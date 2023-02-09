Глава Минобороны Великобритании: Лондон не обязан согласовывать поставки оружия Украине с другими странами

Некоторое наше вооружение всецело суверенно, танки Challenger, я не должен получать разрешение других стран, я просто должен принять решение вместе с моим министром иностранных дел и моим премьер-министром

Великобритания не говорила, что обязательно направлять истребители на Украину, достаточно заниматься подготовкой кадров, чтобы укрепить украинские вооруженные силы, возможно, в постконфликтный период. Это ничем не отличается от того, чтобы мы делали в 2015 году