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Британская пресса: Киев прорабатывает сценарии нанесения ударов дальнобойными ракетами по Крыму

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Британская пресса: Киев прорабатывает сценарии нанесения ударов дальнобойными ракетами по Крыму

Украина уже нашла применение обещанным Великобританией дальнобойным ракетам, в Киеве прорабатывается сценарий нанесения ударов по целям на Крымском полуострове. Об этом сообщает The Times.


Британское издание ссылается на источник в украинском Минобороны, который подтвердил планы применения дальнобойных ракет по российскому полуострову. По его словам, сейчас в Генштабе ВСУ прорабатывают сценарии нанесения таких ударов, назначают предварительные цели и т.д. Конкретный вариант будет определен после того, как станет точно известно, какие именно ракеты получит Киев и в каком количестве.

Источник подтвердил, что Зеленский неоднократно заявлял о необходимости ударов по "оккупированным территориям" для уничтожения там военных объектов ВС России. Крым тоже является "захваченной украинской землей", Украина готова наносить по нему удары, но пока нечем. В Киеве надеются, что в скором времени это ситуация изменится и Великобритания предоставит средства для поражения целей на полуострове.

В самой Великобритании подтвердили, что обещали Киеву дальнобойные ракеты, но предоставить какие-либо подробности отказались. Между тем, появилась информация, что британцы могут предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 км, модифицированные для нанесения ударов по наземным целям. Также рассматривается вариант с авиационной ракетой Storm Shadow с дальностью 250 км в экспортном варианте. По мнению западных военных экспертов, оба варианта вполне возможны.

На данный момент окончательное решение еще не принято, в правительстве Великобритании идет активное обсуждение этого вопроса. То, что передача дальнобойных ракет может привести к дальнейшей эскалации конфликта, Британию не волнует, главное - нанести как можно большее поражение России руками Украины.
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28 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:02
    0
    Вот и удивляет, что Россия все лишние красные перерисовывает.
    Год уж прошел...
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:28
      0
      США только из-за поставки советских ракет на Кубу чуть ядерную войну не развязали - заставили убрать ракеты. СССР же добился удаления американских ракет с Турции.
      А у нас только озабоченности да виртуальные линии рисуют.
      1. KAV
        KAV Сегодня, 07:54
        +1
        Цитата: Stas157
        США только из-за поставки советских ракет на Кубу чуть ядерную войну не развязали - заставили убрать ракеты.

        Цитата: Stas157
        СССР же добился удаления американских ракет с Турции.

        Вот мне интересно. Вы умышленно так формулируете? США, значит, заставили, а СССР добился? Как по мне, так наоборот, СССР заставил США убрать свои ракеты с территории Турции. А США именно добились такой ответной реакции от СССР.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:10
          0
          Цитата: KAV
          Как по мне, так наоборот, СССР заставил США убрать свои ракеты с территории Турции. А США именно добились такой ответной реакции от СССР.

          Согласен и на такой вариант. Сути впрочем не меняет - ракеты были убраны.
        2. михаил3
          михаил3 Сегодня, 08:17
          0
          Цитата: KAV
          Вот мне интересно. Вы умышленно так формулируете? США, значит, заставили, а СССР добился?

          Разумеется, ничего случайного. При активнейшей поддержке наших властей, все ВУЗы, обучающие журналистов и иже с ними, захвачены американскими спецслужбами. Что мы прекрасно видим на примере того, как в этих ВУЗах поступают с ребятами, посмевшими заявить о своей патриотической позиции.
          Американцы с 60 х годов развивают куст технологий, позволяющих вляить на разум своих противников через их же язык. Вот примеры
          - массовое использование слова "заработал" в описании доходов воров, расхитителей, бандитов и убийц. Влияет на базовые установки сознания.
          - определение "россияне" для граждан нашей страны. Более 80% граждан - русские. Такие страны в мире называют мононациональными. Однако наши власти с маниакальным упорством, при помощи этого определения, разрушают связь граждан со страной и главное - связь людей с русским менталитетом, на котором страна построена. Уже становится непонятно, какого черта эти случайные людишки собрались в этих непонятных границах...
          Ну и дальше вы можете найти сотни таких вот примеров, на который обратили внимание. Против нас идет война в пространстве разума, чрезвычайно успешная. А наши власти вовсю сотрудничают в ней с врагом...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:31
      +2
      Опубликуйте хотя бы примерную дату ударов по Киеву, когда мы разнесем этот клоповник вместе с британскими советниками ?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:04
    +2
    Бриты, могут и передать бандеровцам дальнобойное оружие. Даже, наверняка передадут. А, те, без особого раздумывания его применят. Тут сомнений нет. Дело в другом- готовы ли мы к этому? Или опять это будет неожиданностью для руководства?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:10
      -6
      Применить - не значит попасть. В отличии от Курской области, Крым просто нашпигован системами ПВО.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:05
    +5
    В ответ тут же должна появиться статья в Российской прессе, что Россия прорабатывает удар гиперзвуковыми ракетами по Лондону.
    1. kasy
      kasy Сегодня, 07:15
      -1
      ну, в Белоруссии миг-31 с кинжалом не просто так находится, расстояние как раз тютелька в тютельку до лондона
    2. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:18
      0
      Необходимо натурное испытание "Посейдена", желательно в проливе Ла Манш.
  4. Карат
    Карат Сегодня, 07:08
    -4
    Мне думается, что при попадании хоть одной дальнобойной ракеты по Крыму, украинская энергосистема перестанет существовать, без возможности восстановления. И это минимум.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:10
      +7
      Карат hi, скажу только за себя, я на это надеялся до января этого года, но.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 07:30
        0
        Цитата: Ропот 55
        Карат hi, скажу только за себя, я на это надеялся до января этого года, но.


