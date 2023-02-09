Группировка противника к северу от Артёмовска оказалась в смыкающемся огневом кольце в результате наступления ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» сразу с трёх направлений зажали группировку противника к северу от Артёмовска (Бахмута). Речь идёт о подразделениях ВСУ, которые находятся в районе населённых пунктов Парасковиевка и Красная Гора. Это территории между ранее освобождённым российскими войсками Соледаром и Артёмовском, операция по освобождению которого продолжается.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» приводят информация о том, что войска противника несут потери как территориальные, так и в живой силе и военной технике в Красной Горе. Российские штурмовые отряды при поддержке артиллерии и авиации наступают с трёх сторон.
В сводке говорится о том, что гарнизон противника к северу от Артёмовска, в Красной Горе, практически оказался «в котле».
К Бахмуту без критических потерь войскам противника с указанного направления уже не отойти. Остаётся вариант – через Парасковиевку в сторону дороги на Славянск, однако участки этой дороги вплоть до ответвления на Орехово-Васильевку находятся под физическим или как минимум под огневым контролем российских войск.
Таким образом, ситуация для упомянутого гарнизона противника, который называют северо-бахмутским, критическая. Вариантов, по сути, два: либо сложить оружие и сдаться, либо оказаться уничтоженным в практически сомкнувшемся огневом кольце.