблях серий (Flight I и II) носовая УВП Мk-41 состоит из 32 ячеек, каждая из которых может нести 1 крылатую ракету UGM-109 Tomahawk, ЗУР RIM-67 SM-2 или ПЛУР RUM-139 VL-Asroc, или блок из 4 ЗУР «Си Спарроу» вертикального пуска.
Кормовая УВП кораблей Flight I и II состоит из 64 ячеек, и также способна нести ракеты (по одной в ячейке) в любой комбинации, в зависимости от поставленных целей – обеспечения противолодочной безопасности, ПВО или выполнения ударов по наземным, в том числе защищённым, целям крылатыми ракетами UGM-109 Tomahawk с радиусом действия до 1 600 км. На эсминцах первых двух серий по 3 ячейки каждой ПУ используются под кран для перезарядки установок, уменьшая общее число доступных под ракеты ячеек на 6 единиц. На эсминцах серии IIA все 96 используются под ракеты.
RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) является производной от конструкции, не принятой на вооружение RIM-156 Стандарт SM-2ER Block IV A, дооборудованной ракетным двигателем третьей ступени Мk 136 (Advanced Solid Axial Starge, ASAS, производства Alliant Techsystems), GPS/INS секция наведения (также называемая GAINS, инерциальная навигационная система с GPS-корректором) и кинетическая боеголовка LEAP (легкий экзоатмосферный снаряд), кинетический перехватчик имеет собственные двигатели для корректировки полёта и матричную охлаждаемую инфракрасную ГСН. Цели могут обнаруживаться на дальностях до 300 км, а коррекция траектории может составлять до 3–5 км. Корабли-носители будут обновлены компьютерным программным и аппаратным обеспечением Aegis LEAP Intercept (ALI).
Ракета базируется на боевых кораблях, оснащённых системой Aegis в стандартной универсальной пусковой установке Mk-41 VLS. Поиск и сопровождение целей в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве обеспечивает корабельный радар AN/SPY-1.
Первый испытательный пуск SM-3 состоялся 24 сентября 1999 года. Работы по модернизации SM-3 начались еще до начала испытаний и не прекращаются по настоящее время. Основные этапы модернизации и перспективного развития ракеты получили обозначение SM-3 Block IА, SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA, SM-3 Block IIB.
Компания Raytheon объявила о заключении с Агентством по противоракетной обороне МО США контракта на производство, проведение испытаний и поставку 44 ракет-перехватчиков SM-3 IB. Стоимость соглашения составляет 466,9 млн долларов. Контракт является реализацией ежегодного опциона к подписанному с Raytheon базовому соглашению стоимостью 2,35 млрд долларов на поставку ЗУР версии SM-3 Block 1B в течение 2015–2018 гг., которое предусматривало первоначальную поставку 52 ракет и включало три опциона.
ВМС США применяют ракеты в системах противоракетной обороны от баллистических ракет малой/средней дальности на начальном и маршевом участках траектории их полета. SM-3 Block 1B сохраняет надежность версии Block 1A и оснащается усовершенствованной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения, усовершенствованным процессором, новой системой регулирования тяги и пространственной ориентации (TDACS), которые позволяют повысить управляемость и поражать цели прямым ударом кинетической боевой частью. Версия SM-3 Block 1B используется как в системах противоракетной обороны, которыми оснащены крейсеры и эскадренные миноносцы ВМС США, так и в наземной системе ПРО в Румынии.
31 июля 2019 года Государственный департамент США сообщил о выдаче разрешения на потенциальную продажу Дании партии ЗУР Standard SM-2 Block IIIA вместе с дополнительным оборудованием. Стоимость сделки может составить 152 млн долларов.
Дания планирует получить до 46 ракет SM-2 Block IIIA, две ракеты для снятия телеметрии, транспортно-пусковые контейнеры, запасные части, учебное и материально-техническое обеспечение. Ракеты поступят на вооружение фрегатов типа Iver Huitfeldt, которые имеют вертикальные пусковые установки Mk-41. В настоящее время фрегаты вооружены зенитными ракетами RIM-162 ESSM. Благодаря SM-2 Block IIIA фрегаты смогут увеличить дальность поражения воздушных целей до 120 км. До сих пор ракеты этого типа состояли на вооружении флотов таких европейских стран, как Испания, Нидерланды и Германия.
На Тихоокеанском ракетном полигоне США к западу от побережья Гавайских островов (Pacific Missile Range Facility) 26 октября 2019 года выполнен тестовый пуск новой противоракеты SM-3 Block IIA. Пуск произведен с борта эсминца USS John Finn DDG-113 под руководством Агентства США по ПРО (Missile Defence Agency – MDA). Цель, имитировавшая БР, успешно поражена. Обнаружение и сопровождение цели выполняла корабельная РЛС AN/SPY-1, входящая в боевую систему Aegis Baseline 9.C2.
