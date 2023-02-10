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Снова - «на те же грабли»: в Сети проявилось видео удара артиллерии ВСУ по колонне российской бронетехники под Угледаром

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Снова - «на те же грабли»: в Сети проявилось видео удара артиллерии ВСУ по колонне российской бронетехники под Угледаром

Пока российское Минобороны бодро рапортует о продолжающемся наступлении войск на Южно-Донецком направлении, на интернет-ресурсах распространяется видео неудачной атаки наших войск под Угледаром.


Наше командование снова наступает на одни и те же грабли, отправляя бронетехнику в атаку на открытой местности при не подавленной артиллерии противника. На одном из участков угледарского фронта большая группа наступающих танков и БМП попала под удар орудий ВСУ, бьющих с возвышенности и прекрасно контролирующих ситуацию. Как итог - множество подбитой российской бронетехники, убитые и раненые, сорванная атака.

На украинских пабликах празднуют победу, в Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска потеряли в ходе этой атаки 31 единицу бронетехники, включая танки. Естественно, что брешут, преувеличивая раза в три российские потери, но до десяти машин наши точно потеряли. Будем надеяться, что технику все же удалось эвакуировать.

Как пишет военный эксперт Борис Рожин, возникает много вопросов к командованию, некоторые выводов из прошлых неудач вообще не делают. Ситуация под Угледаром очень сложная, идут ожесточенные бои. В самом начале наши неожиданным ударом смогли выбить противника с позиций и зацепиться за дачи, но ВСУ подтянули резервы, стабилизировали фронт и начали выдавливать наших обратно. Угледар стоит на возвышенности, оттуда прекрасно все контролируется и посылать бронетехнику одной колонной на открытой местности было, по крайней мере, глупо.

Очень надеемся, что потери не столь велики, как заявляют в Киеве.

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62 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:37
    +12
    Удивлён. Думал здесь об этом не напишут.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:43
      -1
      А вы думали во время "перемалования" у нас потерь нет?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:51
        -8
        Перемалывание идет в обе стороны.Вот и наглядный пример.Противники равные по силам.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 07:59
          +8
          Ааа, так всё же не 2-я и 22-я, а равные однако... И ещё хорошо бы всех "перемалывателей" и "клевателей по зернушку" посадить в такие танки и под командование вот таких вот "отцов-командиров".
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 08:01
          -5
          Привет. Может это колонна укров под нашим ударом?
          Танки что там, что у нас... те же, советские
          1. Александр Советский Союз
            Александр Советский Союз Сегодня, 08:18
            -2
            Не исключено. По части фейков, вбросов наши противники весьма преуспели
        3. alexniko77
          alexniko77 Сегодня, 08:08
          -3
          то есть с нашей стороны потери тоже триста тысяч?!
      2. Ив762
        Ив762 Сегодня, 07:51
        0
        Надеялись, что ых потерь будут меньше...
        И что с граблями бодоться будут не...
    2. Синоид
      Синоид Сегодня, 07:49
      -18
      Тоже удивлён, тупому копипасту с бандеровских ресурсов. Видимо работают по запросам таких как вы.
      1. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 07:51
        +11
        Таких как он? Это каких?
        А откуда данный материал брать? Из наших(российских) средств массовой информации? Или вы будете отрицать, что ничего небыло?
      2. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 08:12
        +1
        Пепел Белогоровки стучит В НАШИХ СЕРДЦАХ, но не в сердцах генералов и руководства страны!!! А техника будте уверены останется стоять, как до сих пор стоит под Белогоровкой!!! Это ещё раз доказывает, что у нас нет армии способной воевать на современном уровне да хоть по стандартам НАТО с спутниковой авиа и др видами разведки и подавления той же артиллерии. Идём напролом как в ВОВ. Всё перемалываем и ПЕРЕМАЛЫВАЕМСЯ Да и ещё раз пишу хоть одно видео подтверждение такого же разгрома украинцев с нашей стооны есть!!!??? Где??? Да и ещё это наглядный пример сторонникам нанесения ударов танковыми клиньями. Ну не может наша армия это себе позволить!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:19
      0
      Жесткие кадры, даже если половина в Укро СМИ брехня, только за это видео с комбата надо срывать погоны и рядовым в танк отправлять ((((
  2. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 07:40
    -21
    Сейчас боевые диванные домохозяйки и ,,эксперты,, расскажут в комментариях как надо воевать stop
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 07:52
      +14
      Сейчас боевые диванные домохозяйки и ,,эксперты,, расскажут в комментариях как надо воевать


