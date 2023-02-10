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Российские войска вышли к очередному участку дороги Артёмовск-Константиновка

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Российские войска вышли к очередному участку дороги Артёмовск-Константиновка

Появляется информация о том, что российские войска продолжают продвижение вдоль дороги Артёмовск-Константиновка, части которой уже перешли под наш физический контроль. Ранее силы противника были зажаты с двух сторон в селе Красное (Ивановское), а теперь стало известно о выходе передовых групп российских сил к населённому пункту Ступочки. Он практически вплотную примыкает к указанной автомобильной дороге и находится менее чем в 7 км (по прямой) от северо-восточных окраин Константиновки.


Со стороны этого города через Ступочки украинское командование попыталось перебросить новые резервы к Бахмуту (Артёмовску), но эта попытка для ВСУ закончилась неудачей.



Ударами российской артиллерии продвижение было остановлено. А у всё тех же Ступочек пехотные подразделения противника понесли значительные потери, попав под атаку со стороны российских сил с одного из флангов (правого).

Выход российских сил к очередному участку дороги Артёмовск-Константиновка лишает ВСУ возможности эффективного маневрирования и переброски резервов.

Одновременно с этим ЧВК «Вагнер» проводит окружение северо-бахмутской группировки противника, которая несёт потери, находясь в районе сёл Красная Гора и Парасковиевка. По последним сведениям, имела место попытка прорыва к Соледару, но она российскими войсками была пресечена.
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11 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:40
    -3
    Думал в январе освободят Бахмут - Артёмовск. Уже почти середина февраля. Оборона упорная. Усилий много уходит на 75 тысячный городок.
    Вопрос - что дальше? Каков стратегический план?
    Или все ещё надежды что всу вот вот разваляться и побегут ?
    Вообще не похоже на это
    1. Синоид
      Синоид Сегодня, 07:47
      +1
      А ты не думай, а делай. Не умеешь делать, языком не мели.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:00
      +2
      Так они уже не один раз разваливались,я имею ввиду бригады ВСУ,просто вместо потрёпанных бригад они вводили всё новые по дорогам.Хотите взять Бахмут,отрежьте все дороги,через которые идёт снабжение и подкрепление, иначе так можно воевать до бесконечности.
      Оперативная ситуация на Артёмовском направлении складывается успешно. ВСУ недавно лишились локтевого контакта с подразделениями севернее Артёмовска после удачного наступления бойцов «оркестра» между железнодорожной станцией Ступки, расположенной на севере города, и селом Парасковиевка. Огневое подавление противника в районе Красной горы и бегство 30-й бригады ВСУ сделало возможным держать трассу Артемовск – Славянск под огневым контролем.

      Дальнейшее развитие ситуации южнее Артёмовска делает положение украинских военных критическим. Оборона противника на южном фланге, по всей видимости, прорвана. Передовой узел обороны на трассе Артёмовск – Константиновка в Красном (Ивановском) скован боем, противник не смог совершить маневр и воспрепятствовать продвижению «вагнеровцев» на Часов Яр. Дальнейшая оборона Красного при возможном прорыве наших через трассу к городу теряет смысл, боевикам придётся отступать в полуокружённый Артёмовск для выравнивания линии фронта на юге от города. Провал обороны противника на данном участке – это прямая дорога к успеху операции по замыканию кольца окружения Артёмовского гарнизона противника.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-polozhenie-vsu-v-artyomovske-vsyo-khuzhe
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 08:10
        0
        "отрежьте все дороги,через которые идёт снабжение и подкрепление,"
        а сколько там дорог, две, или три? отрезать не получается? открою вам страшную тайну- в случае нужды войска могут снабжаться и без дорог. соответствующая техника имеется и у нас, и у них
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:12
          0
          Если постоянно не накрывать снабжение артой,то конечно смогут. Беспилотников не хватает для наведения на колонны снабжения или чего не хватает?
  2. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:55
    +3
    "...находясь в районе сёл Красная Гора и Парасковиевка. По последним сведениям, имела место попытка прорыва к Соледару, но она российскими войсками была пресечена."
    Очень странное направление для выхода из окружения. Точно, что-то им скармливают, чтобы становились берсерками.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:06
      0
      Тут темой ранее был показан ролик разбитой танковой колонны подавалось как нашей... может это xоxлов побили при попытке прорыва к Соледару?
    2. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 08:13
      0
      "Очень странное направление для выхода из окружения"
      просто те, кто пишет подобные сообщения, в глаза карту бд не видели, и ориентируются на знакомые названия. дypаков в всу не так много, как об этом пишут в газетах
  3. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 08:06
    -1
    если вс рф будут штурмом брать каждый хуторок и городок на той территории, то сво лет на 25 затянется. а к тому идёт. прорыв, окружение? не, не знаем
  4. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 08:06
    0
    В итоге, большая часть пехоты так или иначе выйдет, но насчёт техники сомневаюсь
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:14
    0
    Цитата: аксельбант
    если вс рф будут штурмом брать каждый хуторок и городок на той территории, то сво лет на 25 затянется. а к тому идёт. прорыв, окружение? не, не знаем

    Очень примитивный анализ.