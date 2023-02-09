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Глава Минобороны Украины Резников заявил о «лишении» России господства в Чёрном море

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Глава Минобороны Украины Резников заявил о «лишении» России господства в Чёрном море

Украина лишила Россию господства в Черном море, нанеся поражение Черноморскому флоту. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.


В Одессе состоялась совместная пресс-конференция министров обороны Украины и Литвы Алексея Резникова и Арвидаса Анушаускаса. Глава украинского военного ведомства рассказал, как доблестные ВСУ и ВМС Украины обороняли Одессу и черноморское побережье страны от российского флота. По словам Резникова, умелые действия украинского флота лишили Россию господства в Черном море.

Отвечая на вопросы журналистов. Резников поведал, что на сегодняшний день российские корабли опасаются подойти к побережью, поскольку его прикрывают противокорабельные комплексы "Нептун" и "Гарпун". Подойти по суше к Одессе у российских войск тоже нет шансов, поскольку нет поддержки от кораблей. Таким образом, Одессе ничего не угрожает, тем более, что российские войска "отброшены" на левый берег Днепра.

(...) для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", (...) плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря до Одессы в них я не вижу ни одного шанса

- заявил украинский министр.

Присутствовавший на пресс-конференции литовский министр обороны заявил о непоколебимой поддержке Украины и вере в то, что Украина "непременно победит" Россию. Ну, и еще и военной помощи пообещал.
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31 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:29
    +6
    Одессу в труху ,кто то захотел?А кто калибры по неньке запускает беспрепятственно.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 20:35
      -15
      А разобраться то так оно и есть.... Змеиный не просто так ведь отдали... Черноморский флот реально обкакался..
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 20:49
        -2
        умелые действия украинского флота лишили Россию господства в Черном море

        и какие умелые действия и какого флота? Скрытно поставили английские противокорабельные ракеты. Фактически потопили англичане, как американцы АПЛ Курск в своё время.
        Так можно и авианосную группу штатовского флота на дно пустить.
      2. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 20:49
        +1
        он простреливается с берега.. что бы брать змеиный нужен десант и брать Одессу. на данный момент это не очень реалистично.. в Черном море с учетом закрытия пролива имеют вес только ЧФ и Флот Турции остальные просто находятся
      3. tun5t
        tun5t Сегодня, 21:11
        -4
        ... Черноморский флот реально обкакался..
        Это если не деликатничать - флагман "Москва" так же утонул... уже спустя год любой знает - Россия вообще не готова была начинать противостояние, не в руководстве страны, не в армии никто и представления не имел с чем столкнутся на территории украины. У них началась защита отечества, а наши пёрли как на сафари, всякие Z и V придумали, пиарщики блин. История на Руси всегда одна - в начале любой войны , тупо нежданчик, во что влезли, никто не знает!
        Единственный кто внушает доверия сейчас, так это Пригожин со своим ЧВК Вагнер.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:45
      +1
      Присутствовавший на пресс-конференции литовский министр обороны заявил о непоколебимой поддержке Украины и вере в то

      Этим все сказано ха ха ха
      И особенно ,если посмотреть на этого лысого черта с адвокатской фамилией Резник off wink
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:45
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Одессу в труху ,кто то захотел?А кто калибры по неньке запускает беспрепятственно.


      В Одессе и так конец света.Одесский ДТЭК установил график в городе и соседних районах — восемь часов без света, два часа с ним.

      "Одесса на "особом счету". Свет 2 через 10 только у нас. Мабуть, от большой и светлой любви. День, ночь уже не важно. Тьма...";

      "То, что сейчас происходит со светом в Одессе — это совсем уже полная ж..а. Хуже ситуация только с принудительной мобилизацией. Мужиков на улицах больше нет. Нигде нет. Одни бабы и старики";

      "Это ужасно,когда отключают свет и полдня сидишь в темноте. Но ведь они куда-то девают это электричество. Начинаешь думать, что распродают налево. Это Одесса, детки...";

      "Толкают электричество в Молдову, Румынию и Болгарию";

      "Одесский ДТЭК, сообщил, что сегодня и далее (т.е бессрочно, они оставляют за собой право издеваться над нами!!!) будет действовать график 2 через 8!! Я не понимаю, чего они добиваются!!???Людей в зиму оставить без света и многих без тепла, стариков без возможности передвижения, если высотки и лифт не работает?? Неужели сиюминутные заработки важнее, чем вероятность возможности взорвать ситуацию. Люди на гране, уже открыто говорят о геноциде одесситов!!Что за 2 часа можно сделать????? При этом сияют дома, которые все эти три месяца не знали, что такое быть без света сутками!! Нет слов!!Боюсь да же думать, как выживают те, у кого все на электричестве!!" — пишут одесситы в соцсетях.

      https://antifashist.com/item/genocid-odessitov-prodolzhaetsya-zhiteli-poluchayut-svet-po-grafiku-vosem-chasov-bez-sveta-dva-chasa-s-nim.html
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А кто калибры по неньке запускает беспрепятственно.

      По официальной украинской версии Мы их мочим исключительно силами ПВО. Всем давно известно, что Калибры у нас закончились давным давно. Ну дайте хотя бы пару секунд насладиться Российскому ПВОшнику украинской пропагандой bully
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 20:30
    +7
    А вообще, могли бы и циркон запустить по конференции, чтобы не забывались...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:49
      -2
      Цитата: K._2
      А вообще, могли бы и циркон запустить по конференции, чтобы не забывались...