      А вы считайте это нормальным? Ни арт поддержки, ни с воздуха, ни РЭБ что бы выключить все чтоб дроны не летали и связи не было, ни разведки, ни элементарно ночью выйти на позиции, этому есть только одно емкое слово - раздолбайство. Самое печальное ни кто из генералов за это не ответит.
    2. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 08:04
      +2
      То, что так не надо воевать, даже младенец скажет. И тут даже Генштабу возразить будет нечего.
      С угледарским командованием нужно было разбираться еще осенью. А то, что не разобрались, сейчас стоит большой крови.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:19
      +2
      Диванные эксперты знают иногда даже больше, чем те кто планирует в МО. Забыли начало СВО., ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ ПОД КИЕВА, КУПЯНСК, ИЗЮМ огромные потери техники и др. Это эксперты МО напланировали! Вчера А Коц на радио КП говорил, что оборона на Харьковском направлен была только на БУМАГЕ! Это и привело к Купянской трагедии. А планировали это диванные эксперты наверное!!!? Или кто то другой?
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:42
    +3
    Кто-то все еще продолжает играть в солдатики.
    Как у Толстого - Эрсте колонне марширт, цвайте колонне марширт...
    Кто ответит?
    1. не тот
      не тот Сегодня, 07:50
      +1
      Меня терзают смутные сомнения,что кто-то ответит...
    2. Синоид
      Синоид Сегодня, 07:50
      -22
      автомат в руки и покажите как надо. Во-вторых, что фейки обсуждать?
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:42
    +1
    Говорите научились или учатся воевать наши генаралы, ну-ну... И вообще не новость, а сплошная "дискредитация".
    1. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 07:48
      +2
      В начале, как советовал Моргунов, надо на кошках потренироваться
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 08:06
      -1
      Цитата: AdAstra
      И вообще не новость, а сплошная "дискредитация".


      просто ошибка очередного командира соединения .Главное что сейчас этого нет массово как было первые месяцы СВО.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:46
    +2
    Отметка за чей-то невыученный урок прописана кровью наших парней, техника - да бог с ней, и в мирное время его горело по в/ч немало. Парней жалко. Шашкомахателей, а он там не один принимал решение, к ответу, война все спишет - не должно прокатить.
  6. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 07:46
    +2
    Умные учатся на чужих ошибках, дураки никогда.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:47
    +5
    Почему наше военное командование не использует тактику украинцев, когда они вынудили нас покинуть Харьковскую область? Ведь все было просто. Они для охвата и захода в наш тыл отправляли по проселочным дорогам мобильные группы, а когда наши начинали отходить уже били в лоб основными силами своих бригад. Мы же через год Странной Военной Операции продолжаем атаки в лоб, как ни в чем не бывало.
  8. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 07:47
    +10
    Опять 155 размотали, как воевать то с такими командирами. Вечная память бойцам.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:04
      -1
      Цитата: Белый АК
      Опять 155 размотали

      Очень похоже. Во всяком случае направление и техника совпадают. Была ж отличная боевая часть, что произошло?
  9. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 07:47
    -7
    Цитата: AdAstra
    А вы думали во время "перемалования" у нас потерь нет?


    Я бы вообще рекомендовал поучиться сплоченности у украинцев.

    Какая бы ж%па не была у них на фронте - они все поддерживают армию и руководство.

