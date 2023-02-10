Американское издание: Украина никогда не наносит ударов РСЗО HIMARS, не согласовав их с США

Несмотря на заявления США о неучастии в конфликте на Украине, Пентагон играет в боевых действиях активную и серьезную роль. Как утверждает The Washington Post, американские военные осуществляют координацию ракетных ударов РСЗО HIMARS и M270.Киев никогда не наносит удары РСЗО HIMARS и M270, не согласовав их с американцами, при этом цели он выбирает самостоятельно. В основной массе США одобряют удары, предоставляя координаты для "обеспечения точности", объясняя это тем, что незачем тратить дорогостоящие боеприпасы для поражения второстепенных целей.Американское издание ссылается на заявления высокопоставленных чиновников из Украины, а также военных США, подтвердивших данную информацию. По словам одного из представителей Украины, все это происходит примерно так: выбирается цель, ее координаты сбрасываются вышестоящему командованию, те передают их своим американским партнерам, засевшим где-то в Европе, после чего получают более точные координаты и разрешение на поражение. Так что все заявления о том, что ВСУ "случайно" попало по гражданским объектам, не нужно. Все это согласовано с американцами.Как подчеркивается, обмен информацией проходит довольно быстро, но иногда США дают отказ, запрещая бить по тем или иным координатам. Однако это случается довольно редко, у Киева претензий к хозяевам нет. Уточняется, что координацией ударов РСЗО HIMARS и M270 ВСУ занимается специальный центр, размещенный на территории одной из американских военных баз в Европе.О том, что США предоставляют Украине координаты для нанесения ударов по российским войскам, сообщалось и ранее. Не исключается, что обслуживают американские "передовые системы" расчеты из США, а украинские военные являются обслуживающим персоналом, "поднося патроны", как говорится.