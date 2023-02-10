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В университете Новой Зеландии назвали страны, которым удастся пережить последствия ядерной войны

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В университете Новой Зеландии назвали страны, которым удастся пережить последствия ядерной войны

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, чтобы выяснить какие страны смогут выстоять перед лицом ядерной атаки. Его результаты были опубликованы в научном журнале Risk Analysis. В материале повествуется о том, каким бы стал мир после катастрофы с применением атомного оружия, что могло бы привести к такому явлению как ядерная зима.


Так, последствия его применения в крупных масштабах вызвало бы пожары, заполонив всё небо огромными клубами дыма. При этом риски снижения попадания солнечных лучей на поверхность Земли сохраняются на довольно высоком уровне, если и вовсе не лишили бы её доступа к солнечному свету.

Без солнца, безусловно, такая отрасль как растениеводство не смогла бы существовать. По подсчётам учёных, при столкновении ведущих ядерных держав уже в ближайшие несколько лет около 80% сельскохозяйственных культур и диких растений в южном полушарии исчезли бы с лица земли, в то время как в северном этот показатель оказался бы ещё выше и, достигнув возможно всех 100%.

Однако выжить сумели бы лишь те страны, где проблески солнца, пусти и слабо, но всё же бы пробивались сквозь тучи. Среди них числятся Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Вануату. Им, как утверждается, удастся пережить последствия ядерной войны. Дело в том, что секрет их выживания заключается в их изначальной адаптации к жизни в условиях автономного существования, чего не скажешь о других государствах.

В случае ядерного столкновения между Россией и НАТО, максимальный уровень загрязнения атмосферы составил бы 150 тераграмм сажи. Стоит отметить, что последствия ядерной зимы – длительный процесс, который мог бы занять до 10 лет

– отмечается в публикации.
Автор:
Использованы фотографии:
PIXABAY
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57 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:34
    +2
    Зря они так ,секрет Полишенеля раскрыли.А то,ломанутся к ним всякие бешенцы..В свете нынешней напряженной обстановки
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:06
      0
      Над Антарктиды всегда будет солнце...
      И минус 30.
      Пингвинов и китов там на мясо - мало.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 10:18
        +1
        Острова Микронезии может просто смыть цунами
        США проводили ядерные испытания атолл Бикини и загадили там все вокруг без всякой ядерной войны;
        Ядерные испытания в атолле Бикини состояли из взрыва 23 единиц ядерного оружия Соединенными Штатами в период с 1946 по 1958 год на атолле Бикини на Маршалловых островах. Испытания проводились в рифе атолла, в море и в воздухе. Комбинированное испытание ядерного оружия произвело взрывную мощность 42,2 Мт в тротиловом эквиваленте
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:51
          +1
          В университете Новой Зеландии назвали страны, которым удастся пережить последствия ядерной войны.
          выжить сумели бы лишь те страны, где проблески солнца, пусть и слабо, но всё же бы пробивались сквозь тучи. Среди них числятся Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Вануату. Им, как утверждается, удастся пережить последствия ядерной войны. Дело в том, что секрет их выживания заключается в их изначальной адаптации к жизни в условиях автономного существования,
          В принципе в это мало верится. Эти учёные-климатологи Новой Зеландии явно не учитывают - игнорируют - геополитическую предвоенную обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, генерируемую Вашингтоном. А именно.

          Ныне Европа с США, будучи в составе НАТО, не могут разобраться с финансовыми потоками, своеволием Турции и навязываемой из-за океана конфронтацией с Россией.
          Кроме этого, Брюссель совсем не настроен на противостояние с Пекином – все-таки и силы совсем не равны, и торговые связи слишком тесные.
          Поэтому США создают подобие НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Идея создания этого блока была предложена в 2007 году премьер-министром Японии Абэ при поддержке вице-президента США Дика Чейни.
          Главная задача США – взять под контроль морские транспортные артерии из Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию.
          Среди приглашенных в блок стран были – Индия, Япония, США и Австралия.
          Сейчас в этот блок подтягивается и Новая Зеландия.

