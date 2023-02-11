«Сломать лицо» «Боевому соколу» или «Гадюке» - просто или не очень?

Разговоры о поставках Украине истребителей F-16 идут, оптимисты говорят, что ничего не будет, потому что Байден так сказал, пессимисты считают, что самолетов дадут. Не США так Нидерланды. Не Нидерланды, так Польша. Или Франция. Или Германия.
Причем, варианты тоже есть: «Мираж» 2000, «Торнадо», F-16. Правда, из этого списка только F-16 более или менее доступен в плане простоты поддержки, логистической инфраструктуры, способностью обучать пилотов летать на нем и многоцелевыми возможностями. В плане инфраструктуры и возможности обучения пилотов с «Боевым соколом» реально сложно конкурировать: в одной только Европе F-16 стоит на вооружении в восьми странах, от Португалии до Польши, так что развернуться будет где.
А ведь обучать надо многих: техников, оружейников, инженеров и, конечно же, летчиков. И вот сегодня, если верить многим американским изданиям, многие задумываются над тем, а насколько и главное – за сколько реально обучить пилотов не только летать, но и воевать на F-16?
Джек Хантер, Тайлер Роговей, Кайл Мизоками – все рассмотрели этот вопрос под микроскопом. Мы тоже не стоим сложа руки, потому и представляем свое понимание вопроса.
Поскольку война в Украине приближается к годовой отметке, в разных странах раздаются постоянные крики поддержки в адрес просьб Киева поставлять украинским ВВС западные истребители. Украинские летчики-истребители продолжают работать, добивая и теряя свои уже немногочисленные МиГ-29 и Су-27. В бомбардировочной и штурмовой авиации дела ничуть не лучше, потому что несмотря на оснащение Су-24 и Су-25 новыми образцами западного оружия, такого как высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88 (HARM), Россия постоянно сокращает количество украинских самолетов, пусть и не так, как это описывается в сводках Министерства обороны. Однако численное и техническое преимущество в воздухе пока за Россией.
Начиная с марта 2022 года, руководство Украины неоднократно призывало западные страны пополнить и расширить истребительный парк своих ВВС, состоящий из самолетов еще советской эпохи.
Сегодня в Украину идет поток западного оружия, но самолетов из блока НАТО пока не было поставлено ни одного. Украинская сторона дала понять, что лучшим вариантом для ВВС страны является поставка подержанных F-16 в Киев.
Действительно, в случае с F-16 существует много вариантов для разных программ обучения, а технические возможности очень близки к МиГ-29, привычному для украинских летчиков самолету.
Полковник Юрий Игнат, пресс-секретарь командования ВВС Украины, заявил, что двух авиационных эскадрилий из 12 самолетов, плюс резервов, будет достаточно, по крайней мере, на первых порах, чтобы помочь переломить ситуацию против российской авиации. Несколько самоуверенно, ведь истребительный полк – это не так много, как кажется.
Однако в январе 2023 года Игнат сообщил, что уже определен не только тип самолета (какой – не сказал), но и программы подготовки летного состава. Было даже заявлено, что Украина уже работает над модернизацией некоторых аэродромов для размещения западных типов истребителей в ожидании их получения.
Несмотря на твердое «нет» президента Байдена передаче США F-16 Украине в прошлом месяце, это «нет» запросто может перейти в «да» с течением совсем небольшого количества времени. И даже если правительство США не захочет пожертвовать F-16 само, оно может одобрить другого поставщика, такого как Нидерланды или любая другая страна из списка выше.
Но многие аналитики в США в один голос говорят о том, что ситуация с запретом на поставки самолетов может измениться в любой момент. И если правительство США в конечном итоге санкционирует передачу F-16 Украине, что это повлечет за собой?
Совершенно ничего удивительного. Вообще идеальное решение. F-16 имеет хорошую историю применения, отлаженную логистику в Европе и заводы по производству всего необходимого в США. И есть довольно большое количество бывших в употреблении самолетов, которые можно отдать Украине, предварительно приведя их в порядок.
Юрий Игнат недавно сказал журналу «Air Force Magazine», что в Украине есть по крайней мере 30 пилотов с достаточным знанием английского языка, которые готовы отправиться в США для обучения, если сделка по F-16 будет согласована.
Вопрос выделения времени и денег уже не стоит, еще в прошлом году Пентагон выделил 100 миллионов долларов на переподготовку украинских летчиков, а раз есть деньги – время в учебных центрах точно найдется. Но времени должно быть много.
Даже сами украинские летчики говорят, что чтобы освоить первый этап взлета и посадки и полета из точки А в точку Б, потребуется несколько недель, но, чтобы научиться боевым маневрам, научиться использовать ракеты, им потребуется около полугода.
