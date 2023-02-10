Проект транспортного беспилотника ТрАМП

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В интересах вооруженных сил и народного хозяйства в настоящее время в нашей стране разрабатывается целый ряд проектов беспилотных авиационных комплексов тяжелого класса. БПЛА самолетного и вертолетного типа предназначаются для решения различных задач, в т.ч. для перевозки грузов. К этой категории относится и проект «транспортной авиационной многофункциональной платформы» ТрАМП, о существовании которого стало известно на днях.
Перспективный проект
Проект платформы ТрАМП впервые открыто упомянуло агентство РИА Новости 8 февраля. Со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе оно сообщает о существовании такого проекта и раскрывает некоторые особенности будущего БПЛА. При этом прочая информация остается неизвестной. Так, не уточняется, какая организация занимается этим проектом, как будет выглядеть готовая платформа и т.д.
Источник РИА Новости рассказал, что проект ТрАМП предусматривает создание беспилотного летательного аппарата самолетного типа с традиционной компоновкой. Это будет транспортный беспилотник, основной задачей которого станет перевозка некоторых грузов на значительные расстояния. Такой БПЛА должен будет работать в разных условиях, в т.ч. в сложной обстановке с наличием тех или иных угроз.
Изделие ТрАМП получает объемный грузоотсек с нижними створками. В нем может размещаться полезная нагрузка разных типов. Так, при военном применении беспилотник сможет нести разведывательное или иное оборудование либо вооружение. Предусматривается и применение БПЛА в гражданской сфере. В таком случае его разведывательное оборудование будет использоваться для мониторинга обстановки. Также платформа сможет нести приборы для распыления химикатов.
При разработке проекта используются решения, направленные на упрощение эксплуатации техники. БПЛА сможет взлетать с коротких площадок с недостаточной подготовкой, а на случай аварии получит средства спасения нагрузки. Модульная конструкция упростит проведение ремонта и возвращение беспилотника к работе.
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Сроки разработки новой воздушной платформы пока не названы. Также не сообщается об интересе со стороны потенциальных заказчиков или об их поддержке. Возможно, информация такого рода будет появляться позже, по мере развития нового проекта.
Предполагаемый облик
Какие-либо графические материалы по проекту ТрАМП пока не публиковались, и даже общий вид будущего БПЛА остается неизвестным. Однако источник РИА Новости раскрыл некоторые технические подробности, которые позволяют составить примерную картину и даже определить возможные преимущества беспилотника.
Как сообщается, платформа ТрАМП создается в виде беспилотного самолета традиционной схемы. Это означает, что летательный аппарат будет иметь выраженный фюзеляж, причем большого объема, крыло и хвостовое оперение. Для БПЛА заявлены невысокие летно-технические характеристики, которые могут обеспечиваться прямым крылом.
Предлагается модульная архитектура конструкции. В зависимости от текущих задач, можно будет заменять силовую установку, крыло или шасси. При этом фюзеляж и общесамолетные системы будут оставаться прежними. Это позволит с минимальными усилиями изменять конкретные характеристики.
По словам источника, важнейшей особенностью конструкции является крупный и вместительный грузоотсек объемом 2650 л. Нетрудно подсчитать, что такой отсек, в зависимости от диаметра, может иметь длину до нескольких метров. Кроме того, можно представить общие размеры беспилотного самолета с таким отсеком. Полезная нагрузка БПЛА достигнет 600 кг. Соответственно, максимальная взлетная масса будет в несколько раз больше.
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Доступ в грузовой объем будет обеспечиваться раскрываемыми створками в днище фюзеляжа. В случае с разведывательной аппаратурой такой «бомболюк» позволит вести наблюдение в нижней полусфере, а боевой вариант БПЛА будет сбрасывать через него ракеты и бомбы.
Тип силовой установки не назван. При этом приведенные характеристики позволяют предполагать применение двигателя внутреннего сгорания или турбовинтового мотора с воздушным винтом. В таком случае ТрАМП сможет показывать заявленные летные характеристики. Расчетная скорость, как утверждается, достигнет 195 км/ч, потолок – 3 км, дальность полета – до 600 км.
