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Киевский режим сообщил о скором начале новой ракетной атаки ВС РФ по объектам Украины

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Киевский режим сообщил о скором начале новой ракетной атаки ВС РФ по объектам Украины

С утра 10 февраля украинские СМИ начали публиковать сообщения глав администраций отдельных областей Украины о летящих в сторону их регионов российских ракетах. Это может свидетельствовать о начале новой массированной атаки ВС РФ на стратегические объекты инфраструктуры киевского режима.


Одним из первых пост в социальной сети написал ставленник киевского режима в Одессе Максим Марченко. Он написал, что ВС РФ запустили ракеты по Украине. Затем губернатор Николаевской области Виталий Ким написал, что в регионе ожидают прилета 20 российских ракет. О предстоящих ударах сообщили и в Днепропетровской области.

Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что ночью ВС РФ атаковали территорию страны беспилотными летательными аппаратами. По утверждению представителя ВСУ Юрия Игната, беспилотники запускались со стороны Азовского моря. Как сообщает представитель воздушных сил, якобы пять из семи БПЛА удалось сбить средствами ПВО.

Но, вероятно, речь идет о разведке позиций противовоздушной обороны ВСУ с помощью беспилотников. Обычно ночью ВС РФ проводят пробные атаки с БПЛА, что позволяет выявить места расположения средств ПВО противника. Затем днем следуют ракетные удары.

Пока в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области ввели экстренные отключения света в превентивных целях. Министерство внутренних дел Украины призвало жителей страны хранить молчание о последствиях прилетов российских ракет и дронов. Интересно, что на Украине уже не говорят так часто о том, что у России якобы заканчиваются ракеты. Видимо, регулярность массированных атак дала киевскому режиму понять, что «ракеты у России не закончатся никогда», как в свое время утверждалось в опубликованном Министерством обороны РФ посте.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:15
    +6
    Раз они ждут прилетов, подождем и мы - результатов.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:30
      0
      ... ночью ВС РФ проводят пробные атаки с БПЛА, позволяет выявить расположения средств ПВО противника, днем следуют ракетные удары.

      Удары ночью, повторы днем. За это время нацисты могут сменить позиции средств ПВО. Думаю, это время стоит сократить и вместе с ударными средствами запускать противолокационные ракеты. Можно использовать воздушные шары с отражающими поверхностями в сторону напрвления удара (по направлению ветра)
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 10:47
        0
        нацисты могут сменить позиции средств ПВО. Думаю, это время стоит сократить и вместе с ударными средствами запускать противолокационные ракеты

        что там проиходит никто не скажет, разве что в общих чертах в виде победных реляций. Конкретику обе стороны опускают. Эффективность ударных средств и средств ПВО противника большая тайна
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:35
      +1
      ...губернатор Николаевской области Виталий Ким написал, что в регионе ожидают прилета 20 российских ракет.

      "Приходят дни, уходят ночи,
      а Ким ракету всё зовёт -
      "Ты знаешь, где-то рядом очень,
      тебя всё время кто-то ждёт". lol
  2. Николай310
    Николай310 Сегодня, 10:16
    -6
    да она уже по сути идёт и началась ночью с массированных ударов шахидов...весь вопрос в целях данной операции...влупить по подстанциям в Виннице и Львове патриотично,оставить людей в Харькове и Одессе без света и воды-круто...только вот с укрбандами,шляющимися по Донбассу как это поможет бороться??? скоро этим ударам полгода будет...а резервы как возили,так и возят...

    может хоть разочек за расстрелянных парней наших врезать по какому-нибудь киму,данилову??? или за них нафталин тоже просил?

    пора уже Зеленскому выкатить ультиматум,что либо прекращаются расстрелы пленных,либо загнать эту крысу снова в бункер и при первой возможности уничтожить его...договор подписать там желающих и без него найдутся...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:30
      +1
      влупить по подстанциям в Виннице и Львове патриотично,оставить людей в Харькове и Одессе без света и воды-круто

      Это инфраструктура двойного назначения. В отличие от укронацистов, РФ геноцидом мирных не занимается.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:34
        +1
        Удар по стратегическому обьекту ,где находится персонал-не геноцид.А надо бить и по диспптчерским,пунктам управления энергетикой,ж.д....Да,люди.Но они должны понимать,для чего они там,и что может произойти.
  3. Комментарий был удален.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:18
    -1
    Киевский режим сообщил о скором начале новой ракетной атаки ВС РФ по объектам Украины

    ФСБ не заинтересовало, откуда Киев получает такие сведения?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:23
      +2
      да я уверен что сша украм сообщают у сша спутники разведчики летают + через интернет ну и у укровв наверное и кроты есть
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:28
      +2
      Цитата: ROSS 42
      ФСБ не заинтересовало, откуда Киев получает такие сведения?

      Ночью мопеды, утром искандеры. Утром мопеды, днем искандеры. Днем мопеды, вечером искандеры... к гадалке ходить не надо, что бы знать когда массированно прилетит. )
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:45
      0
      Взлеты авиации фиксируют со спутников, конечно, не исключается и агентурная информация.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:20
    0
    Мда, группировку Илона маска надо существенно проредить
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:23
    +1
    Да пора бы уже взбодрить миньонов американских -"независимых ,свободных и гордых" вырусей.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:23
    +1
    Атака должна быть по Банковской: хватит терпеть расстрелы наших солдат! Слуги Народа и лично Зе должны ответить за них своими жизнями.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:32
      -1
      Да "умеренность" и "ответственность" ув ВВП приводит только к росту конфликта.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    0
    на Украине уже не говорят так часто о том, что у России якобы заканчиваются ракеты.
    У них сейчас мысли и мечты о другом - западные танки, ракеты большей дальности и конечно самолеты. Они почему-то уверены, что появится это добро, сразу изменится положение на фронте и тут же прекратятся удары. А, чтобы так сладко нацикам не мечталось удары будут систематическими.
  9. Илия
    Илия Сегодня, 10:46
    +2
    С утра 10 февраля украинские СМИ начали публиковать сообщения глав администраций отдельных областей Украины о летящих в сторону их регионов российских ракетах.
    А как же тогда заявления нацистов о "закончившихся" ракетах?