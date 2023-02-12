Упущенный шанс России: Царьградская операция Екатерины Великой

Вопрос безопасности южной России

Французская революция дала России исторический шанс

«Я ломаю себе голову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские… ввести их в дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы эти дворы были заняты, и мне не мешали».



Екатерина II и Григорий Потёмкин на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Подготовка Царьградской операции

Россию снова втягивают в чужую игру

«Война есть продолжение политики иными средствами».