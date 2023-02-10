Получившие власть потомки нацистов в Европе, США и Канаде продолжают дело своих предков, пытаясь вновь уничтожить Россию

После окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны многие нацистские преступники гитлеровской Германии и ее сателлитов, оставшиеся на подконтрольной союзникам СССР территории Европы, избежали участи быть наказанными за свои преступления, либо отделались символическими сроками отсидки. С попустительства американо-британских властей и даже при их прямом содействии, часть «бывших» фашистов осели в ФРГ и других странах Западной Европы, многие эмигрировали в Канаду, США, Великобританию и Латинскую Америку.
Впоследствии страны так называемого «цивилизованного Запада» с подачи и под руководством англосаксов создали военно-политический альянс НАТО, дабы противостоять СССР и другим странам соцлагеря.
Выжившие гестаповцы и эсэсовцы отлично ассимилировали в новых условиях, многие сделали политическую карьеру, стали преуспевающими бизнесменами, известными писателями, журналистами и учеными. Их потомки и сейчас занимают высокие посты в западных международных структурах, избираются в парламенты, входят в число топ-менеджеров крупных корпораций.
И судя по развитию событий за последние десятилетия, потомки нацистов не только хорошо приспособились и стали влиятельными людьми, но сохранили, более того, пытаются реинкарнировать, идеи и идеологию своих предков. С их подачи и при участии возрожден неонацизм в прибалтийских странах и на Украине, где военные преступники прошлого возведены в ранг национальных героев.
Осталось у них и главное, что объединяет потомков фашистов, повинных в гибели десятков миллионов людей, — патологическая наследственная ненависть к России и всему русскому. И сейчас они, обличенные властью, вновь пытаются взять реванш за прошлые поражения своих дедов.
Западные политики, бросившие в топку военных действий украинский народ и пытающиеся вновь нанести поражение России ценой человеческих жизней и в ущерб собственным гражданам, не любят распространяться о своих родословных. И тому есть причины.
Никому из них не хочется скандала, в который угодил бывший два срока подряд Генеральным секретарем ООН (1972—1981), а впоследствии избранный президентом Австрии (1986—1992) Курт Вальдхайм, оказавшийся причастным к холокосту и совершению в чине офицера вермахта военных преступлений в России, Греции и на Балканах.
Причем на пост главы государства он был избран, когда американский «охотник за нацистами» Эли Розенбаум опубликовал документы, свидетельствовавшие о нацистском прошлом Вальдхайма. Военный преступник благополучно отработал весь президентский срок и скончался в 2007 году от сердечного приступа, после чего с почестями похоронен на центральном кладбище в Вене.
Потомками бывших нацистов буквально кишит правящий класс Литвы, Эстонии и Латвии, что совсем неудивительно. Витаутас Ландсбергис, почетный председатель правой партии «Союз Отечества», председатель литовского парламента и евродепутат в течение почти 10 лет, как и его внук Габриэлюс Ландсбергис, нынешний глава МИД Литвы — прямые потомки Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса.
Этот коллаборационист добровольно сотрудничал в годы немецко-фашистской оккупации с нацистами, занимал пост министра коммунального хозяйства прогерманского правительства Литвы. По его инициативе и при прямом управлении в июне 1941 года было создано так называемое Каунасское гетто — первый концлагерь для евреев на территории СССР.
Витаутас Ландсбергис выступает на митинге в честь 50-летия Пакта Риббентропа-Молотова
в парке Калну, Вильнюс, Литва, 1989 год
Мало кто знает, что в Первой мировой войне в составе вермахта состояли, участвовали в боях и совершали карательные акции свыше полумиллиона этнических поляков. Сейчас их потомки сделали Польшу самой русофобской страной в мире.
Справедливости ради стоит отметить, что широко распространяемая версия о том, что дед канцлера ФРГ Олафа Шольца — Фриц фон Шольц — был участник Первой и Второй мировых войн, группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, подтверждения не получила. Официально считается, что дедушка Шольца был родом из ганзейского Гамбурга и работал на железной дороге. Впрочем, это не означает, что предки нынешнего канцлера не воевали за Гитлера против русских. Родственные связи различной дальности с бывшими военными вермахта есть практически у всех ныне живущих в ФРГ немцев.
