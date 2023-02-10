Российские дроны нанесли удары по целям на контролируемых противником территориях в Харьковской, Днепропетровской и других областях

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В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам противника в ряде регионов, в том числе в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье.
Началось всё с объявления воздушной тревоге на большинстве подконтрольных киевскому режиму территорий. После этого стала поступать информация о взрывах.
Сообщается о том, что поражены цели в Днепропетровске (Днепре) и в Харьковской области. Также сообщается о взрывах на объектах в Николаевской области. Причём речь в сообщениях идёт о том, что поражались объекты на указанных территориях с применением ударных беспилотников типа «Герань».
Украинские ставленники в различных регионах заявили о том, что Россия провела очередную массированную атаку с использованием «иранских «Шахедов». Напомним, что «Шахедами» на Украине продолжают называть различные модификации упомянутой выше «Герани». Один из так называемых губернаторов заявил, что дронов было не менее 40.
Сообщалось о том, что дроны появились в небе над Киевской и Кировоградской областями. Однако о взрывах в этих регионах на данный момент сообщений не поступало.
Напомним, что ранее украинская сторона потребовала ввести санкции против Ирана «за поставку России ударных беспилотников». Иранский МИД назвал эти претензии непреемлемыми, как и пассаж советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка «Мы же предупреждали…» после атаки дрона на завод по производству оружия в иранском Исфахане.