И это несмотря на то, что F-16 относительно прост и безопасен в эксплуатации, а потому он не слишком сложен в освоении. В течение нескольких месяцев летчик, изначально незнакомый с этим самолетом, может достаточно безопасно пройти переподготовку на F-16. Системы просты в эксплуатации, самолет прост в управлении, и он очень интуитивно понятен в изучении. Опытный пилот не будет иметь сложностей с F-16, причем, вне зависимости от того, на каком типе самолета он летал до этого. Это было мнение польского летчика, пересевшего в свое время с МиГ-29 на F-16.
«Вы запускаете все его системы, вы двигаете дроссельную заслонку вверх, вы летите. Система управления полетом нейтрализует любые большие ошибки, вы действительно не можете перенапрячь самолет, если вы действительно не пытаетесь это сделать специально. Вы не сможете легко вывести его из контролируемого полета - есть много случаев, когда самолет сам заботится о вас с таким уровнем безопасности, что даже неопытный летчик может безопасно летать - некоторые из систем безопасности включают усовершенствованные системы предупреждения о приближении к земле (EGPWS)».
Полный базовый курс F-16, также известный как «B-Course», обычно представляет собой девятимесячный процесс для молодых пилотов, только что закончивших обучение. В основном он состоит из теоретических занятий, упражнений на симуляторе и тренировочных вылетов. В дополнение к курсам, учебные подразделения (FTU) также проводят курсы переподготовки для пилотов с опытом работы на других самолетах - они, как правило, намного короче, чем полный «B-course».
В случае прохождения полного «B-Course», первые четыре недели теоретических занятий учат летчиков системам F-16 и аварийным процедурам. За этим следует около восьми сеансов симулятора, охватывающих основные полеты по приборам и практический опыт различных аварийных ситуаций, прежде чем они перейдут на двухместный F-16D для четырех учебных полетов с инструктором перед первой самостоятельной миссией.
Следующие вылеты предназначены для получения определенного опыта перед контрольным полетом с инструктором, во время которой летчики выполняют нормативы полета по приборам и отработки поведения в чрезвычайных ситуациях. После выполнения этой программы новый пилот считается квалифицированным для полетов на F-16 в любых погодных условиях днем и может перейти к ночным полетам с очками ночного видения (NVG).
Абитуриенты проходят через изучение основных маневров истребителя «воздух-воздух», маневрирование в воздушном бою и тактические перехваты, прежде чем они перейдут в фазу «воздух-земля» с полетами на малых высотах и тактикой наземной атаки. В курсе около 60 боевых вылетов, разделенных между фазами «воздух-воздух» и «воздух-земля».
Для опытных украинских летчиков-истребителей переобучение на F-16 может напоминать типичный переходный курс FTU, известный как TX. Это традиционно применяется к летным экипажам, которые переходят от одного типа истребителей к другому, или, возможно, к старшим офицерам, которым необходимо летать на нескольких типах. Индивидуальный курс переобучения может стать тем типом учебной программы, который понадобится будущему украинскому пилоту F-16, ранее летавшему на Миг-29 или Су-27.
Американский летный инструктор считает, что для пилота с налетом на американском истребителе около 500 часов, но который никогда ранее не летал на F-16 (например, если кто-то переходит с F/A-18) без каких-либо перерывов и выходных, потребуется 69 дней, чтобы научиться всему для эффективного использования F-16 в воздушных боях и наземном применении.
«Это при условии, что они хорошо говорят по-английски, потому что это язык, на котором мы учим. Эти 69 дней включают в себя шесть полетов, чтобы научиться управлять самолетом и посадить его. Около 15 полетов миссий «воздух-воздух», но если они будут делать успехи, то количество полетов можно снизить до 10. Далее от шести до девяти миссий класса «воздух-земля», которые будут включать в себя базовое обучение использовать бомбы с лазерным наведением (LGB) и управляемые боеприпасы (JDAM). Это дает базовое понимание на уровне крыла, и это при условии, что они уже знакомы со сложным оружием, таким как AIM-120 AMRAAM и специфике его применения».
«Им также нужно будет пройти 210 часов теоретических занятий и 10-20 соревнований на симуляторах. Вы не можете сделать это быстро — даже выполнение двух «полетов» на симуляторе в день означает 10 дней подряд. Вы не можете делать такие вещи быстро. Таким образом, эти 69 дней будут означать, что пилот потенциально может безопасно использовать самолет в тактической учебной среде. Полет в бою — это совсем другая история».
