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В России разрабатывают боеприпасы с точностью, приближающейся к ста процентам

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В России разрабатывают боеприпасы с точностью, приближающейся к ста процентам

Вооруженные силы РФ нуждаются в высокоточном оружии. Поэтому в России разрабатывают управляемые боеприпасы с точностью поражения, приближающейся к ста процентам.

Такой информацией поделились с журналистами РИА Новости представители государственной корпорации «Ростех», где ведутся разработки.

Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность – очень высокая

- сообщили они.

Собеседники агентства заявили, что создаваемый российскими инженерами боеприпас позволит поражать военную технику и другие объекты противника практически гарантированно. В госкорпорации отметили, что основные боевые танки западных стран станут для разрабатываемых изделий «удобной целью». В частности, это касается обещанных Украине немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.

На данный момент «Ростех», по словам его представителей, ведет активную работу по созданию образцов высокоточного оружия и боеприпасов повышенной точности.

К какому типу относятся упомянутые собеседниками агентства изделия и каковы их тактико-технические характеристики, в госкорпорации раскрывать не стали.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщили, что производство высокоточных артиллерийских снарядов российским ОПК за прошлый год было многократно увеличено. Речь идет о боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм, предназначенных для гаубиц. Собеседник агентства также заявил, что объемы производства этих боеприпасов продолжают расти.
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40 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:49
    +7
    тут вопрос больше не в том что у нас появится такие боеприпасы. а количеств и запуск в серию.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:58
      +6
      Согласен.Выпуск тех же ПТУР Гермес наземного базирования, по слухам принятого на вооружение, или ракеты Х-МД-Э для ударных БПЛА ,прошедшей успешные испытания ,уже сейчас помогли бы справиться с теми же Леопардами при ударах сверху в башню.Причём дистанционно.В случае Гермеса в зависимости от модификации от 20 до 100 км и в случае Х-МД-Э 40 км.Так производите и применяйте.
    2. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:16
      +3
      боеприпасы с точностью, приближающейся к ста процентам

      —-Как инженеру, мне такая спецификация диктует, чтобы СКО было меньше СКО управляющего сигнала - для «Краснополя» это меньше СКО лазерного луча наведения в динамике, на стандартном расстоянии.

      —-Практически, для «Краснополя», это 25-50 см.

      —-Это СКО поражения с высокой вероятностью, не хуже 95%
      1. SincerityX
        SincerityX Сегодня, 10:43
        0
        Возможно докоррекция по силуэту. И вторичным признакам
    3. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:18
      +6
      Лейтмотив статьи сводится к двум словам - может быть и когда-нибудь. Я вот, например, разрабатываю тубореточный драндулёт для полёта на Луну и это вовсе не означает, что я когда-нибудь от умозрительной стадии разработки перейду к её технической реализации, и уж тем более не означает, что я на Луну полечу. ВОТ КОГДА СДЕЛАЕТЕ, ТОГДА И РАПОРТУЙТЕ, А МЫ ЗА ВАС ПОРАДУЕМСЯ. А пока это просто безответственный трёп.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:29
        +5
        Лучше бы открыли производство умных генералов. Опять под Угледаром колонну бронетехники на убой послали без прикрытия по открытой заминированной местности.
  2. T-100
    T-100 Сегодня, 09:50
    +21
    Сообщения о таких постфактум разработках начинают раздражать и очень сильно, лично меня. При чём опять с теми же формулировками закидательскими: почти 100% вероятность.
    В госкорпорации отметили, что основные боевые танки западных стран станут для разрабатываемых изделий «удобной целью». В частности, это касается обещанных Украине немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.
    Реалии жёстко показывают, что обещанные вундервафли не такие уж и вундер, а если и вундер то количество их столь микроскопическое, что не влияет на исход боевых действий. И при чём о высокоточном оружии и насыщении ими войск говорили не вчера и не позавчера, а как жареный петух в лоб клюнул, все спохватились и беспилотники и корректируемые снаряды и связь и прочее прочее. Война когда-нибудь закончится и санкции ослабнут и у меня возникает вопрос: мы дальше будем опираться на свои силы или опять кинемся всё за бугром закупать, хороня попутно своё?
    Вопрос риторический.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:58
      +3
      Блин..У нас и "Армату"разработали,и Су57..И?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:01
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        Блин..У нас и "Армату"разработали,и Су57..И?


