Прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине.

Призвать всех комбатантов к заключению мирного соглашения.

Впервые с начала российской специальной военной операции на Украине в конгресс США внесен проект резолюции, в которой группа американских законодателей требует от администрации президента Байдена завершить процесс выделения военной помощи Украине.Проект резолюции зарегистрирован в палате представителей США, которая, как известно, с начала года находится под контролем Республиканской партии.Автором проекта резолюции является конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий указанную выше партию. Он избран от штата Флорида. Гетц, кстати, один из немногих конгрессменов, которые не аплодировали главе киевского режима, когда того заводили в зал заседаний здания на Капитолийском холме.Соавторами Гетца в плане подготовки документа стали ещё 10 конгрессменов.Несколько положений из проекта резолюции, которая носит красноречивое название «Резолюция об усталости от Украины»:Также в резолюции говорится о том, что с февраля 2022 года США «предоставили Украине огромную помощь военного и гуманитарного характера на общую сумму, превышающую 110 млрд долларов».Пока, как считают эксперты в самих Штатах, у проекта резолюции мало шансов на то, чтобы действительно оказаться одобренным в конгрессе, особенно в его верхней палате – сенате, который подконтролен демократам. Но чем ближе будет подходить предвыборный период, тем чаще в США будут поднимать вопрос окончания финансирования Киева.