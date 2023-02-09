Глава Минобороны Украины Резников заявил о «лишении» России господства в Чёрном море

Украина лишила Россию господства в Черном море, нанеся поражение Черноморскому флоту. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
В Одессе состоялась совместная пресс-конференция министров обороны Украины и Литвы Алексея Резникова и Арвидаса Анушаускаса. Глава украинского военного ведомства рассказал, как доблестные ВСУ и ВМС Украины обороняли Одессу и черноморское побережье страны от российского флота. По словам Резникова, умелые действия украинского флота лишили Россию господства в Черном море.
Отвечая на вопросы журналистов. Резников поведал, что на сегодняшний день российские корабли опасаются подойти к побережью, поскольку его прикрывают противокорабельные комплексы "Нептун" и "Гарпун". Подойти по суше к Одессе у российских войск тоже нет шансов, поскольку нет поддержки от кораблей. Таким образом, Одессе ничего не угрожает, тем более, что российские войска "отброшены" на левый берег Днепра.
(...) для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", (...) плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря до Одессы в них я не вижу ни одного шанса
- заявил украинский министр.
Присутствовавший на пресс-конференции литовский министр обороны заявил о непоколебимой поддержке Украины и вере в то, что Украина "непременно победит" Россию. Ну, и еще и военной помощи пообещал.