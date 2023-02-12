Упущенный шанс России: Царьградская операция Екатерины Великой

Вопрос безопасности южной России
При Екатерине Великой Россия вернулась на Русское-Чёрное море. Мы вернулись в Крым, создали Новороссию. Построили Черноморский флот. Однако полноценно решить вопрос о безопасности южного подбрюшья Российской империи можно было только с выходом на естественный рубеж – проливы Босфор и Дарданеллы. Чтобы наши возможные противники не смогли спокойно войти в Чёрное море, создавая угрозу нашим южным рубежам.
Екатерина II это прекрасно понимала. Поэтому возник т. н. «Греческий проект» – Россия доводит разлагающуюся Османскую империю до логического конца. Развала. Занимает Константинополь, проливную зону. Возможно, восстанавливает Византийскую (Греческую) империю под своим протекторатом. Её императором становится внук Екатерины – Константин. Русские восстанавливают историческую Грузию и Армению, большая часть земель которых была оккупирована турками.
Ясский мир 1791 года не завершал Русско-турецкий войны, продолжение было неизбежно. Порта, за которой стояли западные державы, жаждала реванша, хотела отбить Крым. Русский флот в Чёрном море был угрозой Турции. России необходимо было развить успех из стратегических, экономических соображений. Чёрное море было озером для нашего флота, нужен был свободный проход в Средиземное море. В любой момент из Босфора мог прийти турецкий флот, да ещё и с союзниками, атаковать русское Черноморское побережье, наши города и порты, высадить десант. Плюс сакральный, религиозный аспект – возвращение в лоно православия Святой Софии, Второго Рима – Царьграда.
Мир был предварительным и для народов, судьба которых была связана с Турцией и Россией. Крымские феодалы и их воины мечтали вернуть всё в прошлое. Вырезать «неверных», снова грабить русские и польские земли. Горцы на Кавказе также мечтали избавиться от русских, принимали помощь персов и османов. Хотя для массы простого народа в Крыму и на Кавказе приход русских нёс мир и процветание, прогресс.
Прекращалась позорная для людей практика работорговли, постоянных малых конфликтов и войн, нашествий персидской и турецкой армий, которые всё уничтожали на своём пути, угоняли тысячи людей в рабство. Приход русских – это восстановление и процветание городов, городской жизни, торговли, промышленности, культуры, искусства и образования. Мирная жизнь.
В свою очередь славянские народы и греки на Балканах и в Анатолии, армяне и прочие христиане в Турецкой империи мечтали избавиться от турок, обращали свои взоры на Россию, на русских. Греки, сербы, болгары и армяне могли восстановить свою государственность с помощью России.
При этом коренной конфликт России и Турции не могла закрыть взаимовыгодная торговля или т. н. «культурный обмен». В мирные годы через проливную зону шёл поток товаров. Ширились и культурные связи. Однако это касалось в первую очередь подданных Порты – греков, которые контролировали более 90 % торговли с Россией. При первом же удобном случае эти греки становились каперами-пиратами, топили все мусульманские суда, вырезали их экипажи. Ненависть была взаимной. Во время восстаний османы и их мусульманские войска (к примеру, албанцы) устраивали жуткий, кровавый террор, вырезая и продавая в рабство целые области.
А культурный обмен касался также русских, славян, греков и других православных подданных Порты. Русские паломники и церковные иерархи постоянно посещали греческие и палестинские монастыри, святыни. В Грецию и на Балканы везли русские книги, церковные и светские. В Россию приезжали учиться сотни греческих и славянских юношей. Так создавался фундамент возможной панславянской, православной империи. Третьего Рима. С турками никакого культурного обмена практически не было. Было противостояние двух чуждых миров – православного (христианского) и мусульманского.
Французская революция дала России исторический шанс
В результате России нужен был контроль над проливной зоной. В первую очередь над крепостями в Босфоре и Дарданеллах. Сам огромный Константинополь, где надо было кормить сотни тысяч бездельников (их кормила вся Османская империя), где почти не было производства, а только торговля, в сущности, России был не нужен. То есть если бы Россия взяла под контроль Стамбул, то сразу бы возник вопрос, что делать с почти миллионом тунеядцев.
Также было очевидно, что Западная Европа всеми силами будет мешать России решить этот вопрос. Контроль России над проливной зоной ничем не угрожал Европе. Он нужен был России для обороны своего юга. Русские всегда шли в Европу только по призыву самих европейцев. Петербург Романовых вообще был очень прозападным. Однако русофобство и тогда, и ранее, и сейчас преобладало у западников над здравым смыслом.
Великая Французская революция стала уникальным шансом для России решить свои вековые национальные задачи. Так как основные европейские державы были поглощены событиями во Франции. А сама Франция, которая в этот период имела свой экономический интерес в Турции, подталкивала Порту на войну с русскими. Екатерина Великая смогла это использовать, вернуть западнорусские земли и воссоединить русский суперэтнос (разделы Речи Посполитой). Второй важнейшей исторической задачей были проливы.
