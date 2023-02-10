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Получившие власть потомки нацистов в Европе, США и Канаде продолжают дело своих предков, пытаясь вновь уничтожить Россию

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Получившие власть потомки нацистов в Европе, США и Канаде продолжают дело своих предков, пытаясь вновь уничтожить Россию

После окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны многие нацистские преступники гитлеровской Германии и ее сателлитов, оставшиеся на подконтрольной союзникам СССР территории Европы, избежали участи быть наказанными за свои преступления, либо отделались символическими сроками отсидки. С попустительства американо-британских властей и даже при их прямом содействии, часть «бывших» фашистов осели в ФРГ и других странах Западной Европы, многие эмигрировали в Канаду, США, Великобританию и Латинскую Америку.


Впоследствии страны так называемого «цивилизованного Запада» с подачи и под руководством англосаксов создали военно-политический альянс НАТО, дабы противостоять СССР и другим странам соцлагеря.

Выжившие гестаповцы и эсэсовцы отлично ассимилировали в новых условиях, многие сделали политическую карьеру, стали преуспевающими бизнесменами, известными писателями, журналистами и учеными. Их потомки и сейчас занимают высокие посты в западных международных структурах, избираются в парламенты, входят в число топ-менеджеров крупных корпораций.

И судя по развитию событий за последние десятилетия, потомки нацистов не только хорошо приспособились и стали влиятельными людьми, но сохранили, более того, пытаются реинкарнировать, идеи и идеологию своих предков. С их подачи и при участии возрожден неонацизм в прибалтийских странах и на Украине, где военные преступники прошлого возведены в ранг национальных героев.

Осталось у них и главное, что объединяет потомков фашистов, повинных в гибели десятков миллионов людей, — патологическая наследственная ненависть к России и всему русскому. И сейчас они, обличенные властью, вновь пытаются взять реванш за прошлые поражения своих дедов.

Западные политики, бросившие в топку военных действий украинский народ и пытающиеся вновь нанести поражение России ценой человеческих жизней и в ущерб собственным гражданам, не любят распространяться о своих родословных. И тому есть причины.

Никому из них не хочется скандала, в который угодил бывший два срока подряд Генеральным секретарем ООН (1972—1981), а впоследствии избранный президентом Австрии (1986—1992) Курт Вальдхайм, оказавшийся причастным к холокосту и совершению в чине офицера вермахта военных преступлений в России, Греции и на Балканах.


Причем на пост главы государства он был избран, когда американский «охотник за нацистами» Эли Розенбаум опубликовал документы, свидетельствовавшие о нацистском прошлом Вальдхайма. Военный преступник благополучно отработал весь президентский срок и скончался в 2007 году от сердечного приступа, после чего с почестями похоронен на центральном кладбище в Вене.

Потомками бывших нацистов буквально кишит правящий класс Литвы, Эстонии и Латвии, что совсем неудивительно. Витаутас Ландсбергис, почетный председатель правой партии «Союз Отечества», председатель литовского парламента и евродепутат в течение почти 10 лет, как и его внук Габриэлюс Ландсбергис, нынешний глава МИД Литвы — прямые потомки Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса.

Этот коллаборационист добровольно сотрудничал в годы немецко-фашистской оккупации с нацистами, занимал пост министра коммунального хозяйства прогерманского правительства Литвы. По его инициативе и при прямом управлении в июне 1941 года было создано так называемое Каунасское гетто — первый концлагерь для евреев на территории СССР.


Витаутас Ландсбергис выступает на митинге в честь 50-летия Пакта Риббентропа-Молотова
в парке Калну, Вильнюс, Литва, 1989 год


Мало кто знает, что в Первой мировой войне в составе вермахта состояли, участвовали в боях и совершали карательные акции свыше полумиллиона этнических поляков. Сейчас их потомки сделали Польшу самой русофобской страной в мире.