        Что и?Суровикин заявлял что Су-57 применяется против воздушных целей и ПВО ВСУ.Т-14 Армата уже сейчас участвует в СВО.Да пока не массово,но всё же применяются.
        1. Николай310
          Николай310 Сегодня, 10:05
          +3
          скажите,а один танк Т-34 в состоянии был обеспечить победу в ВОВ? а один Ил-2? выехать на Донбасс и куда-то стрельнуть-это не участие в СВО,а пиар
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 10:08
            0
            Думаю что по мере наращивания производства новой техники станет больше в войсках.Большое начинается с малого.Первый шаг уже сделан.
          2. Аркадич
            Аркадич Сегодня, 10:25
            +3
            А может проверка систем на театре боевых действий?
      2. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 10:19
        +1
        Действительно, что и? Когда такие, как ты да я сидят в уютных креслах и на диванах вместо того, чтобы пойти учиться в авиационное, танковое, или работать на предприятие ВПК, и ждут, что кто-то за них решит вопрос. Правда меня в мои 52 уже врядли куда-то возьмут, кроме ПВО, РТВ. Потому я и не особо распинаюсь в критике, памятуя о заветах И.В. Сталина. А он говорил:
        "Критикуешь - предлагай.
        Предлагаешь - делай.
        Делаешь - отвечай."
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:22
      +1
      Спокойнее к этому надо относиться. Это пропаганда, то бишь запудривание мозгов. Да противно, но от этого ни куда не денешься это во всем мире происходит, такова человеческая психология.
      Дело двигается, не так быстро как хотелось бы, уже хорошо.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:24
      +5
      Цитата: T-100
      у меня возникает вопрос: мы дальше будем опираться на свои силы или опять кинемся всё за бугром закупать, хороня попутно своё?
      Вопрос риторический.

      Ответ экспромт: надо опираться на свежие, проверенные в делах силы, кинуть «нахрен» эту идею счастливого капитализма с добрыми олигархами, хороня попутно скомпрометированное старьё...
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:52
    +13
    Как настоелозила эта трепотня!!!
    Да, вы, блин, СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ, а потом ТРУБИТЕ НА ВЕСЬ МИР!!!
    КОАЛИЦИЯ-СВ уже бьёт на 70 км...
    Глава «РОСТЕХА», товарищ по службе и сосед по жилищу г-на Путина, имеющий ЛИЧНЫЙ ДОХОД полтора миллиона рублей в сутки, спит и видит как эти снаряды с точностью 100% поражают немецкие «Леопарды»...
    А в войсках «Метис» - основное средство борьбы с танками...
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 11:39
      0
      Цитата: ROSS 42
      Как настоелозила эта трепотня!!!


      это не трепотня а новость.

      Цитата: ROSS 42
      Глава «РОСТЕХА», товарищ по службе и сосед по жилищу г-на Путина, имеющий ЛИЧНЫЙ ДОХОД полтора миллиона рублей в сутки, спит и видит как эти снаряды с точностью 100% поражают немецкие «Леопарды»...


      а вот это уже трепотня и она действительно надоела.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:53
    +8
    опять аналогов нету ??????? сколько такой техники аналогов нету ? а войсках иё тоже нету или есть в единичных экземплярах ((( я до сво верил в эти сказки а шас чет нет
  5. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:54
    +5
    Честное слово, а раньше эта умная мысль в голову прийти не могла? Понимаю, что заказчик МО, а это значит, что наша военная наука нахожится в глубокой Ж. И это не первое подтверждение.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:05
      +3
      Ну нашему МО это высокоточное оружие и нафиг не нужно было. Для имитации работы МО достаточно было "танковых биатлонов", а денюжку свои зарабатывали на парках и храмах. И все были при деле и довольны.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:56
    +5
    Вооруженные силы РФ нуждаются в высокоточном оружии. Поэтому в России разрабатывают управляемые боеприпасы с точностью поражения, приближающейся к ста процентам.
    . Это понятно, как понятно и то, что эффективность, точность, разрушительность, это целый комплекс методов и средств, которые одно без другого, необходимой эффективность, достичь не может или это становится столь дорого, что теряет смысл, такое делать и применять.
    В общем, не говори гоп пока, а потом ещё раз, пока!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:01
      +4
      ффективность, точность, разрушительность, это целый комплекс методов и средств, которые одно без другого, необходимой эффективность, достичь не может или это становится столь дорого, что теряет смысл
      Смысл теряется с руководством в РФ в целом и командованием МО в частности, тем если дать цельнометаллический, небьющийся шар в непроницаемой комнате, то они его или разобьют, или стырят.
  7. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 10:07
    +5
    Это может выглядеть паникерством, но:
    Вот такими бравурными заявлениями уже достали до печенок. В войсках Краснополи есть, но наводить их нечем - не хватает Орланов-30. Мелких беспилотников все так же не хватает. Все так же волонтеры печатают хвосты к вогам... а заводских БПЛА с сбросом и серийной гранатой не видно даже на горизонте. С новой формой для войск скандал. Снайперки закупают штучно. В свете этого у нас имеется не иллюзорный шанс проиграть все и вся, если дальше такое будет продолжаться. Да и страну в том числе. Дяденьки из профильных организаций,отвечающих за все вот это, может стоит усилить усилия по наведению порядка?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 10:17
      +3
      Возмутительно, что бойцы продолжают ВОГи на коленке дорабатывать. А ведь "Базальт" производит огромную номенклатуру кассетных боеприпасов, доработать птаб-1м, 3Б30 или АО-1 до одиночного применения сбросом раз плюнуть.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: Wedmak
      Дяденьки из профильных организаций,отвечающих за все вот это, может стоит усилить усилия по наведению порядка?

