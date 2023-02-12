Военное обозрение
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Армия постукраинского будущего

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Армия постукраинского будущего
Источник: t.me/Ugolok_Sitha



Новое или хорошо забытое старое?


С начала специальной военной операции скоро пройдет год, и это повод подвести итоги.

События, разворачивающиеся на Украине с 24 февраля 2022 года, окажут влияние на тактику и методы строительства вооруженных сил по всему миру. В этом смысле локальный по масштабам конфликт явно перерос в глобальное событие.

Украина 2022–2023 показала трансформацию значения танков на поле боя. Боевую технику уже неоднократно хоронили, в особенности на Западе. Британцы за ненадобностью на треть сократили численность парка Challenger 2, но уже в начале 2023 года пообещали Зеленскому танки. Просто потому что без них никак. И не стоит думать, что танки нужны только в специфических условиях СВО.

На Западе циркулирует подобное мнение, дескать «отсталая» российская армия воюет с не менее отсталой украинской, и поэтому танки здесь самая боеспособная сила. Первую точку в этом поставила Норвегия – 3 февраля власти объявили о закупке сразу 54 Leopard 2A7. Еще на 18 объявлен опцион. Интересно, что вокруг контракта (который пока еще не подписан) сломано немало копий.

С одной стороны, противник сделки министр обороны королевства Эрик Кристофферсен настаивал на вертолетах, как на эффективных противотанковых средствах. На чиновника произвели большое впечатление украинские сводки, по которым они уже несколько раз уничтожили парк российской бронетехники дронами, ПТРК и гранатометами.

Гораздо ближе к реальности глава оперативного штаба норвежской армии Ингве Одло, заявивший, что альтернативы танкам нет и в ближайшие 15–20 лет не предвидится. Является ли танковый порыв Норвегии единичной акцией или в ближайшее время мы увидим настоящее «танковое ралли» стран НАТО, покажет время. Но ясно одно – несмотря на очевидную уязвимость, именно танк обеспечивает самую мощную и самую эффективную поддержку пехоте. Особенно в условиях нехватки оперативной артиллерийской поддержки.

По такой схеме используют танки самые боеспособные формирования российской группировки – ЧВК «Вагнер». Танковый штурм хорошо укрепленных позиций националистов сейчас возможен только с дистанций, превышающих эффективную дальность работы легкой противотанковой техники. Роль танка как эффективного средства прорыва обороны противника утрачена, но бронемашину пока рано списывать со счетов.


Новая бронетехника Российской армии неизбежно будет тяжелеть и избавляться от умения плавать. А пока действуют вот так. Источник: t.me/Ugolok_Sitha

Второй особенностью конфликта стала фактическая бесполезность активных систем защиты бронетехники. Прежде всего, из-за её отсутствия как в ВСУ, так и в Российской армии. Для войны с партизанскими группировками, например, израильтян с палестинцами, КАЗ подходит. Но когда количество и качество противотанковой техники превосходит все разумные пределы, активная защита кажется дорогостоящей игрушкой. Средства, которые потрачены на разработку, испытания и постройку подобных изделий, следовало потратить на усовершенствование пассивной и динамической защиты.

Посмотрите, как ощетинились танки СВО блоками ДЗ. Концепция дифференцированного бронирования в реалиях спецоперации оказалась ошибочной – идеальная бронемашина с бортов должна быть защищена лишь чуть слабее фронтальной проекции. Хорошо, что это осознают российские танкостроители, и новые танки оснащены солидными блоками бортовой ДЗ. В частности, обильно сдобрены динамической защитой обновленные Т-72Б1. Понимают это и в НАТО.

Турки из Roketsan предлагают дополнительные пакеты динамической брони для Leopard 2A4 и Т-72. Уверяют, что закроют броню от «Корнетов», «Конкурсов», TOW-2A и прочих убийц танков. Как только на линии фронта появятся более совершенные западные машины, дойдет очередь и до них. Аксиома такова – сейчас танк не приспособлен для общевойскового боя, прежде всего за счет уязвимости, поэтому применять его приходится по-новому. Дальнобойная тяжелобронированная снайперская винтовка, способная на уничтожение целых подразделений противника – сравнительно новое амплуа танка.

Мифы, развенчанные спецоперацией


Боевые действия против националистического режима показали, что далеко не всегда техническое превосходство гарантирует быструю победу. Российская армия последние годы твердо занимала второе место в мировых рейтингах, а ВСУ плелись в конце третьего десятка. Во многом такое подавляющее превосходство определялось наличием у России высокоточного оружия и мощных ВКС.

