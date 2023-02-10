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Литва предоставит Украине зенитные автоматические орудия L70 для борьбы с российскими дронами-камикадзе «Герань»

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Литва предоставит Украине зенитные автоматические орудия L70 для борьбы с российскими дронами-камикадзе «Герань»

Литва приняла решение оказать Украине помощь в борьбе с российскими дронами-камикадзе "Герань". Для этого Вильнюс передаст Киеву 36 зенитных систем, а попросту, автоматических зенитных пушек L70 Bofors, снятых с вооружения литовской армии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.


Глава литовского военного ведомства поучаствовал в совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая прошла накануне в Одессе. По словам Анушаускаса, Литва подготовила к передаче 36 зенитных орудий L70 Bofors, а также провела обучение украинских военнослужащих эксплуатации этих зенитных систем. При этом, литовцы не стали вести обучение непосредственно расчетов зенитных орудий, а подготовили инструкторов, которые и будут готовить ВСУ.

Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут работать непосредственно в Украине. Также Литовская республика предоставит Украине 36 зенитных систем, которые могут успешно бороться с иранским беспилотниками

- заявил Арвидас Анушаускас.

О том, что литовское Минобороны готовится передать Украине автоматические зенитные орудия L70, сообщалось еще в январе этого года. Киев сам запросил зенитные пушки для борьбы с российскими беспилотниками. Все дело в том, что украинская ПВО не обладает необходимыми для нейтрализации БПЛА средствами в достаточном количестве, а тратить последние дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения беспилотников никто не собирается.

Зенитные орудия L70 Bofors, наряду с мобильными пулеметными установками, должны стать тем барьером, который не смогут преодолеть российские дроны-камикадзе.
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17 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:43
    -4
    Посмотрим как у них будет получаться: "из пушки по воробьям.."?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: Дедок
      Посмотрим как у них будет получаться: "из пушки по воробьям.."?

      Пока судя по видеотчетам получается не плохо, если они успевают получить информацию о том с какого направления подходят БЛА.
      1. Дедок
        Дедок Сегодня, 09:55
        +1
        Цитата: Арон Заави
        если они успевают получить информацию о том с какого направления подходят БЛА

        а орудия стоят на мобильной базе? - что успевают переместиться?
        или все - таки закрывают какой то объект?
        если последнее - то, какой то результат должен быть;
        если первое - то из картинки, которая на заставке - очень сомнительно
      2. Илия
        Илия Сегодня, 10:58
        +2

        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 08:47
        НОВЫЙ

        +3
        Цитата: Дедок
        Посмотрим как у них будет получаться: "из пушки по воробьям.."?

        Пока судя по видеотчетам получается не плохо, если они успевают получить информацию о том с какого направления подходят БЛА.
        А нельзя ли уточнить, по чьим "видеотчетам". И если можно ссылку, плиз.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 08:46
    0
    Литва подготовила к передаче 36 зенитных орудий L70 Bofors


    И какую площадь могут прикрыть 36 зенитных орудий? Это капля в море.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:52
      +3
      Цитата: Карат
      И какую площадь могут прикрыть 36 зенитных орудий? Это капля в море.

      Это смотря как мощью этих орудий воспользоваться...и как их использовать. Так то довольно неплохое орудие было, но пока больше интересует вопрос с боеприпасами и запчастями для этих орудий, у них разрешенный настрел на ствол около 4000 выстрелов. Так, что вполне такой "подарок" может оказаться просто "сбросом нелеквида"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:01
      +1
      Один серьезный обьект вполне себе прикроют.Это аналог советской С60,да и орудия эти шведские имеют неплохую репутацию.Но опять же ,в локальных войнах.
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 09:04
      +1
      Ну капля ни капля. А все по не многу и в общем получается хорошая помощь. Вон франция небось уже во всю для Украины Краснополи штампует. Темболее, что систему целеуказания для нашего краснополя разработала французская фирма. Да и закупали французы у нас этот краснополь потом для оценки качества.
      Впоследствии в Тульском КБПМ были разработаны модификации снаряда для 155-миллиметровых орудий КМ-1 "Краснополь-155" и КМ-2 "Краснополь-М". Для "Краснополя-М" французская компания CILAS разработала систему лазерного целеуказания DHY 307.

      В 1997 году лицензию на производство "Краснополя-М" приобрел Китай. К 2000 году было освоено их серийное производство и изготовлена первая партия из 100 снарядов, сообщает "Русская сила".

      В 2000 году состоялись испытания снарядов "Краснополь-М" в Индии. В ходе испытаний использовались шведские гаубицы "Бофорс" калибра 155-миллиметров. При этом использовался целеуказатель DHY 307.

      Во Франции испытания снаряда с целеуказателем DHY 307 прошли в 2001 году, сообщает Strategy Page. В ходе тестовых стрельб было установлено, что снаряд полностью соответствует всем натовским стандартам и является крайне эффективным оружием.
      Так что изучив его основательно они давно уже имеют все возможности для наладки своего конвейера. Просто об этом тихо молчат Да и наши после таких патриотичных всемирных распродаж оружия будут патриотично помалкивать.hi
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:09
        +1
        Цитата: zloybond
        Темболее, что систему целеуказания для нашего краснополя разработала французская фирма.

        Этот снаряд разработан еще во времена СССР и боевое крещение получил во время войны в Афганистане и уж точно Франция тогда нам не помогала. То, что Франция разработала систему наведения, для одной из модификаций этого снаряда, так это норм, так как этот снаряд разрабатывался в 155 калибре и на экспорт.
  3. cniza
    cniza Сегодня, 08:51
    -1
    Также Литовская республика предоставит Украине 36 зенитных систем, которые могут успешно бороться с иранским беспилотниками


    Литва уже давно напрашивается , как и все "прибалтийские тигры"...
  4. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 08:52
    0
    Их уже ночью отгеранили, сейчас калибруют
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    0
    Вильнюс передаст Киеву 36 зенитных систем, а попросту, автоматических зенитных пушек L70 Bofors,
    Если раньше для домов опасность представляли С-300 запущенные украинскими ПВО, то теперь жителям верхних этажей необходимо рекомендовать не подходить к окнам. Калибр 40 мм да еще автоматом не игрушк.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 09:57
      -1
      очень хороший комент, юмор на высоте! good
  6. fuffi
    fuffi Сегодня, 09:08
    0
    Это же какой антиквариат если даже в армии литвы они уже сняты с вооружения?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:44
      +1
      Времен Очаковских и покоренья Крыма... laughing Эти системы были разработаны в 50-х годах.В разных вариантах.Есть и РЛС к ним.По низколетящей,маломаневренной цели вполне сойдет
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:12
    -1
    Литва приняла решение оказать Украине помощь в борьбе с российскими дронами-камикадзе "Герань".
    . Если попадёт, собьёт, это можно будет призвать чудом.
  8. tun5t
    tun5t Сегодня, 09:37
    0
    При этом, литовцы не стали вести обучение непосредственно расчетов зенитных орудий, а подготовили инструкторов, которые и будут готовить ВСУ.
    У предателей прибавилось - теперь и литовские войска воюют против России. Напомню что в знаниях (Веда /санскрит) более 5100 лет назад не было "национальность", наша земля (Русь) называлась Семиречье и простиралась от совр. Монголии до Германов и европитеки давали название всему как торговый путь Русь. Таким образом по примеру окраины России, так всех делили на нации и "отгрызали" . Кто хочет сам постигнуть это всё - можете почитать Бавишти, Махабхарату, Шримат., но лучше с учителем и выбирать откуда учитель. В кали-югу это актуально.