Первое в истории успешное огневое испытание SM-3 Block IIA имело место в 2015 году, последующие испытания не были полностью успешными. Таким образом, это второе успешное испытание противоракеты по реальной цели. Первые комментарии американских официальных лиц говорят о достижении важной вехи в этой совместной американо-японской программе ПРО. SM-3 Block IIA – это дорогостоящий боевой актив.
В январе этого года был заключен контракт на закупку четырех противоракет с соответствующим вспомогательным оборудованием общей стоимостью 133 млн долларов. Визуально SM-3 Block IIA от Block IB легко отличить по значительно большему диаметру корпуса (21 дюйм вместо 13,5). Эта противоракета – эффективное средство перехвата БР средней дальности.
RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) – корабельная ЗУР средней дальности, разработана и производится корпорацией Raytheon. ESSM предназначена для замены корабельных ЗУР RIM-7E Sea Sparrow, которая может только частично бороться с современными морскими ракетами. В число возникающих угроз входили главным образом советские разработки в этой области, сверхзвуковые ПКР SS-N-22 и SS-N-26.
Ракета SM-6 имеет увеличенную дальность по сравнению с предыдущими ракетами серии SM-2, в первую очередь способна перехватывать противокорабельные ракеты, летящие на больших, средних и малых высотах, а также может выполнять перехват БР противника на конечном участке траектории полета. SM-6 также может функционировать как высокоскоростная ПКР, используя свою двухрежимную ГСН. Активная РЛ ГСН обнаруживает крылатые ракеты с ЭПР – 0,01–0,1 м2 на фоне наземных объектов, устойчиво селектирует их на фоне пересеченного рельефа местности.
Многоцелевая ЗУР SM-6 спроектирована на базе планера и маршевого двигателя ракеты RIM-156A, блока ракетного ускорителя RIM-161А (SM-3) и активной радиолокационной ГСН ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM. Оценки дальности полета SM-6 варьируются, по официально опубликованной информации, дальность составляет 130 морских миль (240 км), но расчетная дальность по надводным целям может быть больше – от 200 морских миль (370 км) до 250 (460 км).
ВМС США добавляют GPS-наведение к ракете SM-6 Block IA, чтобы иметь возможность наносить удары по надводным целям, если это необходимо, но, учитывая ее более высокую стоимость, чем другое вооружение, такое как КР Tomahawk – 4,5 млн долларов против – 1,5 млн долларов, оно вряд ли будет использоваться в качестве основного варианта.
18 января 2016 года модифицированная ЗУР SM-6 была запущена из ПУ Mk-41 ракетного эсминца USS John Paul Jones (DDG-53) на американском Тихоокеанском ракетном полигоне у побережья Гавайев и потопила вышедший на пенсию фрегат USS Reuben James (FFG-57) типа Oliver Hazard Perry водоизмещением 4 200 т, продемонстрировав способность противокорабельных ударов на дальности более 200 морских миль (370 км).
В феврале 2016 года Эштон Картер (министр обороны США) подтвердил, что весь имеющийся у ВМС арсенал ракет SM-6 будет модернизирован для того, чтобы применяться в качестве противокорабельного оружия.
17 января 2018 года ВМС США утвердили планы по разработке RIM-174 Block IB (SM-6), которая будет оснащена ракетным двигателем ускорителя Mk-72 большего калибра 21 дюйм вместо прежнего Mk-103 калибра 13,5 дюйма и соответственно большей тяги. Новый вариант значительно увеличит дальность и скорость ракеты, обеспечивая возможность гиперзвуковой скорости на маршевом участке траектории и увеличенной дальности полета.
Военно-морской флот готовит новый вариант ракеты Standard Missile 6 для боевых действий, проводя тестовые стрельбы нового оружия, созданного с использованием обновленного программного обеспечения, что позволяет ему выполнять целый ряд функций, включающих не только борьбу с воздушными целями и защиту от баллистических ракет на конечном участке траектории полета, но и возможности борьбы с надводными целями.
ВМС успешно выполнили четыре летных испытания SM-6 (Block I) у побережья Гавайских островов в период с 6 по 13 апреля 2019 года. Испытания являются ключевым этапом создания новых возможностей для существующего оружия. Готовое оружие к военным кораблям.
«Я очень горжусь своей командой за планирование и проведение этих летных испытаний, которые являются кульминацией дисциплинированных усилий по системному проектированию. Эти последние успехи летных испытаний еще раз демонстрируют универсальные возможности SM-6 Block I»,
– сообщил на пресс-конференции, организованной главным штабом ВМС США, капитан Майкл Лэднер, гендиректор программы по надводному вооружению.