Спецоперация показала, что одними крылатыми ракетами и «Искандерами» ситуацию не переломить – это лишь дополнительная сила на поле боя, не более того. И, вероятнее всего, серьезно переоцененная. Зададим себе риторический вопрос. Не стоило бы в свое время в два-три раза уменьшить численность «Калибров» за счет пяти-шестикратного наращивания парка «Гераней» с «Ланцетами»? Наличие столь длинной руки, которую обеспечивают крылатые ракеты, слишком дорого обходится.


Авиация так и не стала движущей силой наступления. Источник: t.me/Ugolok_Sitha

С Российской авиацией ситуация, пожалуй, самая парадоксальная. Одни из самых сильнейших в мире ВВС вынуждены выполнять вспомогательные функции, в основном поддерживая штурмовые подразделения на переднем крае. И это, к примеру, на дорогостоящем Су-34, предназначенном совсем для других условий. Объекты коммуникации в глубине обороны противника Российские ВКС поражать на данный момент не в состоянии.

Украине прижать наши самолеты к земле удалось сравнительно недорого. Сохранившиеся очаговые зоны ПВО вкупе с постоянной информационной поддержкой НАТО позволяют многое. При этом собственные ВВС у противника практически отсутствуют. Армейская авиация России, наоборот, показала себя главной трудягой в небе Украины. Похоже, именно Ми-28 и Ка-52 станут ведущими охотниками на современные образцы натовских танков.

Танки не собираются на покой, о чем было сказано выше, но рано хоронить и артиллерию. Некоторые эксперты считали пушки и РСЗО умирающими игроками современной войны. В России практически не велись работы по совершенствованию буксируемой артиллерии – в итоге приходится воевать откровенно перетяжеленными и металлоемкими в производстве орудиями. И это только один из моментов.

С самоходной техникой ситуация не намного лучше. Во многом обстановку на фронтах весны-лета 2022 года спасла российская артиллерия и снаряды советского периода. Выйти на уровень расхода боеприпасов того времени не удалось до сих пор. Масштабная реформа отечественной артиллерии должна стать главным ориентиром постукраинского будущего.

Второе дыхание обретают инженерные войска. Точнее – фортификационное искусство. Как оказалось, эшелонированная и хорошо бетонированная оборона ВСУ на донецком направлении – это чрезвычайно крепкий орешек, который Россия не может расколоть уже почти год. Но это играет в обратную сторону. На данный момент инженеры на ключевых направлениях создали крепкую линию оборону, и с прошлой осени мы не видим удачных наступлений ВСУ.

Большие вопросы возникают и к концепции молниеносных спецопераций. Речь о применении хорошо вооруженных и обученных подразделений спецназа и десанта. Высокоточное оружие и численное превосходство противника вкупе со слабой «броней» спецназовцев во многом нивелирует преимущества элиты армии. Пехота вновь становится царицей полей, но и здесь есть свои нюансы. HIMARS и прочее управляемое оружие противника сделали очень опасным применение крупных локализованных группировок с высокой плотностью сил.

Проще говоря, сейчас практически невозможно создать ударный кулак для прорыва обороны. Сначала его отследит разведка НАТО, а потом он попадет под концентрированный огонь высокоточного оружия. Рассредоточенность личного состава и техники кажется выходом из ситуации, но это требует координации войск на совершенно другом уровне. Справедливо это и для первичных тактических подразделений – соблюдение дистанция между бойцами не менее 15 метров уже спасло немало жизней.

Ударные действия в плотных боевых порядках придется отложить подальше как убийственно опасные. Первыми это поняли, очевидно, командиры и бойцы ЧВК «Вагнер», что уже выразилось в немалых тактических успехах Российской группировки. Именно поэтому мы не видим кавалерийских охватов противника с последующим окружением – для этого придется сконцентрировать массу техники и личного состава. Выдавливание ВСУ, которое некоторые комментаторы называют бессмысленными лобовыми атаками, как раз и является примером новой тактики.

В Российском Генеральном штабе также озаботились тактикой и стратегией войн будущего. Очевидно, что учетом реалий спецоперации на Украине. В одном из номеров военно-теоретического журнала «Военная мысль» прозвучала характерная мысль –

«при сохранении значения количественного соотношения сил противоборствующих сторон его качественные показатели смещаются от технических параметров к социальным».

