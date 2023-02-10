В России разрабатывают боеприпасы с точностью, приближающейся к ста процентам

Вооруженные силы РФ нуждаются в высокоточном оружии. Поэтому в России разрабатывают управляемые боеприпасы с точностью поражения, приближающейся к ста процентам.
Такой информацией поделились с журналистами РИА Новости представители государственной корпорации «Ростех», где ведутся разработки.
Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность – очень высокая
- сообщили они.
Собеседники агентства заявили, что создаваемый российскими инженерами боеприпас позволит поражать военную технику и другие объекты противника практически гарантированно. В госкорпорации отметили, что основные боевые танки западных стран станут для разрабатываемых изделий «удобной целью». В частности, это касается обещанных Украине немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.
На данный момент «Ростех», по словам его представителей, ведет активную работу по созданию образцов высокоточного оружия и боеприпасов повышенной точности.
К какому типу относятся упомянутые собеседниками агентства изделия и каковы их тактико-технические характеристики, в госкорпорации раскрывать не стали.
Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщили, что производство высокоточных артиллерийских снарядов российским ОПК за прошлый год было многократно увеличено. Речь идет о боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм, предназначенных для гаубиц. Собеседник агентства также заявил, что объемы производства этих боеприпасов продолжают расти.