Источник РИА Новости рассказал о разработке средств спасения, как для груза, так и для беспилотника в целом. Вероятно, речь идет о неких парашютных системах, способных безопасно опустить на землю весь БПЛА или наиболее ценные его элементы – в первую очередь, разведывательную аппаратуру или другую нагрузку. Очевидно, что боевая нагрузка подобному спасению не подлежит.
Какие-либо сведения о системах управления, режимах работы и т.д. отсутствуют. Вероятно, платформа ТрАМП получит дистанционное управление с двухсторонним каналом радиосвязи. При этом ей требуются развитые средства связи, способные обеспечить полет на заявленную дальность в сотни километров. Кроме того, БПЛА должен будет работать на аэродромах, что предъявляет дополнительные требования к авионике и ее функциям.
В новом классе
Новость о разработке «транспортной авиационной многофункциональной платформы» представляет большой интерес. Она показывает не только наличие нового многообещающего проекта. Из нее следует, что российская промышленность занялась освоением нового для себя класса беспилотных авиационных комплексов.
К настоящему времени российские предприятия разработали и довели до серийного производства беспилотные самолеты множества типов. Прежде всего, это изделия легкого и среднего класса, предназначенные для эксплуатации в вооруженных силах. Также постепенно осваивается средняя и тяжелая категория БПЛА с разведывательными и/или ударными возможностями. Однако таких проектов пока не слишком много, и количество серийных изделий тоже ограничено.
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Проект ТрАМП разрабатывается с прицелом на другую нишу. Этот БПЛА должен перевозить различные грузы и использоваться, в первую очередь, как транспорт. Иные варианты применения, связанные со специализированными полезными нагрузками, не исключаются. Однако это лишь способы использования основной грузовой функции.
Как сообщается, перспективный беспилотник сможет перевозить грузы размером до нескольких метров общим объемом 2,6 куб.м и массой до 600 кг. Такие характеристики вполне достаточны для перевозки различных боеприпасов, в т.ч. артиллерийских снарядов, разнообразного оборудования, медикаментов и т.д. Нельзя исключать появление даже санитарной версии БПЛА, которая сможет перевозить раненых с сопровождающим.
Новый беспилотник дополнит существующую военно-транспортную авиацию и расширит ее возможности. С его помощью можно будет доставлять небольшие и относительно легкие грузы, перевозка которых самолетами и вертолетами слишком дорога или даже нецелесообразна. Платформа ТрАМП позволит решать такие задачи с минимальными затратами.
Беспилотные самолеты имеют ряд очевидных преимуществ перед пилотируемыми, и их должны использовать в проекте ТрАМП. Так, новая платформа сможет перевозить грузы в сложных метеоусловиях или через опасные зоны. При этом ограниченные размеры и масса могут стать преимуществом – они сократят заметность для противника и поспособствуют прорыву ПВО. Кроме того, потеря небольшого БПЛА, пусть даже и с нагрузкой, не столь чувствительна, как крушение транспортного самолета с тяжелым грузом и экипажем.
Перспективная концепция
В целом концепция тяжелого БПЛА с транспортной функцией выглядит интересно и может привлечь внимание вооруженных сил или других потенциальных заказчиков. Также нельзя исключать, что новый проект ТрАМП создается по заказу министерства обороны или при его поддержке. В этом случае платформа получает все шансы пройти через стадию проектирования и испытаний, а затем попасть в производство и на службу.
Так или иначе, последние новости показывают, что российская промышленность продолжает работы в сфере беспилотной авиации. Она создает новые проекты, а также прорабатывает и реализует перспективные концепции. Очередным результатом таких работ в будущем может стать многоцелевая транспортная платформа ТрАМП. Как скоро она появится, неизвестно, но результат этого проекта обещает быть полезным для армии и других структур.