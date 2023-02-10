Украинская сторона считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск

Российские войска повысили интенсивность артиллерийских и авиационных ударов по объектам и позициям противника в оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики. В течение нескольких часов удары наносились по целям сразу на нескольких направлениях.
По последним сведениям, основное число ударов в тёмное время суток пришлось по объектам и позициям противника в районе городов Константиновка, Славянск и Краматорск. Украинская сторона заявляет о том, что помимо артиллерии российские войска применяли ударные дроны.
К настоящему моменту известно о поражении объекта, на котором находились украинские резервы в Константиновке. Также значительный ущерб нанесён укрепрайону к юго-востоку от Славянска – в районе дороги на Артёмовск (Бахмут), по которой в сторону Славянско-Краматорской агломерации продвигаются российские штурмовые группы.
Украинская сторона считает, что это является начальной фазой наступления российских войск на западе Донецкого региона. Одновременные удары по объектам размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской области в этой ситуации могут являться операцией по отсечению резервов с той целью, чтобы у украинского командования шансы на их переброску к той же Константиновке свелись к минимуму.
Напомним, что ранее штурмовые группы ЧВК «Вагнер» перешли через автодорогу Константиновка-Артёмовск, взяв её под частичный физический контроль и выйдя к южным и юго-восточным окраинам города Часов Яр.