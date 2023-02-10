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Премьер-министр Венгрии Орбан переговорил с главой киевского режима Зеленским на саммите Евросоюза

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Премьер-министр Венгрии Орбан переговорил с главой киевского режима Зеленским на саммите Евросоюза

Во время саммита Евросоюза в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана. Об этом пишет сразу несколько европейских средств массовой информации.


Вскоре после встречи государственный секретарь Венгрии по международным отношениям Золтан Ковач заявил, что Будапешт продолжит оказание Украине гуманитарной и финансовой помощи. Но военной помощи Киев ожидать от Венгрии, суля по всему, не сможет и сейчас.

Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы избежать дальнейших смертей. Венгрия принадлежит к лагерю мира

- процитировал Ковач слова Орбана, обращенные к Владимиру Зеленскому.

Напомним, что отношения между Будапештом и Киевом сложно назвать безоблачными. Главная причина противоречий заключается в ситуации с венгерским национальным меньшинством в Закарпатской области Украины. Как известно, здесь проживает более 150 тысяч венгров, с учетом детей от смешанных браков и лиц венгерского происхождения, количество венгров в стране может быть и несколько большим.

Будапешт давно поддерживает стремление закарпатских венгров к более четкому обозначению своей национальной идентичности, что, разумеется, не нравится националистическому режиму Зеленского. СМИ часто сообщают о фактах дискриминации венгерского населения на Украине. Орбан неоднократно предупреждал Украину о недопустимости подобных действий. Отказываясь от военной помощи Киеву, он утверждает, что не желает подставлять венгерское население Закарпатской области.

Наконец, не стоит забывать и о двух других важных моментах. Во-первых, Венгрия является важным покупателем российских энергоресурсов и благодаря этому ситуация с обеспеченностью ресурсами здесь получше, чем в других соседних странах. Во-вторых, Орбан давно известен как критик глобалистской модели, он выступает в защиту традиционных ценностей, и продвигаемая США и Евросоюзом политика не может его устраивать.
Использованы фотографии:
Твиттер / Государственный секретарь Венгрии Золтан Ковач
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14 комментариев
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  1. Карат
    Карат Сегодня, 08:49
    +2
    Как известно, здесь проживает более 150 тысяч венгров,


    Проживало. Очень много венгров было мобилизовано и часть из них уже могилизовано.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Карат
      Как известно, здесь проживает более 150 тысяч венгров,


      Проживало. Очень много венгров было мобилизовано и часть из них уже могилизовано.

      Орбан зашкварился.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:02
        0
        Дато там от них независимости ждет, захотят - придушат в любой момент, как Вучича.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 09:07
          +1
          Нееет... Венгрию не так просто придушить как Сербию.
          То есть я согласен - шансов нет, и Орбана тоже сломают о колено, если совсем уж поперек горла воткнется... но это не будет так же просто, как подмять Вучича. Там много вариантов некрасивого для Запада развития событий :))
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 09:35
            +1
            Цитата: Петр_Колдунов
            Нееет... Венгрию не так просто придушить как Сербию.

            Там говорят, что Орбан - креатура Папы Римского. а с ним ссориться ни у кого пороха не хватит - прилетит так, что не отмахаешся трусами, причем в первую очередь прилетит из США, где позиции католиков сильны крайне. Поэтому Орбан и прет буром - не поднимут на него хвост
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:57
    +2
    Да какое может быть прекращение огня?Два непремиримых теперь уже врага сошллись на поле боя.Война идет на уничтожение,а не на перемирие
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    Ну хоть военную помощь венгры не обещают и пока держат свое слово. Интересно, а о прикарпатских венграх поговорили?
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:15
    +4
    Орбан был единственным на саммите кто не аплодировал Зеленскому. Заслуживает уважение мужик, стадное чувство отсутствует, а здравый смысл присутствует.
  5. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:20
    -1
    Похоже рукопожатие крепкое, а перстня Борджиа на руке Орбана почему-то не видно smile Что-то мне подсказывает недолго Венгрии осталось отпираться от поставок оружия вна. Сломают и их(
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:30
      -1
      Дело не в поставках оружия,а в оппозиции вступления Украины в ЕС и НАТО.
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 09:36
        +1
        Можно подумать, что все остальные члены ЕС горят желанием принять Усраину в свои ряды laughing Отличие лишь в том, что Венгрия не лицемерит и не дает ложных обещаний
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    +2
    Работать на высшей должности в государстве, всё-равно что работать сантехником...
    Иногда приходится говно руками трогать.
    По работе...
  7. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:16
    0
    What a great choice of clothes the leader of Ukraine has, The reacranation of a Roman warrior dressed in black or green with symbols from a fairytale book, Poor boy Poor world!
  8. solar
    solar Сегодня, 11:44
    0
    государственный секретарь Венгрии по международным отношениям Золтан Ковач заявил, что Будапешт продолжит оказание Украине гуманитарной и финансовой помощи

    хрен редьки не слаще. Не оружием, так финансовой помощью