Киевский режим сообщил о скором начале новой ракетной атаки ВС РФ по объектам Украины

С утра 10 февраля украинские СМИ начали публиковать сообщения глав администраций отдельных областей Украины о летящих в сторону их регионов российских ракетах. Это может свидетельствовать о начале новой массированной атаки ВС РФ на стратегические объекты инфраструктуры киевского режима.Одним из первых пост в социальной сети написал ставленник киевского режима в Одессе Максим Марченко. Он написал, что ВС РФ запустили ракеты по Украине. Затем губернатор Николаевской области Виталий Ким написал, что в регионе ожидают прилета 20 российских ракет. О предстоящих ударах сообщили и в Днепропетровской области.Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что ночью ВС РФ атаковали территорию страны беспилотными летательными аппаратами. По утверждению представителя ВСУ Юрия Игната, беспилотники запускались со стороны Азовского моря. Как сообщает представитель воздушных сил, якобы пять из семи БПЛА удалось сбить средствами ПВО.Но, вероятно, речь идет о разведке позиций противовоздушной обороны ВСУ с помощью беспилотников. Обычно ночью ВС РФ проводят пробные атаки с БПЛА, что позволяет выявить места расположения средств ПВО противника. Затем днем следуют ракетные удары.Пока в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области ввели экстренные отключения света в превентивных целях. Министерство внутренних дел Украины призвало жителей страны хранить молчание о последствиях прилетов российских ракет и дронов. Интересно, что на Украине уже не говорят так часто о том, что у России якобы заканчиваются ракеты. Видимо, регулярность массированных атак дала киевскому режиму понять, что «ракеты у России не закончатся никогда», как в свое время утверждалось в опубликованном Министерством обороны РФ посте.