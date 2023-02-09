Военное обозрение
Войти Регистрация

В итальянской прессе объявили, что Кремль якобы будет приветствовать идею создания буферной зоны на границе с Украиной

33
В итальянской прессе объявили, что Кремль якобы будет приветствовать идею создания буферной зоны на границе с Украиной

На фоне всесторонней военной помощи, оказываемой Западом ВСУ, киевский режим уверен в успехе массированного наступления, запланированного на весну. Однако этот оптимизм на разделяется рядом зарубежных обозревателей, которые предполагают, что командование ВС РФ тщательно подготовило войска к отражению атак и намерено разгромить армию незалежной во встречных боях.


Как указывается в издании Analisi Difesa, крупное поражение, которое ожидает украинскую армию, приведёт к сговорчивости киевский режим. Давление на него будут оказывать и европейские страны, меньше всего желающие продолжения конфликта.

Возможно создание новой «Берлинской стены», которая гарантировала бы России защиту западных границ и в то же время позволила бы избежать дальнейшего обескровливания двух противоборствующих стран

- отмечается в итальянской прессе.

Как полагает автор, в случае реализации этого сценария Россия удержит Донбасс и Крым, а 100-километровая зона между ними и украинскими территориями будет превращена в необитаемые пустоши с полностью разрушенной ракетно-артиллерийскими ударами инфраструктурой (автомобильные и железные дороги, мосты, электросеть, башни радиосвязи и т.д.). Демилитаризованная зона будет проходить восточнее Днепра и захватит такие города как Херсон, Краматорск, Славянск, Харьков, Полтава, население которых будет эвакуировано.

Кремль не возражает против идеи буферной зоны. Эта модель будет приветствоваться в Москве, даже если самые несгибаемые «ястребы» захотят нейтрализации всей Украины

- считают в издании Analisi Difesa, прогнозируя перемирие между сторонами конфликта.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orso
    Orso Сегодня, 19:59
    +10
    Нет "итальянские друзья" - это влажные мечты евродеятелей и их хозяев. Русские города: Херсон, Краматорск, Славянск, Харьков, Полтава, даже если и будут разрушены, то однозначно "восстанут из пепла" и будут восстановлены, как будет полностью восстановлен Мариуполь. И это будет нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие - собирание Русских земель.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:07
      -1
      Цитата: Orso
      И это будет нашей национальной идеей на ближайшее десятилетие - собирание Русских земель.

      И больше никаких украин и т.д. ВСЕ хватит натерпелись ! Кто не хочет жить дружно с Россией ,ваши проблемы .А мы устали высказывать озабоченность и т.д. Но главная цель России и К ,это опустить англосаксов разжигателей всех войн и грабежей стран мира .И Россия этого добъется однозначно ,мы за ценой не постоим и все вернем потом hi
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 20:55
        +1
        вы может и устали...а у Лаврова с Захаровой этих озабоченностей на 100 лет вперёд припасено
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:32
      +5
      Кремль якобы будет приветствовать идею создания буферной зоны на границе с Украиной

      буферная зона нужна не на границе с Украиной, а на границе с НАТО. Для чего Украина должна быть поделена на территории: западные области - буфер, центр - зреспублика в составе России, юго-восток - собственно Россия
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:00
    +2
    Эти идиоты может и правы, мы не против "буферной зоны",по сегодняшней границе Польши и Украины.Буферная зона до границ НАТО в 1997 г.В правильном направлении уже мыслят,вспомнили при буферные зоны.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:09
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В правильном направлении уже мыслят,вспомнили при буферные зоны.

      Польша будет буферной зоной и прибалтика ..А там посмотрим еще хе хе
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:12
        +1
        Фины вспомнят алкогольные туры в Питер.Литр водки ,запчасть от Лёпы или Ф 35.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 20:34
          -1
          Цитата: tralflot1832
          Фины вспомнят алкогольные туры в Питер.Литр водки ,запчасть от Лёпы или Ф 35.