Разберем на примере атакующего подразделения мотопехоты. На самом деле не столь важно, в какой модели боевой машины рота или батальон идет в бой. На БМП-2 или БМП-3, на Т-72Б3 или Т-90М.

Кстати, именно поэтому мы не увидим в спецоперации новейшие танки «Армата» и САУ «Коалиция». Гораздо важнее «ситуационная осведомленность, оперативность и рациональность делегирования прав на применение оружия, адаптивность управления, активность, работоспособность, обученность, слаженность и опытность личного состава». И вот здесь на первый план выходят гражданские технологии, которые уже оказывают немалую поддержку армиям по обе стороны фронта.

Немного о соотношении «стоимость-эффективность» гражданского hi-tech. Так получилось, что спецоперация превратилась в соревнование, кто дальше, больше и точнее доставит взрывчатку противнику. Не кто больше займет территории, а кто больше убьет и покалечит противника. Это неудивительно – любой статичный фронт рано или поздно приходит к этому. Наверное, впервые в истории современные мирные технологии позволили максимально удешевить и упростить процесс. Для примера рассмотрим американский дрон-камикадзе Switchblade 300, стоимостью в 6 тыс. долларов.

Сравнительно недорого, надо отметить. Но украинские FPV-дроны с подвешенными противотанковыми гранатами стоят чуть более 350 долларов. Сравнивать стоимость и убойную силу этих образцов совершенно бессмысленно – возможно, именно поэтому в честь Switchblade на Украине не назвали еще ни одного ребенка.

А вот сугубо гражданский Starlink у националистов уже возведен в разряд культовых явлений. И это также пример мимикрии гражданских технологий под военные нужды. Пресловутая «адаптивность управления, активность, работоспособность, обученность, слаженность и опытность личного состава», о которой идет речь в издании Генштаба РФ, невозможна без широкого применения гражданских технологий. На разработку военных аналогов зачастую просто нет времени.

В название вынесена идея об армии постукраинского будущего. Остается надеяться, что Российская армия самой первой впитает в себя все инновации еще до крушения киевского режима.
Автор:
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16 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 05:07
    -10
    война на Украине показала полную несостоятельность и неспособность защитить Россию маленькой, наёмной, то есть продажной армией.

    России нужна массовая, подлинно народная армия по типу Красной Армии, мотивированная на защиту Отечества не только деньгами, а долгом перед Родиной, предками и потомками.

    Защита Отечества должна стать конституционной обязанностью всех взрослых граждан РФ - мужчин и женщин как в Израиле.

    Каждый взрослый человек в России, независимо от пола и возраста должен быть подготовлен к обороне страны.

    Необходимо срочно принять федеральный закон о всеобщей воинской обязанности - ввести обязательную военную службу для всех мужчин сроком на 36 месяцев, для всех женщин - сроком на 18 месяцев.

    Меньший срок срочной службы не обеспечивает надлежащее качество подготовки резервов.

    Количество отсрочек от призыва на военную службу должно быть сокращено до положений Закона СССР 1967 года, альтернативную службу должны проходить исключительно лица, признанные негодными к военной службе.

    Установить полный запрет на приём на государственную гражданскую службу, муниципальную службу и на службу в правоохранительных органах РФ, на избрание в законодательные органы власти и на выборные должности государства всех уровней лиц, не прошедших срочную военную службу.

    Отслужившие срочную службу граждане РФ должны получить право поступления без вступительных экзаменов на бюджетные места в любой ВУЗ России по их выбору и возможность получить во время срочной службы гражданскую специальность, смежную с военной специальностью.

    Вооружённые Силы РФ по штату мирного времени должны состоять из частей постоянной, полной боевой готовности численностью два миллиона человек личного состава.

    В период военного положения мобилизационная система и запас, резерв Министерства обороны РФ должны быть отлажены как часы таким образом, чтобы в случае военной необходимости за две - три недели увеличить и обеспечить всем необходимым численность личного состава Вооружённых Сил РФ до пяти миллионов человек.
    1. курвиметр
      курвиметр Сегодня, 05:54
      +2
      Воевать должны профессионалы, воины по духу и призванию...
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 06:02
      +3
      Цитата: DefenderofTruth
      России нужна массовая, подлинно народная армия по типу Красной Армии, мотивированная на защиту Отечества не только деньгами, а долгом перед Родиной, предками и потомками.

