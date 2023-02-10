В университете Новой Зеландии назвали страны, которым удастся пережить последствия ядерной войны.

В случае ядерного столкновения между Россией и НАТО, максимальный уровень загрязнения атмосферы составил бы 150 тераграмм сажи. Стоит отметить, что последствия ядерной зимы – длительный процесс, который мог бы занять до 10 лет

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, чтобы выяснить какие страны смогут выстоять перед лицом ядерной атаки. Его результаты были опубликованы в научном журнале Risk Analysis. В материале повествуется о том, каким бы стал мир после катастрофы с применением атомного оружия , что могло бы привести к такому явлению как ядерная зима.Так, последствия его применения в крупных масштабах вызвало бы пожары, заполонив всё небо огромными клубами дыма. При этом риски снижения попадания солнечных лучей на поверхность Земли сохраняются на довольно высоком уровне, если и вовсе не лишили бы её доступа к солнечному свету.Без солнца, безусловно, такая отрасль как растениеводство не смогла бы существовать. По подсчётам учёных, при столкновении ведущих ядерных держав уже в ближайшие несколько лет около 80% сельскохозяйственных культур и диких растений в южном полушарии исчезли бы с лица земли, в то время как в северном этот показатель оказался бы ещё выше и, достигнув возможно всех 100%.Однако выжить сумели бы лишь те страны, где проблески солнца, пусти и слабо, но всё же бы пробивались сквозь тучи. Среди них числятся Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Вануату. Им, как утверждается, удастся пережить последствия ядерной войны. Дело в том, что секрет их выживания заключается в их изначальной адаптации к жизни в условиях автономного существования, чего не скажешь о других государствах.– отмечается в публикации.