Справедливости ради стоит отметить, что широко распространяемая версия о том, что дед канцлера ФРГ Олафа Шольца — Фриц фон Шольц — был участник Первой и Второй мировых войн, группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, подтверждения не получила. Официально считается, что дедушка Шольца был родом из ганзейского Гамбурга и работал на железной дороге. Впрочем, это не означает, что предки нынешнего канцлера не воевали за Гитлера против русских. Родственные связи различной дальности с бывшими военными вермахта есть практически у всех ныне живущих в ФРГ немцев.

Столь же темной остается и нашумевшая история, что нынешний президент Польши Анджей Дуда — внук Михаила Дуды, который был одним из лидеров Украинской повстанческой армии (УПА, деятельность экстремистской организации запрещена в РФ) и даже другом военного преступника Степана Бандеры. Нынешний Дуда это родство отрицает, по его словам, это просто однофамилец, а его дед Алоизий Дуда тихо жил в провинциальном городке, работал с мехами и скончался в 1992 году. Но в открытых источниках найти информацию, подтверждающую это, невозможно.

Впрочем, хватит про Европу, переместимся на Американский континент. Там среди власть предержащих тоже немало потомков бывших нацистов, оставивших в наследство своим внукам и правнукам лютую ненависть к победившим их русским. Которую они сейчас охотно воплощают в русофобские проекты.

По данным некоторых историков, только на американскую разведку после окончания войны работали около тысячи нацистов, вывезенных из Европы. Среди особенно вопиющих случаев выделяется сотрудничество с ЦРУ Отто фон Болшвинга, подручного Адольфа Эйхмана, непосредственно принимавшего участие в разработке планов массового уничтожения евреев.

В апреле 1946 года несколько кварталов района Риджвуд на окраине Нью-Йорка стали новым домом для более чем 1000 нацистских учёных, некоторые из них активно участвовали в разработке ракетных и космических программ США, в том числе готовили полет на луну американских астронавтов.

Администрация президента Рональда Рейгана активно сотрудничала с Ярославом Стецко, бывшим правой рукой Степана Бандеры. Руководство США рассматривало его как уважаемого и авторитетного лидера антикоммунистического движения.


Бюст Ярославу Стецко в Тернополе


В 2006 году журналисты New York Times в результате расследования разыскали трех внучатых племянников Адольфа Гитлера, спокойно живущих в Лонг-Айленде. Все они получили американское гражданство и для конспирации сменили фамилию на созвучную — Хиллер.

Говорить о том, что американское руководство и обе партии в Конгрессе США практически единогласно поддерживают неонацистский режим Зеленского, раз за разом выделяя киевским военным преступникам многомиллиардные поддержки, даже не имеет смысла. Достаточно привести мнение известного американского политика, кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга, который назвал демократов, проголосовавших в конце декабря за очередной транш военной помощи Киеву, спонсорами нацизма. Не исключено, что среди тех, кто голосует в Конгрессе и принимает решения в Белом доме найдется немало потомков тысяч военных преступников Третьего Рейха, в свое время нашедших убежище в Штатах.

Теперь в Канаду, которая первой среди союзников Киева отправила немецкий танк Leopard на Украину и ввела против РФ санкций больше, чем соседние Соединенные Штаты.

В январе 2017 года должность министра иностранных дел Канады получила член правящей Либеральной партии Кристи (Христя) Фриланд, которая на тот момент уже находилась в российских санкционных списках, ей был запрещен въезд в РФ за антироссийскую деятельность на предыдущем посту министра внешней торговли.

Но не это главное. Буквально сразу после назначения главой канадского МИД в прессе всплыла информация, что дед Фриланд, Михайло Хомяк, в годы войны работал редактором нацистской газеты «Краковские вести» в оккупированной фашистами Польше. Под его руководством это издание прославляло Третий Рейх и оправдывало уничтожение евреев. По сведениям канадских СМИ, Хомяк работал под началом организатора Холокоста на польских землях, генерал-губернатора Ганса Франка.

