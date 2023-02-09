Американское издание обратило внимание, что ни одна страна Европы не взяла на себя обязательства по поставкам истребителей Украине

Несмотря на бравурные заявления Зеленского, ни одна страна Европы не взяла на себя обязательства по поставкам боевой авиации Украине. Как сообщает Bloomberg, все европейские лидеры отделались ничего не значащими обещаниями.
Европа готова оказывать и далее военную помощь Киеву, но в пределах разумного, куда, по крайней мере в настоящее время, истребители не входят. Да, во время визита Зеленского в Европу, прозвучали множественные обещания рассмотреть поставки самолетов Украине, но ни один лидер выступивших стран не обязался их поставить. Да и вообще, кроме Сунака и Макрона, с Зеленским никто больше долго не общался. По данным американского новостного агентства, ссылающегося на заявление одного из чиновников Евросоюза, на все общение украинского президента с европейскими лидерами ушло 30 минут, после чего его завершили.
Как утверждают некоторые источники, Зеленского даже не пустили пообщаться с журналистами, потому что вид у него был очень "уставший". Во время исполнения гимна Украины он стоял пошатываясь, а глаза были покрасневшие. Видимо утомился во время длительного визита. Недаром трансляцию оборвали прямо перед планируемым общением с журналистами.
(...) европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей
- заявил чиновник ЕС.
В европейское турне Зеленский отправился с двумя основными целями: поторопить Европу с поставками танков и договориться о поставках истребителей. Причем, как заявляют на самой Украине, Киеву вообще без разницы, какие именно истребители будут поставлены, лишь бы побыстрее и побольше. Пока, кроме обещаний, украинский президент обратно не привез, но все это подается в Киеве как очередная перемога.