На публике Екатерина была крайне возмущена французскими событиями. Клеймила революционеров. Призывала европейские державы к интервенции. На деле её волновали настоящие проблемы России – польская, турецкая, дела в Австрии. России было выгодно, что Франция погружена во внутреннюю смуту. А Лондон, Вена и Берлин с головой залезали в дела французские. Россия могла в это время спокойно решать свои национальные задачи.
Так, 4 декабря 1791 года Екатерина сказала своему секретарю Храповицкому:
«Я ломаю себе голову, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские… ввести их в дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы эти дворы были заняты, и мне не мешали».
Мудрая правительница! Отсюда и эффективность внешней политики Петербурга во время её правления.
Екатерина II и Григорий Потёмкин на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде
Подготовка Царьградской операции
В августе 1792 года прусские и австрийские армии вторглись во Францию. Начался период революционных войн. А Россия стягивает лучшие силы армии и флота не к границам Франции, а на юг. В 1793 году с Балтийского на Черноморский флот переводят офицеров и матросов. В Херсоне и Николаеве заложили 50 канонерок и 72 гребных судна. На навигацию 1793 года в Черноморском флоте было 19 линейных кораблей, 6 фрегатов и 105 гребных судов. В указе о приготовлении Черноморского флота было сказано, что он «Чесменским пламенем Царьградские объять может стены».
В Херсоне новый главнокомандующий граф Александр Суворов. Наш лучший, непобедимый полководец. Пока Екатерина публично сколачивает коалицию на борьбу с французскими революционерами и устраивает истерику по поводу казни французских монархов, в Петербурге тайно чеканят медали, на одной стороне которых императрица, на другой – горящий Константинополь, падающий минарет с полумесяцем и сияющий в облаках крест.
Операцию «Царьград», видимо, готовили к навигации 1793 года. Но весной началось восстание Костюшко в Польше. Пришлось отказаться от Константинопольского похода. Суворов направлен громить польских повстанцев и берёт Варшаву.
Екатерина не отказалась от великой задачи. Решив польскую проблему, Петербург направил в 1796 году на Кавказ корпус генерала Зубова. Русские войска берут Дербент, Баку и Кубу. Каспийский корпус продолжил наступать на юге. Летом 1796 года шемахинский и шекинский ханы признали себя вассалами Российской империи. Поздней осенью Каспийский корпус достиг района слияния рек Куры и Аракса. Зубов готовился вторгнуться в Персию. В декабре отряд генерал-майора Римского-Корсакова занял Гянджу.
В ходе кампании 1797 года Зубов должен был завершить кампанию в Персии и повернуть армию в турецкую Анатолию. Суворов должен был совершить бросок на Константинополь через Балканы. Ушаков с флотом и десантом шёл на Босфор.
Россию снова втягивают в чужую игру
Османская империя была обречена. Она не смогла бы противостоять ушаковским и суворовским чудо-богатырям. Россия решила бы историческую, национальную задачу. Однако Екатерина II скончалась, Павел начал политику с чистого листа. Победоносного Зубова отозвали из Персии и Закавказья. Поход на Царьград отменили.
Нового русского государя Павла начали обхаживать различные германцы. Германская партия давит на императора. Петербург снова с головой ныряет в европейские дела, забывая о национальных задачах. На Россию давят Австрия и Англия, беженцы-роялисты из Франции. Павел несколько месяцев сопротивлялся, но затем уступил дипломатам Вены и Лондона, немецкой партии при дворе.
Российскую империю удалось втянуть в войну с революционной Францией. Хотя у нас не было никаких коренных противоречий, исторических, экономических, территориальных или династических. Ушакова послали в Константинополь, а оттуда в Средиземное море – помогать туркам воевать против французов, а Суворова – в Австрию, помогать Вене на Итальянском театре. Русские матросы и солдаты стали пушечным мясом Вены и Лондона в их борьбе против Франции. Про русские интересы – проливы, забыли.
Началась длительная и кровопролитная война с Францией, впереди будет Аустерлиц, горящая Москва, гибель Великой армии на просторах России и казаки в Париже. Эта война будет героизирована русскими публицистами и историками. Честь и хвала Русской армии и флоту! Наши солдаты, матросы, офицеры и командующие бились как древние герои и титаны.
Но с точки зрения здравого смысла Петербург воевал за интересы Вены, Стамбула, Лондона и Берлина. С французами русских стравили, делить им было нечего. Знаменитый стратег Карл Клаузевиц отмечал:
«Война есть продолжение политики иными средствами».
Что получила Россия от войны с Францией? Огромные людские и материальные потери. Ушедшее в пустую время, которое можно было потратить на решение национальных задач. Россия присоединила герцогство Варшавское – этнические земли поляков. Царство Польское стало дотационным регионом, который пришлось обустраивать, и источником смут, восстаний и заговоров. Зато Пруссия, Австрия, Англия и Турция решили за счёт русских свои задачи.
В итоге был упущен реальный шанс взять Царьград, проливы. Турция не смогла бы выстоять под ударами Суворова, Ушакова и Зубова. При этом Россия могла действовать, не беспокоясь, что вмешается Европа. Так как Франция была охвачена смутой, а Англия, Австрия и Пруссия были заняты борьбой с французской революцией, попутно собираясь «обрезать» французов в свою пользу.
Продолжение следует…