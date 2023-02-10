Британская пресса: Киев прорабатывает сценарии нанесения ударов дальнобойными ракетами по Крыму

Украина уже нашла применение обещанным Великобританией дальнобойным ракетам, в Киеве прорабатывается сценарий нанесения ударов по целям на Крымском полуострове. Об этом сообщает The Times.
Британское издание ссылается на источник в украинском Минобороны, который подтвердил планы применения дальнобойных ракет по российскому полуострову. По его словам, сейчас в Генштабе ВСУ прорабатывают сценарии нанесения таких ударов, назначают предварительные цели и т.д. Конкретный вариант будет определен после того, как станет точно известно, какие именно ракеты получит Киев и в каком количестве.
Источник подтвердил, что Зеленский неоднократно заявлял о необходимости ударов по "оккупированным территориям" для уничтожения там военных объектов ВС России. Крым тоже является "захваченной украинской землей", Украина готова наносить по нему удары, но пока нечем. В Киеве надеются, что в скором времени это ситуация изменится и Великобритания предоставит средства для поражения целей на полуострове.
В самой Великобритании подтвердили, что обещали Киеву дальнобойные ракеты, но предоставить какие-либо подробности отказались. Между тем, появилась информация, что британцы могут предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 км, модифицированные для нанесения ударов по наземным целям. Также рассматривается вариант с авиационной ракетой Storm Shadow с дальностью 250 км в экспортном варианте. По мнению западных военных экспертов, оба варианта вполне возможны.
На данный момент окончательное решение еще не принято, в правительстве Великобритании идет активное обсуждение этого вопроса. То, что передача дальнобойных ракет может привести к дальнейшей эскалации конфликта, Британию не волнует, главное - нанести как можно большее поражение России руками Украины.