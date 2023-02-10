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Украинская сторона считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск

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Украинская сторона считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск

Российские войска повысили интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по объектам и позициям противника в оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики. В течение нескольких часов удары наносились по целям сразу на нескольких направлениях.


По последним сведениям, основное число ударов в тёмное время суток пришлось по объектам и позициям противника в районе городов Константиновка, Славянск и Краматорск. Украинская сторона заявляет о том, что помимо артиллерии российские войска применяли ударные дроны.

К настоящему моменту известно о поражении объекта, на котором находились украинские резервы в Константиновке. Также значительный ущерб нанесён укрепрайону к юго-востоку от Славянска – в районе дороги на Артёмовск (Бахмут), по которой в сторону Славянско-Краматорской агломерации продвигаются российские штурмовые группы.

Украинская сторона считает, что это является начальной фазой наступления российских войск на западе Донецкого региона. Одновременные удары по объектам размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской области в этой ситуации могут являться операцией по отсечению резервов с той целью, чтобы у украинского командования шансы на их переброску к той же Константиновке свелись к минимуму.

Напомним, что ранее штурмовые группы ЧВК «Вагнер» перешли через автодорогу Константиновка-Артёмовск, взяв её под частичный физический контроль и выйдя к южным и юго-восточным окраинам города Часов Яр.
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4 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 06:54
    +2
    очень может быть, что они не ошибаются. Хорошо бы, если бы так оно и было. И было бы очень здорово, что бы по результатам наступления Славянск и Краматорск оказались в таком же положении, как сейчас Бахмут.
    1. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 07:27
      0
      Да вы прирожденный ритор, так ясно и четко, а главное доступно изложить ход событий
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:00
    0
    На сколько мощные боеприпасы применялись против ВСУ?Да и за ночь не нанесёшь непоправимый ущерб,что-то не слышно чтобы бомбили логистику всу.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +8
    Что там думают в ВСУ по поводу наших ударов наплевать и растереть. Главное, что удары наносятся в т.ч. и по резервам, которые Киев планирует задействовать в дальнейшем. Поэтому больше ударов мощных и точных.