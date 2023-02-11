Сбер в Крыму – не всерьёз и не надолго?

Вот новый переход

Кто заплатит за банкет?

Не первое пришествие

«первые банкоматы его специалисты уже установили в ряде городов региона».

На днях стало известно о возвращении в Крым российского Сбербанка. Не знаем, стоит ли напоминать, что ещё в украинском Крыму этот ведущий коммерческий банк, да и не он один, работал, и работал неплохо. По крайней мере, у российских туристов серьёзных финансовых проблем за время пребывания там не возникало.Дальше наступил период межвременья, когда присоединение Крыма к России вынудило многих, в том числе и Сбербанк, дать задний ход. Понятно, что под давлением санкций, но сути дела это не меняло. Крымские отделения и банкоматы Сбера были собраны на выход в считанные дни, как только стало ясно, что при ином раскладе давления из-за рубежа не избежать.Руководитель Сбера Герман Греф прикрывал всё это заботой о миллионах клиентов банка, санкции против которого реально могли ударить и по ним. Итог известен – с финансами на полуострове всё стало намного сложнее. Туристы из России ехали в Крым с пачками наличных, а бизнес крутился, как мог и где возможно, вплоть до Турции и той же Украины.Тылы Сбера, а также других крупнейших российских кредитных организаций, как правило, с долей государства в капитале, прикрывали восемь местных банков, в том числе – банк «Россия», РНКБ, Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции. Номинально все они числились сугубо частными, однако на самом деле так или иначе были завязаны на российский «крупняк».После начала специальной военной операции на Украине коллективный запад не устоял перед соблазном арестовать российские финансовые резервы и ввести против нашего бизнеса беспрецедентные по размаху санкции. Тогда-то и прозвучал призыв президента страны Владимира Путин к банкам и компаниям активнее заходить на крымский рынок.Увы, но в 2014 году плохой пример Сбербанка, фактически бросившего Крым, однозначно стал заразительным, но тогда ведь и все (или почти все) крупные российские банки были откровенно не готовы к работе в новых регионах страны. В случае введения санкций против кредитных организаций, которые уже тогда могли стать столь же масштабными, как ограничения 2022 года, в том числе и отключение от SWIFT, наша банковская система могла просто рухнуть.Нельзя не признать, что к февралю 2022 года российские финансисты были готовы неплохо, причём во многом этому помог и опыт работы в условиях антипандемических ограничений. Тем не менее совсем без денег никто жить в Крыму не собирался, и определённая работа с использованием дочерних или откровенно левых структур и серых схем велась.Платил за всё это, разумеется, рядовой потребитель, а серьёзный бизнес предпочитал так или иначе обходиться без Крыма. Даже туристические компании и виноделы просто оплачивали что-то вроде налога «на воссоединение». В то же время многие после Крымской весны обратили внимание на расширение ассортимента товаров с полуострова в российских магазинах, хотя и параллельно с их существенным подорожанием.Внутри Крыма цены тоже существенно выросли, но это точно компенсировалось ростом зарплат и пенсий крымчан, а также расширением возможностей для малого бизнеса. Свои сливки снимали и украинские области, примыкающие к Крыму, благодаря резкому росту на полуострове спроса на продукты и целый ряд промышленных товаров.Потребовался почти год СВО, чтобы руководство «Сбербанка», который явно вопреки ожиданиям того же руководства в 2022 году всё же попал под пресс западных санкций, решилось войти в Крым. О присутствии Сбера в четырёх новых областях РФ речи пока нет, хотя выявить какую-либо разницу с Крымом в их правовом статусе сейчас не удастся никому.Однако оставим сторонникам конспирологических версий домыслы о некоем уже состоявшемся торге между конфликтующими сторонами, по которому Крым останется за Россией. Сейчас не об этом, а о параметрах присутствия крупнейшего коммерческого банка на полуострове.А ещё о том, станет ли пример Сбера действительно заразительным, и придут ли вслед за ним в Крым другие крупные российские структуры, прежде всего – в сфере ритейла, строительства и сельского хозяйства. Впрочем, именно в аграрном секторе больших проблем с присутствием в Крыму не наблюдается. Если не считать традиционной российской бюрократии, которая вряд ли сильно отличается от украинской.Напомним, что Сбер возвращается в Крым отнюдь не первым. Уже в апреле 2022 года о начале, а точнее – о возобновлении работы в Крыму, объявил Промсвязьбанк. Тогда же свои планы по выходу на рынок региона обнародовал и глава ВТБ Андрей Костин.Нельзя сказать, что банки-новички очень активны, и их отделения растут на полуострове как грибы. Впрочем, в Севастополе и Симферополе, а также в курортных городах о сложностях с российскими банками фактически можно забыть. Старожилы свободно работают с картами Сбера и ряда других банков, при этом комиссии минимальны, в отличие от недавнего прошлого.Поэтому ничто и не помешало крымскому РНКБ уже в октябре получить одобрение на самом верху по вхождению в состав ВТБ. Но всё же пришествие Сбербанка в Крым может растянуться как минимум на год по чисто техническим причинам.С недвижимостью особых проблем можно не опасаться, так как Сбер не скрывает готовности использовать отделения и офисы украинских и некоторых российских банков, уже покинувших и покидающих полуостров в ближайшее время. Но с инфраструктурой, такой как банкоматы или терминалы, способные обслуживать как частных, так и корпоративных клиентов, дело обстоит сложнее.Никакого технического наследства для Сбера в Крыму нет, к тому же работать там предстоит в неординарных условиях – когда практически отсутствуют возможности обходить санкции так же, как это делается в большой России. Однако особой банковской активности в Крыму пока не заметно, многие эксперты, как, впрочем, и местные жители, по-прежнему не верят, что Сбер вернулся всерьёз и надолго.И всё же – пресс-служба Сбера сообщает, чтоВ ближайшее время, то есть задолго до начала курортного сезона, клиентские офисы и сеть устройств самообслуживания начнут работать по всему полуострову.