      Красная армия была Красной , то есть она сражалась за Советскую власть и социализм. Чем Вы сейчас будете мотивировать людей служить 3 года ? Необходимостью умереть за доходы Абрамовича, или часы Пескова ? Для того чтобы создать армию " по типу" Красной нужно все-то ничего- сменить власть и общественный строй.
      И потом весь смысл реформы армии как раз и заключался в идее уйти от народной ,массовой армии к маленькой контролируемой наемной армии. И Вы думаете что люди которые находятся у власти и проводили эту реформу теперь сами же начнут менять все в обратном направлении ? Этого не будет,поэтому Ваши предложения практически нереализуемы.
      Цитата: DefenderofTruth
      Отслужившие срочную службу граждане РФ должны получить право поступления без вступительных экзаменов на бюджетные места в любой ВУЗ России по их выбору

      У Вас даже внутри Ваших предложений противоречия. Ведь служить по Вашему будут вообще все граждане РФ. Тогда получается что 100 % населения получат право поступить в любой ВУЗ да еще и по своему выбору.
      100 % охват населения высшим образованием причем все учатся в МГУ.....
      1. ААК
        ААК Сегодня, 06:59
        +2
        Словоблуд, коллега, Вы неплохой, но, как говорится, есть нюанс... Родина и в широком понятии, и в узком - родные, близкие, место где родился и многое-многое другое, остаётся неизменным и при Сталине и при Путине, не взирая на "буратин"... особенно, когда у наших противников задача не меняется - уничтожить всё, что нам дорого, коллега Дефендер во многом прав, для жизненности нужно всего-лишь немного подкорректировать отдельные пункты... а что до разных ценностей - то при Сталине только за власовцев воевали более полумиллиона как-бы советских граждан, не считая ещё бОльшее количество всяких полицаев и прочих предателей и изменников Родины, главное - это активная позиция самогО народа, а не слепое уряканье при любой из систем
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:09
    0
    Не смог совместить так сказать заголовок и саму статью. А какая она армия постукраинского будущего?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
      +1

      ASAD (Николай)
      Сегодня, 05:09
      НОВЫЙ
      0
      Не смог совместить так сказать заголовок и саму статью. А какая она армия постукраинского будущего?
      Вот и я не увидел ничего общего с заголовком, и самой статьей. От слова совсем. И главное - а будет ли вообще " Армия постукраинского будущего"? request
      1. ААК
        ААК Сегодня, 07:04
        -1
        А пока такой армии ещё нет и не скоро будет, вначале надо решить с территорией и населением как-бы украины, вот тогда и будет постукраинская армия, для неё сейчас практически нет генералов, а также недостаточно офицеров и солдат, про технику я даже и не говорю ... слишком много, к сожалению, у нас ненужных процессов в коллективной "голове", ведь от неё и случается максимум негативных процессов для "рыбы"...
  3. RusKosTen
    RusKosTen Сегодня, 06:20
    +2
    Добрый день.
    СВО идёт по сценарию Первой Мировой войны исключительно по политическим причинам. Именно поэтому в данной ситуации рулит то, что находится "на земле": танки, пехота, огонь артиллерии...
    Как только в первые месяцы СВО уничтожили бы всю логистику доставки военных грузов с западной границы именно этими "переоценненными" средаствами: Искандерами, Калибрами, X-101 и т.д. то и продавливание обороны ВСУ проходило бы кратно легче. И сейчас бы не шел разговор о усилении брони танков, а говорили что ракет бы больше надо. Логистика ВСУ не нарушена от слова совсем. Откуда у них топливо?
    Если бы СВО было не танцем с бубнами, а война-война, всё давно было бы кончено. Кому-то кто-то наверху упорно не даёт сделать то, что надо сделать:
    - Сбивать спутники над Украиной.
    - Топить корабли с военными грузами, идущими в Одессу и Николаев (Здравствуй, зерновая сделка)
    - Уничтожить логистические транспортные узлы на западе Украины.
    - Перекрытить поступление топлива, т.е. перебить все трубопроводы на Украину.
    - А если того, что перечислино выше, окажется мало и кое-кого не вразумит, можно и по аэродрому Жешеву нанести удар, желательно с минимальными количеством жертв, ну и дело обставить так, как с северными потоками: лицо кирпичем с фразой "а кто же это сделал?".