Сама Фриланд тут же назвала эти публикации «российской пропагандой», несмотря на подтверждающие данные в канадских архивах. Впрочем, этот скандал никак не отразился на карьере внучки нацистского приспешника. В ноябре 2019 года она стала заместителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а в августе 2021 года еще и министром финансов, и остается на этих должностях по сию пору.


Это лишь некоторые примеры из нынешних биографий потомков нацистов и фашистов, чинивших зверства в Европе в середине прошлого века. Причем это поверхностное изучение темы. Если бы удалось раскопать тщательно скрываемую реальную генеалогию нынешних политических лидеров и высокопоставленных чиновников западных стран, стремящихся вновь уничтожить Россию, то среди них прямых потомков нацистов оказались бы ни единицы, ни десятки, а наверняка сотни персон.
Автор:
Использованы фотографии:
https://pxhere.com/ru/photo/807669; Викимедиа
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52 комментария
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:00
    +9
    И дальше-то что? request
    Если в США, Канаде и Европе нацисты, то почему тогда Россия с ними торгует вместо объявления им войны и нанесения ракетных ударов по их правительствам и военным базам?
    1. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 09:23
      +1
      У Некоторых больных на голову евреев весь мир - это сборище и антисемитов. Теперь я вижу, что есть больные на голову россияне, у которых весь мир - это сборище нацистов. Что у тех что у этих природа заболевания одна.
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 11:15
        -1
        Эко вас понесло,эпикуреец...Сами то чьих потомок будете?Русские,евреи,белорусы,украинцы,другие народы СССР понесли большие потери от немецко-фашистских оккупантов.И стереть эту память хотят,как правило,потомки пособников фашистов!
        1. эпикуреец
          эпикуреец Сегодня, 11:47
          +1
          Русские,евреи,белорусы,украинцы,другие народы СССР понесли большие потери от немецко-фашистских оккупантов.И стереть эту память хотят,как правило,потомки пособников фашистов!


          Как это делают власти России сейчас, это тем самым гарантированно и закончится. Чтобы сохранить память ВОВ и преступлений нацистов, нужно не 24/7 этим жить, как сейчас в России, где трудно найти хоть какую-либо стезю, куда не силой не впихнули эту нынешнюю свистопляску, а реально знакомить молодое поколение с теми всеми событиями, как это делают в Израиле. Ну если это делать как в России, где уже просто живут нескончаемым потоком конвейерным производством контента ВОВ и повсеместными нацистами во всём мире, которые стараются сожрать матушку-Россию, то всё закончится только тем, что рано или поздно общество восстанет против этого силой насаждаемого культа. Как когда-то уже восстали против культа коммунистов в СССР и сейчас восстают против культа религиозных мракобесов в Иране.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: Погоны
      И дальше-то что?
      Если в США, Канаде и Европе нацисты, то почему тогда Россия с ними торгует вместо объявления им войны и нанесения ракетных ударов по их правительствам и военным базам?

      Анализируйте и посмотрите, кого сегодня собрала российская власть и кто были ихними соратниками и партнёрами.
      В 90-х у нас украли перспективу и будущее. Сегодня эти чиновники смотрят сквозь пальцы, как над российским народом издеваются все, кому не лень, начиная от торговой мафии и кончая работниками жилконтор.
      Эти нацисты не из шляпы фокусника появились. И те водолазы, что устанавливали взрывные устройства на трубы СП известны. И известно где и каким образом на Украину попадает техника и вооружение из стран НАТО. Только жители этих стран не опасаются угрозы обстрелов, как жители Донбасса...
      Страна терпил, на имеющих возможности на защиту собственной безопасности...
      Доколе?
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Погоны
      Если в США, Канаде и Европе нацисты, то почему

