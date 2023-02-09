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Группировка противника к северу от Артёмовска оказалась в смыкающемся огневом кольце в результате наступления ЧВК «Вагнер»

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Группировка противника к северу от Артёмовска оказалась в смыкающемся огневом кольце в результате наступления ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» сразу с трёх направлений зажали группировку противника к северу от Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о подразделениях ВСУ, которые находятся в районе населённых пунктов Парасковиевка и Красная Гора. Это территории между ранее освобождённым российскими войсками Соледаром и Артёмовском, операция по освобождению которого продолжается.


В пресс-службе ЧВК «Вагнер» приводят информация о том, что войска противника несут потери как территориальные, так и в живой силе и военной технике в Красной Горе. Российские штурмовые отряды при поддержке артиллерии и авиации наступают с трёх сторон.

В сводке говорится о том, что гарнизон противника к северу от Артёмовска, в Красной Горе, практически оказался «в котле».



К Бахмуту без критических потерь войскам противника с указанного направления уже не отойти. Остаётся вариант – через Парасковиевку в сторону дороги на Славянск, однако участки этой дороги вплоть до ответвления на Орехово-Васильевку находятся под физическим или как минимум под огневым контролем российских войск.

Таким образом, ситуация для упомянутого гарнизона противника, который называют северо-бахмутским, критическая. Вариантов, по сути, два: либо сложить оружие и сдаться, либо оказаться уничтоженным в практически сомкнувшемся огневом кольце.
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10 комментариев
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 21:26
    +5
    Котел - это слово у бандеровцев вызывает мистический ужас. Иловайский, Изваринский, Дебальцевский и пр. Грешникам котла собственно не избежать с чертями. Так сказать, из котла в котел. С начала СВО уже был Мариупольский котел, пришло время новых.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:32
      +2
      Вариантов, по сути, два: либо сложить оружие и сдаться, либо оказаться уничтоженным ....

      Первый вариант они (нацики) уже просрочили и не захотели использовать..
      Пусть теперь ими занимаются расчеты "Солнцепеков".
      1. blackbeard
        blackbeard Сегодня, 21:47
        0
        зеленский им приказал умирать и держаться пока леопарды не приедут, но столько они не смогут
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:31
    0
    Группировка противника к северу от Артёмовска оказалась в смыкающемся огневом кольце

    к этому всё шло. Интересно, сколько там нацистов зажали? Думаю, потом посчитают
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:33
    +4
    Вариантов, по сути, два: либо сложить оружие и сдаться, либо оказаться уничтоженным в практически сомкнувшемся огневом кольце.

    Второй вариант предпочтительнее, раз упираются и сразу не сдались - на аудиенцию к Бандере.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:43
    -1
    Вот кстати и плюсик ЧВК. Регулярные войска могли бы сопли начать жевать - мол, переговоры о сдаче, негуманно мол как-то, они вроде как сдаются, просят время... А с ЧВК взятки гладки. Не успел руки поднять - извини, дАрАгой, мы армия не регулярная, на нас ничего не повесишь...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:55
      0
      Цитата: Bingo
      А с ЧВК взятки гладки. Не успел руки поднять - извини, дАрАгой

      Никак нет. В Вагнере тоже люди, и тоже время дают. Да и самим музыкантам лучше под вальс МинХельсона пленных взять, чем штурмом трупы.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:46
    +2
    Только не дать уйти, главное без этой игры в гуманизм и благородство. Без этих коридоров. Молотить и в лоб, и в след. (опять гады расстрел пленного или пленных на душу взяли). Безжалостно молотить.
  6. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 21:50
    +1
    Эх, не лезть бы сейчас на город, а подкинуть сил на фланги и охватить в кольцо.
    Одновременно жёстко отсекая подвод резервов ! Лихое было б дело !
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:56
    0
    Спалите там все к чертям термобарическими зарядами. Всех не сдавшихся к бандере.