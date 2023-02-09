Военное обозрение
Войти Регистрация

Находящийся с визитом в Судане Сергей Лавров подтвердил подписание соглашения о создании пункта МТО ВМФ России на берегу Красного моря

18
Находящийся с визитом в Судане Сергей Лавров подтвердил подписание соглашения о создании пункта МТО ВМФ России на берегу Красного моря

Сегодня, 9 февраля, визит в столицу Судана, город Хартум, совершил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства посещает уже не первую страну Африки в рамках своего «южного» турне.


Сергей Лавров провёл переговоры с высшим руководством Судана, в том числе с и.о.главы МИД Ас-Садиком Али председателем Верховного совета страны А.Бурханом.

Среди множества обсуждаемых тем была и тема создания в крупном суданском порту российского пункта материально-технического обеспечения (МТО) флота. Речь идёт о Порт-Судане, который расположен на побережье Красного моря и имеет крайне важное значение уже местом своего расположения.

Ранее уже поступала информация о том, что Россия планирует создать пункт МТО ВМФ в Судане, однако различные представители властей страны то подтверждали, то опровергали создание такой базы.

Сергей Лавров, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции, отметил, что соглашение о создании пункта МТО ВМФ России на берегу Красного моря в Судане подписано и что на данный момент запущена процедура его ратификации.



Для справки: Порт-Судан находится в средней части западного побережья Красного моря, если можно так выразиться, «напротив» саудовской Джидды. Нахождение в этом порту российского МТО позволит наладить обеспечение российских кораблей при дальних походах, например, с переходами из Средиземного моря в Индийский океан и в обратном направлении.
Использованы фотографии:
МИД России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:52
    +3
    Таки в Белом Доме наверняка почувствовали приступ острого жжения с оборотной стороны туловища... Сдается мне, вслед за окончательно потерянной Африкой, Ближний Восток потерян тоже с концами.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:06
      +1
      Цитата: Bingo
      Таки в Белом Доме наверняка почувствовали приступ острого жжения с оборотной стороны туловища... Сдается мне, вслед за окончательно потерянной Африкой, Ближний Восток потерян тоже с концами.

      Тьфу тьфу тьфу три раза ..Но радоваться пока лучше не стоит особо ..
      Украинский вопрос нужно решить И потом уже во всей красе ВМФ России вступает в силу и торговый тоже !

      Вперед Россия ,наше дело правое
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:54
    +2
    Хорошее место ,аваносцы США считать,возращающихся или идущих в Персидский залив ,да и к саудитам в гости ходить не далеко.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:00
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Хорошее место ,аваносцы США считать,возращающихся или идущих в Персидский залив ,да и к саудитам в гости ходить не далеко.

      Ну наконец то решились ...Я прям выдохнул !
      "Теперь грозить мы будем шведам ..."
      Начало заложено и черт нам не брат Андрей ..
      Отличная новость на сон грядущий .
      Храни Бог Россию и думает он уже на русском языке (это присказка такая гуляет по сети )))) hi
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:15
      +2
      Сергей Лавров подтвердил подписание соглашения о создании пункта МТО ВМФ России

      долгожданное событие, существенно облегчающее многотрудную жизнь России
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:50
        0
        Базы в местах будущей колониальной деятельности это хорошо. Но чем это облегчает нам жизнь прямо сейчас?
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:54
    +3
    А вот так вот. Янки год угрожали, что весь Судан в труху. Да не боятся вас никто. Ваш последний президент это Джордж Буш старший. Остальные тупые презики
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: Tusv
      А вот так вот. Янки год угрожали, что весь Судан в труху. Да не боятся вас никто. Ваш последний президент это Джордж Буш старший. Остальные тупые презики

      good drinks hi Надеюсь ,что так все и будет ,иначе никак нам в России
      Предки наши за нами наблюдают с укоризной .."мы собирали,строили все ,а вы ?"
      Мы исправимся обязательно и все вернем и даже более того
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:58
    0
    На грабли наступают.
    Это же Судан , а не Гаити какие нибудь.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:00
    +1
    А с Мавританией что Лавров напереговаривал ?
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:17
      0
      Цитата: tralflot1832
      А с Мавританией что Лавров напереговаривал ?

      Макрон сделан из фекалий. Нет?
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:07
    +3
    Не ахти какой надёжный партнёр. Через годик может нас и взад выпереть. Правда, ещё через годик опять взад впустить. wink
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 21:51
      0
      А вот надо у американцев учиться, как делать так, чтоб если тебя куда-то впёрли, то выпереть уже не могли.
  7. lubesky
    lubesky Сегодня, 21:09
    +1
    Очень "вовремя", а главное " приоритетно". Правильно, все проблемы на сухопутном ТВД уже решены же. Логистика удалённого ТВД? Не, не слышали. Те же компетентные генералы предложили?
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:14
    +1
    Лучше бы, конечно, в Джибути. Всё же именно она контролирует половину выхода из Красного моря.
  9. General Failure
    General Failure Сегодня, 21:22
    +1
    С почином!
    Неплохо бы и в Иране базу иметь или даже две, тк побережье интересно и многообразно.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:26
      0
      Цитата: General Failure
      С почином!
      Неплохо бы и в Иране базу иметь или даже две, тк побережье интересно и многообразно.

      У нас там АЭС построенные и мы за них отвечаем .. wink
      Всему свое время мужики hi Главное держать строй
  10. topol717
    topol717 Сегодня, 21:49
    0
    Оказывается МИД может не только озабоченности выражать.