      Правые и ультраправые приходят к власти неспроста. Нужно "всем в едином порыве объединиться вокруг национального капитала и дать решительный бой варварским массам в другой стране" - повестка с теми или иными жестикуляциями везде одинаковая. Но всё это не случайность...
      1. эпикуреец
        эпикуреец Сегодня, 09:54
        -2
        Какой-то поток откровенного бреда. Сейчас действительно диктатура в Европе, но совсем не правого толка, а радикально-левого. Все эти ЛГБТ, феминизм, БЛМ, антиТрамп, зелёные, мультикультуристы, студенты и прочие - это всё единое целое левой диктатуры. Все остальные этой диктатурой полностью маргинализированы без каких-либо шансов даже открыть рот. Среди такой публики Трамп считается чуть ли не новым Гитлером.
    4. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 09:54
      0
      Чисто по данной статье, ситуация конкретно по Европе такова: . основной рассадник фашистов - это либо бывшие советские республики, либо страны варшавского договора!
      . ( Ведь автор даже в Германии никого кроме Штольца припомнить не смог) Какая то "странная " закономерность! Есть над чем призадуматься!
  2. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 09:01
    -3
    Может хватит уже ковырять эту тему Великой отечественной войны, которая закончилась 80 лет назад?! Да сколько можно уже носиться с этим превращая это в какой-то культ? Может уже пора смотреть вперёд, а не вечно жить темой ВОВ???
    1. Lars971A
      Lars971A Сегодня, 09:04
      +2
      Без прошлого нет будущего...............
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 09:10
        +4
        Цитата: Lars971A
        Без прошлого нет будущего...............


        Прошлое нужно помнить, но не жить им.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 10:00
        +1
        Согласен. Только какое прошлое брать за основу. Нынешняя украинская операция мне напоминает события 1854 года, а никак не Великую Отечественную.
      3. эпикуреец
        эпикуреец Сегодня, 10:02
        -1
        Разумеется никто и не спорит, что нужно всем хранить память подвигов советских солдат ВОВ и историю немецкого нацизма. Но не теми способами и методами, которые силой насаждается в России, где создали чуть ли не религиозный культ ВОВ. Так точно не привить молодому поколению почитанине темы ВОВ, зато можно 100% добиться отторжения.
        Кроме всего прочего этот насаждаемый силой культ ВОВ и непобедимости армии России привёл катастрофическим последствиям армию и её руководство, которые тем и занимались до 2022, что готовились к парадам победы и и больше заняты были не военным делом, а всеми другими делами так или иначе связаны с ВОВ. Зато сейчас когда началась война, армия России оказалась у разбитого корыта. Это закономерный результат того, что армия готовилась не к войне, а к парадам победы и культу непобедимой армии.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: эпикуреец
      Может хватит уже ковырять эту тему Великой отечественной войны, которая закончилась 80 лет назад?! Да сколько можно уже носиться с этим превращая это в какой-то культ? Может уже пора смотреть вперёд, а не вечно жить темой ВОВ???

      Расскажите об этом Моссаду...
      1. эпикуреец
        эпикуреец Сегодня, 09:47
        +1
        И что я должен рассказать масаду? Что война как 80 лет закончилась?
    3. Ракитин
      Ракитин Сегодня, 09:35
      +2
      Вторая мировая война была продолжением Первой. Напомню, что созданная большевиками УССР точно воспроизводила границы германской зоны оккупации по т.н. "Брестскому миру" 1918 г., а фактически - капитуляции России перед Германским блоком.
      В 1941 г. Гитлер второй раз попытался вернуть то, что Германия получила в 1918-м. После 1991 года и по сей день продолжается третья попытка всё тех же фигурантов.
      Так что история ВОВ завершится только тогда, когда границы России восстановятся на отметке 1913 года.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 09:45
        +1
        Цитата: Ракитин
        когда границы России восстановятся на отметке 1913 года


        Кто восстанавливать будет? winked
        Что-то желающих на деле, а не на словах невидно. Среди тех, кому это предстоит делать вручную, так сказать. winked

        А самое главное - для чего? Ну вот восстановили - и чего дальше-то со всем этим делать, когда весь остальной мир от тебя стеной огородился? request
        1. Ракитин
          Ракитин Сегодня, 10:59
          +1
          Правила в мире диктуют сильные. Будешь слабым, "весь мир" будет делать с тобой, что захочет. Будешь сильным, "весь мир" сам встанет в очередь к тебе в качестве просителей.
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 11:14
            0
            Цитата: Ракитин
            Правила в мире диктуют сильные. Будешь слабым, "весь мир" будет делать с тобой, что захочет. Будешь сильным, "весь мир" сам встанет в очередь к тебе в качестве просителей.