          ИТОГО. Мало вероятно, что той же Новой Зеландии, Автралии т т.п. будет так уж возможным избежать просто ядерных ударов в ТМВ .
          1. стар
            стар Сегодня, 12:00
            +1
            Эти учёные-климатологи явно не учитывают геополитическую предвоенную обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе

            В университете Новой Зеландии про создание AUKUS похоже слыхом не слыхивали и не знают, для чего его создавали. Или слышали, но решили сюда не приплетать, чтобы не разрушать целостность красивой картинки.
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:47
        0
        Цитата: антивирус
        Над Антарктиды всегда будет солнце...
        И минус 30.
        Пингвинов и китов там на мясо - мало.

        При -30 градусах и это по-моему уже летом, зимой в 2 раза ниже температура никто не успеет съесть и мизерной части животных Антарктиды ! Лесов и жилья там нет, так что те, кто туда рискнёт уехать, там же в первое время нахождения и замёрзнут !
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:36
    +3
    Это вряд ли, цунами смоет... Не питайте надежду выжить, далее по Кличко.
    1. sdivt
      sdivt Сегодня, 10:17
      +1
      "цунами смоет..." (с)
      Сказки это всё, про цунами. Это Вас явно впечатлили идеи Сахарова создать пролив между Мексикой и Канадой). Сколько не экспериментировали с подрывами атомных зарядов на полигонах - ни американцам, ни нашим не удалось получить что-то более-менее соответствующее понятию цунами. По крайней мере, такое цунами, что смоет города.
      1. Geosun
        Geosun Сегодня, 11:25
        0
        Да, даже, если не цунами, то при подрыве такого количества ЯО, которое накоплено сегодня. земная кора не выдержит. Скорее всего планеты вообще не останется. Уверен, в случае ядерной войны, 5-10 зарядами не обойдется.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 11:47
        0
        Ну так и заряды были другими, испытывали какие заряды? Максимум в мегатонну, а теория Сахарова о том, что мощность ТЯ взрыва можно повышать практически бесконечно им самим и подтверждена, если на Посейдон установить заряд в 100 или 200, 300 а то и больше мегатонн, цунами будет что надо
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:42
    +3
    Ага: а как же АУКУС? Австралия и Новая Зеландия в стороне не окажутся. Про Вануату: там, что то 300000 граждан. Больше они не прокормят.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Ага: а как же АУКУС? Австралия и Новая Зеландия в стороне не окажутся. Про Вануату: там, что то 300000 граждан. Больше они не прокормят.

      Думаете что "Нас то за що?" чисто укровское ноухау? Англы этому подвержены не хуже.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:46
    +3
    Какая разница? Это все равно будет концом цивилизации.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:47
    +14
    Я всегда говорил - в случае чего выживут китайцы, евреи и мы.
    Китайцы - слишком их много, кто-нибудь да останется..
    Евреи - ну как же без них, вы можете представить себе планету без евреев?
    Ну а мы - по части выживаемости любому таракану фору дадим. Сколько в нашей истории кошмарного было - другие бы точно загнулись, а мы нет - выжили и победили..

    Правда - нонеча конечно и у нас молодняк какой-то хлипкий пошёл.. То им подавай, это. Лавровый лист из супа выкидывают, пакетики чайные по разу заваривают, пипифакс им трёхслойный вместо того чтобы газетку пожамкать.. Остаётся уповать на таки правильный генетический набор, который даже западным бытовым развратом так сразу не испортишь..
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:15
      -1
      в случае чего выживут
      - нуууу... "даже боги умирают" what
    2. Архивариус Вася
      Архивариус Вася Сегодня, 10:27
      0
      Хм, ну так то лавровый лист я тоже из тарелки выкидываю, он всё равно жесткий остается после варки...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:31
        +2
        Ещё один изнеженный слабак.. wink laughing drinks

        Я правда тоже выкидываю.. crying
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 10:37
          0
          Фигня, перестали яблоки жрать целиком, ч косточками, а если натыреные из колхозного сада, бывало и с черешком laughing
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 10:37
          +3
          А я доедаю все, лавровый лист, тарелку и ложку.
          Текст Вашего комментария слишком короткий
          1. стар
            стар Сегодня, 12:05
            0
            А я доедаю все, лавровый лист, тарелку и ложку.

