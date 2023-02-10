ГШ ВСУ сообщил об атаке ВС РФ на Масютовку Харьковской области, что говорит о продвижении армии России к Купянску

Всё новые и новые названия фигурируют в сводке украинского генерального штаба. Пресс-офицер военного ведомства Александр Штупун в утренней сводке впервые за последние месяцы упомянул населённый пункт Масютовка Харьковской области. В сводке говорится, что «украинские войска отразили атаки противника в Масютовке и Гряниковке. Оба этих села расположены к северо-востоку от Купянска.Если Гряниковка в релизах Штупуна в течение недели упоминалась, то название «Масютовка» фигурирует впервые с тех пор, как Купянский район осенью прошлого года перешёл под контроль ВСУ.Само появление название этого села в сводке ГШ ВС Украины говорит о том, что российские войска, продолжая давление на противника выходят на западную оконечность Купянского леса – к восточному берегу реки Оскол. А при учёте постоянных упоминаний Штупуном об «отбитых атаках в Синьковке», можно говорить о том, что российские войска с боями продвигаются к Купянску с нескольких направлений, лишая противника возможности использовать этот город в качестве эффективно работающего логистического узла. Одно из направлений продвижения – со стороны Луганского города Сватово через Стельмаховку и Новосёловское.