Военное обозрение
Войти Регистрация

В Конгрессе США зарегистрирован проект резолюции о прекращении оказания военной помощи Украине

17
В Конгрессе США зарегистрирован проект резолюции о прекращении оказания военной помощи Украине

Впервые с начала российской специальной военной операции на Украине в конгресс США внесен проект резолюции, в которой группа американских законодателей требует от администрации президента Байдена завершить процесс выделения военной помощи Украине.
Проект резолюции зарегистрирован в палате представителей США, которая, как известно, с начала года находится под контролем Республиканской партии.

Автором проекта резолюции является конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий указанную выше партию. Он избран от штата Флорида. Гетц, кстати, один из немногих конгрессменов, которые не аплодировали главе киевского режима, когда того заводили в зал заседаний здания на Капитолийском холме.

Соавторами Гетца в плане подготовки документа стали ещё 10 конгрессменов.

Несколько положений из проекта резолюции, которая носит красноречивое название «Резолюция об усталости от Украины»:

Прекратить оказание военной и финансовой помощи Украине.

Призвать всех комбатантов к заключению мирного соглашения.

Также в резолюции говорится о том, что с февраля 2022 года США «предоставили Украине огромную помощь военного и гуманитарного характера на общую сумму, превышающую 110 млрд долларов».

Пока, как считают эксперты в самих Штатах, у проекта резолюции мало шансов на то, чтобы действительно оказаться одобренным в конгрессе, особенно в его верхней палате – сенате, который подконтролен демократам. Но чем ближе будет подходить предвыборный период, тем чаще в США будут поднимать вопрос окончания финансирования Киева.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 21:07
    +2
    Конечно хорошо, что они говорят про данные вещи, закрытие помощи Украине, но кто ее сейчас закроет, когда военно-промышленный комплекс начал разворачиваться на полную катушку, и набирать обороты, по зарабатыванию определенного крупного капитала.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:23
      +1
      военно-промышленный комплекс принесёт прямую прибыль, если будут сторонние заказчики, типа европейцев. Собственно поставка вооружения Украине - сплошные расходы, и выгода может быть получена только геополитическая, т. е. косвенная
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 21:24
      0
      Цитата: Mol_18
      но кто ее сейчас закроет, когда военно-промышленный комплекс начал разворачиваться на полную катушку, и набирать обороты, по зарабатыванию определенного крупного капитала.

      Ну так в стране есть не только ВПК, а еще и микроэлектроника и фармацевтика и торговля. А еще есть автозаводы и строители. И все хотят кушать. Так что дело почти сделано, спрос на оружие со стороны Европы обеспечен, сбыт газа в Европу тоже. Пришло время аккуратно закрывать проект Украина, и строить новый.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:08
    +1
    Он избран от штата Флорида.

    А что случилось?! Неужели Сеня Кролик не заплатил налог на недвижимость?! laughing
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:25
      +2
      Цитата: Аль Манах
      Неужели Сеня Кролик

      По легенде Сеня Кролик стыбрил у янки бриллиант и с тех пор они не могут отдыхать на Канарах, потому такие злобные
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:11
    +2
    11 конгресменов республиканцев,знатная будет битва за повышение потолка долга.Республиканцы счас будут спящего Джо тролить ,требуя печенюшек для себя.А чем будет крыть байден?Пока он только истерит.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:15
    +1
    опять ложные надежды кидают да ??????? что бы кто то поверил что ли ? а оружие все идет и идет на укррр
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:27
      +3
      Цитата: opuonmed
      опять ложные надежды кидают да ???????

      Вы слишком хорошего мнения о них. Никакие надежды они не кидают, и даже не думали об этом. У них там своя война и свой апельсин, который надо правильно разделить на 2 части. п.с. части не равны.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 21:32
        +1
        Вы слишком хорошего мнения о них. Никакие надежды они не кидают, и даже не думали об этом. У них там своя война и свой апельсин, который надо правильно разделить на 2 части. п.с. части не равны.

        главное объяснить что эти кто там дерется за власть не чего хорошего для РФ не принесут и не дадут ! а то некоторые думают эти придут и лудше будет не чего не будет сша работает тока на интересы сша им выгодно все что происходит шас !
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:17
    -2
    Вау! Не понравился вояж Зели по Европе? Англия-Париж-Брюссель? Начал выходить из под контроля(переметнулся к англичанам? Или его охрана так переубедила?) В любом случае, то уже хорошая новость.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 21:18
    +3
    Возможно, немного снизят объемы финансовой помощи, но вооружение, особенно устаревшее, будут гнать по-любому. Будут всячески затягивать этот наш конфликт, поэтому будут оказывать ровно в том объеме, чтобы укропы смогли держаться. Плюс будут всячески гейропу раскачивать и раскручивать на помощь свидомым. Полностью ВПК им не даст свернуть эти программы помощи, ну и желание нанести России ущерб побольше.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: Тополь
      Возможно, немного снизят объемы финансовой помощи, но вооружение, особенно устаревшее, будут гнать по-любому. Будут всячески затягивать этот наш конфликт, поэтому будут оказывать ровно в том объеме, чтобы укропы смогли держаться.

      Не факт. США добились своих целей, какие новые цели поставлены, пока не понятно.
      Долго затягивать конфликт не выгодно, одним ВПК сыт не будешь, уровень жизни тоже надо поднимать.
      А для этого нужны ресурсы и рынки сбыта, а голодная Европа, не очень хороший рынок сбыта. Продажи эпла, гугла и микрософта падают. Банки тоже себя не очень чувствуют. Стратегический запас нефти упал ниже плинтуса.
      Но новые цели я пока не вижу. Может быть даже США не ожидали, что они так быстро достигнут своих целей, что не успели подготовить новые. Но факт есть, никаких новых заявлений пока нет.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:18
    +2
    Лиха беда - начало. То что эта тема поднялась на официальном уровне и то какой-то сдвиг. Сейчас конечно будет всё без изменений, а что будет дальше - будем посмотреть.
  8. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:19
    +1
    «Резолюция об усталости от Украины»

    очень мягкая формулировка, да и америкаский язык в этом смысле маловыразителен, с русским не сравнить
  9. divan
    divan Сегодня, 21:23
    0
    лиха беда начало! а конец этой вакханалии всё равно наступит!
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:23
    +1
    Видно совсем "пирогов и плюшек" не перепадает конгрессмену Мэтту Гетцу. Страшно оторван он от украинской "кормушки". Но, дело его правильное несмотря на неправильную мотивацию.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:45
    0
    Собственно рано или поздно так и будет. Склады от рухляди освободили, советскую технику из НАТО убрали, все - цель достигнута, сейчас попрут заказы на поставку вооружений, новых и дорогих, в армию как США, так и всей Европы.