            Очень интересно. И как Россия проявила свою силу с начала СВО в отношении своих врагов? Вот, например, враги взорвали "Северные потоки". Чем им ответила Россия? request
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:18
      +1
      Цитата: эпикуреец
      Может хватит уже ковырять эту тему Великой отечественной войны, которая закончилась 80 лет назад?!

      Война не закончилась 9 мая 1945 года, она продолжается, только на некоторое время фашизм, взял таймаут, для зализывания ран. Но их дети и внуки заняли х места:



      А сколько их таких по Европе. А нам "впихивали" что англосаксы сотворили денацификацию. Мы это видим своими глазам.
      1. стар
        стар Сегодня, 11:46
        0
        Кто там что и кому впихивал не знаю, но в послевоенной ФРГ служба внешней разведки ЦЕЛИКОМ состояла из бывших нацистов.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:02
    +3
    Есть в мире замечательный прецедент и имя ему Моссад - если кто-то совершил преступление против Израиля или против граждан Израиля, то безо всяких сроков давности преступника найдут и тупо убьют, где бы он не прятался и какую бы должность не занимал. Почему в России нет подобной спецслужбы? Нам что, христианское смирение не позволяет врагов уничтожать? Как только начнётся прореживание нацистов на их территории быть нацистом очень быстро выйдет из моды.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 09:31
      +1
      Давно уже пишу, что на территории врага необходимы диверсии. Почему в России, включая присоединенные республики это происходит, а у врага нет?!
      На войне все средства хороши, а это война! Ну и?!
      Минусуют...
      Мы не такие, мы в белых перчатках...
      1. Не_боец
        Не_боец Сегодня, 10:13
        +2
        Потому что "у них" общество едино, а не расколото как у нас. И диверсанты будут действовать среди враждебного населения, то есть станут фактически одноразовыми.
    2. Ракитин
      Ракитин Сегодня, 09:38
      +1
      Вообще-то идеи создания экстерриториальной Русской спецслужбы по выявлению и нейтрализации персонажей, причинивших ущерб русскому и союзным ему народам, витает в патриотических кругах уже лет 20 как.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Есть в мире замечательный прецедент и имя ему Моссад - если кто-то совершил преступление против Израиля или против граждан Израиля, то безо всяких сроков давности преступника найдут и тупо убьют

      Этот анекдот вы можете рассказать в Израиле, но не у нас. Их десятки тысяч живут в Европе, Америке и на Украине, а вы их не видите, скорее не хотите видеть. Вот хотя бы эти внуки, которые верны своим родителям и "безумному":
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 09:02
    +3
    Не надо думать , что нацисты в Истории это "явление" "20-го века", в культуре Европы они существовали почти всегда, начиная с истории образования самого понятия "европейская демократия", где "демос", обладающий всеми правами и привилегиями , был только малой частью народонаселения и подвергал унижению, а часто и уничтожению всех остальных, достаточно вспомнить "демократию спартанского типа"
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:36
      0
      да нацисты всегда были, есть и будут среди человечества и в каждом народе есть те- кто считает свой народ исключительным - это и есть нацисты (националисты).. а вот фашисты- это другая история, поскольку начинают во имя нацизма- убийства и войны.. а если про ВОВ, судя по поступкам и количеству преступлений, в ВОВ главные фашисты - японская армия, но об этом старательно мир молчит..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:09
    0
    Получившие власть потомки нацистов в Европе, США и Канаде продолжают дело своих предков, пытаясь вновь уничтожить Россию
    Потомки, не потомки, да пофиг... смотрим, какие дела они творят, по ним и оцениваем.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:10
    +2
    Ну про американских лохлов песня отдельная - они там долбанутые еще сильней чем на Окраине. Например на окраине кресты малюют на бронетехнике, но хоть слегка замаскировали - белый крест. А в Торонто нормальный балкенкройц, чего скрываться? Типа украинский фестиваль:

