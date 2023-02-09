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Глава Минобороны Великобритании: Лондон не обязан согласовывать поставки оружия Украине с другими странами

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Глава Минобороны Великобритании: Лондон не обязан согласовывать поставки оружия Украине с другими странами

Великобритания не обязана согласовывать свои поставки оружия на Украину с другими странами, особенно если это касается произведенного в самой Великобритании вооружения. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.


Глава Минобороны Великобритании выступил на пресс-конференции в Риме, где порассуждал о возможной поставке истребителей Украине. По его словам, в Лондоне не исключают направление боевых самолетов Киеву, но не в настоящее время. При этом он подчеркнул, что не считает нужным согласовывать отправку оружия и техники Украине с другими странами. Касается это и истребителей.

Некоторое наше вооружение всецело суверенно, танки Challenger, я не должен получать разрешение других стран, я просто должен принять решение вместе с моим министром иностранных дел и моим премьер-министром

- заявил он.

Также Уоллес добавил, что не обязательно направлять самолеты Украине, Великобритания не призывает другие страны делать этого, достаточно заниматься подготовкой украинской армии. В то же время нельзя исключать, что в скором времени боевая авиация понадобиться Киеву и нужно будет оказать помощь в их поставке.

Великобритания не говорила, что обязательно направлять истребители на Украину, достаточно заниматься подготовкой кадров, чтобы укрепить украинские вооруженные силы, возможно, в постконфликтный период. Это ничем не отличается от того, чтобы мы делали в 2015 году

- подчеркнул он.
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10 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:36
    +3
    в скором времени боевая авиация понадобиться Киеву

    толерантная формулировочка )) украинская армия задыхается от недостатка танков, их крайне мало, но ещё есть ((
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:42
      0
      Россия уже давно мечтала исторически мочить англосаксов ,за все горе и страдание которое они принесли не только России ,но и многим страна мира
      Сейчас собираем коалицию и вообще ИРА и Шотландия имеет право на свободу и возможно на вооружение трофейным оружием из окраины
      Мы имеем на это право Лондон ,так же как и вы ? laughing
      Знаю даже как ответите воем ..Это другое и т.д. хе хе
  2. Петровск
    Петровск Сегодня, 21:38
    +1
    Какие гнусные рожи. Задумали какую-то подляну.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:40
    +1
    захотят и корабли передадут ? или ракеты а ракеты уже передали и другое я и забыл ! ясен пень что передадут все что бы война шла не у них а где то далеко
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:40
    +3
    возможно, в постконфликтный период. Это ничем не отличается от того, чтобы мы делали в 2015 году

    Какой-какой период? Нет уж. Повторения 2015года допускать нельзя! Ну наконец-то признались, что еще и в 2015 году руки прикладывали.
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:40
    +1
    Раскукарекались.... противно читать даже про этих сэров и мусье wassat
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:40
    0
    Наглы, в своём амплуа...
    Мал клоп, да вонючь.
  7. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 21:41
    +1
    Этот гражданский шпак в МО Англии предполагает, что украинец может сесть в кресло современного истребителя как гражданский человек в трамвай. Вообще удивительно мне знать про уровень профессиональной подготовки политиков Запада, это и Макрон, Шольц, Науседа и другие "специалисты" в военном деле. Генералы их армий и министры обороны наполовину состоят из бабешек. Кухарки правят миром ...
  8. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 21:45
    +1
    В Пентагоне это называется Mode: Top secret. В МО РФ Рекогносцировка завершена.
    Количество убитых ,раненых превысило ожидаемые результаты.
    Все кто решил уйти из шумного ресторана ушли.
    Далее произойдет Смена. А командиры дивизий и бригад очень серьёзные мужчины.
  9. Semak
    Semak Сегодня, 21:53
    0
    это что, типа тонкий намёк, на толстые ядерные обстоятельства?