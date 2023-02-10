Американское издание: Украина никогда не наносит ударов РСЗО HIMARS, не согласовав их с США

Несмотря на заявления США о неучастии в конфликте на Украине, Пентагон играет в боевых действиях активную и серьезную роль. Как утверждает The Washington Post, американские военные осуществляют координацию ракетных ударов РСЗО HIMARS и M270.
Киев никогда не наносит удары РСЗО HIMARS и M270, не согласовав их с американцами, при этом цели он выбирает самостоятельно. В основной массе США одобряют удары, предоставляя координаты для "обеспечения точности", объясняя это тем, что незачем тратить дорогостоящие боеприпасы для поражения второстепенных целей.
Американское издание ссылается на заявления высокопоставленных чиновников из Украины, а также военных США, подтвердивших данную информацию. По словам одного из представителей Украины, все это происходит примерно так: выбирается цель, ее координаты сбрасываются вышестоящему командованию, те передают их своим американским партнерам, засевшим где-то в Европе, после чего получают более точные координаты и разрешение на поражение. Так что все заявления о том, что ВСУ "случайно" попало по гражданским объектам, не нужно. Все это согласовано с американцами.
Как подчеркивается, обмен информацией проходит довольно быстро, но иногда США дают отказ, запрещая бить по тем или иным координатам. Однако это случается довольно редко, у Киева претензий к хозяевам нет. Уточняется, что координацией ударов РСЗО HIMARS и M270 ВСУ занимается специальный центр, размещенный на территории одной из американских военных баз в Европе.
О том, что США предоставляют Украине координаты для нанесения ударов по российским войскам, сообщалось и ранее. Не исключается, что обслуживают американские "передовые системы" расчеты из США, а украинские военные являются обслуживающим персоналом, "поднося патроны", как говорится.