Эти испытания проводятся в рамках программы совместных испытаний Агентства по противоракетной обороне и ВМС, в ходе которых одновременно было запущено две ракеты SM-6 Block I в залповом пуске с темпом в 1 секунду по одной цели баллистической ракете, для оценки эффективности против угроз баллистических ракет средней дальности на заключительном этапе полета.
Используя технологию «активной радиолокационной ГСН», две ракеты SM-6 смогли одновременно отслеживать и уничтожить одну цель, значительно повышая вероятность поражения цели.
«Теперь у вас есть абсолютная уверенность в попадании ракеты в цель, независимо от того, что делает угроза. Если цель меняет курс или совершает какой-то странный маневр, а первая ракета не может ее обнаружить и поразить, вторая ракета сработает»,
– рассказал главный конструктор Raytheon по теме SM-6 Майк Кампизи в интервью журналу «Воин-Скаут» (Warrior Scout).
В заявлении Агентства по противоракетной обороне описывалось, как эсминец ВМС «выпустил залп из двух ракет SM-6 Dual I по сложной цели – баллистической ракете средней дальности, продемонстрировав успешный атмосферный перехват баллистической цели».
Эта технология встроена в ракету SM-6 с использованием обновлений программного обеспечения. «Активная РЛ ГСН» дает ракете лучшие возможности для атаки активно маневрирующих воздушных аэродинамических и баллистических целей, а также подвижных морских надводных и целей, потому что она не зависит от корабельной РЛС и не требует подсветки цели для того, чтобы навести УР на отраженный от цели сигнал для простой «полуактивной» ГСН. Разработка нового способа атаки цели двумя ракетами с активной РЛ ГСН путем разведения ракет по азимуту на угол 30° и перепрограммированием инерциальной системы и GPS-сетки таким образом, что ракеты идут параллельным курсом, и ракета № 1 не попадает в поле зрения ГСН ракеты № 2, таким образом удалось избежать эффекта «братоубийства».
Это технология, которая позволяет командиру корабля запускать несколько ракет SM-6 в высоком темпе стрельбы в случае, если цель должна быть атакована более чем одной ракетой.
«Корабль может подсвечивать цель или связываться с ракетой – и в то же время ракета также смотрит на цель. В чисто активном режиме она может идти сама по себе»,
– пояснил Кампизи.
Теперь технология SM-6 «активный поиск» позволяет ракете применять собственную встроенную технологию поиска для навигации без необходимости использования подсветки цели электромагнитным импульсом с корабля носителя.
«У нас было две ракеты в воздухе, и мы хотели удостовериться, что мы на самом деле отслеживаем цель и видим именно цель, а не другую ракету, которая находится в воздухе. Все моделирования показали, что ракета никогда не будет видеть и наводится на другую ракету № 2, находящуюся в воздухе, однако приятно получить доказательства на практическом пуске.
По сравнению с SM-3 корабельный перехватчик SM-6 предназначен для отслеживания и уничтожения угроз на малых высотах, таких как баллистическая ракета в «терминальной» фазе полета к цели. Совсем недавно это оружие было разработано для ряда новых «наступательных» миссий, включая атаки на наземные цели и вражеские корабли или оборонительные перехваты против ПКР, летящих на сверхмалых высотах.
SM-6 также способна к противовоздушной обороне – атаковать или уничтожать вражеские вертолеты, беспилотники и другие приближающиеся угрозы. В настоящее время это оружие считается оборонительным, наступательным и способным выполнять три различные задачи: это наземная война, противовоздушная война и противоракетная оборона».
По сравнению с SM-3 корабельный перехватчик SM-6 предназначен для отслеживания и уничтожения угроз на малых высотах, таких как баллистическая ракета в «терминальной» фазе полета к цели. Совсем недавно это оружие было разработано для ряда новых «наступательных» миссий, включая атаки на наземные цели и вражеские корабли или оборонительные перехваты против ПКР, летящих на сверхмалых высотах.
SM-6 также способна к противовоздушной обороне – атаковать или уничтожать вражеские вертолеты, беспилотники и другие приближающиеся угрозы. В настоящее время это оружие считается оборонительным, наступательным и способным выполнять три различные задачи: это наземная война, противовоздушная война и противоракетная оборона».
«Теперь у вас есть возможность нескольких миссий для одной ракеты. Это означает, что эта ракета может быть размещена на любом судне в любое время и иметь одинаковую способность во всех трех наборах миссий, не зависящую от оборудования или чего-либо еще»,
– сообщает Кампизи.
Кампизи также подчеркивает:
«…быстро меняющаяся обстановка угроз означает, что продвижения новых стратегических наступательных и оборонительных технологий необходимо, чтобы США сохранили свое преимущество перед потенциальными конкурентами. При этом модернизация российских и китайских ракет ни в коем случае не повлияет на американских разработчиков оружия».