    Частная инициатива, скажете вы? А это тоже на этом фестивале, увешанном балкенкройцами - частное лицо?
    1. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 09:16
      -1
      Их очень много в виннипеге, я там был около месяца. Но они 100% канадцы, который вообще никак не отличимы от любых других канадов. Они типичные жители северной Америки, у которых нет вообще ничего общего с нынешними жителями Украины.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 09:23
        +2
        Цитата: эпикуреец
        нет вообще ничего общего с нынешними жителями Украины.

        Ничего общего кроме неистовой бандеровщины, поддерживаемой властями, полагаю, хотели сказать
        1. эпикуреец
          эпикуреец Сегодня, 10:11
          -2
          Может хватит уже повторять заезжие штампы пропаганды? Остановите любого канадца с украинскими корнями и спросите его про бандеру - я даю стопроцентную гарантию, он не знает кто это такой. И даже если вы его попросите показать Украину на карте, с большой долей вероятности он её не найдёт там. Возьмите любую общину в северной Америке (ирландцы, итальянцы, евреи, немцы итд) - они все одинаковы и неотличимы как шары в бильярдной. Вся разница между ними, это в своих праздниках, как причина собраться и набухаться. Во всём остальном они полностью ассимилированные жители северной Америки, где вы их предках уже всё намешано и перемешано с другими.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 11:07
            -1
            Цитата: эпикуреец
            Остановите любого канадца с украинскими корнями и спросите его про бандеру - я даю стопроцентную гарантию, он не знает кто это такой.

            И тишина... Брехня!
            Канадчики с вами почему-то не согласны:
            https://www.voltairenet.org/article216794.html
            Канада и бандеровцы
            Тьерри Мейсан
            В предыдущих статьях автор показал, как бандеровцы, соучастники нацистских преступлений на Украине и в Польше, пришли к власти в ставшей независимой Украине. В настоящей статье показано, как в течение восьмидесяти лет иммигранты-бандеровцы внедрялись в Либеральную партию Канады и теперь занимают второй по значимости пост в правительстве Джастина Трюдо.
            1. эпикуреец
              эпикуреец Сегодня, 11:34
              -1
              Канада и бандеровцы
              Тьерри Мейсан


              Просто офигенно авторитетный источник поехавшего головой французского ЛГБТ-журналиста Тьерри Мейсана, с его полным набором конспирологических теорий, вроде якобы участия ЦРУ в событиях 11 сентября 2001.
              1. Bingo
                Bingo Сегодня, 11:40
                0
                Слегка поавторитетней ОБСиКП
                Как Канада стала убежищем для нацистских коллаборационистов с Украины
                Роджер Джордан
                2 августа 2019

                How a network of Ukrainian ultra-nationalists penetrated Canada’s Conservative Party to lobby for military conflict
                MOSS ROBESON·MARCH 26, 2020

                ..и теде.
                Завязывайте юлить - не пролезла чернуха
                1. Негритенок
                  Негритенок Сегодня, 12:17
                  0
                  Цитата: Bingo
                  ..и теде

                  )))
                  Поскольку в Канаде у власти сынок Кастро, там можно печатать любую советскую блевоту. Вы правы, есть такой грех.
            2. Негритенок
              Негритенок Сегодня, 12:15
              0
              Цитата: Bingo
              бандеровцы, соучастники нацистских преступлений на Украине и в Польше, пришли к власти в ставшей независимой Украине

              Зеленский, 78-го года рождения, был соучастником нацистских преступлений? Очень интересные журналисты.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:09
            +1
            Цитата: эпикуреец
            Может хватит уже повторять заезжие штампы пропаганды? Остановите любого канадца с украинскими корнями и спросите его про бандеру - я даю стопроцентную гарантию, он не знает кто это такой.

