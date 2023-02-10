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Российские дроны нанесли удары по целям на контролируемых противником территориях в Харьковской, Днепропетровской и других областях

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Российские дроны нанесли удары по целям на контролируемых противником территориях в Харьковской, Днепропетровской и других областях

Фото носит иллюстрационный характер



В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам противника в ряде регионов, в том числе в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье.

Началось всё с объявления воздушной тревоге на большинстве подконтрольных киевскому режиму территорий. После этого стала поступать информация о взрывах.

Сообщается о том, что поражены цели в Днепропетровске (Днепре) и в Харьковской области. Также сообщается о взрывах на объектах в Николаевской области. Причём речь в сообщениях идёт о том, что поражались объекты на указанных территориях с применением ударных беспилотников типа «Герань».

Украинские ставленники в различных регионах заявили о том, что Россия провела очередную массированную атаку с использованием «иранских «Шахедов». Напомним, что «Шахедами» на Украине продолжают называть различные модификации упомянутой выше «Герани». Один из так называемых губернаторов заявил, что дронов было не менее 40.

Сообщалось о том, что дроны появились в небе над Киевской и Кировоградской областями. Однако о взрывах в этих регионах на данный момент сообщений не поступало.

Напомним, что ранее украинская сторона потребовала ввести санкции против Ирана «за поставку России ударных беспилотников». Иранский МИД назвал эти претензии непреемлемыми, как и пассаж советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка «Мы же предупреждали…» после атаки дрона на завод по производству оружия в иранском Исфахане.
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:33
    +2
    Российские дроны нанесли удары по целям на контролируемых противником территориях в Харьковской, Днепропетровской и других областях
    Ну все, сейчас "гениальная британо-украинская разведка" совместит эту новость с новостью о прилете в Москву, пару дней назад иранского Ил-76
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      +2
      Вот уж пару лет назад ну никак не подумал бы,что Иран будет активно нам помогать.Причем в военном деле.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:47
        +1
        dmi pris 1 hi, и кстати имели право помнится Москва завернула сделку с ПВО по просьбе Вашингтона, очень мы тогда хотели Западу понравиться(поправьте если ошибаюсь)
        1. Serg65
          Serg65 Сегодня, 07:52
          0
          Цитата: Ропот 55
          помнится Москва завернула сделку с ПВО по просьбе Вашингтона

          Что не повлияло на военно-политическое сотрудничество спустя некоторое время....интересно да?
          Цитата: Ропот 55
          очень мы тогда хотели Западу понравиться(поправьте если ошибаюсь)

          А была ли это попытка понравится? Наше мнение сегодня, завтра превращается в прах!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:40
    +1
    Мутная информация, надо подождать чуток. А там видно будет, что это удар аль точечная работа.
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 06:55
    0
    помнится, укропропагандисты еще осенью вещали, что "шахиды" закончились и ракет осталось на 1-2 массированных удара
    1. DenD
      DenD Сегодня, 07:13
      +3
      Украинская разведка, видимо не отдупляет, что заводы наши работают в 3 смены, технологии отработаны, а стиралок в которых есть, так называемые чипы пруд-пруди)))