          Они уже скучают о тех временах ,но против наглосаксов у них кишка тонка ..Я даже уверен ,что они уже молятся и многие в ес ,когда же Россия удавит эту территорию и этого клоуна попрошайку ,который ставит весь мир на грань мировой войны с Русскими
          Кто за ним стоит ? Если он даже с королем Великобритании встречается в мятых брюках мятых и футболке и орет дайте истребители и т.д.
          Загадка века ,но Россия ее раскроет
      2. yasel
        yasel Сегодня, 21:28
        0
        Буферной зоной должна быть Западная Германия.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:27
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Эти идиоты может и правы, мы не против "буферной зоны",по сегодняшней границе Польши и Украины.Буферная зона до границ НАТО в 1997 г.В правильном направлении уже мыслят,вспомнили при буферные зоны.

      Я например против. Потому как лимитрофия им нужна исключительно для нападения
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:33
      +3
      мы не против "буферной зоны"

      + Прибалтика и нейтральный статус Финляндии
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:02
    +3
    Зря надеетесь хоспода ...Кончать мы будем украину и будут военные округа ..И никаких типо 38 параллели (как у корейцев" и тем более нового "израиля" в европе ,как мечтает Зеля с одним хенералом сша ..
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: LukaNord
      Кончать мы будем украину и будут военные округа


      а можно не военные округа,а экономически развитые регионы с растущим и богатым населением?

      очень с трудом верится...судя по всему какие-то договорённости будут и будут они не в пользу России...хотя соловьи и распишут небывалые победы Путина...в любом случае,до 2014-го года существовало фактически две Украины,которые боролись между собой...сейчас будет существовать(если Москва сольётся) единая бандеровская Украина,разъединённая с русским народом кровью. и вся та пропаганда,которая там крепла 8 лет,сейчас будет усваиваться в течение считанных часов...и никакие медведчуки там ничего не решат...

      в интересах Русского народа однозначная победа с передвижением границы на Запад. всё остальное будет поражение РФ...только проблема в том,что русский народ и засевшие в Кремле,в правительстве,на фрунзенской и т.д имеют разные интересы
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:02
    0
    Отличная буферная зона это радиоактивная пустыня на месте Западной Украины.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      Отличная буферная зона это радиоактивная пустыня на месте Западной Украины.

      Ну зачем так жестко ..Слишком много чести ! Главное осиное гнездо теперь Россия знает ,где находится(маски уже сброшены !
      Вот над чем работают наши структуры ..

      И это зловещее здание ,очень нервничает
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:25
        +2
        Если Пентагон - мясокомбинат,то надо бы его отдать"Спартаку".
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:04
    +7
    Демилитаризованная зона будет проходить по польскоукраинской границе. Вот такой вариант должен устраивать Россию и ни как иначе.
  6. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 20:09
    +3
    Если граница с Украиной будет где-то в районе Львова - то возможный вариант
  7. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:10
    +4
    Буферная зона должна пройти по пустоши...где когда то лелеяла мечты о развале России Польша....никак иначе! hi
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:13
    +1
    Итальянцы несколько лукавят. Уже на западе открыто говорят о том, что если в этом конфликте победит Россия, то Западу придет конец. Против этого США совсем не возражают, у них конкретная цель- План Маршалла-2. Поэтому у них конкретная цель, это замирить Россию и Украину. Во всяком случае, украина, как государство, должно сохраниться. А нам это надо???
  9. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 20:18
    +1
    Согласен. Буферная зона по нулевому мередиану.
  10. tTшка
    tTшка Сегодня, 20:18
    0
    Тут очень просится ненормативная цитаиа Лаврова..
  11. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 20:20
    +2
    Цитата: Orso
    Нет "итальянские друзья" - это влажные мечты евродеятелей и их хозяев.