            Встречал не раз, начиная с начала 80-х, Галифакс, Нью-Брансуик и Сент-Джонс (Ньюфаундленд) и про Бандеру знают не меньше чем вы, хотя живут в Канаде. Особенно там где есть их общины.
            1. эпикуреец
              эпикуреец Сегодня, 12:01
              0
              Встречал не раз, начиная с начала 80-х, Галифакс, Нью-Брансуик и Сент-Джонс (Ньюфаундленд) и про Бандеру знают не меньше чем вы, хотя живут в Канаде. Особенно там где есть их общины.


              Только не придумывайте сказки ладно? Про этого Бандеру знают только на Украине и в России. Украинские канадцы и про Украину мало что знают. И их родители будут не чистыми этническими украинцами, а гарантировано с иными народами-эмигрантами. И вся эта "украинская комьюнити" Канады вроде похожий комьюнити русских или ирландцев, вся суть которых где-то собраться и отпраздновать национальный праздник.
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: эпикуреец
        Но они 100% канадцы, который вообще никак не отличимы от любых других канадов.

        У-у-у... Тогда мне жаль Канаду... Одного придурка-"сталингулага" в фашисткой каске страна бы еще вынесла, но если там все такие - туши свет, сливай воду.
        А так-то именно нацисткой вони больше всего идет именно от украинской диаспоры в Канаде, даже не с Карпат. Ну так вековые традиции - туда вся шваль, с петлюровцев начиная, стекалась, и основные рупоры бандеровщины всегда были в Канаде, что после революции, что после войны, что после распада Союза.
    2. Ракитин
      Ракитин Сегодня, 09:49
      +2
      Просто у нас и во времена СССР, и сейчас как-то стеснялись упоминать, что Галиция и Волынь 130 лет были частью Австрии. На момент включения этих земель в Союз в 1939 г. там практически всё население владело немецким языком и считало себя "почти немцами" (ср. нынешнее "Украина - це Европа"). Опять же никто не упоминал, что Галиция и Волынь, именно на основании их нахождения в составе Австрии, в 1941 г. были не просто оккупированы Германией - они были включены в состав Третьего рейха, так же, как входившие в состав Германии и Австрии до 1914 года Чехия, Западная Польша. Поэтому и местных фактически набирали в состав войск СС как рейхс-граждан, то же самое было и в Остланде (Латвии и Эстонии), которые тоже были включены в состав Рейха, а местное население приравнено в правах к немцам, в т.ч. и в обязательствах служить в армии наравне с немцами.
      Без понимания сути германских претензий на Украину последние 250 лет невозможно понять и то, что происходит там сегодня. По сути это третья за последние 100 лет (после Первой и Второй мировых войн) попытка Германского союза (читай - ЕС) застолбить за собой территорию Западной Руси.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: Ракитин
        и сейчас как-то стеснялись упоминать, что Галиция и Волынь 130 лет были частью Австрии.

        Знаем-знаем. Только как соответствует НЕМЕЦКИЙ балкенкройц не Австрии, а Австровенгрии, во-первых, а во-вторых, какого ляда тогда фестиваль - украинский, а нихрена не немецкий, или скажем австрийский?
        Опа! Нестыковочка...
        А так - да, упоротость карпатских лохлов именно в том, что "мамо-Австрия" у них через слово. Наверное, понравился первый концлагерь в Европе, выстроеный именно для рагулья именно Австровенгрией laughing
      2. solar
        solar Сегодня, 11:17
        +1
        Опять же никто не упоминал, что Галиция и Волынь, именно на основании их нахождения в составе Австрии, в 1941 г. были не просто оккупированы Германией - они были включены в состав Третьего рейха, так же, как входившие в состав Германии и Австрии до 1914 года Чехия, Западная Польша.