«Идти в бой против Су-35, даже Су-27 в воздушном пространстве — сейчас вы говорите о пилоте с многолетним опытом. Вы не можете сделать это с совершенно новым парнем, который видел все один раз! Вы можете иметь все возможности самолета, но если пилот не знает, как правильно его использовать, то это бесполезно. Так что для пилота, пришедшего с МиГ-29, необходимость изучать совершенно новый PVI (боевой интерфейс «пилот-машина»), где все выглядит по-другому, использовать оружие, о котором они только когда-либо читали, чтобы дать им трехмесячную подготовку, а затем бросить их в бой — это трудная задача!»
«Разница между МиГ-29 и F-16 Block 50 или Mid-Life Upgrade Viper (модификации F-16V – прим.) — это не большой шаг в производительности, но это огромный скачок в технологиях, оружии и авионике. Даже после 69 дней интенсивных тренировок это всего лишь квалификация летчика начального уровня, так сказать, рядового пилота в крыле. Вопрос - кто же возглавит миссию? Вы же не станет просто отправлять летчиков в качестве одиночного охотника, чтобы попытаться сбить что-нибудь с более чем одним вертикальным хвостом? Чтобы быть суперэффективным, нужно хотя бы четыре самолета, а для того, чтобы руководить этим нужно не менее года интенсивной подготовки — тогда можно сокрушить противника».
«Ответ первоначально должен был основываться на создании новой учебной программы, основанной на конкретных потребностях Украины и сценарии применения этих самолетов, а затем для того, чтобы эффективно использовать это в бою (машины и летчики), потребуется от шести до 12 месяцев обучения. И это все равно было бы рискованно».
Откровения матерого воздушного волка ВВС США ставят точки над многими i, тем более что эта буква есть и в украинском языке. Инструктор, давший интервью журналу «The National Interest», хоть и остался неназванным по вполне понятным причинам, но очень внятно изложил все проблемы, которые будут ждать украинский летный состав на пути в кресло пилота F-16.
В целом – ничего страшного или сверхъестественного, многие страны, эксплуатирующие F-16, предпочитают отправлять своих пилотов в США для начального переучивания. Например, пилоты из Польши и Румынии проводят обучение на F-16 с 162-м крылом Национальной гвардии ВВС на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона. Это может послужить идеальным местом для подготовки украинских летчиков.
Другой пилот F-16 прокомментировал не менее известному журналу «The War Zone», что ВВС США могут легко втиснуть от 6 до 12 украинских пилотов в существующую программу переподготовки на последнюю модификацию F-16 и дать им целевую программу, которая обеспечивает конкретные навыки, которые понадобятся летчикам на театре военных действий.
Но тут возникает еще одна небольшая, но все-таки проблема. Изучение западных систем вооружения, которые кардинально отличаются от российских, примерно так же, как отличаются системы управления самолетами и вооружением. Разные радары, разные ракеты, даже дисплеи в разным местах и на разных языках – все это одна сплошная череда трудностей, которые придется преодолевать украинским летчикам.
А еще работа с радиоэлектронным оборудование обнаружения и противодействия российским ЗРК, которых на Украине тоже напихано немало. Соответственно, как и российских летчиков, проблема – летать стоит на малых и сверхмалых высотах, чтобы не попасть сразу под «Бук».
И действительно, говоря о том, насколько полк на F-16 сможет исправить положение в воздухе для украинской армии, стоит продумать тот вопрос, а насколько его позволит использовать сеть ЗРК? И это серьезная тема, потому что действия авиации серьезно затруднены сегодня именно ЗРК. И летать могут исключительно те летчики, для которых полет на бреющем – не проблема. Проскочить под лучами радаров, отработать и уход обратно опять же на сверхмалой высоте.
Можно ли это исполнять эффективно после краткой программы переучивания? Хороший вопрос, но ответ на него можно получить исключительно в боевых условиях.
В целом же, украинский ТВД будет становиться все более закрытым для полетов. С одной стороны российские С-300/400, «Буки» и «Торы», с другой – все те же старые С-300, «Буки» и «Пэтриоты». Учитывая высокую насыщенность войск по обеим сторонам и ПЗРК, очевидно, что самолетам будет весьма непросто реализовывать свои возможности.
Именно потому, кстати, российские самолеты не осуществляют привычного патрулирования территорий, а наносят удары ракетами большой дальности с безопасного расстояния. Плюс крылатые ракеты и дроны-камикадзе.
Как будут действовать в таких условиях пилоты американских самолетов, предположить сложно, но то, что F-16 вряд ли сможет обеспечить такое заметное преимущество перед тем же МиГ-29 – об этом говорят многие.
Украинские чиновники говорят, что им нужен истребитель с хорошим радаром и ракетами, такими как AMRAAM большой дальности, чтобы смочь держать российские истребители и бомбардировщики на большом расстоянии, а потому их американским коллегам нужно будет взвесить все относительно принятия такого значительного шага и задаться вопросом, может ли авиация по-прежнему играть значительную роль на этом театре. Вполне возможно, что воздух будет иметь меньшее влияние в будущем в Украине, особенно по мере роста угрозы ЗРК и перехода боевых действий в городские кварталы, где работа самолетов наименее эффективна.