    Глядишь, и СВО превратилась бы в семедневную войну с совершенно другими выводами по родам войск, а не превратилось бы в гражданскую войну-мясорубку.
  4. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 06:24
    +3
    Кто будет создавать эту армию?
    Государство- тогда всеобщая повинность и т.д.это можно осуществить. Берёт на себя разработку и производство оружия и всего прочего для войск , в необходимом количестве.
    ЧВК-тогда Государство только оплачивает контракт а частник делает всё сам.
    Патриотизм понятие относительное- это показали орденоносцы ,лауреаты и прочие публичные люди. Почему крестьянин или рабочий должен идти защищать и отвоёвывать то что НАРАБОТАЛИ эти патриоты.
    Создавать и контролировать АРМИЮ обязано ГОСУДАРСТВО.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +1
    Не стоило бы в свое время в два-три раза уменьшить численность «Калибров» за счет пяти-шестикратного наращивания парка «Гераней» с «Ланцетами»?
    Странный вопрос задал автор - увеличить одно за счет уменьшения другого. А параллельно наращивать то и другое может будет эффективнее? Что-то обратное хрущевской перестройки армии. Когда было объявлено, что артиллерия, танки, корабли уже не решают главенствующей роли, т.к. у нас есть ракеты. Итог: массовое сокращение офицерского состава, военных специалистов и ослабление армии.
    1. дядя влад
      дядя влад Сегодня, 07:26
      0
      Калибры уже старая разработка ,Герани не видел а проспект Ланцета видел на Армии лет 4-5 назад Причем был только проспект на бумаге,без макета.И что тут наращивать и что уменьшать.Калибры и Ланцеты -это разное оружие ,для разных войн.
  6. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:56
    +2
    Второй особенностью конфликта стала фактическая бесполезность активных систем защиты бронетехники. Прежде всего, из-за её отсутствия как в ВСУ, так и в Российской армии.
    Странная логика - нету, вот и бесполезно, вот и ни к чему... Очень странная.
  7. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 07:07
    -1
    Роль танка как эффективного средства прорыва обороны противника утрачена

    Как было уже отмечено в комментариях, в условиях глобального конфликта, а не в тех, когда наши войска берегут, насколько это возможно, гражданское население и инфраструктуру, БД пойдут по другой схеме и по другим правилам. И танки - единственное средство прорыва обороны противника при применении на поле боя ТЯО. Так что роль танка не утрачена. Спутники, самолеты-разведчики будут уничтожаться. Артиллерию ТЯО не пощадит. О пехоте и говорить нечего.
    Армия постукраинского будущего должна быть, прежде всего, готовой к любым изменениям. К любым неожиданностям, насколько это возможно. Руководство войсками должно уметь быстро перестраивать эти самые войска в зависимости от обстановки. Офицеры среднего звена должны быть инициативными, понимать как стратегическую, так и тактическую обстановку. И действовать не только по приказу сверху, но и самостоятельно, принимая решения, позволяющие поставить противника в тупик, дающие преимущество собственному подразделению.
    Главное, как это было, есть и будет, не техника, а люди, которые ей управляют.
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:08
    0
    Какая будет армия? Такая же, как и сейчас, никто не хочет смотреть на мир без призмы розовых очков. А те единицы кто хочет, за рога и в стойло......Телевизор нам природу заменил.
  9. squid
    squid Сегодня, 07:11
    -1
    "Второй особенностью конфликта стала фактическая бесполезность активных систем защиты бронетехники. Прежде всего, из-за её отсутствия как в ВСУ, так и в Российской армии."

    Гениально! А еще бесполезны (с российской стороны) ударные беспилотники, нормальные самолеты дрло, закрытая цифровая связь, спутниковая группировка и т. д. и т. п. По той же причине.
  10. squid
    squid Сегодня, 07:23
    0
    "Не стоило бы в свое время в два-три раза уменьшить численность «Калибров» за счет пяти-шестикратного наращивания парка «Гераней» с «Ланцетами»?"

    производство калибров надо было только увеличивать, а "гераней" до сво вообще не было. да и сейчас они производятся известно где.
    если автор задним числом хочет выкинуть из военного бюджета чтото ненужное ради чегото нужного - то начинать надо не с калибров, а с - барабанная дробь - столь любимого на этом сайте ФЛОТА. вот уж действительно самая бесполезная категория расходов. при том что и самая большая - до 36% всех военных расходов в отдельные годы. больше чем на всю сухопутную армию, на минуточку. при том что здешним сектантам и этого мало - им подавай еще и авианосцы (такие нужные на украине!), да побольше и подороже.