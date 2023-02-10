Российские войска вышли к очередному участку дороги Артёмовск-Константиновка

Появляется информация о том, что российские войска продолжают продвижение вдоль дороги Артёмовск-Константиновка, части которой уже перешли под наш физический контроль. Ранее силы противника были зажаты с двух сторон в селе Красное (Ивановское), а теперь стало известно о выходе передовых групп российских сил к населённому пункту Ступочки. Он практически вплотную примыкает к указанной автомобильной дороге и находится менее чем в 7 км (по прямой) от северо-восточных окраин Константиновки.Со стороны этого города через Ступочки украинское командование попыталось перебросить новые резервы к Бахмуту (Артёмовску), но эта попытка для ВСУ закончилась неудачей.Ударами российской артиллерии продвижение было остановлено. А у всё тех же Ступочек пехотные подразделения противника понесли значительные потери, попав под атаку со стороны российских сил с одного из флангов (правого).Выход российских сил к очередному участку дороги Артёмовск-Константиновка лишает ВСУ возможности эффективного маневрирования и переброски резервов.Одновременно с этим ЧВК «Вагнер» проводит окружение северо-бахмутской группировки противника, которая несёт потери, находясь в районе сёл Красная Гора и Парасковиевка. По последним сведениям, имела место попытка прорыва к Соледару, но она российскими войсками была пресечена.