            Ну скушай ложечку за папу
            сказала мама малышу
            малыш капризничал и плакал
            просил какой-нибудь еды
    3. стар
      стар Сегодня, 12:04
      0
      Правда - нонеча конечно и у нас молодняк какой-то хлипкий пошёл.. То им подавай, это. Лавровый лист из супа выкидывают, пакетики чайные по разу заваривают, пипифакс им трёхслойный вместо того чтобы газетку пожамкать.. Остаётся уповать на таки правильный генетический набор, который даже западным бытовым развратом так сразу не испортишь..

      Боюсь, что генетический набор давно уже генномодифицирован американскими партнерами, при активном содействии наших политиков и педагогов, исповедующих либеральные ценности.
  6. Sergey_B
    Sergey_B Сегодня, 09:47
    +1
    максимальный уровень загрязнения атмосферы составил бы 150 тераграмм сажи. Стоит отметить, что последствия ядерной зимы – длительный процесс, который мог бы занять до 10 лет
    Снова втирают про выдуманную ядерную зиму. Заманивают население в страны аукус. Как бы у них не было реального плана устроить потом ЯВ.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Sergey_B
      про выдуманную ядерную зиму.

      даже если она не выдуманная, то все одно сдохнем от голода и болезней
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:47
      0
      втирают про выдуманную ядерную зиму
      Ее ( зимы) реальность доказали советские ученые- а они свое дело знали. Что стремно, сейчас пытаются пиарить противоположную идею- что это все туфта и после ядерных пострелушек все будет пучком laughing
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:49
    +3
    странные выводы - больше похоже на рекламу своих стран, приезжайте богатенькие к нам "на зимовку"... а почему про южную америку ни слова? они не считают тамошние страны за цивилизацию? или просто пересказывают роман своего писателя Н.Шюта "На берегу" ????
  8. Egor53
    Egor53 Сегодня, 09:51
    0
    Уровень безграмотности новозеландских "ученных" поражает.
    Росказни про ядерную зиму годятся только для тех, кто в школе не учился. При извержении вулкана Тамбора в 1815 г. в атмосферу было выброшено пепла в СОТНИ раз больше, чем может образоваться при взрыве ВСЕХ ядерных зарядов, имеющихся на Земле. Результатом этого, самого большого в человеческой истории извержения, было снижение среднегодовой температуры на Земле всего на несколько градусов в течении 2-3 лет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 10:06
      +5
      в атмосферу было выброшено пепла в СОТНИ раз больше

      Вопрос спорный. Ибо вулкан - таки точечный источник. А тут - будут гореть огромные площади, причём в массе своей - города, набитые всякими горючими и токсичными материалами.. От асфальта на улицах до вездесущего бытового пластика.
      1. Sergey_B
        Sergey_B Сегодня, 10:30
        +1
        Каждый год лесов сгорает немало, и ничего. Причина вулканической зимы - ни пепел, а сера выброшенная в стратосферу, где она образует диоксид серы и может годами летать, отражая свет. От "точечного" вулкана пепел разлетается на тысячи км, уже не говоря про диоксид серы.
        Огромные горящие площади чего угодно, не могут забросить какое-либо вещество так высоко, чтобы вызвать подобный эффект.
        Но это мнение диванного эксперта.
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 10:48
        -2
        Цитата: paul3390
        А тут - будут гореть огромные площади, причём в массе своей - города, набитые всякими горючими и токсичными материалами

        Они будут гореть максимум неделю.
        Страшилки про ядерную зиму преувеличены.
        В основном люди погибнут сразу от поражающих факторов ядерного взрыва, далее от болезней, голода и холода.
        В случае, если успеть эвакуировать и рассредоточить людей, гражданскую технику в районные центры, создать запасы еды, топлива и медикаментов, число жертв можно в сотни раз сократить.
        После атаки в эпицентрах взрывов можно будет сравнительно безопасно находиться через две недели. Современное ядерное оружие, это не чернобыль, долго живущих радиоактивных изотопов нет, все прогорает при взрыве.
        Время на эвакуацию будет, угрожаемый период это не 1 день.
        В принципе, каждый может построить себе и своим близким землянку с запасами первой необходимости на 1 месяц и более, где ни будь на расстоянии 30-40 км от областного центра.
        п.с. Кстати, если кто не знает, с нашей территории, кроме перспективного Сармата и ракет на РПКСН, до Новой Зеладнии и Австралии ракеты не долетаю.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:42
          0
          Цитата: Алексей Зоммер
          создать запасы еды, топлива и медикаментов, число жертв можно в сотни раз сократить.

