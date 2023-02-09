Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинское националистическое формирование «Азов» теперь введено в состав «гвардии наступления»

21
Украинское националистическое формирование «Азов» теперь введено в состав «гвардии наступления»

Очередной «ребрендинг» претерпел батальон-полк-бригада-«что-то ещё» «Азов», в сортах которого перестают разбираться уже на самой Украине.


Напомним, что пару недель назад на Украине проявил себя скандал, когда власти заявили о переброске подразделений «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) в район Бахмута (Артёмовска). Тогда небезызвестный радикал Билецкий заявил, что «его» «Азов»* к перебрасываемому «Азову»* никакого отношения не имеет, и что новый «Азов» - проект «высших чиновников», который введён в состав сухопутных войск.

Теперь появилась информация о том, что полк «Азов»* структурно превращён в бригаду в составе Нацгвардии Украины. Добавляется, что новая бригада вошла в число девяти бригад под общим названием «гвардия наступления».

Киевский режим продолжает заявлять, что готовит масштабное наступление, которое «начнётся сразу же, как только Запад поставит обещанные системы вооружения, включая танки. Сначала говорилось, что наступление может начаться в марте, теперь «переносится» на апрель.

Одновременно с этим эксперты считают, что ни март, ни апрель не лучшее время для использования тяжёлых натовских танков на русских чернозёмах Донбасса и Украины.

Напомним, что костяк нацистского формирования «Азов»* был разбит в Мариуполе. Правда, отдельно взятые его представители всё же избежали заслуженного наказания и были отправлены в Турцию в рамках многократно запрашиваемой процедуры «экстракшн». Среди отправленных в Турцию главарей «Азова» - боевики с позывными Редис и Калина.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:52
    -4
    А чЁ удивляться, если мы сами, своими руками, костяк «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) поменяли на опального украинского алихарха am И вопрос - а кто за это понес ответственность?! am
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:57
      +6
      Если Вы про Медведчука, то он обменян с другой партией, к Редису и Калине отношения не имеющей.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:23
      +4
      неравноценные обмены характерны в отношении террористических организаций.
      Стоит вспомнить историю израильского военного Гилада:
      после пяти лет и четырёх месяцев заключения, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян

      И кто понёс за это ответственность?!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:29
      +1
      МВД Украины создает восемь штурмовых бригад для захвата «Крыма и Донбасса». Каждая из них получила свое название, а также имеет как военную, так и географическую специфику. Врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». По его словам, для этого будет запущена программа «Гвардия наступления».Он уточнил, что основу подразделений будут составлять силовики со «значительным боевым опытом». Также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только «высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой».

      В новую структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых для госпогранслужбы: «Стальная граница», а также штурмовая бригада «Ярость». И здесь эксперты усматривают два важных нюанса: названия бригад и история их появления.

      «Азов». На Украине появляется все больше организаций с таким названием, подконтрольных не только МВД Украины, но и ВСУ. Борьба за этот бренд обострилась после того, как основная часть боевиков «Азова» была уничтожена или пленена в Мариуполе. Сейчас, по всей видимости, набор пойдет именно в тот «Азов», который и ранее был подконтролен МВД.

      «Спартан». Здесь речь идет о 3-й бригаде оперативного назначения им. Болбочана (в/ч 3017), которая дислоцируется в Харькове и относится к восточному оперативному-территориальному отделению нацгвардии.

      «Рубеж». В данном случае подразумевается 4-я бригада оперативного назначения (в/ч 3018) из Киевщины. Слушающие этого формирования известны своим участием в боях под Гостомелем в начале СВО, а также в боях под Северодонецком, Лисиччанском и Артемовском, где личный состав бригады заметно «истрепался».

      «Красная калина». 14-я бригада специального назначения (в/ч 3027), также из-под Киева, но к жителям столицы отношения почти не имеющая. Спецподразделение было реформировано после госпереворота в Киеве в 2014 году и превратилось в пристанище для националистов, которые занимались «чистками» в Донбассе в рамках так называемой «АТО».

      «Кара-Даг». Формально бригада названа в честь крымской горы Карадаг, а по факту речь идет о формировании на базе 15-го отдельного полка нацгвардии (в/ч 3035), который дислоцирован в Славянске. По некоторым данным, бойцы этого полка понесли значительные потери в рамках боев в Харьковской области, а также непосредственно в Донбассе.

      «Ярость». Сборная солянка на базе объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины, созданная меньше месяца назад – 13 января 2023 года. В ее состав также входят боевики из полка «Сафари» (известны «зачисткой» в Буче), полка «Цунами» и батальона «Луганск-1».

      «Ураган». В реальности – 1-я президентская бригада оперативного назначения им. Петра Дорошенка (гетман правобережной Украины, который умудрился стать поданным султана Мехмеда IV в 1669 году и получить титул «бея украинского санджака»). Эта бригада также понесла серьезные потери в боях под Киевом, в Лисичанске, Северодонецке и Артемовске, поэтому требует доукоплектации.

