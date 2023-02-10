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Американский самолёт-разведчик находился в небе в районе подрыва газопроводов «Северный поток» 26 сентября прошлого года

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Американский самолёт-разведчик находился в небе в районе подрыва газопроводов «Северный поток» 26 сентября прошлого года

Продолжают появляться дополнительные свидетельства того, что за взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят Соединённые Штаты Америки. На днях в сети вышел материал западного журналиста и общественного деятеля, в котором прямо указывается на вину США и на то, что подрыв заложенного американскими военными взрывного устройства осуществлялся при помощи норвежской стороны. После этого в Вашингтоне стали заявлять, что это «не соответствует действительности».


Теперь появилась информация о том, что в районе подрыва газопроводов на Балтийским морем находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon. Международный сервис отслеживания авиационного трафика Flightradar24 зафиксировал нахождение самолёта в указанном районе 26 сентября 2022 года.

Подрыв газотранспортных артерий с выходом газа на поверхность был зафиксирован американским самолётом-разведчиком, который через несколько часов после своего появления в районе острова Борнхольм покинул воздушное пространство над Балтикой. Это даёт повод говорить о том, что американцы вели мониторинг того, насколько успешной окажется совершаемая ими беспрецедентная по своим масштабам диверсия.

Ещё один интересный момент. Этот же самолёт осуществлял дозаправку, находясь в воздушном пространстве Польше. Напомним, что именно бывший глава польского МИД Радек Сикорский в соцсети первым и раскрыл то, кто стоит за взрывом. Сикорский опубликовал короткое сообщение со словами «Спасибо, США». Потом, очевидно осознав, чего может стоить эта заметка, спешно её удалил. Но Интернет помнит всё… И Россия тоже не забудет.
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:18
    +2
    Американский самолёт-разведчик находился в небе в районе подрыва газопроводов «Северный поток» 26 сентября прошлого года
    Но надо же было управлять и контролировать процесс
  2. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 06:18
    +3
    Вся эта затея с вывозом сырья за границу должна была закончиться гораздо раньше, ресурсы должны работать на нашу страну, а не для нуворишей, обогатившихся на этом и сбежавших за границу. Хватит заниматься вывозом наших богатств, надо развивать свою страну
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:29
      +2
      Цитата: Батько_Махно
      Хватит заниматься вывозом наших богатств, надо развивать свою страну

      В 150 километрах от Москвы у одного сварщика с работы родители-пенсионеры живут.
      Газ привозной, в баллонах.
      Родители на двоих получают пенсию 35 тысяч. За подключение к газу (в трёх километрах от деревни ГРП) местные газовщики просят 215 тысяч с каждого дома.
      Привет Газпрому!
      Пожалеть, что ли, наше "национальное достояние"? Как им, бедным, тяжело живётся...
      1. andrey682006
        andrey682006 Сегодня, 08:11
        0
        Укропатриотам следует заняться собой и своей страной, а не Россией. У вас трубы есть, а газ? Провода есть, а электричество? Президент есть, а интересы Украины? Нафтогаз есть, а хозяева - американцы...
        Вот и пресса есть, но под цензурой. Деньги есть, но не свои... Даже ЦИПСОшники ваши под британцами... Дикое поле, а не государство.
    2. Эд1970
      Эд1970 Сегодня, 08:14
      0
      "«Лукойл» заправлял украинские танки?
      НПЗ в Бургасе стал крупнейшим поставщиком топлива для ВСУ"
      https://www.mk.ru/economics/2023/01/23/lukoyl-zapravlyal-ukrainskie-tanki.html
      "Российская нефть, которую компания экспортировала на свой НПЗ в Бургасе, покрывала до 40% потребностей наступающих на Изюм и Херсон украинских войск."
  3. krops777
    krops777 Сегодня, 06:19
    +3
    Сикорский опубликовал короткое сообщение со словами «Спасибо, США». Потом, очевидно осознав, чего может стоить эта заметка, спешно её удалил. Но Интернет помнит всё… И Россия тоже не забудет.