    У нас - соплей и визгов девать некуда после тактического поражения stop
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:59
      0
      Верно заметили-сплоченность..А можно ли победить сплоченный народ?Тех же русских,по большому счету в массе своей?
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 07:48
    +8
    Меня заминусовали когда я об этом написал, как можно так ездить на 12 месяц СВО? любому идиоту стало понятно за всё это время что у украинцев разведка работает идеально, как можно колоннами наступать не держа дистанцию, как на красный цвет светофора стоят чтобы арте было удобно накрывать, по минным полям, больше 30 единиц техники, страшные кадры, как мы вообще собирались с НАТО воевать? Правильно делал Сталин что расстреливал некомпетентных генералов
  11. Сангвиний
    Сангвиний Сегодня, 07:48
    +6
    Там ни только артиллерия по нашим отработала...не мало техники было выбито из за наезда на мины противотанковые.
    Соболезную погибшим братьям морпехам
  12. Комментарий был удален.
  13. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 07:49
    +3
    не знаю может у нас в штабе шпион сидит и спецом отдает такие приказы за год то должны были уже привычку отбить колоннами ездить
  14. Normann
    Normann Сегодня, 07:52
    -3
    На войне потери неизбежны, особенно когда враг превосходит тебя в разведке...
  15. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 07:54
    +2
    Цитата: krops777
    Сейчас боевые диванные домохозяйки и ,,эксперты,, расскажут в комментариях как надо воевать


    А вы считайте это нормальным? Ни арт поддержки, ни с воздуха, ни РЭБ что бы выключить все чтоб дроны не летали и связи не было, ни элементарно ночью выйти на позиции, этому есть только одно емкое слово - раздолбайство.


    Я сомневаюсь в достижении совершеннолетнего возраста тем кто наивно полагает что есть некий свод правил выполняя которые ты навсегда можешь избавить себя от потерь.

    Война - это куча переменных. Учитесь принимать реальность. Взрослейте stop
  16. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 07:55
    +3
    Обидно признавать, что спустя год СВО продолжают командовать- необучаемые.( Хотя найдуться те, кто скажет - виноваты солдаты они не бриты и с телефонами)

    Проблема не только в этом. Мины- заставляют ездить и ходить друг, за другом. 10 минных тралов вместо одного позволили провести атаку на широком фронте.
  17. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 07:55
    +1
    Справедливости ради, там всё сплошняком заминировано, и малые группы, как я предполагаю, на разных тропах будут постоянно натыкаться на мины. Да и мало ли какие там ещё были обстоятельства. Движение колоннами это не только прихоть генералов, хотя я не отрицаю их вины

    Другой вопрос, зачем вообще наступать на Угледарский выступ? Оттянуть силы противника или захватить город? Вроде бы с первой задачей частично справляемся
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 08:03
      +2
      Мины говорите, а где, позвольте спросить, наши машины дистанционного разминирования, а?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 08:15
        0
        Цитата: AdAstra
        Мины говорите, а где, позвольте спросить, наши машины дистанционного разминирования, а?


        В красивых отчётах. winked
      2. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 08:17
        0
        Помогают наступать Вагнеровцам под Бахмутом
  18. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:57
    -2
    Пока в УК РФ не будет смертной казни за все тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно воинские в военное время и не будут работать НКВД, СМЕРШ и военные Трибуналы как при Сталине - эти преступления и жертвы будут повторяться снова и снова, без конца.
  19. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:57
    -1
    Да намерено колонку подставили под удар. МО РФ прям бежит помогать ВСУ .
  20. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 07:59
    +1
    В самом начале войны наши колонны танковые так долбали.неужели эти долбо...ы с погонами большими ничему не учатся???на передовую в пехоту тварей.
  21. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 08:01
    0
    недооценка противника приводит к печальным результатам... ошибки на войне всегда печальны. Вообще нарезка странная какая-то - такое впечатление что навставляли кадров с разных мест, и полной картины нет, если коптер снимал - покажите весь ролик тогда...похоже на фейк
  22. Синоид
    Синоид Сегодня, 08:01
    -6
    Читаешь комментарии и понимаешь, что основная серая масса сайта - совсем не друзья РФ (хотя может некоторые и живут в России, но это приживалы - где сытно там и Родина), а большинство бандеровцы, заднеприводные младоевропейцы и подлые англосаксы. Показали картинку с бандерТВ и понеслось хаянье, такое любой школьник в фотошопе сварганит за перемену.
  23. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 08:01
    +1
    Снова - «на те же грабли»: в Сети проявилось видео удара артиллерии ВСУ по колонне российской бронетехники под Угледаром


    …Еще смолоду я убедился, что нет на свете события, о котором правдиво рассказала бы газета…
    Д. Оруэлл «Вспоминая войну в Испании»
  24. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:01
    -2
    Ситуация под Угледаром очень сложная, идут ожесточенные бои.

