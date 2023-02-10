Премьер-министр Венгрии Орбан переговорил с главой киевского режима Зеленским на саммите Евросоюза

Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы избежать дальнейших смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира

Во время саммита Евросоюза в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет сразу несколько европейских средств массовой информации.Вскоре после встречи государственный секретарь Венгрии по международным отношениям Золтан Ковач заявил, что Будапешт продолжит оказание Украине гуманитарной и финансовой помощи. Но военной помощи Киев ожидать от Венгрии, суля по всему, не сможет и сейчас.- процитировал Ковач слова Орбана, обращенные к Владимиру Зеленскому.Напомним, что отношения между Будапештом и Киевом сложно назвать безоблачными. Главная причина противоречий заключается в ситуации с венгерским национальным меньшинством в Закарпатской области Украины. Как известно, здесь проживает более 150 тысяч венгров, с учетом детей от смешанных браков и лиц венгерского происхождения, количество венгров в стране может быть и несколько большим.Будапешт давно поддерживает стремление закарпатских венгров к более четкому обозначению своей национальной идентичности, что, разумеется, не нравится националистическому режиму Зеленского. СМИ часто сообщают о фактах дискриминации венгерского населения на Украине. Орбан неоднократно предупреждал Украину о недопустимости подобных действий. Отказываясь от военной помощи Киеву, он утверждает, что не желает подставлять венгерское население Закарпатской области.Наконец, не стоит забывать и о двух других важных моментах. Во-первых, Венгрия является важным покупателем российских энергоресурсов и благодаря этому ситуация с обеспеченностью ресурсами здесь получше, чем в других соседних странах. Во-вторых, Орбан давно известен как критик глобалистской модели, он выступает в защиту традиционных ценностей, и продвигаемая США и Евросоюзом политика не может его устраивать.