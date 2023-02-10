Снова - «на те же грабли»: в Сети проявилось видео удара артиллерии ВСУ по колонне российской бронетехники под Угледаром

Пока российское Минобороны бодро рапортует о продолжающемся наступлении войск на Южно-Донецком направлении, на интернет-ресурсах распространяется видео неудачной атаки наших войск под Угледаром.
Наше командование снова наступает на одни и те же грабли, отправляя бронетехнику в атаку на открытой местности при не подавленной артиллерии противника. На одном из участков угледарского фронта большая группа наступающих танков и БМП попала под удар орудий ВСУ, бьющих с возвышенности и прекрасно контролирующих ситуацию. Как итог - множество подбитой российской бронетехники, убитые и раненые, сорванная атака.
На украинских пабликах празднуют победу, в Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска потеряли в ходе этой атаки 31 единицу бронетехники, включая танки. Естественно, что брешут, преувеличивая раза в три российские потери, но до десяти машин наши точно потеряли. Будем надеяться, что технику все же удалось эвакуировать.
Как пишет военный эксперт Борис Рожин, возникает много вопросов к командованию, некоторые выводов из прошлых неудач вообще не делают. Ситуация под Угледаром очень сложная, идут ожесточенные бои. В самом начале наши неожиданным ударом смогли выбить противника с позиций и зацепиться за дачи, но ВСУ подтянули резервы, стабилизировали фронт и начали выдавливать наших обратно. Угледар стоит на возвышенности, оттуда прекрасно все контролируется и посылать бронетехнику одной колонной на открытой местности было, по крайней мере, глупо.
Очень надеемся, что потери не столь велики, как заявляют в Киеве.