      Могли бы и что нибудь подешевле ..Но смысла нет на этих червей тратить .
      Пусть живут пока ,они нам нужны для допроса и показаний в будущем мировом Суде над англосаксами hi
  3. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:32
    +3
    Есть хорошая русская поговорка "Делят шкуру не убитого медведя". И есть украинская поговорка "Не кажи гоп пока не перепрыгнешь". Совсем боятся перестали или наоборот от страха всякую чушь несут.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:33
    +13
    Врать конечно, на Украине, умеют. В этом им не откажешь. Но косяки командования флота, на начальном этапе операции, тоже дали немалый повод для таких заявлений. А что касается Одессы то она обязательно будет российской.
  5. Серега Валентинович
    Серега Валентинович Сегодня, 20:33
    -1
    Кто то ещё слушает это хрю, и реагирует?
  6. Vert
    Vert Сегодня, 20:40
    0
    Как только освободят Одессу -капец войне 404 не нужна буде ни кому от слова совсем.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 20:54
      +2
      Поэтому ее не освобождают (сарказм).
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 20:41
    +5
    Ну в общем он прав. После понесенных потерь ЧФ не покидает базу и сидит в Севастополе как порт-артурская эскадра. Чем она закончила все помнят?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Ну в общем он прав. После понесенных потерь ЧФ не покидает базу и сидит в Севастополе как порт-артурская эскадра. Чем она закончила все помнят?

      Ща Вас заминусуют ))))) хотя я Вам поставил плюсик good drinks Нельзя с 1 декабря 2022 года разглашать такие сведения согласно приказу ФСБ laughing Это же сейчас государственная тайна ведь belay feel
    2. Карат
      Карат Сегодня, 20:56
      -2
      Цитата: Евгений Иванов_5
      осле понесенных потерь ЧФ не покидает базу и сидит в Севастополе как порт-артурская эскадра. Чем она закончила все помнят?


      Сравнение не в тему. Порт-Артурская эскадра находилась в осаждённой крепости. Севастополь осаждён украинскими войсками? И так разноречий сотни. Мог любой корабль в порт-артуре выстрелить по токио? А ЧФ может закидать киев калибрами.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:04
        -1
        А ЧФ может закидать киев калибрами.

        Может, но не закидывает. Саботаж?
  8. cniza
    cniza Сегодня, 20:42
    -1
    Присутствовавший на пресс-конференции литовский министр обороны заявил о непоколебимой поддержке Украины и вере в то, что Украина "непременно победит" Россию. Ну, и еще и военной помощи пообещал.


    Ну да , мощнейшая поддержка...
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:45
    0
    Прав, дядя или не прав, время покажет. Но все мы знаем, на каждую хитрую пятую точку найдётся инструмент с винтом.
    Ну, не поверю я никогда, что Россия не развяжет Николаев - Одесский узелок. Рано или чуть попозже. Или разрежет!!!
  10. Касатик
    Касатик Сегодня, 20:49
    +2
    ЧФ господствовал на Черном море до развала СССР. Последовавший раздел привел к тому, что сейчас господство у МВС Турции. Турки как в количественном, так и в качественном отношении там рулят. А если добавить то, что именно они владеют Босфором, то больше и говорить не о чем.
  11. Простой
    Простой Сегодня, 20:52
    0
    Кстати, проскакивала инфа, что НАТО планирует провести учения в Черном море в этом году
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:58
    -3
    Цитата: Корона без вируса

    Ща Вас заминусуют ))))) хотя я Вам поставил плюсик good drinks Нельзя с 1 декабря 2022 года разглашать такие сведения согласно приказу ФСБ laughing Это же сейчас государственная тайна ведь belay feel

    А счастья-то сколько... полные штаны! Ну хоть как-то себя обозначить, когда в миру никто в упор не замечает))
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:07
      -2
      Цитата: Tagan
      Цитата: Корона без вируса

      Ща Вас заминусуют ))))) хотя я Вам поставил плюсик good drinks Нельзя с 1 декабря 2022 года разглашать такие сведения согласно приказу ФСБ laughing Это же сейчас государственная тайна ведь belay feel

      А счастья-то сколько... полные штаны! Ну хоть как-то себя обозначить, когда в миру никто в упор не замечает))

      Ну может Вас на ВО и никто и не замечает, спорить не буду... feel
      А вот лично у меня уже есть фан-клуб, которым нравится моя новогодняя сказка с продолжением "Теперь ты в Армии" laughing wink hi
  13. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 21:02
    0
    Глянул заголовок и вообразил, что украинцы втихаря авианосец или линкор смастерили. Такие, что обалдеть не встать. Оказалось, все совсем в другой плоскости. Звуковой.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 21:46
      0
      *Глянул заголовок и вообразил, что украинцы втихаря авианосец или линкор смастерили. Такие, что обалдеть не встать.*.
      Чем вас *Украина* не устраивает..
  14. Комментарий был удален.
  15. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:10
    0
    Адвокат не знает что такое господство в море, так что не судите строго. Пока не судите, его в любом случае требунал ждет и господство на отдельно стоящем столбе.
  16. Cure72
    Cure72 Сегодня, 21:19
    +1
    как доблестные ВСУ и ВМС Украины обороняли Одессу и черноморское побережье

    Подорвав 2 румынских и один турецкий корабли ? laughing
  17. Гукетлов_Заур
    Гукетлов_Заур Сегодня, 21:32
    0
    Резников - это Резников. Балабол ,- и Одесса не его уже)))
  18. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:01
    0
    Цитата: Корона без вируса

    Ну может Вас на ВО и никто и не замечает, спорить не буду... feel
    А вот лично у меня уже есть фан-клуб, которым нравится моя новогодняя сказка с продолжением "Теперь ты в Армии" laughing wink hi

    Корону свою картонную поправьте, гражданин сказочник. Мне, в отличие от вас, нет необходимости выпрыгивать из штанов, чтобы непременно на ВО "блеснуть", а уж тем более таким образом как вы, и подавно.