      «Стальная граница». Формирование «нового образца» на базе 15-го мобильного пограничного отряда ГПС Украины, созданное решением кабинета министром в конце января. У бригады планируется два места дислокации.Первое – Черкасская область, то есть самое сердце центральной Украины, «шевченковские места». Второе – Хмельницкая область, город Шепетовка

      https://dzen.ru/a/Y91F8VeUuQp1_cty

      Таким образом почти все «новые бригады» в реальности станут структурными подразделениями уже имеющихся формирований, о чем свидетельствуют данные официального сайта нацгвардии Украины и программы «Гвардия наступления». Также их создание говорит о планах МВД Украины привлечь к службе по меньшей мере 32 тыс. человек (по 4 тыс. бойцов на одну бригаду), и тем самым заместить выбывших, раненых и погибших боевиков на линии фронта.«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 21:34
        0
        Названия то какие бравурные. Почему-то вспомнился эпизод из какого-то "Шрэка" название команды придумывали в итоге "Крутые чуваки альфа-ураган динамитные волки".
        Надеюсь всей их крутизны только на названия и хватит.
  2. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской Сегодня, 19:54
    +3
    Это год назад делили азов и ВСУ.А теперь всех кто с оружием уничтожать без разбора. soldier
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: Дмитрий Донской
      Это год назад делили азов и ВСУ.А теперь всех кто с оружием уничтожать без разбора. soldier


      Пленных без рук, без ног оставлять для обмена.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 20:09
        +4
        Цитата: Карат
        Пленных без рук, без ног оставлять для обмена.

        Там Пригожин отправил партию , в качестве жеста доброй воли , без голов и рук . Живых и здоровеньких укронацистов у него для обмена не нашлось .
        1. Havoc
          Havoc Сегодня, 21:10
          0
          Цитата: Vyacheslav57
          Цитата: Карат
          Пленных без рук, без ног оставлять для обмена.

          Там Пригожин отправил партию , в качестве жеста доброй воли , без голов и рук . Живых и здоровеньких укронацистов у него для обмена не нашлось .

          А вот действительно в Соледаре не разу не показали пленных, убитых горы, а вот с пленными беда.
    2. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:01
      -4
      Цитата: Дмитрий Донской
      Это год назад делили азов и ВСУ.А теперь всех кто с оружием уничтожать без разбора. soldier

      А чего это НЕ делить?! am 90+ процентов ВСУ - это такие же мобики, как и наши... их никто не спрашивал... призвали в армию... в азовцы идут фашисты... а остальные - "Партия сказала надо - комсомол ответил есть!" crying
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:31
        +1
        Цитата: Корона без вируса
        А чего это НЕ делить?! 90+ процентов ВСУ - это такие же мобики, как и наши..

        Только добивают российских раненых и именно ВСУ. Видео наверно просмотрели.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:01
    0
    Азов это "гвардия экстракшн", а не наступления. Не надо отбирать заслуженное название. А про реинкарнацию этого нацбата то вспомните 6-ю армию Вермахта, каждый следующий вариант был хуже предыдущего.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:26
      +1
      Цитата: Лешак
      каждый следующий вариант был хуже предыдущего.

      " Билецкий заявил, что «его» «Азов»* к перебрасываемому «Азову»* никакого отношения не имеет, и что новый «Азов» - проект «высших чиновников» " . Судя по поговорке - В сортах го.на не разбираемся , поэтому мочить нужно и тех и этих .
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:01
    0
    это тех кого отпустили и афоны дали ?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:25
      -1
      Цитата: opuonmed
      это тех кого отпустили и афоны дали ?

      они самые
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:06
    +1
    Как то странно последнее время ,перед свиданием с бандерой ,его поклонники собираются в кучку.Умирать так что ли веселее,не так страшно.А с айфонами ,всё просто ,все деньги за Челси у Абрамовича отобрали в фонд помощи Украине - нацистской краине.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:36
      +1
      Судя по видео из Артёмовска ,боевики в плен не сдаются .Видео интересное на складе,там где пулемёт Браунинг Утёсом обзывают.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:18
    0
    радикал Билецкий заявил, что «его» «Азов»* к перебрасываемому «Азову»* никакого отношения не имеет, и что новый «Азов» - проект «высших чиновников»,

    Тот "Азов" или другой "Азов" не будем разбираться в сортах дерьма. sad
  7. andelc
    andelc Сегодня, 20:50
    0
    Калина - из морпехов, а не из Азова, исправьте
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:51
    0
    Ну я же говорил... Штурмовички Эрнеста Рема...
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:19
    0
    отдельно взятые его представители всё же избежали заслуженного наказания и были отправлены в Турцию
    и снабжены айфонами каким-то дядькой, имеющим в т.ч. и российское гражданство.