Глава Минобороны Украины Резников заявил о «лишении» России господства в Чёрном море

(...) для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", (...) плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря до Одессы в них я не вижу ни одного шанса

Украина лишила Россию господства в Черном море, нанеся поражение Черноморскому флоту . Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.В Одессе состоялась совместная пресс-конференция министров обороны Украины и Литвы Алексея Резникова и Арвидаса Анушаускаса. Глава украинского военного ведомства рассказал, как доблестные ВСУ и ВМС Украины обороняли Одессу и черноморское побережье страны от российского флота. По словам Резникова, умелые действия украинского флота лишили Россию господства в Черном море.Отвечая на вопросы журналистов. Резников поведал, что на сегодняшний день российские корабли опасаются подойти к побережью, поскольку его прикрывают противокорабельные комплексы "Нептун" и "Гарпун". Подойти по суше к Одессе у российских войск тоже нет шансов, поскольку нет поддержки от кораблей. Таким образом, Одессе ничего не угрожает, тем более, что российские войска "отброшены" на левый берег Днепра.- заявил украинский министр.Присутствовавший на пресс-конференции литовский министр обороны заявил о непоколебимой поддержке Украины и вере в то, что Украина "непременно победит" Россию. Ну, и еще и военной помощи пообещал.