      Стоит.
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:08
    +8
    ребят,ну что вы со снарядами...у нас спустя год СВО униформу какую-то по цене 120 000 за комплект один сынок уважаемого человека пытается МинОбороны втюхать...у нас Чемезов во время СВО оборонный завод продаёт,который мог бы заниматься починкой бронетехники в Энгельсе...но как известно бешеной собаке 100 вёрст не крюк и бронетехнику возят в Читу...зато потом Белозёров отчитается о росте перевозок на Ж-Д и какой он молодец...война у народа,а у этих все отлично...может это их последний хапок? а ещё не все правнуки обеспечены...
  9. stels_07
    stels_07 Сегодня, 10:09
    +6
    Сказано же,что разрабатывают.Может и бластер и галактический крейсер и звезду смерти разрабатывают
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:10
    +5
    Непонятна суть.
    что такое точность 100%?

    Обычно пишут о точности отклонения при наводке.
    15 м, 5м, 1м, 30 см...

    а "приближающейся к ста процентам" - обычно пишут про надежность..

    Может кто объяснить?
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:27
      +2
      Писаки вероятно имели - "поражение" со 100% вероятностью.
      У них витиевато получилось "поражение со 100% точностью", это как мыло мылкое потому, что мылит мылко. Как-то так... what laughing
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 10:13
    +7
    Новости про "разрабатывают" нынче неактуальны. В 2023 году должно быть минимум "запускает серийное производство", а по хорошему "наращивает производство". "Кронштадт" вот с июня в три смены якобы работает, однако что-то не видно его беспилотников. Если б не украинские пропагандисты, сбивающие их без единых фотографий, мы про эти вундербеспилотники и не слышали бы
  12. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 10:19
    +2
    Почему то высокоточные боеприпасы "Краснополь" используют ВСУ и как они к ним попали ? И не попадут ли к ним новые высокоточные боеприпасы вместе с установками для их применения, ведь кому война - кому бизнес, сейчас все и всех продают..
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:19
    +3
    А когда этот боеприпас будет массово производится, через год или два?
    Пока мы видим лунные пейзажи вокруг укрепрайонов.
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:28
    +1
    В частности, это касается обещанных Украине немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.
    Обещанное, конечно, 3 года ждут, feel но все таки летом обещанное то точно будет, иначе Руина реально превратится в руину, а эША рановато. Из Европы еще не весь жир вытопили. request
    Так вот большие сомнения, что супер-пупер боеприпасы появятся до конца года, когда с танками уже будут закончены разборки.
    «Краснополь» -хорошо, но нужно и больше и дорабатывать, в плане цены, точности. надежности. Да и принцип подсветки.... На сегодня мы со спичками подсвечиваем, а американцы укропам со спутников. Хотя если завтра снимем "люстры", может все измениться с точностью до наоборот. Значит должно быть все и много. А для этого нужна экономика на военных рельсах. Цель работы предприятий не сверхприбыль, а выполнение требований ВС.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:35
    0
    что основные боевые танки западных стран станут для разрабатываемых изделий «удобной целью».

    Странная логика. Западные танки не должны на украину доехать. "Удобной целью" может стать уже поставленная техника.
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:37
    0
    В госкорпорации отметили, что основные боевые танки западных стран станут для разрабатываемых изделий «удобной целью». В частности, это касается обещанных Украине немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.


