Возможно создание новой «Берлинской стены», которая гарантировала бы России защиту западных границ и в то же время позволила бы избежать дальнейшего обескровливания двух противоборствующих стран

Кремль не возражает против идеи буферной зоны. Эта модель будет приветствоваться в Москве, даже если самые несгибаемые «ястребы» захотят нейтрализации всей Украины

На фоне всесторонней военной помощи, оказываемой Западом ВСУ, киевский режим уверен в успехе массированного наступления, запланированного на весну. Однако этот оптимизм на разделяется рядом зарубежных обозревателей, которые предполагают, что командование ВС РФ тщательно подготовило войска к отражению атак и намерено разгромить армию незалежной во встречных боях.Как указывается в издании Analisi Difesa, крупное поражение, которое ожидает украинскую армию, приведёт к сговорчивости киевский режим. Давление на него будут оказывать и европейские страны, меньше всего желающие продолжения конфликта.- отмечается в итальянской прессе.Как полагает автор, в случае реализации этого сценария Россия удержит Донбасс и Крым, а 100-километровая зона между ними и украинскими территориями будет превращена в необитаемые пустоши с полностью разрушенной ракетно-артиллерийскими ударами инфраструктурой (автомобильные и железные дороги, мосты, электросеть, башни радиосвязи и т.д.). Демилитаризованная зона будет проходить восточнее Днепра и захватит такие города как Херсон, Краматорск, Славянск, Харьков, Полтава, население которых будет эвакуировано.- считают в издании Analisi Difesa, прогнозируя перемирие между сторонами конфликта.