          проблема в том что создать такое невозможно
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:50
          0
          кроме перспективного Сармата и ракет на РПКСН
          Австралазия совсем недалеко от восточной Сибири- ближе Европы. Так что вполне.
        3. KCA
          KCA Сегодня, 11:52
          0
          Чой-то Сармат перспективный? Выпускается и ставится на БД, потом это в мирное время орбитальные траектории полёта МБР запрещены договорами, в случае обмена ядерными ударами все запреты побоку, тем более что испытания проводились, Сармат и Воевода точно выведут автобус на орбиту, как с остальными не знаю, да и УР100УТТХ Авангард запустит, а он тоже долетит до Австралии, потом неизвестно, не отправят-ли к Новой Зеландии Посейдонов парочку, американцы уже пишут что "Белгород" подошёл к побережью США и вернулся облегчившись на 200 тонн
        4. стар
          стар Сегодня, 12:14
          0
          После атаки в эпицентрах взрывов можно будет сравнительно безопасно находиться через две недели. Современное ядерное оружие, это не чернобыль, долго живущих радиоактивных изотопов нет, все прогорает при взрыве.

          Лень все объяснять. Напишу просто: физика в школе определенно прошла мимо. Потому что даже школьного курса хватит, чтобы не писать настолько откровенный бред.
          Кстати, если кто не знает, с нашей территории, кроме перспективного Сармата и ракет на РПКСН, до Новой Зеладнии и Австралии ракеты не долетаю.

          Стрелять по Австралии не придется - Китай сделает все за нас.
    2. faiver
      faiver Сегодня, 11:11
      +1
      достоверность информации по вулкану сомнительна, собственно как и выводы новозеландских ученых...
    3. KCA
      KCA Сегодня, 11:50
      0
      На несколько градусов? В Москве летом на коньках катались, и неурожай был адовый, голод повсеместно
  9. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:56
    +1
    Даже, если одна из крупнейших держав взорвет свой ядерный арсенал на своей же территории, на планете не останется никого и ничего живого. Доказано расчётами учёных лет 50 назад.
    И никакие бункеры не спасут, разве что отсрочат гибель.
    Все эти современные байки, что кто-то где-то сможет пережить катастрофу - не более, чем попытки самоутешения.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 12:06
      0
      Просто как предположение, но вероятнее всего в высокогорных местах, в отдалении от основных течений ветров, в удалении от основных ударов есть возможность выжить. Земля все же очень большая. Другое дело, что большинство людей будет уничтожено, уничтожены достижения современного человека, откат в бронзовый век.
  10. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:01
    0
    Короче общественное мнение готовят к БП. Ну он придёт пушистый такой большой северный зверёк. К тому и идёт. Золотой миллиард это здорово, но если там платиновые 10 млн выживут то считай ребята глобалисты перевыполнят план. А дальше "дивный чудный мир " с контролем рождаемости рабовладением и прочими достижениями многогендерности . Так и будет
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:53
      0
      платиновые 10 млн выживут
      Не выживут без доставок еды, охраняемых кварталов, сервиса такси. Выживут (если до этого дойдет) маргиналы.
      рабовладением
      Еще на Карибах англичане заметили, что это дело -для сильных душой и , главное, телом. А не то сам рабом станешь.
  11. denk20
    denk20 Сегодня, 10:02
    -1
    А сколько там тераграмм сажи выбрасывает в атмосферу средненький вулкан? Ядерной зимы не будет однозначно, а вот загрязнение воды и соответственно потом инфекционные заболевания будут добивать человечество на протяжении 3-5 лет.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 10:26
      +2
      В истории Земли было уже несколько периодов активизации вулканической деятельности в результате которой вымирало до 90% жизни. Один вулкан - это ни о чем, а вот когда их много, тогда будет беда. 250 млн лет назад (Сибирские траппы) уже проходили это, да и 65 млн. лет назад встреча планеты с астероидом на п-ове Юкатан активизировала вулканическую деятельность, что было - вы уже знаете.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:27
      0
      Средненький вулкан, тоже токсичные радионуклиды в аэрозоле выбрасывают с периодом полураспада в сотни лет, а повсеместное горение всего что только может они тоже вызывают. Тут вторичные факторы роялят а не первичные пара десятков взрывов
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:11
    0
    Новозеландские вчёные, наверное, младшие братья британских вчёных.
    По разуму.
  13. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 10:11
    -2
    Выживут только северные народы, они уже тысячилетия живут без растительной пищи и солнца, могут в отличии от других ,переваривать гнилые мясо,птицу,рыбу не страдая от трупного яда, из костей могут изготавливать снасти для охоты и рыбалки и лёд им не помеха, после отлива заходят под лёд и собирают мидии и других морских гадов для питания.
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 11:03
      +1
      Северные народы, после того как на снег и лёд ляжет слой сажи толщиной с пол-метра, тоже жить не смогут
  14. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:20
    0
    Среди них числятся Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Вануату.
    Кто же им даст такую возможность? А беженцы, да с оружием всех калибров, очень мотивированные, на кону собственная (жен, детей, матерей) жизнь. Придется подвинуться, а кому и освободить место под солнцем.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:03
      0
      А беженцы, да с оружием всех калибров
      Догребете на веслах до Австралии из России? То-то. Да и оружие всяких калибров у них тоже есть.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:23
    0
    Луна может и переживет, а вот земле придет конец, тараканам кстати тоже, они кушать тоже чтото должны.
  16. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:33
    0
    Главное чтобы Америка и сателлиты были стерты раз и навсегда.
  17. Грац
    Грац Сегодня, 10:43
    0
    В случае ядерной войны Я думаю Россия уничтожит полностью англо-саксонскую нацию. и никаким Австралиям и Новым Зеландиям Солнышко светить не будет, англо-саксы должны быть стерты с лица планеты при начале ядерной войны
  18. Seal
    Seal Сегодня, 10:50
    0
    Цитата: Алексей Зоммер
    А я доедаю все, лавровый лист, тарелку и ложку.