    С ответом наверное придется долго ждать.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:20
    +3
    Да все давно поняли чьи клешни торчат из этих взрывов. И у нас иина Западе, но нам говорить бесполезно нас не услышат да и не поверят. А Запад молчит кто-то ссыт, кто то заинтересовал пасть закрытой держать.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:20
    +1
    Читал я эту статью Сеймур Херша...
    смущает в его статье полное отсуствие британских боевых пловцов... what
    А я именно на них грешил.
    Тем более что британский премьер после подрывов в то время прислал сообщение в Госдеп США что дело сделано.
    Недосказывает до конца журналист.
    Думаю для Кремля появление этой статьи тоже нежелательно...ведь у многих наших граждан возникнут вопросы к нему за бездеятельность после этой диверсии стратегического обьекта.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:34
      +7
      Цитата: Леха с Андроида.
      Читал я эту статью Сеймур Херша...
      смущает в его статье полное отсуствие британских боевых пловцов... what
      А я именно на них грешил.
      Тем более что британский премьер после подрывов в то время прислал сообщение в Госдеп США что дело сделано.

      Да кто бы конкретно ту взрывчатку ни заложил...
      Выгодополучатель один - США. Приказ пришёл из США. А тот, кто его выполнил - да какая разница, чей у него паспорт и в каком министерстве обороны он денежное довольствие получает? Чьи приказы выполняет - того и армия.
  6. venaya
    venaya Сегодня, 06:20
    0
    Как это меня всегда смущало нахождение столь важной экономико-стратегической артерии всей Европы на морском дне с много-национальной юр. принадлежностью. Что-то и когда-то здесь всё равно должно было произойти.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:23
    +5
    Теперь появилась информация о том, что в районе подрыва газопроводов на Балтийским морем находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon.
    В подрыве газопроводу не только уши мерикатосов торчат, там вся их внешняя политика видна, как преступников мирового масштаба. Я не знаю, как ответим на мировой терроризм, во главе с сонным джо... Но, ответить бы надо! Полагаю, со мной согласятся многие адекватные РОССИЙСКИЕ люди.
    п.с. цпсошников, беглецов, бывших, и пр. в расчет не беру.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 06:53
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      ответить бы надо!

      Вариантов много. Можно погрозить пальцем. Можно погрозить кулаком. Можно выразить озабоченность. Даже глубокую. Можно запретить въезд Байдену.
      Есть ещё предложения?
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 06:26
    0
    И Россия тоже не забудет.

    1. Rom8681
      Rom8681 Сегодня, 06:27
      -1
      Как грозно мы отреагировали.
      Штаты памперсы менять побежали
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:34
    +4
    Для США чувствителен только ядерный ответ.Но МИД уже сказал,ответ будет юридический и политический .Для начала надо победить на Украине.А там и варианты в дальнейших переговорах с западом нарисуются.
  10. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 06:40
    0
    Цицерон сказал:" is fecit, cui prodest ". С тех пор ни чего не изменилось.
    А Газпрому, в первую очередь нужно свою страну обеспечить, не сжиженным, а природным газом.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    0
    Что уже сегодня рассуждать об американском самолете, когда давно ясно, что газопровод взорвался не сам по себе и кто к этому причастен. Совершен прецедент - диверсия на экономическом объекте России (при совместном участии в проекте европейских стран), а значит целенаправленное нападение на страну. По всей видимости американцы просчитали варианты возможных наших ответов на диверсию и посчитали их незначительными для себя. А потом были очень удивлены тем, что ответа вообще не последовало. Следовательно можно и дальше безнаказанно нападать на Россию нанося точечные, но ощутимые удары в нужных местах. А время тикает и тикает, ответа с российской стороны нет и наглости в действиях "партнеров" только прибавляется.