Столь же темной остается и нашумевшая история, что нынешний президент Польши Анджей Дуда — внук Михаила Дуды, который был одним из лидеров Украинской повстанческой армии (УПА, деятельность экстремистской организации запрещена в РФ) и даже другом военного преступника Степана Бандеры. Нынешний Дуда это родство отрицает, по его словам, это просто однофамилец, а его дед Алоизий Дуда тихо жил в провинциальном городке, работал с мехами и скончался в 1992 году. Но в открытых источниках найти информацию, подтверждающую это, невозможно.
Впрочем, хватит про Европу, переместимся на Американский континент. Там среди власть предержащих тоже немало потомков бывших нацистов, оставивших в наследство своим внукам и правнукам лютую ненависть к победившим их русским. Которую они сейчас охотно воплощают в русофобские проекты.
По данным некоторых историков, только на американскую разведку после окончания войны работали около тысячи нацистов, вывезенных из Европы. Среди особенно вопиющих случаев выделяется сотрудничество с ЦРУ Отто фон Болшвинга, подручного Адольфа Эйхмана, непосредственно принимавшего участие в разработке планов массового уничтожения евреев.
В апреле 1946 года несколько кварталов района Риджвуд на окраине Нью-Йорка стали новым домом для более чем 1000 нацистских учёных, некоторые из них активно участвовали в разработке ракетных и космических программ США, в том числе готовили полет на луну американских астронавтов.
Администрация президента Рональда Рейгана активно сотрудничала с Ярославом Стецко, бывшим правой рукой Степана Бандеры. Руководство США рассматривало его как уважаемого и авторитетного лидера антикоммунистического движения.
Бюст Ярославу Стецко в Тернополе
В 2006 году журналисты New York Times в результате расследования разыскали трех внучатых племянников Адольфа Гитлера, спокойно живущих в Лонг-Айленде. Все они получили американское гражданство и для конспирации сменили фамилию на созвучную — Хиллер.
Говорить о том, что американское руководство и обе партии в Конгрессе США практически единогласно поддерживают неонацистский режим Зеленского, раз за разом выделяя киевским военным преступникам многомиллиардные поддержки, даже не имеет смысла. Достаточно привести мнение известного американского политика, кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга, который назвал демократов, проголосовавших в конце декабря за очередной транш военной помощи Киеву, спонсорами нацизма. Не исключено, что среди тех, кто голосует в Конгрессе и принимает решения в Белом доме найдется немало потомков тысяч военных преступников Третьего Рейха, в свое время нашедших убежище в Штатах.
Теперь в Канаду, которая первой среди союзников Киева отправила немецкий танк Leopard на Украину и ввела против РФ санкций больше, чем соседние Соединенные Штаты.
В январе 2017 года должность министра иностранных дел Канады получила член правящей Либеральной партии Кристи (Христя) Фриланд, которая на тот момент уже находилась в российских санкционных списках, ей был запрещен въезд в РФ за антироссийскую деятельность на предыдущем посту министра внешней торговли.
Но не это главное. Буквально сразу после назначения главой канадского МИД в прессе всплыла информация, что дед Фриланд, Михайло Хомяк, в годы войны работал редактором нацистской газеты «Краковские вести» в оккупированной фашистами Польше. Под его руководством это издание прославляло Третий Рейх и оправдывало уничтожение евреев. По сведениям канадских СМИ, Хомяк работал под началом организатора Холокоста на польских землях, генерал-губернатора Ганса Франка.
Сама Фриланд тут же назвала эти публикации «российской пропагандой», несмотря на подтверждающие данные в канадских архивах. Впрочем, этот скандал никак не отразился на карьере внучки нацистского приспешника. В ноябре 2019 года она стала заместителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а в августе 2021 года еще и министром финансов, и остается на этих должностях по сию пору.
Это лишь некоторые примеры из нынешних биографий потомков нацистов и фашистов, чинивших зверства в Европе в середине прошлого века. Причем это поверхностное изучение темы. Если бы удалось раскопать тщательно скрываемую реальную генеалогию нынешних политических лидеров и высокопоставленных чиновников западных стран, стремящихся вновь уничтожить Россию, то среди них прямых потомков нацистов оказались бы ни единицы, ни десятки, а наверняка сотни персон.