В России ученые разработали новую технологию получения композитных материалов для авиационных двигателей

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института № 2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» Московского авиационного института (МАИ) представили новый способ изготовления композитов для самолетных двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного федерального университета.
Разработки осуществляются по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ. Как утверждается в сообщении ДВФУ, в результате исследований ученые с помощью методов диффузионного спекания добились получения прочного композитного материала из пяти различных металлов.
Если результаты исследования будут внедрены в производство, то можно будет значительно более эффективно создавать композиты и покрытия с градиентными функциональными свойствами. Об этом заявил в сообщении проректор ДВФУ по научной работе Александр Самардак.
По утверждению ученого, из функционально-градиентных материалов в настоящее время изготавливают компоненты для промышленных двигателей, а также оборудования, функционирующего в сложных условиях.
Представленная технология позволяет обеспечить целостную форму композитных материалов, сокращает время создания композитного материала, позволяет защитить его от механических повреждений и разрушений. Сейчас научный коллектив, работавший над новой технологией, собирается проверить результаты исследования при создании образцов для узлов конструкций газотурбинного двигателя.
В перспективе такие материалы могут использоваться при создании авиационных двигателей нового поколения для российской военной и гражданской авиации.