    Мне казалось , что речь идет про корр снаряд с ГЛОНАСС наведением (что гораздо актуальнее ) . Такой завод, можно строить и инвестировать в него даже частные деньги. Независимый снаряд с независимой ГСН от GPS (а его можно делать и в калибре 155мм) - будет очень востребован и на мировом рынке.
  17. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 10:52
    +3
    Сайт заполнен таким статьями, которые откровенно раздражают. В чем ложь подобных статей: они создают иллюзию, что вот-вот всё будет класс. Большинство посетителей этого сайта являются либо людьми выросшими в СССР, либо людьми, которым их родители рассказывают, что сейчас всё как в СССР. Нужно понимать, что для времени СССР у них были на это все основания. Как строилась новостная повестка тогда? В атмосфере абсолютной секретности оружие разрабатывалось, испытывалось и хотя бы опытная партия поступала в войска. Часто оружие оставалось секретным многие годы, хотя войска были уже наполнены им. И вот потом, в силу каких-либо причин руководство СССР частично рассекречивало информацию по новому оружию, показывая его на парадах. Поэтому советский человек точно знал, что если ему что-то показали, если ему на что-то намекнули, то оно обязательно уже есть в войсках, и он точно защищён. Его советский сон, советский труд, и советскую мирную жизнь государство и армия бережёт всеми доступными средствами. А над недоступными усиленно работает, чтобы мы были выше, лучше, сильнее всех на свете. И этот стереотип жестко вбился в голову советского поколения, надо сказать не безосновательно. Но Советского Союза уже 30 лет как нет. И эффективные собственники у руля, зная о данной парадигме мышления постоянно на ней спекулируют. Они постоянно делают вбросы о том, что вот что-то разрабатывается, что-то уже катается в опытных образцах и т.д. Это должно создать в головах обывателя иллюзию защищённости. К сожалению это лишь иллюзия. Это обман. Мы знаем очень много проектов которые не были воплощены: МиГ-1.42, Су-47 Беркут. Многие другие проекты разрабатываются уже по 25 лет и никак не наполнят войска: БМПТ Терминатор лишь пара десятков, хотя они катались в опытных образцах ещё 20 лет назад. Ми-28 не доведены до ума и не укомплектованы Витебсками. О Су-57 ещё на стадии рисунков в 2011 году поднималась шумиха что он однозначно лучше Раптора и Ф-35. А этих Су-57 единицы в войсках. Та же беда с Арматами и всеми проектами на её платформе. САУ Коалиция - где она? ТОС-1/2 лишь 85 единиц к началу СВО, а их испытывал СССР ещё в Афганистане. Недостаточно Ка-52. Но тем не менее такие статьи постоянно пишутся с целью усыпить обывателя. Создать иллюзию, что вот-вот и мы всех в мире победим. Такая же иллюзия внушалась немецким солдатам перед всю Первую Мировую войну вплоть до поражения. Такая же иллюзия, благодаря пропаганде была у японцев до самого конца в ВМВ. Но это не помогло им победить. И наоборот, Черчиль перед началом ВМВ обещал своим избирателям лишь "пот, кровь и слёзы". И это мобилизировало население. СССР очень скоро после начала саздал песню "Вставай страна огромная..." Британия победила в ВМВ, в отличие от Японии. СССР тоже победил.
    Население надо не усыплять, а мобилизировать. Пока что победы российской армии во многом обеспечены работой мобилизовавшегося населения, а именно волонтёров. И население нужно мобилизовать ещё больше. Нужно чтобы люди были готовы идти работать на военные предприятия, учиться военному делу, готовиться физически к возможному участию в СВО. А если у нас всё хорошо, то всем можно рассалабиться и ничего не делать. Зачем что-то делать? Добрый дядя там наверху всё разрулит за меня. Моего участия не требуется. Я лучше съезжу в Тайланд развеюсь. Зачем напрягаться - ведь всё ж хорошо? А это не так.
  18. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:00
    0
    Да они бы для начала хотя бы в достаточном количестве выпуск ПТУР типа Штурм и Атака наладили, а то вертолёты полупустые на боевые вылетают.
  19. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 11:03
    +1
    Этот снаряд нужен был ещё вчера. Медленно идём вперёд товарищи.Это изделие хотя бы имеет дальность поражения 40км.?
  20. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 11:16
    +1
    не ну а что, своевременно. Почему бы еще пару лет не подождать, чтоб наверняка?
  21. spirit
    spirit Сегодня, 12:13
    0
    Сейчас высокоточным можно сделать даже летающий топор!!!Но Все эти технологии основаны НА СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКЕ, которая реально есть и работает.А у нас все краснополи и снаряды с лазерным наведением делают и называют их аналогов нет.Понятно нет! так как это уже прошлый век.Но откуда "старику" чемезову это знать