        Ну какая то ответка как с Крымским мостом должна последовать по логике.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 07:09
    -1
    дальнейшая эскалация конфликта Британию не волнует, главное - нанести как можно больше ущерба России руками Украины.

    Вот ведь су..наки и лисс..трасски, всё никак не успокоятся на своём острове.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 07:23
    0
    А не пора ли России более действенно поддержать стремление шотландцев и ирландцев к независимости?
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:25
    +2
    Эх плачет по острову Сармат...
    Ох как плачет....
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:06
      0
      На этот вопрос уже давно был дан ясный ответ умными людьми - на этом острове живёт любимая дочура Лаврова, сын Якунина, полномочный представитель президента РФ Абрамович Р. А. и ещё много кто из неприкасаемых граждан РФ.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:30
    0
    в Киеве прорабатывается сценарий нанесения ударов по целям на Крымском полуострове.
    Значит Британия поставляя ракеты становится участником запланированного удара по Крыму. А дальше что? Что будут решать дипломаты, т.к. о военных пока речи не идет? С каждым разом запад предоставляет Украине все больше возможностей наносить ощутимый вред России, в т.ч. и политический.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:37
    0
    Как предложение - ликвидировать пролив Ла-Манш, преобразовав его в бухту.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:42
    +1
    Западное оружие + разведка .
    Они будут наносить удары не на поражение , а уничтожение.
  11. Погоны
    Погоны Сегодня, 07:44
    0
    И поставят, и нанесут. request
    Никто не уважает и не считается с пустобрехами. request

    Нужно было любые поставки любой помощи пресекать ещё в самом начале.
    А теперь уже поезд ушёл. И на любую попытку эскалации сто стороны России Запад ответит кратным наращиванием поставок вооружений и прочей военной помощи.

    Все психологические портреты нашего военно-политического руководства Западными спецслужбами составлены. Теперь Россию никто не боится.
    1. Алексей Т.
      Алексей Т. Сегодня, 07:58
      +2
      Цитата: Погоны
      И поставят, и нанесут. request
      Никто не уважает и не считается с пустобрехами. request

      Нужно было любые поставки любой помощи пресекать ещё в самом начале.
      А теперь уже поезд ушёл. И на любую попытку эскалации сто стороны России Запад ответит кратным наращиванием поставок вооружений и прочей военной помощи.

      Все психологические портреты нашего военно-политического руководства Западными спецслужбами составлены. Теперь Россию никто не боится.

      Не боятся только дураки. Наверное, предыдущие психологические портретисты утверждали, что ВВП ни за что не решится на военную операцию против нэньки. А вот, уже год идет, и это даже не средина. Я вот вполне себе допуская, что британия не доживет до конца этого года. Тем более, насколько понимаю, технически нашим реализовать это проще, чем взорвать газопроводы для амеров с норвегами.
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 08:04
        0
        Цитата: Алексей Т.
        Наверное, предыдущие психологические портретисты утверждали, что ВВП ни за что не решится на военную операцию против нэньки


        Об этой операции Запад знал задолго загодя и всячески пытался руководство России от этой авантюры отговорить.

        Цитата: Алексей Т.
        Я вот вполне себе допуская, что британия не доживет до конца этого года.

        Классный анекдот good
        Кто же это такой смелый примет решение об окончании жизни Великобритании?
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:53
    +2
    Цитата: Карат
    Мне думается, что при попадании хоть одной дальнобойной ракеты по Крыму, украинская энергосистема перестанет существовать, без возможности восстановления. И это минимум.

    Это не возможно даже теоретически, т.к. "партнёрам" надо поставлять газ, нефть...., обеспечивать погрузку зерна для евролюдей. А для этого нужна украинская энергосистема в рабочем состоянии, по крайне мере часть ее.
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:55
    +2
    Как это прорабатывает ?? Давно уже все продумано ! И все координаты есть. А мы тупо ждём.
    Удивительно к чему привела денацификация и демилитаризация, через год ждём ударов в Российскому Крыму((((
    И кроме ядерки нечем сдерживать.
    Обычная номенклатура вооружений за год СВО не привела к успеху
  14. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:02
    0
    Пока порты и побережье исконно русских городов Одессы, Николаева и Херсона контролируются не РФ, а её врагами, бандеровцами, США и Великобританией как сегодня - не видать безопасности Крыму и Севастополю как своих ушей!

    Крым всегда будет под ударом и будет жить под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами ВСУ как живёт под ними Донецк пока Одесса, Николаев и Херсон, все пространство от Днепра до Днестра не будет под полным контролем и суверенитетом РФ.
  15. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:05
    0
    В нашем распоряжении имеются боеприпасы обьемного взрыва, в просторечии именуемые "царь-бомба". Не являясь атомными зарядами, пара таких бомб может до основания снести например Киев. Или полностью уничтожить сразу несколько поместий господ украинских депутатов, олигархов, и прочей нечисти. А так же сразу расчистить километров 5-7 фронта от всех бойцов и средств поражения, включая самые глубокие блиндажи и самые крепкие доты.
    Я не обладаю какой то закрытой информацией, для того, чтобы узнать такие вещи, достаточно просто следить за открытой) В общем, не будили б они лихо, пока оно тихо. И это я не только про древних укров...