        Ваше заявление далеко от реальности. Некоторую часть земель Польши действительно включили в состав рейха, но большая часть относилась к Генерал- губернаторству, в том числе дистрикт Галиция.
        Аналогично с Чехией- Судетская область была включена в состав рейха, но большая часть чешских земель вошла в Протекторат Богемия и Моравия.
        Поэтому и местных фактически набирали в состав войск СС как рейхс-граждан

        Это тоже далеко от реальности. Они не были гражданами рейха и никто их в таком качестве не набирал. Да и вообще, в войсках СС было деление на собственно дивизии СС (SS- Division) , куда набирали граждан рейха и стран с "арийским" населением вроде скандинавов, которых могли принять в члены СС и ваффен- дивизии при СС (Waffen Division der SS), куда набирали по контрактам всех остальных, кто не мог претендовать на членство в СС по происхождению.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:29
    +3
    Все ясно.
    Мы бомбим Киев (точнее власть) (прям по песне)
    Мы (олигархи точнее) торгуем с НАТО.
    Мы им - нефть , они ее в бензин и соляру для ВСУ.

    Но виноваты как всегда - ктото там, за бугром, т.к. не сдались, не забили на свои гарантии и договора с Украиной, и не дают ей быть "присоединенной к России" силой.

    А до остального... даже наиболее лояльный сосед Белорусь не признал ничего и никого. не говоря уж об Иране ,Китае, членах ОБСЕКб и остальных вменяемых...

    Тоже наверно потомки нацистов?
  8. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 09:48
    -1
    Чё то автор по Европе примеры привел только Прибалтику, и на этом УСЕ! Закончил Штольцем , и плавно перешёл на другой континент. По Польше как то тоже не очень внятно, привел только Дуду, И это все? Это при том что Прибалтика столько лет была под "присмотром" КГБ СССР , так же как и Польша, вывод - основной рассадник фашистов - это либо бывшие советские республики, либо страны варшавского договора! А вот даже в самой Германии - ноль без палочки! Интересная закономерность! Есть над чем задуматься, не так ли !?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 10:02
      -1
      Бывшие потому, что Горбачев и Ельцин предали союзников по СЭВ и Варшавскому договору. Ещё в 1989 Чаушеску расстреляли, а Хонекера судили. На месте правителей этих стран никакие даже дураки не станут иметь дел с бывшими российскими союзниками.....
      1. Негритенок
        Негритенок Сегодня, 12:11
        0
        Цитата: иван2022
        На месте правителей этих стран никакие даже дураки не станут иметь дел с бывшими российскими союзниками.....

        Шутите? Шредер только летом 2022-го передумал заседать в совдире Газпрома. Мало того, мы вряд ли узнаем, что обещали Меркель за её труды по так сказать денацификации и демилитаризации Германии.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:59
    -1
    Не "уничтожить Россию", а овладеть богатствами территорий, которые не может освоить и даже не может рационально эксплуатировать освоенное народ, живущий на территориях. И не может сегодня даже воспроизводить себя....

    Пока что до 20 века коренные народы России могли сопротивляться давлению соседей, но разве это всегда будет?
    Ещё Горбач сказал в 1985 году :"наши богатства нас развратили".
    И все, что произошло потом только иллюстрация к этим словам.
  10. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:10
    +1
    Фашизм вырос не на пустом месте. НДСАП на выборах 1933 года получил 33% голосов или около того, не надо об этом забывать.
    Ничего не изменилось . Судя по тому что происходит нас вообще за людей не считают, и не собираются исполнять те красивые законы которые сами же принимали. После вялой реакции на химоружие Европу надо давить, причем так чтобы они подняться не могли.
    1. Ракитин
      Ракитин Сегодня, 11:52
      0
      Активнее всего за НСДАП голосовали немецкие крестьяне, чему очень сильно способствовали рассказы из СССР о как раз проходившей в те годы коллективизации и вызванном ею голоде. Благо, что в СССР тогда компактно проживало до 5 млн немцев (Поволжье, Украина, Крым, Кавказ), которые весьма активно коммуницировали с немцами в самой Германии, передавая им "вести с полей" из первых рук.
  11. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 10:57
    -1
    Исходя из событий последних лет, к уничтожению России ведёт ее собственная элита и руководство