Украина уже получила системы ПВО NASAMS, которые вооружены ракетами AMRAAM. Ракеты AIM-120 показали свою эффективность и теперь логично получить самолеты, которые с помощью AIM-120 смогут перехватывать российские крылатые ракеты за пределами радиуса действия российских Су-35С и МиГ-31БМ с их дальнобойными Р-37М.
Большой вопрос заключается в том, что из широкого спектра возможностей F-16 Украина действительно получит. Речь идет не столько о летных модификациях, сколько о системах вооружений. Понятно, что AMRAAM и «умное» оружие были бы огромным скачком возможностей для ВВС, но это если их дадут.
Есть вероятность попадания ракет AMRAAM в руки противника, и это несколько возбуждает американских военных, которые ожидаемо против такого расклада. Одно дело – ЗРК NASAMS, который располагается вдали от линии фронта и, конечно, может быть уничтожен, но захвачен – вряд ли. Другое дело – самолет с теми же ракетами, который может быть сбит в результате воздушного боя или ЗРК.
США совершенно не зря ограничили некоторых экспортных клиентов F-16 ракетой AIM-7 «Sparrow» с радиолокационным наведением, которую AMRAAM в конечном итоге заменила. Несмотря на получение совершенно новых F-16 Vipers Ираком, иракские самолеты не имеют на вооружении AMRAAM. Египет также не имеет AMRAAM на своих F-16V Vipers. Вполне возможно, что откажут и Украине.
Есть много других видов оружия, которые F-16 может применить. Это, пожалуй, его самое большое преимущество. И это особенно полезно для Украины, поскольку те же управляемые бомбы JDAM тоже представляют интерес для украинских военных. Планирующие высокоточные бомбы с GPS-наведением смогли бы усилить возможности ВСУ, так как их можно было бы запускать опять же с безопасного расстояния.
Но главные задачи для F-16 в ВВС Украины – это перехват крылатых ракет и противодействие ЗРК. Именно таким образом можно частично (полк – в данном случае ни о чем) защитить какие-то объекты от ракетных ударов и более эффективно применять уже полученные от НАТО противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM), которые уже применяются с подвесок МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Однако, на F-16 с его комплексом авионики и современными сенсорными системами AGM-88 можно было бы использовать более эффективно.
В общем – отдельный вопрос, вопрос комплектации. Ибо одно дело F-16C с «тупыми» бомбами Mk 82 и тепловыми AIM-9 «Sidewinders» не самой последней модели или F-16V с AMRAAM и JDAM?
В любом случае, понятно, что в Киеве не угомонятся, поскольку самолеты ВСУ очень и очень нужны. Попытки компенсировать потери при помощи советских МиГ-29 и Су-27 из Болгарии, Польши и Словакии успехом не увенчались, поскольку самолет – не танк, и его содержание на должном боеспособном уровне стоит много денег. Кроме того, те модели, которые могли бы быть поставлены Украине от друзей, все равно не подлежали за старостью к переоборудованию и оснащению новыми системами вооружений НАТО.
То, что на старые украинские Су и МиГи смогли адаптировать AGM-88 HARM – уже технический подвиг. С AMRAAМ так не получится, ракеты с активной радиолокационной ГСН будут плохо совмещаться с радарами, которыми оснащены украинские самолеты. И даже если теоретически это и можно сделать, то на практике не имеет никакого реального смысла.
Вывод: понятно, что в Киеве мечтают о долгосрочной программе по получению на халяву современных самолетов западного производства. И есть очень большая вероятность, что Украина такие самолеты рано или поздно, но получит.
Если Украина действительно получит добро на F-16 Vipers, то украинские пилоты смогут в конечном итоге быстро переучиться с помощью очень сжатой учебной программы, специально под них разработанной.
Тем не менее, это не обеспечит Украину истребителем для ее долгосрочного будущего и не даст шанса в противостоянии с российским ВКС. Для этого нужны не только самолеты и логистика, но и технический персонал, оборудованные мастерские и аэродромы.
А так получится, что украинских пилотов просто научат летать на самолете, с кратким курсом применения вооружений типа неуправляемых «воздух-земля» и чего-то типа «Sidewinder» для боев в воздухе и тогда такие пилоты могли бы считаться опытными через пару месяцев. Но это не даст Украине того, о чем они просят. Это займет больше времени и станет только частью большого перехода летного и технического персонала, который произойдет в течение многих месяцев, если не лет, а не нескольких недель.
Так что для F-16 в Украине, безусловно, есть вход. Однако каким будет выход – вот как раз этого можно и не увидеть.