Глава Минобороны Великобритании: Лондон не обязан согласовывать поставки оружия Украине с другими странами

Великобритания не обязана согласовывать свои поставки оружия на Украину с другими странами, особенно если это касается произведенного в самой Великобритании вооружения. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Глава Минобороны Великобритании выступил на пресс-конференции в Риме, где порассуждал о возможной поставке истребителей Украине. По его словам, в Лондоне не исключают направление боевых самолетов Киеву, но не в настоящее время. При этом он подчеркнул, что не считает нужным согласовывать отправку оружия и техники Украине с другими странами. Касается это и истребителей.
Некоторое наше вооружение всецело суверенно, танки Challenger, я не должен получать разрешение других стран, я просто должен принять решение вместе с моим министром иностранных дел и моим премьер-министром
- заявил он.
Также Уоллес добавил, что не обязательно направлять самолеты Украине, Великобритания не призывает другие страны делать этого, достаточно заниматься подготовкой украинской армии. В то же время нельзя исключать, что в скором времени боевая авиация понадобиться Киеву и нужно будет оказать помощь в их поставке.
Великобритания не говорила, что обязательно направлять истребители на Украину, достаточно заниматься подготовкой кадров, чтобы укрепить украинские вооруженные силы, возможно, в постконфликтный период. Это ничем не отличается от того, чтобы мы делали в 2015 году
- подчеркнул он.