    Как воевала 155 бригада МП ТОФ и 40-я бригада, так и воюют под Угледаром, как-будто крайние, а остальные наблюдают...Особенно "доблестная" авиация.
    14 бригаду спецназа посылают в атаки на Угледар.. А слабо послать их партизанить в Карпаты для диверсий на коммуникациях, их же для этого готовили. А где хваленные краповые береты? Берегут против народа с бумажными стаканчиками. Грустно всё это...35 единиц бронетехники за 35 минут...Мехлиса на них нет.
    Провели мобилизацию...у ВСУ появились новые цели. Наши мобилизованные сидят в землянках и ждут постоянно обстрелов . Толку как от козла молока.
  25. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 08:02
    -3
    Цитата: Sebostyuan
    Обидно признавать, что спустя год СВО продолжают командовать- необучаемые.( Хотя найдуться те, кто скажет - виноваты солдаты они не бриты и с телефонами)

    Проблема не только в этом. Мины- заставляют ездить и ходить друг, за другом. 10 минных тралов вместо одного позволили провести атаку на широком фронте.


    Если обидно - не признавайте stop ну или признавайте - это вообще никак ни на что не влияет good
  26. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 08:02
    +3
    Вопрос в том это настоящее видео или фейк.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:12
      +2
      Так вот и я об этом уже говорила, за год войны уже пора научиться воевать.
      А танки что у них, что у нас... одинаковые.
    2. okean969
      okean969 Сегодня, 08:18
      0
      Так же считаю, что это сборное видео, монтаж, это во-первых, во вторых, где вы насчитали 30 танков, я насчитал 3 танка и 2 БМП, и снимали с разных ракурсов. Включайте мозг, малохольные .
  27. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:07
    0
    Советовать как воевать я не буду. Но, вот советую расследовать это преступление (а это преступление) самым тщательным образом. Открытый, показательный, военно-полевой суд тоже не помешает. Год война идет! ... Или, нет - СВО...
  28. крекс пэкс
    крекс пэкс Сегодня, 08:07
    0
    А как вообще проводить наступление, если концентрацию войск обнаруживают из космоса. Передают координаты, туда вылетают беспилотники и корректируют огонь артиллерии и хаймерсов. Да и просто без космоса на дежурстве беспилотники постоянно. Ведь это практически невыполнимая задача сконцентрировать группировку для атаки. Может помочь только какая нибудь глобальная глушилка РЭБ. Генералов можно делать крайними постоянно, но проблема от этого не решится.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:21
      0
      если концентрацию войск обнаруживают из космоса.

      Да что Вы всё на спутники киваете, они не могут видеть через облачность...достаточно беспилотников.
  29. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:07
    0
    попала под удар орудий ВСУ, бьющих с возвышенности и прекрасно контролирующих ситуацию.

    Так эти позиции как три тополя на Плющихе...т.е. мы знаем об этом, но не не уничтожаем, у нас же нет артиллерии и авиации, а есть только пехота и танки...
    Не верю, что орудия стоят на прямой наводке, кто-то врет как всегда в свое оправдание, а по кадрам видно, что заехали на минное поле. Суровикин...ау
  30. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 08:08
    0
    Цитата: DefenderofTruth
    Пока в УК РФ не будет смертной казни за все тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно воинские в военное время и не будут работать НКВД, СМЕРШ и военные Трибуналы как при Сталине - эти преступления и жертвы будут повторяться снова и снова, без конца.


    ,,Обрадую,, сразу всех местных ,,шаманов,, требующих вызвать Сталина и воскресить СМЕРШ.

