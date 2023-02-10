Военное обозрение
Войти Регистрация

ГШ ВСУ сообщил об атаке ВС РФ на Масютовку Харьковской области, что говорит о продвижении армии России к Купянску

12
ГШ ВСУ сообщил об атаке ВС РФ на Масютовку Харьковской области, что говорит о продвижении армии России к Купянску

Всё новые и новые названия фигурируют в сводке украинского генерального штаба. Пресс-офицер военного ведомства Александр Штупун в утренней сводке впервые за последние месяцы упомянул населённый пункт Масютовка Харьковской области. В сводке говорится, что «украинские войска отразили атаки противника в Масютовке и Гряниковке. Оба этих села расположены к северо-востоку от Купянска.


Если Гряниковка в релизах Штупуна в течение недели упоминалась, то название «Масютовка» фигурирует впервые с тех пор, как Купянский район осенью прошлого года перешёл под контроль ВСУ.



Само появление название этого села в сводке ГШ ВС Украины говорит о том, что российские войска, продолжая давление на противника выходят на западную оконечность Купянского леса – к восточному берегу реки Оскол. А при учёте постоянных упоминаний Штупуном об «отбитых атаках в Синьковке», можно говорить о том, что российские войска с боями продвигаются к Купянску с нескольких направлений, лишая противника возможности использовать этот город в качестве эффективно работающего логистического узла. Одно из направлений продвижения – со стороны Луганского города Сватово через Стельмаховку и Новосёловское.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:25
    -2
    Ходаковский в телеге написал,что "близятся роды".Имеет в виду наступление.Впрочем,сейчас пока не ясно,где и когда.
    1. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 09:49
      0
      Выложу без собственных комментариев (пусть каждый сам делает выводы) запись И.И. Стрелкова (И.В. Гиркина) с его страницы в VK: "Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно (в сеть выложено множество роликов, снятых дронами киевских партнеров) - придется прокомментировать отдельно (ранее я этого делать не хотел, равно как и сообщать о потерях).

      Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются (как минимум - с момента поступления в военные училища) полными кретинами - образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам - минные поля) закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть - расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники (разбивку по видам давать не буду), потери "двухсотыми" только у танкистов - многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И - самое главное - все эти потери оказались "односторонними" - украинцы расстреляли атакующих "как в тире", нанести им встречные потери наши бойцы не смогли. Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года (также "в лоб") взять неоднократно.

      Одновременно наши военачальники (чтобы "два раза не вставать") привычно послали на убой по знакомой местности в Донецкой "промке" (там ходили на штурм десятки раз) на Авдеевку "переименованные в ВС РФ" батальоны бывшей НМ ДНР и добровольческие подразделения. Не поддержав их ни нормальным артиллерийским огнём (который был исключительно неточен), ни бронетехникой (которую "берегли от мин" ,а разминировать местность не получилось по техническим причинам). Угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем-же результатом, что и ранее - то есть безрезультатно.

      В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети "ура-военкорами" "наступление российской армии на всём Донецком фронте". Дополненное мятежом (отказом выступать на позиции) батальона тывинских кочевников и не только (принципиально не сообщаю ничего о подобного рода событиях, пока они кем-то не "слиты" в сеть и не попали в общий доступ)."
      1. Комментарий был удален.
      2. Rage66
        Rage66 Сегодня, 10:36
        0
        Нисколько не оправдываю тех генералов, которые получили должности не за ум, а за льстивость и заискивание... Но давайте вспомним, кто такой сам Стрелков и его заслуги... Это он во главе тысячной колонны бежал под покровом ночи из Славянска, это он в дальнейшем оставил Краматорск, Дружковку и Константиновку... Это он для бахвальства заявил, что его люди сбили малазийский Боинг, который "догорает в поле", за что моментально уцепился запад...
        И что мы видим сейчас? Мы видим, что он на белом коне критикует тех, кто пытается отвоевать города, которые он сдал без боя
        А потом устраивает PR-акцию со своим задержанием. А потом получает конкретное предложение от Пригожина. Возглавь подразделение и покажи, как надо воевать!
        Но нет - скромно промолчал в ответ.
        Так как надо относиться к этому человеку? Где достижения и где основания учить других? hi
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 09:34
    0
    Какие роды? Под Угледаром опять по сусалам получаем из за гениального командования. Не все так радужно как пропагандисты пишут.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:40
      +1
      alexandr 66,ну во первых б.д. такого масштаба без потерь не бывает, второе сколько там реально потеряли мы не знаем(не верить же Украине), в третьих не понятно кто виноват то ли на верху шашкой махнули, то ли на земле местный "вундеркинд", выводы делать необходимо, только и голову посыпать пеплом не стоит.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 09:45
        -2
        понятно,что без потерь в ходе б.д. не обойтись...но выстраивать танки и БМП в колонну к завершению ГОДА СВО-это уже приговор...какой бы не был вундеркинд на земле,приказ атаковать угледарский УР укров получает он кое откуда
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:47
      -3
      проблема только в том,что Ходаковский не пропагандист...при всём неоднозначном к нему отношении других неоднозначных персонажей,Ходаковский воюет и именно под Угледаром...он уже с неделю назад сообщал,что под Угледаром не всё радужно,как в сводках женераля ко-ко-ко,у которого "мы наступаем по всем направлениям,танки,пехота,огонь артиллерии"
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:46
    0
    Цитата: Ропот 55
    alexandr 66,ну во первых б.д. такого масштаба без потерь не бывает, второе сколько там реально потеряли мы не знаем(не верить же Украине), в третьих не понятно кто виноват то ли на верху шашкой махнули, то ли на земле местный "вундеркинд", выводы делать необходимо, только и голову посыпать пеплом не стоит.

    Самое трезвое мнение на мой взгляд в текущей ситуации.
  4. Valnik
    Valnik Сегодня, 09:46
    +1
    Лиман первый надо брать по зиме. Зелёнка начнется это будет хороший плацдарм.
  5. feropont
    feropont Сегодня, 09:48
    0
    Может я сильно ый, но в горле остался один крик, если мобилизационных берут , то где срочники.. у мобилиционных это третий эшелон
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:55
      0
      Вызатронули "интересную"тему.Да,срочная служба в ВС..Для чего она нужна такая армия,если идет война,а их трогать ни ни...?Для подготовки тех же на контракт?Я знаю,что срочников уже после присяги серьезно обрабатывают на контракт..
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:10
    +1
    Дергают ВСУ в разных местах , Залужный отправил резервы в Харьков ,которые ранее стояли в Черниговской области и на западе Украины.