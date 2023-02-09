Очередной «ребрендинг» претерпел батальон-полк-бригада-«что-то ещё» «Азов», в сортах которого перестают разбираться уже на самой Украине.
Напомним, что пару недель назад на Украине проявил себя скандал, когда власти заявили о переброске подразделений «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) в район Бахмута (Артёмовска). Тогда небезызвестный радикал Билецкий заявил, что «его» «Азов»* к перебрасываемому «Азову»* никакого отношения не имеет, и что новый «Азов» - проект «высших чиновников», который введён в состав сухопутных войск.
Теперь появилась информация о том, что полк «Азов»* структурно превращён в бригаду в составе Нацгвардии Украины. Добавляется, что новая бригада вошла в число девяти бригад под общим названием «гвардия наступления».
Киевский режим продолжает заявлять, что готовит масштабное наступление, которое «начнётся сразу же, как только Запад поставит обещанные системы вооружения, включая танки. Сначала говорилось, что наступление может начаться в марте, теперь «переносится» на апрель.
Одновременно с этим эксперты считают, что ни март, ни апрель не лучшее время для использования тяжёлых натовских танков на русских чернозёмах Донбасса и Украины.
Напомним, что костяк нацистского формирования «Азов»* был разбит в Мариуполе. Правда, отдельно взятые его представители всё же избежали заслуженного наказания и были отправлены в Турцию в рамках многократно запрашиваемой процедуры «экстракшн». Среди отправленных в Турцию главарей «Азова» - боевики с позывными Редис и Калина.