Американский самолёт-разведчик находился в небе в районе подрыва газопроводов «Северный поток» 26 сентября прошлого года

Продолжают появляться дополнительные свидетельства того, что за взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят Соединённые Штаты Америки. На днях в сети вышел материал западного журналиста и общественного деятеля, в котором прямо указывается на вину США и на то, что подрыв заложенного американскими военными взрывного устройства осуществлялся при помощи норвежской стороны. После этого в Вашингтоне стали заявлять, что это «не соответствует действительности».Теперь появилась информация о том, что в районе подрыва газопроводов на Балтийским морем находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon. Международный сервис отслеживания авиационного трафика Flightradar24 зафиксировал нахождение самолёта в указанном районе 26 сентября 2022 года.Подрыв газотранспортных артерий с выходом газа на поверхность был зафиксирован американским самолётом-разведчиком, который через несколько часов после своего появления в районе острова Борнхольм покинул воздушное пространство над Балтикой. Это даёт повод говорить о том, что американцы вели мониторинг того, насколько успешной окажется совершаемая ими беспрецедентная по своим масштабам диверсия.Ещё один интересный момент. Этот же самолёт осуществлял дозаправку, находясь в воздушном пространстве Польше. Напомним, что именно бывший глава польского МИД Радек Сикорский в соцсети первым и раскрыл то, кто стоит за взрывом. Сикорский опубликовал короткое сообщение со словами «Спасибо, США». Потом, очевидно осознав, чего может стоить эта заметка, спешно её удалил. Но Интернет помнит всё… И Россия тоже не забудет.