    А самое вкусное - стол и стул, что, неужели оставляете ?
  19. Илия
    Илия Сегодня, 10:53
    +1
    Им, как утверждается, удастся пережить последствия ядерной войны. Дело в том, что секрет их выживания заключается в их изначальной адаптации к жизни в условиях автономного существования, чего не скажешь о других государствах.
    Весьма сомнительная инфа от "Учёных из Университета Отаго в Новой Зеландии". Обычные бездари, вбросившие мульку о "почти безвредной" ядерной зиме.
  20. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 10:59
    0
    This is a bullshit story!! , (like most of this kind of stories)
    if... nuclear war is started it will be the end of the end because its not. Controllable. mother nature and the total humanity will be suffering very hard!
    More than this scripted covid situation!
  21. Arifon
    Arifon Сегодня, 11:01
    0
    А в чем выражается адаптация к жизни в автономных условиях? Все эти острова живут на рыбе - они надеются, что рыба, после выпадения 150 тераграмм сажи в реки-моря-океаны, будет жива и её можно будет кушать! "Идиоты ...ять... " /С.В.Лавров/
  22. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 11:09
    +1
    Вот обсуждают тут последствия ядерной войны. Считают мощности ядерных зарядов. Надеются на короткоживучесть изотопов в ядерных бомбах... Только никто (!) тут не сказал, что и по атомным электростанциям будут нанесены удары! А ведь военных (и в отставке) в числе участников на ВО, большинство. Тысячи Чернобылей по всей планете. Сколько сейчас реакторов действующих, сколько хранилищ отработанных радиоактивных материалов в бочках (Запорожская АЭС, для примера), которые разнесут в пыль... Все будет заражено. В укрытиях-выживут. На поверхности-нет...
  23. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:44
    0
    Надо заделить немножко ракет и для них. Для солидарности с остальним миром.
  24. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 12:01
    0
    Я так считаю, что в случае нанесения ядерных ударов, в первую очередь, нужно разнести "самых умных", то есть Новую Зеландию с Австралией, а потом уже Вашингтоны с Лондонами. Богачи всего мира не скрывают, что Новая Зеландия, это "заповедник" и "запасной аэродром" для западной элиты. Хитросделанные думают отсидеться там. Нужно лишить их этой возможности. А то Европу под удар, а сами в кусты? Не, ну жалко конечно Новую Зеландию, всех утконосов и киви, а что делать. Планета у нас маленькая, всех жалко.