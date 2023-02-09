Находящийся с визитом в Судане Сергей Лавров подтвердил подписание соглашения о создании пункта МТО ВМФ России на берегу Красного моря

Сегодня, 9 февраля, визит в столицу Судана, город Хартум, совершил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства посещает уже не первую страну Африки в рамках своего «южного» турне.
Сергей Лавров провёл переговоры с высшим руководством Судана, в том числе с и.о.главы МИД Ас-Садиком Али председателем Верховного совета страны А.Бурханом.
Среди множества обсуждаемых тем была и тема создания в крупном суданском порту российского пункта материально-технического обеспечения (МТО) флота. Речь идёт о Порт-Судане, который расположен на побережье Красного моря и имеет крайне важное значение уже местом своего расположения.
Ранее уже поступала информация о том, что Россия планирует создать пункт МТО ВМФ в Судане, однако различные представители властей страны то подтверждали, то опровергали создание такой базы.
Сергей Лавров, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции, отметил, что соглашение о создании пункта МТО ВМФ России на берегу Красного моря в Судане подписано и что на данный момент запущена процедура его ратификации.
Для справки: Порт-Судан находится в средней части западного побережья Красного моря, если можно так выразиться, «напротив» саудовской Джидды. Нахождение в этом порту российского МТО позволит наладить обеспечение российских кораблей при дальних походах, например, с переходами из Средиземного моря в Индийский океан и в обратном направлении.