    В первую очередь они этих ,,шаманов,,-паникеров отправят на фронт, часть расстреляют за паникерство stop
  31. Погоны
    Погоны Сегодня, 08:10
    -4
    Конечно, снова, ведь рулить снова поставили НГШ, который спланировал начало СВО так, что зашли теми же красивыми колоннами и огребли ещё тогда.

    А некоторые тут ещё глотку дерут за возобновление мобилизации. Зачем? Чтобы угробить наших мобилизованных в красивых колоннах?
  32. Jager
    Jager Сегодня, 08:11
    -3
    Если это не переброска резервов по рокаде, а "наступление", то за такое надо расстреливать. Расчекрыжили колонну по классике лета 1941-го.
  33. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 08:13
    +1
    Цитата: Погоны
    Конечно, снова, ведь рулить снова поставили НГШ, который спланировал начало СВО так, что зашли теми же красивыми колоннами и огребли ещё тогда.

    А некоторые тут ещё глотку дерут за возобновление мобилизации. Зачем? Чтобы угробить наших мобилизованных в красивых колоннах?


    Ваши предложения? Только без дежурных лозунгов ок? stop
  34. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:16
    0
    Сколько раз сказанно не будет танковых прорывов и прочего Брусиловского, мы медленно выдавливаем орков, и топчемся на месте не из за договорняков или глупости генералов, противник наш в критических местах имеет превосходство (разведка, точность стрельбы). Поэтому белогоровка будет повторяться до тех пор пока не кончится наше превосходство в живой силе и технике. Единственное благодаря чему мы сможем наступать если каждый день тысяча ланцетов будет запускаться, сотни точных, умных бомб, ракет, краснополев-сантиметров, и т д. ЕЖЕСУТОЧНО! Но это другие деньги, всему народу нашему надо будет встать к станкам, на сборку и за маленькие деньги, сами боеприпасы дорогие по комплектующим. Вместо этого тупоголовая пропаганда несёт всякую окалесицу кроме правды- мы не сильнее орков. Надо уже готовить население к корейскому варианту, а то опять как с стамбульскими переговорами лжепатриоты будут мозги компосировать народу что Путин слил.
  35. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 08:18
    0
    Цитата: алексей_444
    Сколько раз сказанно не будет танковых прорывов и прочего Брусиловского, мы медленно выдавливаем орков, и топчемся на месте не из за договорняков или глупости генералов, противник наш в критических местах имеет превосходство (разведка, точность стрельбы). Поэтому белогоровка будет повторяться до тех пор пока не кончится наше превосходство в живой силе и технике. Единственное благодаря чему мы сможем наступать если каждый день тысяча ланцетов будет запускаться, сотни точных, умных бомб, ракет, краснополев-сантиметров, и т д. ЕЖЕСУТОЧНО! Но это другие деньги, всему народу нашему надо будет встать к станкам, на сборку и за маленькие деньги, сами боеприпасы дорогие по комплектующим. Вместо этого тупоголовая пропаганда несёт всякую окалесицу кроме правды- мы не сильнее орков. Надо уже готовить население к корейскому варианту, а то опять как с стамбульскими переговорами лжепатриоты будут мозги компосировать народу что Путин слил.


    Уснуть и не встать от этого опуса целиком состоящего из лозунгов good есть чё поновее? stop
  36. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 08:20
    0
    "Наше командование снова наступает на одни и те же грабли, отправляя бронетехнику в атаку на открытой местности при не подавленной артиллерии противника"
    да чо там, бабы ишо нарожають! кто там думать будет? армагеддец? герасимов-муму? прямо даже удивительно, что так мало послали техники, наверное, больше собрать не успели
  37. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:20
    0
    Вопрос в том, что пора заканчивать заниматься шапкозакидательством и переходить к полноценным боевым действиям, к полноценной мобилизации общества и экономики! Враг использует не только весь свой потенциал, но и стран НАТО. Как бы этого не хотелось, но необходимо смотреть правде в глаза, что идет настоящая война. По данной причине пора официально объявить об этом на всю страну, чтобы ни у кого в обществе не было иллюзий, что война ведется западом на полное уничтожение России, о чем их руководители не стесняясь говорят на весь мир!