    Согласен.
    Буферная зона возможна,
    но за счёт польских земель.
    Пусть на территории своих воеводств играются хоть до посинения.
  12. tun5t
    tun5t Сегодня, 20:33
    +2
    С нашими безбожниками у власти на молельном месте в кремле всего можно ждать, могут и остановить по просьбе цивилизованного мира, сделают буферную зону, что бы смогли натовцы обучить предателей на окраине ещё лучше, дадут им F22, абрамсы и ...... А чего? Думаете нет? Вот северные потоки просрали, не стали уничтожать газовую трубу на окраине и до сих пор идут миллиарды долларов на нужды ВСУ с буджета России, не так что ли? Тут вообще не понятно где точно искать предателей - ведь знали что хотят американцы убить северную газовую трубу, однако и пальцем не шевельнули, что бы разрушить трубу окраины, спасая "Северный поток" . Ещё увидим кульбиты безбожников у власти на молельном месте!
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 20:43
      0
      Разрушать, это к 404 стране и к ее феодалам, а мы созидаем и буферною зону тоже, от Львова и дальше на запад.
    2. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 21:05
      +1
      Quit attacking atheists, you religious maniac. If REAL atheists - such as Stalin and Lenin - were in charge in Russia today (and had been in charge for the past 2-3 decades), neither Russia nor Ukraine would be in the state they are in now; and the Western rulers would not dare to treat Russia with the spit-in-your-face contempt that they do now. The defining feature of the people and the system that have been in power in Russia since 1990 is NOT "atheism" - it is belief in neoliberal oligarchic capitalism, globalism, and a delusional, starry-eyed admiration of Western "partners" and the "Western way" in economy, politics and society.
  13. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:50
    0
    Давление на него будут оказывать и европейские страны, меньше всего желающие продолжения конфликта.

    С каких-это пор марионетки что-то там решают?
    Мелкобриты и матрасники – вот главные деятели, под их аккорды и пляшет так называемый Запад.
  14. Николай310
    Николай310 Сегодня, 20:58
    0
    любая договорённость с Западом сейчас-это путь в каменный век для России. псевдоЫлита опять сторгуется на поставку дешёвых ресурсов на Запад,опять забьёт на импортозамещение и всякие технологические независимости и снова спокойно займётся парадиками,фотоотчётиками и выставочками с универсиадами...а русский народ продолжит своё вымирание с такой политикой...

    Ылиткам что терять,на них нефти и газа хватит...ну а остальные снова не впишутся в рынок под урапатриотическую браваду владельцев вилл на озере Комо
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:07
    0
    На границе бывшей Украины и Польши? Почему бы и нет.
  16. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:12
    +1
    Откуда же они эту чушь берут. Ни ума, ни фантазии, ни знания географии.
  17. Eug
    Eug Сегодня, 21:19
    +1
    Офигеть.. а кто и куда будет эвакуировать массу населения 100 км. зоны - там не один миллион? И согласится ли население эвакуироваться, если согласится - то на каких условиях? Как по мне, идея - полный бред.
  18. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 21:42
    0
    Вот один все знающий пишет:
    США необходимо заморозить украинский конфликт, поэтому сейчас Вашингтон находится в поиске подходящих вариантов. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка. По его словам, американцы могут приказать Украине сдать много новых областей, чтобы боевые действия остановились.
    "Они готовы сдать Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую области. Вбрасывается вариант линии разделения по голосованию", — рассказал Подоляка в эфире телеканала "Крым 24".
    Он подчеркнул, что таким образом США готовят почву для переговоров с Россией. Однако на данный момент подобные предложения не вызывают у Москвы интереса, указал эксперт.

    https://www.pravda.ru/news/world/1799251-jurii_podoljaka_ukraina_nikolaev_odessa_dnepropetrovsk_ssha/
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:47
    0
    В итальянской прессе объявили, что Кремль якобы будет приветствовать идею создания буферной зоны на границе с Украиной
    . Такое обсуждать бессмысленно... Минск 3 не будет.