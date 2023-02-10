Военное обозрение
Войти Регистрация

Американское издание: Украина никогда не наносит ударов РСЗО HIMARS, не согласовав их с США

8
Американское издание: Украина никогда не наносит ударов РСЗО HIMARS, не согласовав их с США

Несмотря на заявления США о неучастии в конфликте на Украине, Пентагон играет в боевых действиях активную и серьезную роль. Как утверждает The Washington Post, американские военные осуществляют координацию ракетных ударов РСЗО HIMARS и M270.


Киев никогда не наносит удары РСЗО HIMARS и M270, не согласовав их с американцами, при этом цели он выбирает самостоятельно. В основной массе США одобряют удары, предоставляя координаты для "обеспечения точности", объясняя это тем, что незачем тратить дорогостоящие боеприпасы для поражения второстепенных целей.

Американское издание ссылается на заявления высокопоставленных чиновников из Украины, а также военных США, подтвердивших данную информацию. По словам одного из представителей Украины, все это происходит примерно так: выбирается цель, ее координаты сбрасываются вышестоящему командованию, те передают их своим американским партнерам, засевшим где-то в Европе, после чего получают более точные координаты и разрешение на поражение. Так что все заявления о том, что ВСУ "случайно" попало по гражданским объектам, не нужно. Все это согласовано с американцами.

Как подчеркивается, обмен информацией проходит довольно быстро, но иногда США дают отказ, запрещая бить по тем или иным координатам. Однако это случается довольно редко, у Киева претензий к хозяевам нет. Уточняется, что координацией ударов РСЗО HIMARS и M270 ВСУ занимается специальный центр, размещенный на территории одной из американских военных баз в Европе.

О том, что США предоставляют Украине координаты для нанесения ударов по российским войскам, сообщалось и ранее. Не исключается, что обслуживают американские "передовые системы" расчеты из США, а украинские военные являются обслуживающим персоналом, "поднося патроны", как говорится.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:37
    +4
    Ой СЕКРЕТ ТО КАКОЙ, это известно с момента поставок этих самых Химер. Прям КАПИТАНЫ очевидность.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:47
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Ой СЕКРЕТ ТО КАКОЙ

      Ну для нас это давно не секрет, а вот для многих простых американцев может быть и откровение
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:05
        0
        svp67 hi, вот без сарказма, а оно им надо это откровение то?
  2. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:42
    +5
    Кто бы сомневался. Они без разрешения США по гадить не имеют права.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +1
    США одобряют удары, предоставляя координаты для "обеспечения точности"
    А это являлось секретом до сегодняшнего дня? Американцы и европейцы уже по уши в этом конфликте и не скрывают этого, правда периодически повторяя, как заклинание, что "мы в конфликте не участвуем, нам ни к чему прямое столкновение с Россией". Поэтому не только американские инструкторы и координаторы с разведкой присутствуют на Украине. Там поляки, французы, немцы... сопровождающие использование своей техники.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    0
    Да, ладно! Неужели! Но, надо помнить, что взбесившаяся может и укусить хозяина. А, бандеровцы- кто?
  5. sub307
    sub307 Сегодня, 07:04
    +3
    Цитата: svp67
    а вот для многих простых американцев может быть и откровение

    Многим простым американцами вообще н... ... рать, что там, где то в Европе происходит, разве, что опосредованно - если есть связь со своими собственными проблемами. А совсем простые американцы о существовании украины не слышали, и не хотят . winked
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 07:42
      +1
      Все время нам в уши с с.. т. Что простым американцем есть дело до сво. Я скажу вам так, что их интересует исключительно свои проблемы. И половина даже не знает где украина находится